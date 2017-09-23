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Главная Лента новостей Депутаты в Горно-Алтайске подобрали председателя горсовета в «мэрской обложке»

Депутаты в Горно-Алтайске подобрали председателя горсовета в «мэрской обложке»

29.09.2017 15:29

Юрий Нечаев
Юрий Нечаев

29 сентября на первой сессии Горно-Алтайского городского совета депутатов нового созыва был избран председатель совета (по новому законодательству — мэр города- прим. ред. БФ). На должность выдвинули всего одну кандидатуру – лидера списка единороссов на сентябрьских выборах, спикера горсовета прошлого созыва Юрия Нечаева, информируют «Новости Горного Алтая».

Как стало известно журналистам, за г-на Нечаева проголосовали 15 депутатов, один бюллетень был испорчен, и пять парламентариев высказались против. Таким образом, Юрий Нечаев вновь стал спикером горсовета и по совместительству мэром. О других решениях, принятых депутатами на сессии, пока не сообщается.

Напомним, по результатам выборов единороссы получили 16 мест в горсовете, два мандата у КПРФ, по одному – у «Родины», ЛДПР и «Справедливой России». Депутаты ЕР предложили на пост председателя две кандидатуры – действующего председателя горсовета Юрия Нечаева и главного редактора муниципальной газеты «Вестник Горно-Алтайска» Алексея Ивашкина. В результате голосования за г-на Нечаева было подано 39 голосов, за г-на Ивашкина – четыре голоса. Поэтому городское отделение «Единой России» выдвинуло на пост Юрия Нечаева.

Фото: «Новости Горного Алтая»

Справка:

Юрий Нечаев родился 1 января 1961 года в селе Владимировка Усть-Канского района. В 1982 году он окончил Горно-Алтайский педагогический институт по специальности «Математика и физика (учитель средней школы)». С 1982 года по 1985 год Юрий Нечаев работал учителем школы в селе Карасук Майминского района, а с 1985 года по 1987 год — заместителем директора по учебно-воспитательной работе там же. После этого он переехал в Горно-Алтайск и 13 лет жизнь посвятил преподаванию физики и информатики в средней школы № 3. В 2000 году г-на Нечаева назначили директором городской средней школы № 9. В январе 2009 года он стал заместителем главы администрации Горно-Алтайска по социальным вопросам, а с марта 2012 года — председателем городского совета депутатов.


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Комментарий

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Комментариев 3
Кyм

29.09.2017 16:14

Правильный выбор,мне бабло отстёгивать будет,одобряю!
На лбу написано

29.09.2017 17:41

жизнь отдаст за народное счастье
andreuslov

29.09.2017 20:04

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com