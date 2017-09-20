Не надышишься: из-за загрязнения воздуха в Алтайском крае растет заболеваемость астмой

По данным Минприроды, за последние три года в России ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. В целом по стране в 2014–2016 годах заболеваемость астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха, среди детей выросла в 1,7 раза, среди взрослых — в полтора раза. Согласно докладу ведомства, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае, сообщают «Известия».

В России в последние годы растет общий объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ. Так, в 2016-м в воздух попало 31 617,1 тысяч тонн вредных примесей (на 1,1 % больше, чем в предыдущем году). 55 % из них — от предприятий (17 349,3 тысяч тонн), но прирост их «вклада» в 2016 году был сравнительно скромным — 0,3 %. А вот автомобильный и железнодорожный транспорт нанес больший удар по экологии, чем годом ранее, — на 2,1 % и 5,7 % соответственно.

В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. В четырех последних в 2016 году показатели выросли по сравнению с предыдущим.

Так, в Алтайском крае увеличилось поступление в атмосферу оксида углерода, диоксида серы, оксидов азота. Основными источниками загрязнения атмосферы региона, по данным Минприроды, стали «Бийскэнерго», предприятия бывшего Барнаульского филиала «Кузбассэнерго», «Алтай-Кокс» и другие предприятия. При этом интересно, что Алтайский край регулярно входит в различные рейтинги самых экологически чистых регионов страны.

Наибольший вред здоровью наносят пыль, фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензапирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол, сероводород и другие соединения.

Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, патологии органов дыхания, связанные с загрязнением воздуха, в 2016 году наблюдались практически в половине субъектов страны. При этом число дополнительных случаев заболевания, связанных с качеством воздуха, выросло в 1,7 раза по сравнению с 2014 годом. В этом отношении география заболеваемости астмой совпадает с данными по наибольшим выбросам в атмосферу — самыми неблагополучными регионами оказались Иркутская, Кемеровская, Самарская области и Алтайский край.

Эти же четыре региона стали антилидерами по новым случаям заболеваемости астмой и астматическим статусом среди взрослого населения. В целом по России по сравнению с 2014 годом количество дополнительных случаев астмы у взрослых выросло в 1,5 раза. Такие данные приводятся в госдокладах и Роспотребнадзора, и Минприроды.

В Роспотребнадзоре «Известиям» пояснили, что причины плохого качества воздуха заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. На здоровье населения отражаются и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов — часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.

Добавим, в Топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы попали Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.