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Главная Лента новостей Конфликт барнаульских школьников и учителя «уходит» на экспертизу

Конфликт барнаульских школьников и учителя «уходит» на экспертизу

20.09.2017 08:28

19 сентября в Индустриальном районном суде Барнаула были назначены четыре экспертизы по резонансному делу «униженных» барнаульских школьников. Судья Ирина Любимова вынесла соответствующее определение. До момента завершения исследований рассмотрение дела будет приостановлено, а третьеклассникам в этот период предстоит общение с рядом специалистов.

Впервые за время процесса, который продолжается несколько месяцев, в заседании приняли участие сами школьники из лицея № 112. Их присутствие было спровоцировано необходимостью записать образцы голоса, которые потребуются для фоноскопической экспертизы. Исследование аудиозаписи, ставшей камнем преткновения в исках двоих мам, возмущенных поведением школьного учителя, было назначено судом. 

Суд также взял образец голоса и самого педагога Галины Худяшовой. Напомним, сейчас она настаивает, что запись не слышала, поэтому не может судить о ее содержании. Защитники педагога мотивировали необходимость проведения экспертизы тем, что аудио может иметь признаки монтажа, что влечет ограничение в его использовании как доказательства. Они также посчитали необходимым определить круг лиц, участвующих в разговоре, и  подвергли сомнению факт оскорбления детей.

Согласно определению, которое зачитала судья, назначена и лингвистическая экспертиза. Оба исследования должны дать представление о дословном содержании текста, о степени идентичности записей, которые были сделаны родителями и позже оценивались комиссией регионального министерства образования и городского профильного комитета; видны ли на записях признаки редактирования. Кроме того, эксперты определят, есть ли на аудио слова, унижающие честь и достоинство, а также оскорбительные выражения.

Помимо этого судом назначена психолого-психиатрическая экспертиза, в ходе которой в числе прочего необходимо определить, каким образом отношения учеников и учителя могли сказаться на психическом состоянии несовершеннолетних. Суд счел необходимым назначить и судебно-медицинскую экспертизу, из которой станет понятно, причинен ли вред здоровью детей действиями педагога.

Напомним, что диктофонная запись, еще год назад сделанная одной из родительниц в школе, а также ее жалобы на отношение педагога к сыну, сначала послужили поводом для публикаций в СМИ, а затем и для иска. Позднее к нему подключилась мама еще одного школьника. Женщины настаивают, что резкий тон учителя и обидные слова спровоцировали болезненное состояние детей. За это школа должна заплатить по 200 тысяч рублей каждой семье.


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Комментарий

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Комментариев 20
Трезвый взгляд

20.09.2017 12:40

Я на стороне учителя. Даже не хочу вникать в детали этого дела. Даже, если учитель и слегка погорячился. Никогда учитель не станет "оскорблять" и "унижать" примерного ученика. Я десять в лет в школе проучился, и никогда меня учителя не унижали и не оскорбляли. А только хвалили. Веди себя достойно в школе - и к тебе также будут относить учителя. Эти мамашки подленькие оказались. Вместо того, чтобы воспитывать своих деток, занялись сутяжничеством. Но вот это суд только против них самих окажется. Из таких деток потом моральные уроды вырастают. Вместо того, чтобы проявить солидарность с учителем, они против него настраивают своих детей. Они теперь так будут и к другим учителям относиться. Лучше бы поменьше сюсюкались с такими отморозками. Пороть их надо - только так им мозги можно вправить.
Руки прочь от учителей! Учитель всегда прав!.
mrfed

20.09.2017 13:20

Т.е. слова "ты двоешник, как и твоя мать" для вас являются нормальными? Вас и ваших родителей тоже можно так склонять?
гость

20.09.2017 13:31

Мне, наверное, повезло меньше, чем Трезвому. Но столкнулась в жизни и с детками-придурками, изводившими учителей, и с неадекватными родителями, и увы - с учителями, которых язык не поворачивается называть этим светлым словом. Поэтому однозначно вставать на сторону учителя или на сторону мамаш я не буду спешить - пусть суд разберется!
Детки все разные - настоящий учитель должен уметь и, главное - ХОТЕТЬ работать со всеми: и с примерными ботанами, и с задиристыми, независимыми двоечниками, и с комсомольскими активистами с горящими глазами, и с трудными подростками. Это его, учителя, предназначение - вывести ребенка на светлую жизненную дорогу, помочь вырасти настоящим человеком, поддержать, не дать пропасть в этой жизни. Это вам не шарик крутить на пальце, придавив попой "кубик знаний" , как думают иные современные "просветители". К сожалению, многие учителя сегодня этого не понимают, да и школа современная заинтересована не столько в судьбах своих выпускников, сколько в громкой, трескучей показухе, которой "трудные" дети только мешают.
(не)трезвому взгляду

20.09.2017 13:51

Трезвый взгляд писал(а):
Из таких деток потом моральные уроды вырастают.

Это вы о себе?
знакомы с лицеем

20.09.2017 13:53

у нас тоже был момент в этой же школе когда настояли перевести сына в более сильный класс с углубленным изучением предмета и трое "педагогов" начали сознательно гнобить в течении года и когда на следующий год мы согласились перейти в простой класс сами в этом признались "а мы думали он раньше сдастся, а так-то у него всё хорошо" , называется пошли на принцип и пофиг на ребенка
Чучмек

20.09.2017 13:57

Из-за таких матерей-хабалок из школ скоро разбегутся последние учителя. Мало того, что администрации всех уровней непрерывно насилуют мозг работникам, так в последние годы ещё и из школьников начали лепить обожаемых божков, к которым надо подходить с поклоном. А родители, вместо того, чтобы затрещиной или "добрым" словом приструнить своего в край обнаглевшего дитятю, начинают строчить жалобы во все возможные инстанции...
Трезвый взгляд

20.09.2017 15:09

Конечно, учителю так говорить "ты двоешник, как и твоя мать" ни в коем случае не следовало. Но теперь за эту фразу учителя судить? А может его лучше сразу расстрелять? Да, погорячился учитель. Да, проявил раздражение. А вы поработайте за него в школе! Посмотрю я на вас, на сколько времени у вас хватит терпения. Ведь сегодня в школах есть просто отмороженные дети, которые просто обнаглели от своей безнаказанности.
Родители и учителя должны сотрудничать, а эти сами же настраивают своих деток против учителей.
Я и сам несколько лет отработал в школе. Такие попадались наглецы, что просто хотелось вмазать его в стенку. Столько кровушки попили.
Как только появилась возможность уйти из школы - сделал это не раздумывая.
Но ведь не у всех учителей сегодня есть такая возможность, куда-то уйти. В стране безработица! Вот и мучаются до самой пенсии. А нервы у людей уже на пределе. Лучше пожалейте учителей! Не трепите им нервы!
А причина всему - нынешняя система образования. Пока не будет дисциплины - так и будем все мучиться.
гость

20.09.2017 15:40

А мне хочется обратиться с вопросом. Скажите,пожалуйста,а необходимо ли учить заведомо нежелающих получать образование детей? Ведь сейчас нельзя даже двойку поставить.Сейчас идут разнарядки и указы из районных органов "законотворчества", в которых конкретно даются указания даже прошлогодние работы по которым выставлены отрицательные оценки - немедленно переписать и вывести удовлетворительные баллы.Какой смысл учить такого "вундеркинда", если он заранее знает, что нет особой разницы,как он будет готовиться к урокам( сидеть в классе-плевать в потолок,разговаривать по телефону и т.п) ему все равно поставят трояк.Так может быть убрать таких "золотко ты мое,драгоценное" от тех детей.которые реально хотят получать знания и с которыми у учителя нет и не может быть конфликтов,так как они пришли учиться,а не отбывать номер,потому что его мамаша отправила "дорогушу" в школу.Ну и учите своего милого,ненаглядного отдельно.И не надо заявлять,что у одних учителей дети учатся(любые),а у других(потому что они плохо относятся к своим обязанностям) возникают конфликты с детьми. Один учитель добросовестно относится к обучению детей и хочет,чтобы они получили полнообъемные знания и пресекает всевозможные попытки срыва уроков, иногда нелицеприятными фразами в адрес"нарушителя".А есть другие,которым лишь бы отбарабанить курс и поставить(пусть и не заслуженные) трояки. Так спокойнее.Только вот кому от этого легче? И какой учитель нужен Вашему ребенку?
Трезвый взгляд

20.09.2017 15:41

Почитайте новости, что сегодня в школах происходит. Ученики могут учителя матом послать, и даже избивают учителей. И им за это ничего не бывает. Полная безнаказанность! И как в таких условиях учителю выжить? Быть добреньким, вежливым? Так в конец затюкают ученики. Вот и выбирают учителя методику "принижения, унижения" дерзких учеников. А иногда и затрещину влепит, когда никто не видит. Хороших, дисциплинированных учеников никогда ни один учитель не обидит.
Да, мне это все не нравится. Но что учителю делать?
Надо в корне менять всю систему. Создавать по стране сеть интернатов для недисциплинированных учащихся (в них вернуть и телесные наказания). А вот когда в целом будет налажена система дисциплины в школах, тогда будет и другой спрос и с самих учителей.
Аналитик

20.09.2017 15:43

Я думаю, родители решили поиметь бюджетных денег со школы в свой карман.
mrfed

20.09.2017 15:57

Может трезвому взгляду и гостю пойти работать в марийку, раз вам в школе дети надоели? У вас вообще свои дети есть? Вы их тоже "вундеркиндами", "золотками драгоценными", "дорогушами" называете и в интернат с телесными наказаниями сдаете?
123

20.09.2017 16:53

Проблему с обеих сторон можно решить путем видеокамер.Учитель будет в тонусе и вести себя как подобает педагогу .И детки-разгильдяи будут знать что за ними следит всевидящее око.Ведь на ЕГЭ смотрят, конечно много истерии по этому поводу, но по другому не получится узнать, кто прав, кто виноват.Кто исполняет свои обязательства как положено, бояться нечего, пусть смотрят. Я вообще за видеонаблюдение и в учреждениях. За чиновниками давно пора присматривать, совсем охамели.
Для mrfed

20.09.2017 17:01

Или быть надзирателем с нагайкой в руках или давать знания, как то так... Представьте, сколько нервов и драгоценного времени должен тратить учитель на малолетнего хама! А ведь его так воспитали родители. Балбес ведь крадет время у тех учеников. которые пришли в школу получать знания. Почему они не возмущаются и чаще помалкивают? Чего мудрить то? Не хочешь учиться - вон из школы, учись сам, нанимай репетиторов, можешь вообще лежать дома на диване, если родители не против.
Трезвый взгляд 123-ему

20.09.2017 17:10

Насчет установки видеокамер в каждом классе я с вами полностью согласен. Только можно будет доказать, кто из деток портит школьную мебель, рисует на партах, мусорит, чтобы потом административно наказать их родителей по полной программе. А то они пакостят изподтиша, сложно поймать такого отморозка за руку.
1

20.09.2017 17:11

а что можно поиметь с бюджетных школьных денег, если конфликт начался с невнесением одной из истиц суммы в размере 3500 рублей. После этих судов будет ли уважение к педперсоналу? Родительницы захотели и в суд иск на учителя подали, тогда надо все выворачивать, и то, что происходит в этих семьях, условия проживания , окружение и быт этих детей. Да, нельзя унижать детей. Но кто стал источником конфликтной ситуации? Учитель не знал, что ребенок его записывает, и погорячившись наговорил, но при этом до включения кнопки на аудиозаписывающем устройстве как вело себя дите и что оно говорило учителю? То есть дите во время записи себя контролировало, а учитель о ведении аудиозаписи не знал, разве это справедливо по отношению к учителю. Учителя превращают в няньку - не проконтролировал местонахождение шапки, не заткнул рты другим ученикам, которые рожицы строили во время пересказа стишка.
Моральным уродам не место в школе!

20.09.2017 17:25

Это я про Галину Худяшову.
Теория "золотого миллиарда" -глобалистика

20.09.2017 17:39

Для mrfed писал(а):
Чего мудрить то? Не хочешь учиться - вон из школы, учись сам, нанимай репетиторов, можешь вообще лежать дома на диване, если родители не против.


И так... можете сомневаться... возражать. Я не с Луны свалился, учительствовал, потом много лет пожинал плоды нивы образования во всей красе. Согласен с Трезвым, гостем... Мне тоже повезло... во время сменил профиль. Спустя годы, предложили вернутся, сутки размышлял и не согласился снова идти в класс, ТОЛЬКО ИЗ-ЗА СИСТЕМЫ подобных причин, поскольку не был психологически приучен и готов, чтобы надо мной кто-то из подопечных идиотничал в купе с родителями и не понимал меня.
Ныне повседневно всё под контролем.
"Дж Сорос" уже внедрён полностью в образование новых поколений дорогих руссиян.
Поэтому всё верно, в обозримом будущем через 40-60лет на земных просторах в т.ч. Руси, должен жить золотой миллиард имущих чело-образных, пару миллиардов подобных, но статусом ниже, на его обслугу. Остальные в расход - чем раньше, тем лучше. Не важно "как".
Ныне земной шарик населяют в пределах 6 млрд хомосапиенсов.
В суд!

20.09.2017 17:51

Директриса нас заставила возиться лопатами в дерьме на заднем дворе школы! Из-за того, что мы не пошли в театр! Могу я подать на нее в суд?
Барнаулец

20.09.2017 17:55

Мы учились в этом лицее, и могу сказать, что о таком услышали впервые, и многие бывшие ученики с
этим согласны, здесь не только педагог, вообще никто никого не обижает. Дети заняты учебой, потому, как программа в лицее очень (очень) напряженная, как говорится не до выяснения отношений. А родительница журналистке сразу сказала, что она требует со школы 200 тыс.рублей ущерба, за нанесенный моральный вред, а затем сказала, что будет готовить новое заявление уже о 500 тыс. Я бы таких мамаш самих судила. Интересно, как теперь ее ребенок будет учиться и где? Хорошую она ему "путевку" в жизнь выписала.
Трезвый взгляд

20.09.2017 18:28

Вообще, конечно это просто безобразие, что сейчас в образовании творится. Учителя подначивают детей, чтобы они на своих родителей доносили, а родители подначивают своих деток провоцировать учителей и все записывать на диктофон. И это вместо того, чтобы работать в одной связке "Учитель-родитель" для общей цели - воспитание ребенка. Учитель, конечно, не вправе осуждать при ребенке его родителей (даже, если они того заслужили). Но и родители должны сразу же пресекать ребенка, если он при них начинает критиковать своих учителей. Так и говорите ему: "Учитель всегда прав. А, если учитель строг с тобой, значит, ты перед ним чем-то провинился. Плохо себя ведешь, дерзишь учителям. Без причины учителя никогда не станут "наезжать" на хорошего ученика".
И поменьше сюсюкаться с детьми, побольше строгости. В особых случая можно пройтись и ремнем. Сегодня он проплачется - а через несколько лет сам же тебе спасибо скажет.