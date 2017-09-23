×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

18 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
18
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

105

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Планы на выходные: даешь российское кино!
Компания «Алтайвитамины» задолжала работникам более 20 млн рублей
«Балтийский лизинг» начал сотрудничать с торговой маркой «Волжский Погрузчик»
На территории бывшего барнаульского ВДНХ появился огромный поклонный крест


Резонанс
Темы недели
После «бунта» в барнаульском штабе Алексея Навального назначен новый координатор
122 |
Конфликт барнаульских школьников и учителя «уходит» на экспертизу
70
В блогах
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

37
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

31
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей В Барнауле не оказалось желающих выкупить здания бывших автосалонов Toyota и Lexus

В Барнауле не оказалось желающих выкупить здания бывших автосалонов Toyota и Lexus

29.09.2017 16:28

Полнофункциональные автосалоны марок Toyota и Lexus в Барнауле, ранее принадлежавшие ГК «СЛК-Моторс», продолжают оставаться без хозяина. Несмотря на итоги недавнего тендера по дилерству марок в Барнауле, торги по объектам признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок, сообщает «Континент Сибирь» (КС).

В первоначальном конкурсе на право представлять Toyota в Барнауле победу одержала московская ГК «Бизнес-Кар», однако она отказалась от своих намерений, и дистрибьютор был вынужден провести тендер повторно. Новым утвержденным кандидатом в официальные дилеры марки, как писал КС со ссылкой на собственные источники, стала местная компания «АлтайЕвроМоторс», официальный дилер Volkswagen, Skoda, Audi в Барнауле.

На какой площадке может быть организован сервис и продажи автомобилей Toyota, пока не сообщается. Тем временем прошедшие 27 сентября торги по зданию полнофункционального дилерского центра Lexus (по адресу Павловский Тракт 160 «А») были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Об этом свидетельствуют данные единого федерального реестра сведений о банкротстве. В свою очередь новые торги по зданию бывшего полнофункционального дилерского центра Toyota (по адресу Павловский Тракт 160), будут проведены только в начале 2018 года.

Напомним, что здание дилерского центра Lexus, находящееся в залоге у банка «Левобережный», вместе с землей было выставлено на продажу по цене в 117,8 млн рублей. Также на торги было выставлено оборудование для автосервиса по цене в 14,5 млн рублей. В свою очередь здание дилерского центра Toyota вместе с земельным участком, находящееся в залоге у банка «Открытие», было оценено в 355,8 млн рублей.

Напомним, ранее единственным официальным дилером Toyota и Lexus в Барнауле являлась новосибирская группа компаний «СЛК-Моторс». В условиях падения продаж на авторынке в 2015-2016 годах ритейлер оказался в сложной финансовой ситуации, связанной с высокой кредитной нагрузкой, что привело к задержкам в выдаче автомобилей клиентам. В феврале 2016 года дистрибьютор Toyota и Lexus принял решение о расторжении договора с группой компаний, после чего салоны в Новосибирске и Барнауле были закрыты. С тех пор новый дилер марок так и не был назначен, а за авторизованным обслуживанием клиентам по сей день приходится ездить к официальным дилерам Toyota и Lexus в соседние регионы.


Другие новости по этой теме:

 Конкурсный управляющий надеется сбыть автосалон Lexus в Барнауле после «наценки»
 Фальстарт: Toyota и Lexus спустили на тормозах назначение новых дилеров в Барнауле
 На собственницу бывших салонов Toyota и Lexus в Барнауле хотят «навесить» почти 1 млрд рублей долгов

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 4
Директор СССР

29.09.2017 16:43

В первоначальном конкурсе на право представлять Toyota в Барнауле победу одержала московская ГК «Бизнес-Кар», однако она отказалась от своих намерений, и дистрибьютор был вынужден провести тендер повторно.

Не захотели они в нашу нищебродскую дыру ехать - тут скоро и хлебушка продать некому будет, не то, что Лехус!
Вольфсон Т.И.

29.09.2017 17:54

Неужели и эти здания порушат и выбьют стекла? Такие объекты уже глаза мазолят. Например,на пр.Красноармейском четырехэтажное здание разрушается.Окна выбиты,двери сломаны. Где хозяин? На пр.Космонавтов,вообще-ужас! Стоит здание около бывшей Налоговой инспекции на пл.Баварина. Я,думаю.что перечислять можно много. Все это от экономической слабости и нерадивости чиновников.
andreuslov

29.09.2017 20:11

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Директор СССР

29.09.2017 21:00

Вольфсон Т.И. писал(а):
Неужели и эти здания порушат и выбьют стекла? Такие объекты уже глаза мазолят. Например,на пр.Красноармейском четырехэтажное здание разрушается.Окна выбиты,двери сломаны. Где хозяин? На пр.Космонавтов,вообще-ужас! Стоит здание около бывшей Налоговой инспекции на пл.Баварина. Я,думаю.что перечислять можно много. Все это от экономической слабости и нерадивости чиновников.


Хозяин банку должен, кредиты обналичил и плевать на здание. А банк продать не может и содержать не хочет.