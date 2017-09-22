Море vs горы: туроператоры заявили о резком падении спроса на Алтай из-за возвращения Турции

Региональные туроператоры, продающие туры на Алтай, неоднозначно оценивают итоги прошедшего летнего сезона. В лучшем случае спрос остался на уровне прошлого года, но у многих просел, и значительно. Специалисты говорят, что наиболее значительным фактором, повлиявшим на снижение спроса, стало возвращение турецкого направления на рынок — из-за этого многие потенциальные туристы из других регионов предпочли Алтаю море, сообщает RATA-news .

Собеседники издания отметили, что плохо набирались групповые туры. Среди турбаз и гостиниц в первую очередь продавались самые дорогие — в этой нише спрос даже превышает предложение, а также самые экономные варианты. Просели продажи объектов в средней ценовой категории, представленной на Алтае наиболее широко: за исключением некоторых выходных дней места в туркомплексах всегда были.

При этом некоторые эксперты высказывали неудовлетворенность сезоном даже не потому, что продажи упали, а потому, что не удалось достичь прироста, которого они ожидали после прошлогоднего всплеска внутреннего туризма. «Из-за возвращения Турции многие туристы решили ехать на море, поэтому казалось, что интерес к Алтаю упал. Но вообще базы загружались активно, в некоторые популярные даты и выходные дни возникал даже дефицит мест, но ажиотажа не было», – рассказала директор компании «Охота» Наталья Белоусова. В «Охоте» отметили, что по сравнению с прошлым годом убавилось число туристов из европейской части страны и иностранцев, но сохранить объемы удалось за счет клиентов из сибирских регионов, которые традиционно самые частые гости Алтая.

Большинство экспертов, напротив, зафиксировали рост и со стороны туристов из удаленных от Сибири регионов, а также из-за рубежа, в первую очередь – из Азии. «Заявок от иностранцев у нас было примерно на 15 % больше, чем в прошлые годы», – отметила директор компании «Алтайтурист» Наталья Гордеева. Директор алтайской операторской компании «Арго» Ирина Слесарева рассказала RATA-news, что они впервые приняли китайских туристов и остались довольны, теперь планируют уделять больше внимания приему иностранцев.

Любопытно, что отток туристов в «самостоятельное плавание» на Алтае касается в большей степени тех клиентов, которые хотят купить только проживание: отели и турбазы охотно рекламируются в соцсетях и размещают на своих сайтах формы для онлайн-бронирования. А в турфирмах отмечают прирост индивидуальных туристов, которые хотят, чтобы именно под них профессионалы составили маршрут. «У нас в компании просели только продажи групповых сборных туров и бронирование размещения на туркомплексах. Зато выросли активные, индивидуальные и vip-программы. Впервые мы провели фототуры, и интерес к ним был очень большой. Лучше стала статистика по иностранным туристам – больше было групп из Китая и Турции. Впервые приняли гостей из Словакии», – прокомментировал директор компании «Плот» Александр Смирнов.

Судя по всему, местные туроператоры если не приросли, но и не слишком потеряли в сезоне-2017. Однако операторы Новосибирской области, которая считается одним из основных поставщиков туристов на Алтай, по итогам лета фиксируют ощутимый спад. «Мы отметили снижение продаж на 15 %. Связываем это с общей экономической ситуацией. Как житель Новосибирска скажу, что такого количества людей, которые решили остаться в городе на лето, я не видела никогда», – сказала изданию директор новосибирской компании «Сибирь-Алтай» Юлия Володина.

Директор новосибирской операторской компании «Олимпия-Райзен-Сибирь» Виктор Данн оценивает падение продаж Алтая в 20 %. «Местные операторы, конечно, видят картину лучше, но факт остается фактом: с ухудшением экономической ситуации и с открытием Турции продажи внутреннего продукта ощутимо упали», – заявил эксперт.

Руководитель Ассоциации туристских организаций Республики Алтай, владелец туркомплекса «Манжерок» Сергей Зяблицкий отметил, что поток из дальних регионов – Урала и центральной части России – этим летом вырос. «Последние четыре года мы активно занимаемся продвижением своего продукта в Екатеринбурге, Казани, Уфе и других городах, привлекаем к сотрудничеству местных агентов и операторов. Стратегия продвижения и для компаний и для объектов размещения становится все важнее. Борьба за клиента обострилась, и проигрывают те объекты, которые все еще рассчитывают на стихийную загрузку «с дороги». Мы, по ощущениям, остались на уровне прошлого года, и это хорошо. Окончательный итог подведем в октябре», – сказал г-н Зяблицкий.

Напомним, губернатор Алтайского края Александр Карлин на очередном «Медиалоге» 20 сентября озвучил оперативные данные по числу туристов, которые посетили регион. По словам главы региона, погода негативно повлияла на количество приехавших. «Погода не может не отразиться на туристической отрасли. Это погодозависимая отрасль. Прохладное для Алтая лето нам несколько «прибило» турпоток. По оперативным данным, у нас есть прирост порядка 5 %. Но мы рассчитывали на 10 %-й рост. Год по туризму у нас не будет провальным, мы закончим с профицитным сальдо, но не с тем, которое ожидали», — приводил «Алтапресс» слова Александра Карлина.