Мэрия Барнаула рублем накажет московского подрядчика, опоздавшего с мостом

Техническое задание аукциона

Московская компания «Кит-лидер», которая занимается ремонтом моста через Пивоварку на улице Матросова в Барнауле, сорвала сроки выполнения работ. К подрядчику будут применены штрафные санкции, сказано на сайте администрации города. Цена контрата составила 14,734 млн рублей.

Ремонт моста ведется со 2 июля. Согласно контракту, работы должны были закончиться 1 сентября. «За нарушение сроков выполнения работ к подрядной организации будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта. Ход выполнения работ по ремонту моста находится на постоянном контроле комитета, так как улица Матросова является важной городской магистралью», - сообщил начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Дмитрий Симоненко.

В настоящее время ООО «Кит-лидер» выполнило треть от запланированного объема. Известно, что новое покрытие моста будет сделано из современных материалов, уложенных в восемь слоев. Подрядчик должен восстановить видимые бетонные поверхности опор моста, заменить тротуарные блоки и металлические опорные части, обустроить примыкания и подходы с обеих сторон, сделать водоотвод с проезжей части, нанести дорожную разметку.

Отметим, согласно контракту, подрядчику будет начисляться пеня за каждый день просрочки исполнения обязательств. Ее размер составит не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически выполненных работ. Вместе с тем, если сравнить данные на портале госзакупок, то в первоначальной версии контракта днем окончания работ действительно значилось 1 сентября, однако позднее эта дата была заменена на 31 декабря. Судя по всему, вопрос санкций к исполнителю со стороны администрации города остается открытым.

Информация о заключенном контракте

Тем временем стало известно, что перекресток Ленина-Матросова будут ремонтировать до 2019 года. В конце августа администрация Барнаула объявила тендер на выполнение работ по устройству дополнительных полос движения. Расширять дорожное полотно планируют за счет пространства между проезжей частью и трамвайной линией, где в настоящее время растут деревья и кустарники.

Реконструкцию разделили на три этапа. Первый должен быть выполнен до 1 ноября 2017 года, второй - до 1 июля 2018 и третий - до 1 июля 2019 года. Стоимость работ оценивается в 53,3 млн рублей. Отметим, ранее г-н Симоненко утверждал, что основной объем мероприятий будет выполнен в текущем году. Во время проведения работ проезжая часть на отрезке, где будет проходить ремонт, перекроют частично. Полное перекрытие возможно лишь на небольшой период времени в районе улицы Матросова.