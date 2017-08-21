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Главная Лента новостей Валерий Тарада покинул пост руководителя налоговой службы в Алтайском крае

Валерий Тарада покинул пост руководителя налоговой службы в Алтайском крае

04.09.2017 11:29

Как и прогнозировал «Банкфакс», 4 сентября сменилось начальство в Управлении ФНС по Алтайскому краю. Семь лет занимавший пост руководителя Валерий Тарада больше не работает в управлении, сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на пресс-службу УФНС.

Исполняющим обязанности руководителя краевого УФНС стал Юрий Куриленко. Его уже представили сотрудникам управления. Но пока официальных документов о назначении г-на Куриленко на пост главного налоговика в УФНС по Алтайскому краю не получали, сообщает издание.

Отметим, Юрий Куриленко всю жизнь проработал в налоговых органах. После окончания Красноярского государственного университета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» в 1996 году он пришел на должность государственного налогового инспектора отдела косвенных налогов инспекции по Ленинскому району Красноярска, с 2007 по 2012 год работал в должности заместителя руководителя УФНС по Красноярскому краю. С 2012 года возглавляет УФНС по Бурятии.

Напомним, 4 сентября 2017 года истек контракт с Валерием Тарадой. В мае ему исполнилось 60 лет. На пост руководителя УФНС по краю он пришел в 2010 году. Г-н Тарада в свою очередь сменил на этом посту Алексея Легостаева, который в начале июня 2010 года возглавил управление федеральной налоговой службы по Владимирской области.


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Комментарий

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Комментариев 11
Анна

04.09.2017 11:43

Кончилась эпоха наездов на предприятия
Кончилась эпоха Тарады

04.09.2017 11:46

но дурь по прежнему цветет и процветает
Ну что

04.09.2017 12:06

Ждём Валеру в Бийске на должности сити менеджера?губер похоже его пихать будет,раз с Якубой не получилось.
Deckman

04.09.2017 12:07

От перестановки кроватей количество особей с пониженной социальной ответствененостью не меняеться!
гость

04.09.2017 12:10

опять пенсионеры неувольняемые на пенсию места занимают?
Валера, верим, но будь осторожен!

04.09.2017 12:20

Громогласова с гузенком уже просматривают твои фото с мероприятий в поисках липовых наград
Кот

04.09.2017 12:53

Здесь слушок прошел нехороший по Бийску, что Тарада будет претендовать на должность главы города после выборов 10 сентября. В связи с этим и из органов уволился...
кошка

04.09.2017 13:37

Кот писал(а):
Здесь слушок прошел нехороший по Бийску, что Тарада будет претендовать на должность главы города после выборов 10 сентября. В связи с этим и из органов уволился...


вы правда думаете, что должность подневольного мэра загнивающего наукограда стоит того, чтобы уволиться по собственному желанию с должности начальника налоговой? ну-ну..
бурят

04.09.2017 13:43

Анна писал(а):
Кончилась эпоха наездов на предприятия


вы погуглите про нового руководителя. В Бурятии он известен именно наездами на бизнес
гость

04.09.2017 13:50

"Дожил" до Заслуженного пенсиона, вот пусть и отдыхает, поживёт, как простой "смертный". Неужели на молочишко и бутерброд с маслом не заработал? Почему обязательно Бийском ему надо поруководить? В налоговой не "наруководился" чтоль)))
Бийск

04.09.2017 16:12

"Дожил" до Заслуженного пенсиона, вот пусть и отдыхает, поживёт, как простой "смертный". Неужели на молочишко и бутерброд с маслом не заработал? Почему обязательно Бийском ему надо поруководить? В налоговой не "наруководился" чтоль)))

Если Тарада придет в Бийск - формированию Громогласовой -П ермяковой и "их сателитам" придет кирдык, как бы тролли не юродствовали. У Тарады нрав, недалеко ушёл от норова Мосиевского, много вакантных мест появится в администрации...