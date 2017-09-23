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Главная Лента новостей Управделами губернатора и правительства Алтайского края «приглянулся» следователям

Управделами губернатора и правительства Алтайского края «приглянулся» следователям

03.10.2017 11:58

Алексей Белобородов
Алексей Белобородов

Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов попал в сектор внимания правоохранительных органов — по данным источников ИА «Банкфакс», в его кабинете и по месту жительства прошли выемки документов, обоснованные подозрениями в махинациях с бюджетными средствами. Инсайдеры сообщили, что эти действия связаны с манипуляциями ресурсами в рамках госпрограммы.

Как рассказали инсайдеры, интерес, вероятнее всего, связан с реализацией программы «Совершенствование государственного и муниципального управления в Алтайском крае». В ее рамках в 2016 году г-н Белобородов мог распорядиться около 19 млн рублей на покупку трех автомобилей Mercedes.

В тексте постановления об утверждении этой госпрограммы, опубликованном на сайте Фонда правовой и нормативно-технической документации, действительно можно найти упоминание о выделении средств. Согласно описанию, 19 млн рублей направлены управлению делами губернатора и администрации края на «Материально-техническое обеспечение выполнения отдельных функций (полномочий) органами исполнительной власти Алтайского края».

Соответствующий аукцион на сайте Госзакупок за указанный период обнаружить не удалось, притом, что за последние годы управление делами в рамках нескольких аукционов закупило более двух десятков автомобилей на свои нужды. Источники «Банкфакса» подтвердили, что бюджетные средства в данном случае тратились без проведения конкурсных процедур. Вдобавок фирма-поставщик может быть аффилирована с самим г-ном Белобородовым, а организации, которым по документам предназначались эти автомобили, ими не пользовались. То есть может иметь место нецелевое использование бюджетных средств.

Напомним, первые сообщения о работе правоохранителей в здании правительства Алтайского края были опубликованы 26 сентября. В тот же день начальник краевого департамента по информационной политике Андрей Ляпунов заявил, что эта информация не соответствует действительности. «Ну вот породили. Якобы в администрации сегодня были обыски. Никаких обысков нет. Чистая выдумка. В заметке-первоисточнике написано, что ни одно ведомство не подтвердило. Но все равно все требуют комментария. Парадоксы информационного пространства. Ничего нет, но все про это пишут», — утверждал в своем Facebook г-н Ляпунов.

Позже глава администрации губернатора Виталий Снесарь все же подтвердил, что правоохранительные органы изучают эффективность использования средств, выделенных на некоторые госпрограммы.

Фото: сайт правительства Алтайского края

Справка:

Алексей Белобородов родился в 1961 году в селе Гонохово Завьяловского района Алтайского края. После окончания автотранспортного факультета Алтайского политехнического института в августе 1983 года его приняли в органы внутренних дел. Он занимал должности старшего инспектора ДПС в отдельном батальоне дорожно-патрульной службы, инженера, старшего инженера и заместителя начальника в управлении ГАИ УВД Алтайского края. В 1996 году г-н Белобородов поступил в Академию МВД России. После ее успешного окончания работал заместителем начальника Ленинского РОВД города Барнаула, в мае 2002 года - начальником управления ГИБДД Алтайского края, в феврале 2009 года – замначальника службы тыла ГУВД по Алтайскому краю, в июне 2011 года – замначальника полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю. Алексея Белобородова назначили на должность управляющего делами администрации Алтайского края 18 февраля 2013 года. С 1 января 2017 года он является управляющим делами губернатора и правительства Алтайского края.

Г-н Белобородов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, Почетной грамотой администрации Алтайского края, Почетной грамотой Главного управления сельского хозяйства за организацию агропромышленного форума «Всероссийский день поля-2016», удостоен ряда правительственных и ведомственных наград.

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Комментарий

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Комментариев 20
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

03.10.2017 12:29

Не воруй.
гость

03.10.2017 12:34

В других регионах экономят на служебных авто - ездят на такси, причем поездки домой и на работу не оплачиваются из бюджета, мы жируем!!! Сдавай "свою верхушку "ты всего лишь исполнитель!
Завсегдатай

03.10.2017 12:37

Да не может такого быть, чтобы у честного губернатора, управляющий делами был вором!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

03.10.2017 12:44

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...попал в сектор внимания правоохранительных органов — по данным источников ИА «Банкфакс», в его кабинете и по месту жительства прошли выемки документов, обоснованные подозрениями в махинациях с бюджетными средствами...
аналогичная ситуация с обысками ФСБ была и в Славгороде против дважды коронованного казнокрада в законе и его ППЖ и фаворитки, ... но СУ СК РФ по АК возбудил дело ...против неустановленных лиц... тогда НЕПОНЯТНО Славгородцам - с какой целью проводились у них обыски и выемка до 10млн руб, санкцию кто давал - прокурор Хороший или Носков?
что подтверждает арбитражный суд АК по делу №А03-14357/2017г судья Фролов О В.
что удивительно иск предъявила прокуратура АК в пользу интересов МО -дважды коронованного казнокрада в законе против
его ППЖ и фаворитки в лице начальника управления по земельным и имущественным отношениям
Т.е. тандем уже расколот, кто кого сольёт НА НАРЫ мы узнаем позже.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
ересная

03.10.2017 12:51

никогда не поверю что без спроса и сам.
Кyм

03.10.2017 12:55

Интересно,а эти данные правоохранителям попали от Трансвеститгосдепа,не?
Может , они,мужественно сражаясь с коррупцией надыбали этот факт,не?
Грошь цена этим "антикоррупционерам", пасущимся на подачки Госдепа Пендосстана и Ангелики Меркель!
Каг-то таг!
на выход?

03.10.2017 12:56

самый - самый?
Конрад Маюнов

03.10.2017 13:04

Когда уже им приглянутся застройщики городского леса АБ, деятели из Аникса?
Нарушение на нарушении, а правоохранительные органы бездействуют!
И СМИ молчат!
пидарку-рубанку

03.10.2017 13:06

Кyм писал(а):
Грошь цена этим "антикоррупционерам", пасущимся на подачки Госдепа Пендосстана и Ангелики Меркель!
Каг-то таг!


ты без госдепа посрать не можешь старикашка, вместо пургена он тебе в твоем фанерном сортире. запорами старческими страдаешь, поэтому понос льешь сюда
Редакции БФ

03.10.2017 13:20

Напомним, первые сообщения о работе правоохранителей в здании правительства Алтайского края были опубликованы 26 сентября.
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Спасибо БФ за позавчерашнюю новость, вы оказывается самые тормознутые из всех здешних СМИ. Даже прокарлинский алтапресс отметился чуть не первым! Ну, может кто и любит осетрину не первой свежести, с душком так сказать, это на любителя. Протухла новость, что говорить. Если бы ваши инсайдеры забойную новостёшку подогнали, другое дело, а так - эти ваши, не инсайдеры, а попугаи...
Взгляд со стороны

03.10.2017 13:21

Бывшие подкованы в юриспруденции на фундаментальном и прикладном уровне.
Уксус

03.10.2017 13:35

Не трогайте Леху.!!! Пианист играет как умеет.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

03.10.2017 14:11

Если воруют и Губернатор не знает. Напрашивается или плохой Губернатр или очень хорошие замы которые воруют и не боятся не Бога не Карлина.
Льежский Полицейский

03.10.2017 14:33

"орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени" - медалью ордена, а не орденом
стрельба по второстепенным мишеням

03.10.2017 15:03

когда же ФСБ пальнет в главную - пивзаводскую
Гость

03.10.2017 15:52

ты без госдепа посрать не можешь старикашка, вместо пургена он тебе в твоем фанерном сортире. запорами старческими страдаешь, поэтому понос льешь сюда
========================
Кто-то надеется сам не дожить? Напрасно, напрасно. Никто не знает своей судьбы - а вдруг не просто старикашкой. а старикашкой-паралитиком, неспособным даже сползти с койки и сходить в туалет, придется не просто доживать жизнь, а жить долго, но сильно несчастливо, лишь мечтая о запоре? Потому как назвать "посрать" тот непрерывный процесс окажется большой натяжкой.
ЗЫ. Не рубанок, но не люблю свиней, когда они хрюкают.
Блондинка

03.10.2017 17:15

Говорят, у Александра Богдановича авторитарный стиль управления! Все его боятся и уважают! А главное, он очень серьезно подходит к кадровым вопросам, прямо с прокурорской щепетильностью.
уксус

03.10.2017 17:34

Блондинка писал(а):
Говорят, у Александра Богдановича авторитарный стиль управления! Все его боятся и уважают! А главное, он очень серьезно подходит к кадровым воп

Одни уже сидят, другие на подходе, другие в очереди стоят.
Гость

03.10.2017 17:47

Я вот тоже не верю, что этот трус решился на такое под носом всех на свете... Дожимать надо и выплывет на свет божий кто то еще.
дед

03.10.2017 20:43

Какие на .... 19 миллионов , это же смешно , там капнуть поглубже там ....ЛЯРДЫ ежегодно проходят и этапом в Москву его хозяину . СК смешит народ такими суммами , то Денисова из-за каких то копеек 2.5 лимонов посадили , они же привыкли на широчайшую ногу жить , на это гроши эти поберушки , .ж..пализы губера померу пойдет . Люсь это ж мент я знаю