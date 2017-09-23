Барнаульские чиновники «запустили» недостроенный мост вопреки просьбам подрядчика

2 октября текущего года в Барнауле после долгого простоя возобновили движение по мосту через Пивоварку. Об этом сообщил начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Дмитрий Симоненко.

По его словам, сначала мост на улице Матросова открыли лишь для движения легковых автомобилей, а утром 3 октября по нему также пустили автобусы и троллейбусы. При этом чиновник сразу отметил, что работы подрядчик ООО «Кит Лидер» так и не завершил. Ему еще необходимо выполнить устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части и заасфальтировать тротуары. Данные работы строителям придется выполнять уже в ночное время. Кроме того, подрядчику предстоит укрепить и русло реки, однако это не повлияет на движение транспорта.

Также г-н Симоненко заявил, что ООО все же будет наказано за то, что нарушило сроки муниципального контракта (первоначально до 1 сентября). В связи с этим подрядчику грозят штрафные санкции в размере порядка 300 тысяч рублей.

Напомним, ремонт моста через Пивоварку начался 2 июля текущего года и должен был завершиться до 1 сентября. Однако московский подрядчик «Кит Лидер» нарушил все возможные сроки и вызвал недовольство со стороны городских властей. Ситуация стала поводом для применения штрафных санкций. Согласно контракту, подрядчику должны начислять пеню за каждый день просрочки исполнения обязательств. Ее размер может составить «не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически выполненных работ». Однако в конце сентября применение санкций было под вопросом, а 2 октября власти все же решились на этот шаг.