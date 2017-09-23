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Главная Лента новостей Барнаульские чиновники «запустили» недостроенный мост вопреки просьбам подрядчика

Барнаульские чиновники «запустили» недостроенный мост вопреки просьбам подрядчика

03.10.2017 11:30

2 октября текущего года в Барнауле после долгого простоя возобновили движение по мосту через Пивоварку. Об этом сообщил начальник отдела дорожного хозяйства комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Дмитрий Симоненко.

По его словам, сначала мост на улице Матросова открыли лишь для движения легковых автомобилей, а утром 3 октября по нему также пустили автобусы и троллейбусы. При этом чиновник сразу отметил, что работы подрядчик ООО «Кит Лидер» так и не завершил. Ему еще необходимо выполнить устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части и заасфальтировать тротуары. Данные работы строителям придется выполнять уже в ночное время. Кроме того, подрядчику предстоит укрепить и русло реки, однако это не повлияет на движение транспорта.

Также г-н Симоненко заявил, что ООО все же будет наказано за то, что нарушило сроки муниципального контракта (первоначально до 1 сентября). В связи с этим подрядчику грозят штрафные санкции в размере порядка 300 тысяч рублей.

Напомним, ремонт моста через Пивоварку начался 2 июля текущего года и должен был завершиться до 1 сентября. Однако московский подрядчик «Кит Лидер» нарушил все возможные сроки и вызвал недовольство со стороны городских властей. Ситуация стала поводом для применения штрафных санкций. Согласно контракту, подрядчику должны начислять пеню за каждый день просрочки исполнения обязательств. Ее размер может составить «не менее 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически выполненных работ». Однако в конце сентября применение санкций было под вопросом, а 2 октября власти все же решились на этот шаг.

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Комментарий

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Комментариев 4
Костя

03.10.2017 11:58

Зато перед выборами столько тут расхваливали ер за дороги, гражданин Дугин а улицу Гущина возле детской краевой когда доделают,а вы там пропиарились неплохо ,людям теперь ходить не удобно ногу сломиш ,будет добры завершите свой пиар
Массаж мозга

03.10.2017 12:11

Вот теперь , с остервенением ждём,когда Сярёга Дулин , лично будет класть верхний слой асфальта!
пппппппппппппппп

03.10.2017 21:01

Недавно бетон заливали, а ему нужен срок на твердение.
Сергей

03.10.2017 21:03

"вопреки просьбам подрядчика" - мост развалится, и к подрядчику не может быть никаких претензий, потому, что наши руководители нарушили условия эксплуатации.