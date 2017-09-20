Конфликт барнаульских школьников и учителя «уходит» на экспертизу

19 сентября в Индустриальном районном суде Барнаула были назначены четыре экспертизы по резонансному делу «униженных» барнаульских школьников. Судья Ирина Любимова вынесла соответствующее определение. До момента завершения исследований рассмотрение дела будет приостановлено, а третьеклассникам в этот период предстоит общение с рядом специалистов.

Впервые за время процесса, который продолжается несколько месяцев, в заседании приняли участие сами школьники из лицея № 112. Их присутствие было спровоцировано необходимостью записать образцы голоса, которые потребуются для фоноскопической экспертизы. Исследование аудиозаписи, ставшей камнем преткновения в исках двоих мам, возмущенных поведением школьного учителя, было назначено судом.

Суд также взял образец голоса и самого педагога Галины Худяшовой. Напомним, сейчас она настаивает, что запись не слышала, поэтому не может судить о ее содержании. Защитники педагога мотивировали необходимость проведения экспертизы тем, что аудио может иметь признаки монтажа, что влечет ограничение в его использовании как доказательства. Они также посчитали необходимым определить круг лиц, участвующих в разговоре, и подвергли сомнению факт оскорбления детей.

Согласно определению, которое зачитала судья, назначена и лингвистическая экспертиза. Оба исследования должны дать представление о дословном содержании текста, о степени идентичности записей, которые были сделаны родителями и позже оценивались комиссией регионального министерства образования и городского профильного комитета; видны ли на записях признаки редактирования. Кроме того, эксперты определят, есть ли на аудио слова, унижающие честь и достоинство, а также оскорбительные выражения.

Помимо этого судом назначена психолого-психиатрическая экспертиза, в ходе которой в числе прочего необходимо определить, каким образом отношения учеников и учителя могли сказаться на психическом состоянии несовершеннолетних. Суд счел необходимым назначить и судебно-медицинскую экспертизу, из которой станет понятно, причинен ли вред здоровью детей действиями педагога.

Напомним, что диктофонная запись, еще год назад сделанная одной из родительниц в школе, а также ее жалобы на отношение педагога к сыну, сначала послужили поводом для публикаций в СМИ, а затем и для иска. Позднее к нему подключилась мама еще одного школьника. Женщины настаивают, что резкий тон учителя и обидные слова спровоцировали болезненное состояние детей. За это школа должна заплатить по 200 тысяч рублей каждой семье.