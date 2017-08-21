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Главная Лента новостей Мэрия Барнаула рублем накажет московского подрядчика, опоздавшего с мостом

Мэрия Барнаула рублем накажет московского подрядчика, опоздавшего с мостом

07.09.2017 14:19

Техническое задание аукциона
Техническое задание аукциона

Московская компания «Кит-лидер», которая занимается ремонтом моста через Пивоварку на улице Матросова в Барнауле, сорвала сроки выполнения работ. К подрядчику будут применены штрафные санкции, сказано на сайте администрации города. Цена контрата составила 14,734 млн рублей.

Ремонт моста ведется со 2 июля. Согласно контракту, работы должны были закончиться 1 сентября. «За нарушение сроков выполнения работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта. Ход выполнения работ по ремонту моста находится на постоянном контроле комитета, так как улица Матросова является важной городской магистралью», - сообщил начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Дмитрий Симоненко.

В настоящее время ООО «Кит-лидер» выполнило треть от запланированного объема. Известно, что новое покрытие моста будет сделано из современных материалов, уложенных в восемь слоев. Подрядчик должен восстановить видимые бетонные поверхности опор моста, заменить тротуарные блоки и металлические опорные части, обустроить примыкания и подходы с обеих сторон, сделать водоотвод с проезжей части, нанести дорожную разметку.

Отметим, согласно контракту, подрядчику будет начисляться пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств. Ее размер составит не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически выполненных работ. Вместе с тем, если сравнить данные на портале госзакупок, то в первоначальной версии контракта днем окончания работ действительно значилось 1 сентября, однако позднее эта дата была заменена на 31 декабря. Судя по всему, вопрос санкций к исполнителю со стороны администрации города остается открытым.

Информация о заключенном контракте
Информация о заключенном контракте

Тем временем стало известно, что перекресток Ленина-Матросова будут ремонтировать до 2019 года. В конце августа администрация Барнаула объявила тендер на выполнение работ по устройству дополнительных полос движения. Расширять дорожное полотно планируют за счет пространства между проезжей частью и трамвайной линией, где в настоящее время растут деревья и кустарники.

Реконструкцию разделили на три этапа. Первый должен быть выполнен до 1 ноября 2017 года, второй - до 1 июля 2018 и третий - до 1 июля 2019 года. Стоимость работ оценивается в 53,3 млн рублей. Отметим, ранее г-н Симоненко утверждал, что основной объем мероприятий будет выполнен в текущем году. Во время проведения работ проезжая часть на отрезке, где будет проходить ремонт, перекроют частично. Полное перекрытие возможно лишь на небольшой период времени в районе улицы Матросова.

Справка:

ООО «Кит-лидер» зарегистрировано в Москве в 2008 году. Уставный капитал — 42 тысячи рублей, гендиректор — Виктор Вольных. Учредители — Виталий Гренц (66 %) и Яна Полякова (34 %). Основной профиль — строительство жилых и нежилых зданий.

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Комментарий

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Комментариев 19
Гость

07.09.2017 14:26

Сколько будет в рублях?
Тезка

07.09.2017 14:28

Интересно! А к подрядчику по расширению моста над ж/д шоссе Ленточный бор когда будут применены аналогичные меры?
кум

07.09.2017 14:35

Тезка писал(а):
А к подрядчику по расширению моста над ж/д шоссе Ленточный бор когда будут применены аналогичные меры?


Тех не трогаю. Похоже, что "социально близкие" и финансово подмазавшие.
дорожник

07.09.2017 14:57

А по Ленточному бору срок окончания работ по контракту - октябрь - откройте сайт госзакупок
кум

07.09.2017 15:05

дорожник писал(а):
А по Ленточному бору срок окончания работ по контракту - октябрь - откройте сайт госзакупок


октябрь какого года? чего там делать можно целый год уже? как ни проезжаешь - ни разу работающих не видел, все время сидят бездельники и курят
куму

07.09.2017 15:13

Мил человек, а ты то чего сделал? На диванчике лежа в кнопочки на клавиатуре пальцем потыкал? Контакт то свой дай, как следующий объект делать будут - тебя привлекут на подряд, вот класс и покажешь)))))
кум

07.09.2017 15:26

куму писал(а):
Мил человек, а ты то чего сделал? На диванчике лежа в кнопочки на клавиатуре пальцем потыкал?

Ты нормальный? Что-то сомневаюсь...Я не подряжался мост расширять. И куда я пальцами тыкаю вообще не твое дело, ты так же сидишь и тыкаешь. По теме позорно долгой реконструкции моста по технологиям 19-го века и молчания горадминистрации в этом вопросе есть что сказать? Если нет - давайдосвиданья. Переходить на мою личность не советую - утрамбую.
Горыныч

07.09.2017 15:50

что можно сдёрнуть с шарашки с уставным капиталом 42 тысячи рублей? Не надо иметь дело с такими, и мосты будут ремонтироваться вовремя, а то тендеры, аукционы, как средство борьбы с коррупцией... Да от шарашек, которые выигрывают конкурсы, не имея ничего кроме печати вреда, пожалуй, и побольше будет
Переживающий

07.09.2017 17:08

Гость писал(а):
Сколько будет в рублях?


Сумма штрафных санкций рассчитывается просто:
Ставка Центробанка с 19.06.17 = 9% годовых.
Если принять за факт, что работы выполнены только на 1/3, то получается, что сумма невыполненных работ составляет 2/3 от заказа, в сумме это получается = 14,734 млн *2/3 = 9,82 млн рублей
9,82 млн рублей * 9% =0,88 млн рублей (это сумма штрафных за год)
0,88 млн рублей / 360 дней = 2 455 рублей за каждый день.
Переживающий

07.09.2017 17:12

Уточнение
Штрафные санкции 1/300 ставки Центробанка, следовательно сумма штрафных санкций составляет 8 рублей в день
шщшщ

07.09.2017 17:37

Переживающий писал(а):
Уточнени

Что-то не то, там за пару месяцев пару сотен тысяч накапать должно.
глянь расчет по Солнечной поляне, там цена в 10 раз больше, но выполнено было больше, за месяц больше 2 млн накапало
http://zakupki.gov.ru/44fz/filestore/public/1.0/download/rgk2/file.html?uid=46CDA36BB60400ECE0530A86120D4B06
шщшщ

07.09.2017 17:42

Переживающий писал(а):
Штрафные санкции 1/300 ставки Центробанка, следовательно сумма штрафных санкций составляет 8 рублей в день

То есть там идет 1/300 ставки в ДЕНЬ, а не год. Плюс еще зависит от срока самого контракта.
Людмила

07.09.2017 17:48

Те, кто знакомы с контрактной системой, сразу поймут, что с датами серьезно напутано...
кум

07.09.2017 17:56

Еще не один объект и не один контракт сгубит дебильный закон о конкурсах. Вылезает всякая московская шантрапа с 42 тыс.руб. уставного капитала, предложившая меньшую цену на аукционе. Наверняка серьезные подрядчики посчитали сумму контракта недостаточной и не стали бороться за него. В результате - контракт у шаромыг, сроки сорваны, скорее всего придется менять подрядчика, новый конкурс проводить. А с москалей ничего вы не взыщете. Получили аванс и растворились. А страдать будут автомобилисты Барнаула.
Привет управляемым из кремля макакам в госдурке, тупо голосующим за что прикажут.
Директор СССР

07.09.2017 18:43

"В настоящее время ООО «Кит-лидер» выполнило треть от запланированного объема. Известно, что новое покрытие моста будет сделано из современных материалов, уложенных в восемь слоев. "

Щас мороз е...нёт и будет вам 8 слоёв современного снега\\\
Сергей

07.09.2017 20:33

А еще головой должны ответить те, кто выбрал эту строительную компанию.
коммунист

07.09.2017 22:02

Куда интересно смотрел градоночальник? Выборами наверное занимался не до моста было. Теперь только весной достроят и запустят еслив денег хватит, а при первых заморозка которые обещают уже в конце сентября случись ДТП на ул. Севро западной по которой в основном все обьезжают закрытый участок и пробка будет до Солнечной поляны.
Денис

07.09.2017 23:07

Московская компания. В Барнауле. Неужули не понятно, что для любой иногородней компании состав затрат на ремонт будет выше, чем у местной. Но для нашей власти главное процедуру соблюсти- тендер правильно оформить. Саша Карлин, цуко, научи свою пехоту экономить народные деньги. Научи их мозги включать. Или уйди с поста, как хреновый руководитель. Не стесьняйся. Народ поймет тебя.
Переживающий

08.09.2017 00:24

шщшщ писал(а):
То есть там идет 1/300 ставки в ДЕНЬ, а не год. Плюс еще зависит от срока самого контракта.


До 9 сентября 2017 действует порядок 1/300 в год - постановление Правительства от 25.112013 № 1063
С 9 сентября 2017 начнут действовать новые правила , штрафные санкции будут рассчитываться 1/300 в день.
Но это по новым госконтрактам, заключенным после 9 сентября 2017 - Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 .
Действующие контракты продолжат подчиняться старым правилам, т.е. 1/300 в год.