Конфликт барнаульских школьников и учителя «уходит» на экспертизу

20.09.2017 08:28
19 сентября в Индустриальном районном суде Барнаула были назначены четыре экспертизы по резонансному делу «униженных» барнаульских школьников. Судья Ирина Любимова вынесла соответствующее определение. До момента завершения исследований рассмотрение дела будет приостановлено, а третьеклассникам в этот период предстоит общение с рядом специалистов.
Впервые за время процесса, который продолжается несколько месяцев, в заседании приняли участие сами школьники из лицея № 112. Их присутствие было спровоцировано необходимостью записать образцы голоса, которые потребуются для фоноскопической экспертизы. Исследование аудиозаписи, ставшей камнем преткновения в исках двоих мам, возмущенных поведением школьного учителя, было назначено судом.
Суд также взял образец голоса и самого педагога Галины Худяшовой. Напомним, сейчас она настаивает, что запись не слышала, поэтому не может судить о ее содержании. Защитники педагога мотивировали необходимость проведения экспертизы тем, что аудио может иметь признаки монтажа, что влечет ограничение в его использовании как доказательства. Они также посчитали необходимым определить круг лиц, участвующих в разговоре, и подвергли сомнению факт оскорбления детей.
Согласно определению, которое зачитала судья, назначена и лингвистическая экспертиза. Оба исследования должны дать представление о дословном содержании текста, о степени идентичности записей, которые были сделаны родителями и позже оценивались комиссией регионального министерства образования и городского профильного комитета; видны ли на записях признаки редактирования. Кроме того, эксперты определят, есть ли на аудио слова, унижающие честь и достоинство, а также оскорбительные выражения.
Помимо этого судом назначена психолого-психиатрическая экспертиза, в ходе которой в числе прочего необходимо определить, каким образом отношения учеников и учителя могли сказаться на психическом состоянии несовершеннолетних. Суд счел необходимым назначить и судебно-медицинскую экспертизу, из которой станет понятно, причинен ли вред здоровью детей действиями педагога.
Напомним, что диктофонная запись, еще год назад сделанная одной из родительниц в школе, а также ее жалобы на отношение педагога к сыну, сначала послужили поводом для публикаций в СМИ, а затем и для иска. Позднее к нему подключилась мама еще одного школьника. Женщины настаивают, что резкий тон учителя и обидные слова спровоцировали болезненное состояние детей. За это школа должна заплатить по 200 тысяч рублей каждой семье.
20.09.2017 12:40
Руки прочь от учителей! Учитель всегда прав!.
20.09.2017 13:20
20.09.2017 13:31
Детки все разные - настоящий учитель должен уметь и, главное - ХОТЕТЬ работать со всеми: и с примерными ботанами, и с задиристыми, независимыми двоечниками, и с комсомольскими активистами с горящими глазами, и с трудными подростками. Это его, учителя, предназначение - вывести ребенка на светлую жизненную дорогу, помочь вырасти настоящим человеком, поддержать, не дать пропасть в этой жизни. Это вам не шарик крутить на пальце, придавив попой "кубик знаний" , как думают иные современные "просветители". К сожалению, многие учителя сегодня этого не понимают, да и школа современная заинтересована не столько в судьбах своих выпускников, сколько в громкой, трескучей показухе, которой "трудные" дети только мешают.
20.09.2017 13:51
Это вы о себе?
20.09.2017 13:53
20.09.2017 13:57
20.09.2017 15:09
Родители и учителя должны сотрудничать, а эти сами же настраивают своих деток против учителей.
Я и сам несколько лет отработал в школе. Такие попадались наглецы, что просто хотелось вмазать его в стенку. Столько кровушки попили.
Как только появилась возможность уйти из школы - сделал это не раздумывая.
Но ведь не у всех учителей сегодня есть такая возможность, куда-то уйти. В стране безработица! Вот и мучаются до самой пенсии. А нервы у людей уже на пределе. Лучше пожалейте учителей! Не трепите им нервы!
А причина всему - нынешняя система образования. Пока не будет дисциплины - так и будем все мучиться.
20.09.2017 15:40
20.09.2017 15:41
Да, мне это все не нравится. Но что учителю делать?
Надо в корне менять всю систему. Создавать по стране сеть интернатов для недисциплинированных учащихся (в них вернуть и телесные наказания). А вот когда в целом будет налажена система дисциплины в школах, тогда будет и другой спрос и с самих учителей.
20.09.2017 15:43
20.09.2017 15:57
20.09.2017 16:53
20.09.2017 17:01
20.09.2017 17:10
20.09.2017 17:11
20.09.2017 17:25
20.09.2017 17:39
И так... можете сомневаться... возражать. Я не с Луны свалился, учительствовал, потом много лет пожинал плоды нивы образования во всей красе. Согласен с Трезвым, гостем... Мне тоже повезло... во время сменил профиль. Спустя годы, предложили вернутся, сутки размышлял и не согласился снова идти в класс, ТОЛЬКО ИЗ-ЗА СИСТЕМЫ подобных причин, поскольку не был психологически приучен и готов, чтобы надо мной кто-то из подопечных идиотничал в купе с родителями и не понимал меня.
Ныне повседневно всё под контролем.
"Дж Сорос" уже внедрён полностью в образование новых поколений дорогих руссиян.
Поэтому всё верно, в обозримом будущем через 40-60лет на земных просторах в т.ч. Руси, должен жить золотой миллиард имущих чело-образных, пару миллиардов подобных, но статусом ниже, на его обслугу. Остальные в расход - чем раньше, тем лучше. Не важно "как".
Ныне земной шарик населяют в пределах 6 млрд хомосапиенсов.
20.09.2017 17:51
20.09.2017 17:55
этим согласны, здесь не только педагог, вообще никто никого не обижает. Дети заняты учебой, потому, как программа в лицее очень (очень) напряженная, как говорится не до выяснения отношений. А родительница журналистке сразу сказала, что она требует со школы 200 тыс.рублей ущерба, за нанесенный моральный вред, а затем сказала, что будет готовить новое заявление уже о 500 тыс. Я бы таких мамаш самих судила. Интересно, как теперь ее ребенок будет учиться и где? Хорошую она ему "путевку" в жизнь выписала.
20.09.2017 18:28
И поменьше сюсюкаться с детьми, побольше строгости. В особых случая можно пройтись и ремнем. Сегодня он проплачется - а через несколько лет сам же тебе спасибо скажет.