Мэрия Барнаула рублем накажет московского подрядчика, опоздавшего с мостом

07.09.2017 14:19
Московская компания «Кит-лидер», которая занимается ремонтом моста через Пивоварку на улице Матросова в Барнауле, сорвала сроки выполнения работ. К подрядчику будут применены штрафные санкции, сказано на сайте администрации города. Цена контрата составила 14,734 млн рублей.
Ремонт моста ведется со 2 июля. Согласно контракту, работы должны были закончиться 1 сентября. «За нарушение сроков выполнения работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта. Ход выполнения работ по ремонту моста находится на постоянном контроле комитета, так как улица Матросова является важной городской магистралью», - сообщил начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Дмитрий Симоненко.
В настоящее время ООО «Кит-лидер» выполнило треть от запланированного объема. Известно, что новое покрытие моста будет сделано из современных материалов, уложенных в восемь слоев. Подрядчик должен восстановить видимые бетонные поверхности опор моста, заменить тротуарные блоки и металлические опорные части, обустроить примыкания и подходы с обеих сторон, сделать водоотвод с проезжей части, нанести дорожную разметку.
Отметим, согласно контракту, подрядчику будет начисляться пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств. Ее размер составит не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически выполненных работ. Вместе с тем, если сравнить данные на портале госзакупок, то в первоначальной версии контракта днем окончания работ действительно значилось 1 сентября, однако позднее эта дата была заменена на 31 декабря. Судя по всему, вопрос санкций к исполнителю со стороны администрации города остается открытым.
Тем временем стало известно, что перекресток Ленина-Матросова будут ремонтировать до 2019 года. В конце августа администрация Барнаула объявила тендер на выполнение работ по устройству дополнительных полос движения. Расширять дорожное полотно планируют за счет пространства между проезжей частью и трамвайной линией, где в настоящее время растут деревья и кустарники.
Реконструкцию разделили на три этапа. Первый должен быть выполнен до 1 ноября 2017 года, второй - до 1 июля 2018 и третий - до 1 июля 2019 года. Стоимость работ оценивается в 53,3 млн рублей. Отметим, ранее г-н Симоненко утверждал, что основной объем мероприятий будет выполнен в текущем году. Во время проведения работ проезжая часть на отрезке, где будет проходить ремонт, перекроют частично. Полное перекрытие возможно лишь на небольшой период времени в районе улицы Матросова.
07.09.2017 14:26
07.09.2017 14:28
07.09.2017 14:35
Тех не трогаю. Похоже, что "социально близкие" и финансово подмазавшие.
07.09.2017 14:57
07.09.2017 15:05
октябрь какого года? чего там делать можно целый год уже? как ни проезжаешь - ни разу работающих не видел, все время сидят бездельники и курят
07.09.2017 15:13
07.09.2017 15:26
Ты нормальный? Что-то сомневаюсь...Я не подряжался мост расширять. И куда я пальцами тыкаю вообще не твое дело, ты так же сидишь и тыкаешь. По теме позорно долгой реконструкции моста по технологиям 19-го века и молчания горадминистрации в этом вопросе есть что сказать? Если нет - давайдосвиданья. Переходить на мою личность не советую - утрамбую.
07.09.2017 15:50
07.09.2017 17:08
Сумма штрафных санкций рассчитывается просто:
Ставка Центробанка с 19.06.17 = 9% годовых.
Если принять за факт, что работы выполнены только на 1/3, то получается, что сумма невыполненных работ составляет 2/3 от заказа, в сумме это получается = 14,734 млн *2/3 = 9,82 млн рублей
9,82 млн рублей * 9% =0,88 млн рублей (это сумма штрафных за год)
0,88 млн рублей / 360 дней = 2 455 рублей за каждый день.
07.09.2017 17:12
Штрафные санкции 1/300 ставки Центробанка, следовательно сумма штрафных санкций составляет 8 рублей в день
07.09.2017 17:37
Что-то не то, там за пару месяцев пару сотен тысяч накапать должно.
глянь расчет по Солнечной поляне, там цена в 10 раз больше, но выполнено было больше, за месяц больше 2 млн накапало
http://zakupki.gov.ru/44fz/filestore/public/1.0/download/rgk2/file.html?uid=46CDA36BB60400ECE0530A86120D4B06
07.09.2017 17:42
То есть там идет 1/300 ставки в ДЕНЬ, а не год. Плюс еще зависит от срока самого контракта.
07.09.2017 17:48
07.09.2017 17:56
Привет управляемым из кремля макакам в госдурке, тупо голосующим за что прикажут.
07.09.2017 18:43
Щас мороз е...нёт и будет вам 8 слоёв современного снега\\\
07.09.2017 20:33
07.09.2017 22:02
07.09.2017 23:07
08.09.2017 00:24
До 9 сентября 2017 действует порядок 1/300 в год - постановление Правительства от 25.112013 № 1063
С 9 сентября 2017 начнут действовать новые правила , штрафные санкции будут рассчитываться 1/300 в день.
Но это по новым госконтрактам, заключенным после 9 сентября 2017 - Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 .
Действующие контракты продолжат подчиняться старым правилам, т.е. 1/300 в год.