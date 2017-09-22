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Главная Лента новостей Зерно, кузница и лазертаг: казачий атаман рассказал о будущем Барнаульского элеватора

Зерно, кузница и лазертаг: казачий атаман рассказал о будущем Барнаульского элеватора

22.09.2017 11:54

Промплощадка Барнаульского элеватора, который последние годы окружен скандалами, с недавних пор находится в краткосрочной аренде у компании «Грейн». Арендаторы намерены надолго обосноваться на объекте, заключив полноценный договор с краевыми властями, и запустить переработку зерна. Охраняют территорию представители казачества, также имеющие интерес к объекту — на свободных от производства площадях они хотят открыть центр обучения кузнечному мастерству, полигон для игры в лазертаг и реализовать другие проекты.

После того, как власти Алтайского края со скандалом расторгли договор аренды Барнаульского элеватора с компанией «ЗерноСбыт», работавшей на объекте в течении полутора лет, его судьба некоторое время была не определена. Как рассказал ИА «Банкфакс» атаман Барнаульского станичного казачьего общества Андрей Потапович-Доманский, руководящий охраной объекта, старый арендатор в конце августа «с боем» пытался прорваться на элеватор и вновь занять его. «Эти люди не хотели воспринимать, что с ними расторгли договор из-за долгов по аренде, налогам, зарплате. Была попытка зайти на элеватор, но не увенчалась успехом. Тогда приехала полиция, представителей «ЗерноСбыта» предупредили, чтобы они не провоцировали конфликт. По моим наблюдениям, привлекались посторонние люди, им пообещали заплатить, если они «уберут» казаков с объекта», — рассказал г-н Потапович-Доманский.

После этого инцидента новых попыток захвата элеватора не происходило, ситуация наконец начала развиваться в цивилизованном русле. Краю в лице управления по пищевой и перерабатывающей промышленности вернули собственность по акту приема-передачи. С недавних пор промплощадка обрела хозяина — пока временного. На элеваторе начала работать фирма «Грейн», которая сейчас оформляет лицензию и планирует заключить договор аренды минимум на год, объяснил Андрей Потапович-Доманский. «Договор с «Грейном» будет действовать до середины октября. Сейчас какой-то серьезной деятельности они не ведут, потому что нет лицензии. Но документы в процессе оформления. Представители компании рассчитывают, что в результате оформят аренду как минимум на 11 месяцев в приоритетном порядке», — сообщил атаман.

По данным сайта компании «Грейн», она была партнером «ЗерноСбыта» и занималась продажами произведенной на элеваторе продукции. В ЕГРЮЛ указано, что директором и соучредителем является Данил Красоусский, также долями по 25 % владеют Николай Жданов, Борис Шабаш и Роман Павлов, основной вид деятельности — деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая. Фирма была зарегистрирована в августе 2016 года, к тому моменту «ЗерноСбыт» уже более полугода работал на элеваторе. Г-н Жданов и г-н Красоусский также являются соучредителями ООО «Алтима», занимающегося производством изделий из бетона, цемента и гипса, и компании «Грейн-плюс», занимающейся оптовой торговлей зерном. Судя по данным онлайн-справочников, в прошлом они также имели отношение к сельскохозяйственному бизнесу через ООО «Промбаза» и ЗАО «Агрокомпас». Их партнер Борис Шабаш является единственным владельцем управляющей компании «Астрея», зарегистрированной в Новосибирской области и занимающейся управлением недвижимостью.

Представители алтайского казачества сейчас оказывают услуги по охране элеватора на безвозмездной основе, в рамках своих обязательств по госслужбе и договора с управлением по пищевой и перерабатывающей промышленности. Однако они также проявляют интерес к объекту, множество помещений которого даже при условии возобновления производственной деятельности будут пустовать. Андрей Потапович-Доманский указал, что рассчитывает на заключение полноценного договора аренды. «Мы хотели бы разместить на территории центр подготовки казаков, запустить ремесленный проект, открыть школу кузнечного мастерства. Часть невостребованных территорий приспособили бы для полигона под лазертаг. Также хочется заключить договор о взаимодействии с комитетом по спорту в рамках патриотического воспитания молодежи», — поделился планами атаман барнаульского казачества.

Напомним, ООО «ЗерноСбыт» стало арендатором площадей Барнаульского элеватора в январе 2016 года, компания на аукционе на право аренды предложил 16,5 млн рублей. Стартовая цена равнялась 10,3 млн рублей. Черемновский сахарный завод предлагал за аренду элеватора 16 млн рублей. До этого элеватор занимала «Барнаульская мельница» (предприятие входит в структуру ОАО «Мельник»). По некоторым данным, ее решение покинуть площадку связано с нерентабельностью производства в краевом центре.


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Комментарий

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Комментариев 9
Гонец из Пензы

22.09.2017 13:41

А зачем краю этот гемморой,продать этот актив,а деньги своровать,вот решение всей проблемы!
гость

22.09.2017 14:07

Верните Мельник на место. Не смешите людей.
Хахаха

22.09.2017 14:19

Потапович-Доманский - жидокозак?
Даааааа..

22.09.2017 14:30

Кто знает каким островам принадлежит ООО Мельник? Поделитесь знаниями.
Всё бабло и зерно на островах в экваториальной зоне

22.09.2017 16:45

Даааааа.. писал(а):
каким островам принадлежит ООО Мельник


Элеваторы стоят давно, со средины 90-х, с пустыми силосАми.
Зерна собирают на краевой ниве, по отчётам, больше чем в советское время.?!

Не дай, Бог, случиться нечто, типа искусственного 85-91 гг, а потом почти естественного гладомора начала 30-х годов века минувшего, руссиян превратят в африканских людоедов.
Гость

22.09.2017 16:48

Ну так то нормально что производственно-опасный объект будет использоваться в целях полигона для развлечений. А если ЧП на производственном помещении? Об этом никто и не думает.
Гость

22.09.2017 16:53

Не просто так Мельник ушел с элеватора. Причина то далеко не в том, что все пишут. Просто чиновники , такие как Зеленина , стали откаты уже в других суммах просить , для того что бы арендатор там находился и работал. И ЗерноСбыт не просто так ушел с элеватора, не хотел дань платить, не только Зелениной, но и другим чиновникам с администрации края.
сделать всемирный центр скалолазания

22.09.2017 19:51

и тарзанок накрутить для отмороженных , в силоса можно нырять с аквалангами ,
вертолетную плошадку для казачьей флотилии , причал для ледокольных яхт.
Очевидец

22.09.2017 21:09

Один из ярких примеров губернаторского и едросовского беспредела! "Мельника" просто "убили" - не так поделился! Самый беспардонный передел собственности и сфер влияния! Эта участь ожидает всех самонадеянный и самоуверенных предпринимателей! Понимать надо, под кем ходите, и кто вообще вам позволяет ходить! Свободы предпринимательства захотели? А про Казачков - оголтелых прихвостней власти - забыли?! Этим ведь только платочком махнут - они нагайками любого захлещут! У Казачков ведь есть одна особенность: они патриоты властьимущих, а не России! И служат тому, кто платит и чины да должности раздает! Мотайте на ус сей пример, бизнесмены - либо пресмыкаться перед властью, либо ждите Казачков в гости!