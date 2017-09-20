×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцы побывали на дне города

10 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
98
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Полицейские задержали в Бийском районе похитителей породистой лошади
В Барнауле найдут виновных в случае с подростком, который потерял руки, спасая котенка
Что такое театр? Участники «Большой Сцены-3» побывали на творческой встрече с режиссерами
Новая серия рейдов по должникам прошла в краевой столице


Резонанс
Темы недели
Победили и без «досрочки»: «Единая Россия» представила свой взгляд на итоги выборов в Барнауле
59
Студенты барнаульского колледжа борются за права преследуемого руководством педагога
150 |
В блогах
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

8
Егор Каширских

15.09.2017

Егор Каширских

директор ООО «Иннотех»

Посетил, будучи в Барнауле, два музея

39
Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

29
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Как за Путина в Чечне: 98 % алтайских родителей довольны педагогами школ и детсадов

Как за Путина в Чечне: 98 % алтайских родителей довольны педагогами школ и детсадов

21.09.2017 12:56

В Алтайском крае подвели итоги независимой оценки качества деятельности образовательных организаций в 2017 году. По данным мониторинга, всего было опрошено 66 913 «получателей услуг». Выяснилось, что из них более 98 % удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников организаций и качеством образовательной деятельности. На фоне периодически просачивающихся в прессу историй о различных конфликтах в алтайских школах и ДОУ приведенная цифра выглядит довольно неожиданно.

В Минобрнауки Алтайского края состоялось заседание Общественного совета по развитию образования, в ходе которого были подведены итоги независимой оценки качества работы профильных организаций в 2017 году. Информация выложена на офсайте ведомства. В текущем году процедуру независимой оценки прошли 817 образовательных организаций, в числе которых - 14 профучреждений, 22 центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 279 организаций допобразования, 215 детских садов, 286 школ и Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования.

Оценка проводилась Алтайским краевым информационно-аналитическим центром по четырем критериям: информационная открытость, комфортность условий образовательной деятельности, доброжелательность, вежливость, компетентность работников и качество образовательных услуг. Всего было опрошено 66 913 получателей образовательных услуг. Выяснилось, что из них более 98 % удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников образовательных организаций и качеством образовательной деятельности. Более 75 % школ показали высокую информационную открытость деятельности, а в 79 % школ обеспечен высокий уровень комфортности.

Около 99 % родителей воспитанников детских садов (из более чем 6 тысяч опрошенных) удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников. В 20 организациях родители выразили полную удовлетворенность всеми аспектами материально-технического обеспечения.

Кроме того, в результате анализа итогов независимой оценки, проведенной в 22 Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, отмечены 20 «объектов комфортности условий деятельности», таких, как наличие зоны отдыха и игровой зоны, выставок работ воспитанников, создание условий оказания социально-психологической и медицинской помощи, Интернета, освещение территории в темное время суток, обеспечение развития и жизнеустройства детей и др.

По заверению краевого Минобра, для проведения независимой оценки привлекалось более 500 независимых экспертов, включая представителей общественных организаций. В их числе - председатели и члены муниципальных общественных советов по культуре, по развитию образования, районных и городских советов женщин, ветераны войны и труда, профсоюзных организаций, родительской общественности, городской думы и администраций городских поселений, районных отделов центров занятости населения и другие представители общественности.

Мониторинг проводился в том числе и для того, чтобы разработать меры по повышению качества деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере образования. Добавим, по каждой из категорий образовательных организаций на офсайте профильного министерства выставлен Топ, получивших наиболее высокие оценки от экспертов в 2017 году.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 5
гость

21.09.2017 13:26

))))))))
МАКАРЕНКО

21.09.2017 14:00

Свежо придание да верится с трудом. Может быть это заслуга Денисова? Тогда его срочно необходимо реабилитировать!
Переживающий

21.09.2017 14:12

В Алтайском крае подвели итоги независимой оценки качества деятельности образовательных организаций в 2017 году.
Оценка проводилась Алтайским краевым информационно-аналитическим центром…
- - - - - - - - - - - - - -

Данные с сайта Алтайский краевой информационно-аналитический центр:

"Краевое государственное бюджетное учреждения образования «Алтайский краевой информационно-аналитический центр» - организация, подведомственная Министерству образования и науки Алтайского края."
http://www.akiac.ru/about.html

Я задаю себе вопросы:
- может быть оценка качества независимой, если проводилась организацией, зависимой от Минобразования…
- может быть оценка качества независимой, если учредителем независимой организации является Минобразования Алтайского края…
- почему проверку доверили заинтересованным лицам, которые в угоду учредителю, напишут именно то, что заказчик-учредитель хотел бы увидеть – услышать и остался бы довольным результатом…
- в чем заключается суть якобы проведенной проверки – заткнуть рты родителям, которые недовольны образовательными услугами…

Или это позиция Минобразования, не выявлять нарушения, а по примеру Карлина, рапортовать "все хорошо, все хорошо"….
Гость

21.09.2017 16:01

В 37 зайдите и ох.......е ,педагогов не хватает (
Очевидец

21.09.2017 18:39

Это что за хрень?! Сами себя инспектируем, сами собой восторгаемся?! Предел лицемерия краевых политиков и чиновников вообще-то существует, или они краёв своего беспредела не видят?! Оформление всевозможных поборов с родителей в формате добровольного благотворительства - это нормально?! Да ведь родители просто боятся об этом заикнуться, чтобы не навредить своему чаду?! Или эти о ничего не и я лжец?