В Барнауле не оказалось желающих выкупить здания бывших автосалонов Toyota и Lexus

Полнофункциональные автосалоны марок Toyota и Lexus в Барнауле, ранее принадлежавшие ГК «СЛК-Моторс», продолжают оставаться без хозяина. Несмотря на итоги недавнего тендера по дилерству марок в Барнауле, торги по объектам признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок, сообщает «Континент Сибирь» (КС).

В первоначальном конкурсе на право представлять Toyota в Барнауле победу одержала московская ГК «Бизнес-Кар», однако она отказалась от своих намерений, и дистрибьютор был вынужден провести тендер повторно. Новым утвержденным кандидатом в официальные дилеры марки, как писал КС со ссылкой на собственные источники, стала местная компания «АлтайЕвроМоторс», официальный дилер Volkswagen, Skoda, Audi в Барнауле.

На какой площадке может быть организован сервис и продажи автомобилей Toyota, пока не сообщается. Тем временем прошедшие 27 сентября торги по зданию полнофункционального дилерского центра Lexus (по адресу Павловский Тракт 160 «А») были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Об этом свидетельствуют данные единого федерального реестра сведений о банкротстве. В свою очередь новые торги по зданию бывшего полнофункционального дилерского центра Toyota (по адресу Павловский Тракт 160), будут проведены только в начале 2018 года.

Напомним, что здание дилерского центра Lexus, находящееся в залоге у банка «Левобережный», вместе с землей было выставлено на продажу по цене в 117,8 млн рублей. Также на торги было выставлено оборудование для автосервиса по цене в 14,5 млн рублей. В свою очередь здание дилерского центра Toyota вместе с земельным участком, находящееся в залоге у банка «Открытие», было оценено в 355,8 млн рублей.

Напомним, ранее единственным официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле являлась новосибирская группа компаний «СЛК-Моторс». В условиях падения продаж на авторынке в 2015-2016 годах ритейлер оказался в сложной финансовой ситуации, связанной с высокой кредитной нагрузкой, что привело к задержкам в выдаче автомобилей клиентам. В феврале 2016 года дистрибьютор Toyota и Lexus принял решение о расторжении договора с группой компаний, после чего салоны в Новосибирске и Барнауле были закрыты. С тех пор новый дилер марок так и не был назначен, а за авторизованным обслуживанием клиентам по сей день приходится ездить к официальным дилерам Toyota и Lexus в соседние регионы.