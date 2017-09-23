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Главная Лента новостей Встретимся у Кош-Агача: Алтай и Тыва договорились соединить «Чуйский тракт» и трассу «Енисей»

Встретимся у Кош-Агача: Алтай и Тыва договорились соединить «Чуйский тракт» и трассу «Енисей»

03.10.2017 15:24

Министры республик Тыва и Алтай договорились о совместной реконструкции дорог в регионах и прокладке нового пути, который соединит их главные трассы — М-52 («Чуйский тракт») и М-54 («Енисей»). За недавним анонсом последовали сообщения о создании рабочей группы, которая начнет прорабатывать проект на местности, сообщает SM-news.

Согласно заявленным планам, для Тывы соединение трасс укоротит путь до Новосибирска на 300 км, также появится возможность выходить на международный пропускной пункт в Ташанте. Для Республики Алтай в свою очередь упрощается доступ в Восточную Сибирь и Монголию.

Руководитель Миндортранса Тывы Олег Бады заявил, что правителсьтва двух регионов уже начали переговоры. «С министром регионального развития Республики Алтай Николаем Кондратьевым я уже два раза встречался. До этого было письмо Главы Тывы Шолбана Кара-оола коллеге Александру Бердникову. Сейчас мы создаем межсубъектовую рабочую группу. Начинаем планировать совместные действия. Это проект, который нужен не только двум нашим регионам», — заявил г-н Бады.

Идея соединить трассы двух сопредельных регионов возникла еще в начале века, было подготовлено технико-экономическое обоснование, но деньги тогда так и не нашли. Сейчас изучаются варианты финансирования и объемы инвестиций. Проект предусматривает выход тувинского участка дороги на пограничный населенный пункт Кош-Агач в Республике Алтай.

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Комментарий

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Комментариев 2
Горыныч

03.10.2017 16:15

Круто!
Гость

03.10.2017 17:23

И сколько миллиардов вхерачат в этот "потенциально" и "жизненно необходимый" участок в двести коллометров...