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Главная Лента новостей Бюджет Алтайского края теряет доходы из-за «поблажек» для собственников новой недвижимости

Бюджет Алтайского края теряет доходы из-за «поблажек» для собственников новой недвижимости

29.09.2017 09:52

Руководитель Управления ФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко, назначенный в начале сентября, активно включился в исследование ситуации с наполнением бюджета региона. Он выяснил, что из-за нерасторопности законодателей недвижимость, введенная в крае в строй после 2012 года, не облагается налогом, из-за чего бюджет теряет доходы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Управление ФНС России по Алтайскому краю считает важным решить проблему выпадающих налогов на объекты недвижимости, введенные в регионе после 2012 года, заявил Юрий Куриленко. Он указал на лакуну в законодательстве, которая уже пять лет избавляет собственников от налоговой нагрузки. «В Алтайском крае принято решение о налогообложении недвижимости физлиц по инвентарной стоимости. Оно действовало до 2012 года, БТИ занималось переоценкой этой стоимости. Но после 2012 года (когда в РФ введена кадастровая оценка недвижимого имущества — прим. «Интерфакса») тому, кто вводит имущество там, где система оценки по кадастровой стоимости еще не принята, не начисляются налоги», — сказал г-н Куриленко.

Таким образом, по его словам, в Алтайском крае сложилась ситуация, когда по инвентаризационной системе начисление налога на вновь введенное в эксплуатацию недвижимое имущество уже не применяется, а по кадастровой — еще не применяется.

Отметим, что согласно сообщению на сайте правительства Алтайского края, только в 2016 году, который считается не самым удачным для строителей, фактический объем ввода жилой недвижимости составил 745,7 тысячи кв. м. Обобщенных данных по вводу нежилой недвижимости на сайте не представлено. Однако можно подсчитать, что сумма налогов, которые по мнению г-на Куриленко «потерялись» из-за юридического нюанса, составляет сотни млн рублей.


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Комментарий

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Комментариев 8
Ай да ИО

29.09.2017 10:52

Ты славно роешь старый крот !
гость

29.09.2017 10:55

Слушайте, введите эвтаназию для тех кому уже поперек горла смотреть на это все. Буду первым клиентом
Да

29.09.2017 10:59

депутаты и являются собственниками это недвижимости и в свой карман они не полезут. Проще нищету обирать, льгот ветеранов труда лишать.
Гость

29.09.2017 11:41

А он с Карлиным посоветовался прежде чем такое заявлять???
Ой получит наганяя от А.Б., они же столько лет это скрывали. А может, он и в правду такой порядочный и честный к нам приехал - держитесь местные чинуши
всем

29.09.2017 11:42

Зато законы о тишине и животных сидят обсасывают.
Знайка

29.09.2017 12:06

А он прав на 100%, так и есть...
гость

29.09.2017 12:17

Как здорово, оказывается. За квартиры в домах, которым по 30 лет, мы платим по 10 тыс. налога, потому что инвентаризационная стоимость задрана выше крыши, да еще умножается на коэффициент-дефлятор каждый год. А за новое жилье, рыночная стоимость которого в разы больше стоимости старых квартир, вообще ничего не платят. Молодцы.
Бомж

29.09.2017 12:41

Ничего удивительного: все законодатели наши в таком вот новом жилье и живут. И налог на недвижимость не платят.