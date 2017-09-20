×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаульцы побывали на дне города

10 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
98
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Полицейские задержали в Бийском районе похитителей породистой лошади
В Барнауле найдут виновных в случае с подростком, который потерял руки, спасая котенка
Что такое театр? Участники «Большой Сцены-3» побывали на творческой встрече с режиссерами
Новая серия рейдов по должникам прошла в краевой столице


Резонанс
Темы недели
Победили и без «досрочки»: «Единая Россия» представила свой взгляд на итоги выборов в Барнауле
59
Студенты барнаульского колледжа борются за права преследуемого руководством педагога
150 |
В блогах
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

8
Егор Каширских

15.09.2017

Егор Каширских

директор ООО «Иннотех»

Посетил, будучи в Барнауле, два музея

39
Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

29
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Не надышишься: из-за загрязнения воздуха в Алтайском крае растет заболеваемость астмой

Не надышишься: из-за загрязнения воздуха в Алтайском крае растет заболеваемость астмой

21.09.2017 14:26

По данным Минприроды, за последние три года в России ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. В целом по стране в 2014–2016 годах заболеваемость астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха, среди детей выросла в 1,7 раза, среди взрослых — в полтора раза. Согласно докладу ведомства, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае, сообщают «Известия».

В России в последние годы растет общий объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Так, в 2016-м в воздух попало 31 617,1 тысяч тонн вредных примесей (на 1,1 % больше, чем в предыдущем году). 55 % из них — от предприятий (17 349,3 тысяч тонн), но прирост их «вклада» в 2016 году был сравнительно скромным — 0,3 %. А вот автомобильный и железнодорожный транспорт нанес больший удар по экологии, чем годом ранее, — на 2,1 % и 5,7 % соответственно.

В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. В четырех последних в 2016 году показатели выросли по сравнению с предыдущим.

Так, в Алтайском крае увеличилось поступление в атмосферу оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота. Основными источниками загрязнения атмосферы региона, по данным Минприроды, стали «Бийскэнерго», предприятия бывшего Барнаульского филиала «Кузбассэнерго», «Алтай-Кокс» и другие предприятия. При этом интересно, что Алтайский край регулярно входит в различные рейтинги самых экологически чистых регионов страны.

Наибольший вред здоровью наносят пыль, фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензапирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол, сероводород и другие соединения.

Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, патологии органов дыхания, связанные с загрязнением воздуха, в 2016 году наблюдались практически в половине субъектов страны. При этом число дополнительных случаев заболевания, связанных с качеством воздуха, выросло в 1,7 раза по сравнению с 2014 годом. В этом отношении география заболеваемости астмой совпадает с данными по наибольшим выбросам в атмосферу — самыми неблагополучными регионами оказались Иркутская, Кемеровская, Самарская области и Алтайский край.

Эти же четыре региона стали антилидерами по новым случаям заболеваемости астмой и астматическим статусом среди взрослого населения. В целом по России по сравнению с 2014 годом количество дополнительных случаев астмы у взрослых выросло в 1,5 раза. Такие данные приводятся в госдокладах и Роспотребнадзора, и Минприроды.

В Роспотребнадзоре «Известиям» пояснили, что причины плохого качества воздуха заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. На здоровье населения отражаются и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов — часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.

Добавим, в Топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы попали Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 3
Живу на Горе

21.09.2017 14:46

Воздух действительно в нагорной части чист и приятен (особенно после ремонта канализации). Приезжаешь в центр, сразу "бьет в нос" какая-то неприятная отдушина, от Старого базара до ул.Чкалова особенно. У ж/д вокзала иногда пахнет сажей какой-то.
Рома

21.09.2017 15:49

Живу на Горе писал(а):
Воздух действительно в нагорной части чист и приятен (особенно после ремонта канализации)


Это потому что у Вас, на горе, появились очень "приятные" соседи. И сразу у Вас и дороги расширились и канализацию сделали и леса вдруг поредели и стали городскими и очень пригодными для застройки поместий "уважаемых менагеров" и тд и тп. Плохо, что эти соседки никак не хотят жить в спальниках, где нет ни парковок, ни дорог, гаражи сносят и тд.
гость

21.09.2017 16:24

Рак, тубик, теперь еще астма - как хорошо жить в Алтайском крае! Про хронический депресняк и прочие психические отклонения уже молчу - это просто вишенка на торте. А в целом регион процветает и жизнь в нем стремительно улучшается.