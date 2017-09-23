Управделами губернатора и правительства Алтайского края «приглянулся» следователям

03.10.2017 11:58
Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов попал в сектор внимания правоохранительных органов — по данным источников ИА «Банкфакс», в его кабинете и по месту жительства прошли выемки документов, обоснованные подозрениями в махинациях с бюджетными средствами. Инсайдеры сообщили, что эти действия связаны с манипуляциями ресурсами в рамках госпрограммы.
Как рассказали инсайдеры, интерес, вероятнее всего, связан с реализацией программы «Совершенствование государственного и муниципального управления в Алтайском крае». В ее рамках в 2016 году г-н Белобородов мог распорядиться около 19 млн рублей на покупку трех автомобилей Mercedes.
В тексте постановления об утверждении этой госпрограммы, опубликованном на сайте Фонда правовой и нормативно-технической документации, действительно можно найти упоминание о выделении средств. Согласно описанию, 19 млн рублей направлены управлению делами губернатора и администрации края на «Материально-техническое обеспечение выполнения отдельных функций (полномочий) органами исполнительной власти Алтайского края».
Соответствующий аукцион на сайте Госзакупок за указанный период обнаружить не удалось, притом, что за последние годы управление делами в рамках нескольких аукционов закупило более двух десятков автомобилей на свои нужды. Источники «Банкфакса» подтвердили, что бюджетные средства в данном случае тратились без проведения конкурсных процедур. Вдобавок фирма-поставщик может быть аффилирована с самим г-ном Белобородовым, а организации, которым по документам предназначались эти автомобили, ими не пользовались. То есть может иметь место нецелевое использование бюджетных средств.
Напомним, первые сообщения о работе правоохранителей в здании правительства Алтайского края были опубликованы 26 сентября. В тот же день начальник краевого департамента по информационной политике Андрей Ляпунов заявил, что эта информация не соответствует действительности. «Ну вот породили. Якобы в администрации сегодня были обыски. Никаких обысков нет. Чистая выдумка. В заметке-первоисточнике написано, что ни одно ведомство не подтвердило. Но все равно все требуют комментария. Парадоксы информационного пространства. Ничего нет, но все про это пишут», — утверждал в своем Facebook г-н Ляпунов.
Позже глава администрации губернатора Виталий Снесарь все же подтвердил, что правоохранительные органы изучают эффективность использования средств, выделенных на некоторые госпрограммы.
Фото: сайт правительства Алтайского края
03.10.2017 12:29
03.10.2017 12:34
03.10.2017 12:37
03.10.2017 12:44
...попал в сектор внимания правоохранительных органов — по данным источников ИА «Банкфакс», в его кабинете и по месту жительства прошли выемки документов, обоснованные подозрениями в махинациях с бюджетными средствами...
аналогичная ситуация с обысками ФСБ была и в Славгороде против дважды коронованного казнокрада в законе и его ППЖ и фаворитки, ... но СУ СК РФ по АК возбудил дело ...против неустановленных лиц... тогда НЕПОНЯТНО Славгородцам - с какой целью проводились у них обыски и выемка до 10млн руб, санкцию кто давал - прокурор Хороший или Носков?
что подтверждает арбитражный суд АК по делу №А03-14357/2017г судья Фролов О В.
что удивительно иск предъявила прокуратура АК в пользу интересов МО -дважды коронованного казнокрада в законе против
его ППЖ и фаворитки в лице начальника управления по земельным и имущественным отношениям
Т.е. тандем уже расколот, кто кого сольёт НА НАРЫ мы узнаем позже.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
03.10.2017 12:51
03.10.2017 12:55
Может , они,мужественно сражаясь с коррупцией надыбали этот факт,не?
Грошь цена этим "антикоррупционерам", пасущимся на подачки Госдепа Пендосстана и Ангелики Меркель!
Каг-то таг!
03.10.2017 12:56
03.10.2017 13:04
Нарушение на нарушении, а правоохранительные органы бездействуют!
И СМИ молчат!
03.10.2017 13:06
ты без госдепа посрать не можешь старикашка, вместо пургена он тебе в твоем фанерном сортире. запорами старческими страдаешь, поэтому понос льешь сюда
03.10.2017 13:20
----------------------------------------------------------------------
Спасибо БФ за позавчерашнюю новость, вы оказывается самые тормознутые из всех здешних СМИ. Даже прокарлинский алтапресс отметился чуть не первым! Ну, может кто и любит осетрину не первой свежести, с душком так сказать, это на любителя. Протухла новость, что говорить. Если бы ваши инсайдеры забойную новостёшку подогнали, другое дело, а так - эти ваши, не инсайдеры, а попугаи...
03.10.2017 13:21
03.10.2017 13:35
03.10.2017 14:11
03.10.2017 14:33
03.10.2017 15:03
03.10.2017 15:52
========================
Кто-то надеется сам не дожить? Напрасно, напрасно. Никто не знает своей судьбы - а вдруг не просто старикашкой. а старикашкой-паралитиком, неспособным даже сползти с койки и сходить в туалет, придется не просто доживать жизнь, а жить долго, но сильно несчастливо, лишь мечтая о запоре? Потому как назвать "посрать" тот непрерывный процесс окажется большой натяжкой.
ЗЫ. Не рубанок, но не люблю свиней, когда они хрюкают.
03.10.2017 17:15
03.10.2017 17:34
Одни уже сидят, другие на подходе, другие в очереди стоят.
03.10.2017 17:47
03.10.2017 20:43