Управделами губернатора и правительства Алтайского края «приглянулся» следователям

Алексей Белобородов

Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов попал в сектор внимания правоохранительных органов — по данным источников ИА «Банкфакс», в его кабинете и по месту жительства прошли выемки документов, обоснованные подозрениями в махинациях с бюджетными средствами. Инсайдеры сообщили, что эти действия связаны с манипуляциями ресурсами в рамках госпрограммы.

Как рассказали инсайдеры, интерес, вероятнее всего, связан с реализацией программы «Совершенствование государственного и муниципального управления в Алтайском крае». В ее рамках в 2016 году г-н Белобородов мог распорядиться около 19 млн рублей на покупку трех автомобилей Mercedes.

В тексте постановления об утверждении этой госпрограммы, опубликованном на сайте Фонда правовой и нормативно-технической документации, действительно можно найти упоминание о выделении средств. Согласно описанию, 19 млн рублей направлены управлению делами губернатора и администрации края на «Материально-техническое обеспечение выполнения отдельных функций (полномочий) органами исполнительной власти Алтайского края».

Соответствующий аукцион на сайте Госзакупок за указанный период обнаружить не удалось, притом, что за последние годы управление делами в рамках нескольких аукционов закупило более двух десятков автомобилей на свои нужды. Источники «Банкфакса» подтвердили, что бюджетные средства в данном случае тратились без проведения конкурсных процедур. Вдобавок фирма-поставщик может быть аффилирована с самим г-ном Белобородовым, а организации, которым по документам предназначались эти автомобили, ими не пользовались. То есть может иметь место нецелевое использование бюджетных средств.

Напомним, первые сообщения о работе правоохранителей в здании правительства Алтайского края были опубликованы 26 сентября. В тот же день начальник краевого департамента по информационной политике Андрей Ляпунов заявил, что эта информация не соответствует действительности. «Ну вот породили. Якобы в администрации сегодня были обыски. Никаких обысков нет. Чистая выдумка. В заметке-первоисточнике написано, что ни одно ведомство не подтвердило. Но все равно все требуют комментария. Парадоксы информационного пространства. Ничего нет, но все про это пишут», — утверждал в своем Facebook г-н Ляпунов.

Позже глава администрации губернатора Виталий Снесарь все же подтвердил, что правоохранительные органы изучают эффективность использования средств, выделенных на некоторые госпрограммы.