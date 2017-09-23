Бюджет Алтайского края теряет доходы из-за «поблажек» для собственников новой недвижимости

Руководитель Управления ФНС по Алтайскому краю Юрий Куриленко, назначенный в начале сентября, активно включился в исследование ситуации с наполнением бюджета региона. Он выяснил, что из-за нерасторопности законодателей недвижимость, введенная в крае в строй после 2012 года, не облагается налогом, из-за чего бюджет теряет доходы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Управление ФНС России по Алтайскому краю считает важным решить проблему выпадающих налогов на объекты недвижимости, введенные в регионе после 2012 года, заявил Юрий Куриленко. Он указал на лакуну в законодательстве, которая уже пять лет избавляет собственников от налоговой нагрузки. «В Алтайском крае принято решение о налогообложении недвижимости физлиц по инвентарной стоимости. Оно действовало до 2012 года, БТИ занималось переоценкой этой стоимости. Но после 2012 года (когда в РФ введена кадастровая оценка недвижимого имущества — прим. «Интерфакса») тому, кто вводит имущество там, где система оценки по кадастровой стоимости еще не принята, не начисляются налоги», — сказал г-н Куриленко.

Таким образом, по его словам, в Алтайском крае сложилась ситуация, когда по инвентаризационной системе начисление налога на вновь введенное в эксплуатацию недвижимое имущество уже не применяется, а по кадастровой — еще не применяется.

Отметим, что согласно сообщению на сайте правительства Алтайского края, только в 2016 году, который считается не самым удачным для строителей, фактический объем ввода жилой недвижимости составил 745,7 тысячи кв. м. Обобщенных данных по вводу нежилой недвижимости на сайте не представлено. Однако можно подсчитать, что сумма налогов, которые по мнению г-на Куриленко «потерялись» из-за юридического нюанса, составляет сотни млн рублей.