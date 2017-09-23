Депутаты в Горно-Алтайске подобрали председателя горсовета в «мэрской обложке»

Юрий Нечаев

29 сентября на первой сессии Горно-Алтайского городского совета депутатов нового созыва был избран председатель совета (по новому законодательству — мэр города- прим. ред. БФ). На должность выдвинули всего одну кандидатуру – лидера списка единороссов на сентябрьских выборах, спикера горсовета прошлого созыва Юрия Нечаева, информируют «Новости Горного Алтая».

Как стало известно журналистам, за г-на Нечаева проголосовали 15 депутатов, один бюллетень был испорчен, и пять парламентариев высказались против. Таким образом, Юрий Нечаев вновь стал спикером горсовета и по совместительству мэром. О других решениях, принятых депутатами на сессии, пока не сообщается.

Напомним, по результатам выборов единороссы получили 16 мест в горсовете, два мандата у КПРФ, по одному – у «Родины», ЛДПР и «Справедливой России». Депутаты ЕР предложили на пост председателя две кандидатуры – действующего председателя горсовета Юрия Нечаева и главного редактора муниципальной газеты «Вестник Горно-Алтайска» Алексея Ивашкина. В результате голосования за г-на Нечаева было подано 39 голосов, за г-на Ивашкина – четыре голоса. Поэтому городское отделение «Единой России» выдвинуло на пост Юрия Нечаева.