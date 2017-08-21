Валерий Тарада покинул пост руководителя налоговой службы в Алтайском крае

Как и прогнозировал «Банкфакс», 4 сентября сменилось начальство в Управлении ФНС по Алтайскому краю. Семь лет занимавший пост руководителя Валерий Тарада больше не работает в управлении, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на пресс-службу УФНС.

Исполняющим обязанности руководителя краевого УФНС стал Юрий Куриленко. Его уже представили сотрудникам управления. Но пока официальных документов о назначении г-на Куриленко на пост главного налоговика в УФНС по Алтайскому краю не получали, сообщает издание.

Отметим, Юрий Куриленко всю жизнь проработал в налоговых органах. После окончания Красноярского государственного университета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» в 1996 году он пришел на должность государственного налогового инспектора отдела косвенных налогов инспекции по Ленинскому району Красноярска, с 2007 по 2012 год работал в должности заместителя руководителя УФНС по Красноярскому краю. С 2012 года возглавляет УФНС по Бурятии.

Напомним, 4 сентября 2017 года истек контракт с Валерием Тарадой. В мае ему исполнилось 60 лет. На пост руководителя УФНС по краю он пришел в 2010 году. Г-н Тарада в свою очередь сменил на этом посту Алексея Легостаева, который в начале июня 2010 года возглавил управление федеральной налоговой службы по Владимирской области.