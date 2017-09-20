Как за Путина в Чечне: 98 % алтайских родителей довольны педагогами школ и детсадов

В Алтайском крае подвели итоги независимой оценки качества деятельности образовательных организаций в 2017 году. По данным мониторинга, всего было опрошено 66 913 «получателей услуг». Выяснилось, что из них более 98 % удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников организаций и качеством образовательной деятельности. На фоне периодически просачивающихся в прессу историй о различных конфликтах в алтайских школах и ДОУ приведенная цифра выглядит довольно неожиданно.

В Минобрнауки Алтайского края состоялось заседание Общественного совета по развитию образования, в ходе которого были подведены итоги независимой оценки качества работы профильных организаций в 2017 году. Информация выложена на офсайте ведомства. В текущем году процедуру независимой оценки прошли 817 образовательных организаций, в числе которых - 14 профучреждений, 22 центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 279 организаций допобразования, 215 детских садов, 286 школ и Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования.

Оценка проводилась Алтайским краевым информационно-аналитическим центром по четырем критериям: информационная открытость, комфортность условий образовательной деятельности, доброжелательность, вежливость, компетентность работников и качество образовательных услуг. Всего было опрошено 66 913 получателей образовательных услуг. Выяснилось, что из них более 98 % удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников образовательных организаций и качеством образовательной деятельности. Более 75 % школ показали высокую информационную открытость деятельности, а в 79 % школ обеспечен высокий уровень комфортности.

Около 99 % родителей воспитанников детских садов (из более чем 6 тысяч опрошенных) удовлетворены доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников. В 20 организациях родители выразили полную удовлетворенность всеми аспектами материально-технического обеспечения.

Кроме того, в результате анализа итогов независимой оценки, проведенной в 22 Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, отмечены 20 «объектов комфортности условий деятельности», таких, как наличие зоны отдыха и игровой зоны, выставок работ воспитанников, создание условий оказания социально-психологической и медицинской помощи, Интернета, освещение территории в темное время суток, обеспечение развития и жизнеустройства детей и др.

По заверению краевого Минобра, для проведения независимой оценки привлекалось более 500 независимых экспертов, включая представителей общественных организаций. В их числе - председатели и члены муниципальных общественных советов по культуре, по развитию образования, районных и городских советов женщин, ветераны войны и труда, профсоюзных организаций, родительской общественности, городской думы и администраций городских поселений, районных отделов центров занятости населения и другие представители общественности.

Мониторинг проводился в том числе и для того, чтобы разработать меры по повышению качества деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере образования. Добавим, по каждой из категорий образовательных организаций на офсайте профильного министерства выставлен Топ, получивших наиболее высокие оценки от экспертов в 2017 году.