Губернатор Алтайского края на «Медиалоге» ответил на вопрос о своем будущем

Губернатор Алтайского края Александр Карлин 3 октября провел очередной «Медиалог» — первый после возвращения из Москвы, где он обсуждал с представителями правительства развитие региона. На встрече глава региона ответил на вопрос о своих планах, сообщается в канале «ПолитАлтай» в Telegram.

Как поясняется, один из журналистов спросил губернатора о его дальнейших планах на посту. Александр Карлин ответил довольно размыто, однако удовлетворил интерес журналистов. «Имею рабочие планы. Рабочие планы были и остаются рабочими. Планов расслабиться и отдыхать не просматривается», — приводятся в сообщении слова губернатора.

Напомним, что сразу после возвращения из Москвы 28 сентября губернатор Алтайского края Александр Карлин провел совещание по вопросу подготовки главного финансового документа региона. «26 сентября состоялось заседание правительственной комиссии РФ по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака. На заседании рассмотрены наиболее важные практические вопросы, связанные с подготовкой проекта бюджета страны на трехлетку, в том числе в части, касающейся политики федерального центра по оказанию поддержки бюджетам регионов, — сообщил Александр Карлин. — В совокупности все эти материалы дают возможность приступить к реальной подготовке проекта важнейшего финансового документа региона».

Губернатор также сообщил, что Министерство финансов края провело предварительную работу по проекту закона. «Ориентируясь на прогноз социально-экономического развития региона, мы предусматриваем в проекте бюджета приличный темп роста доходной части. В номинальном выражении он составит 5,1 млрд рублей, в процентных пунктах - 106,6 %. При этом предусмотрен рост собственных доходов на 5,1% к уровню 2017 года. Также мы рассчитываем на хороший темп прироста помощи из федерального центра. Это в совокупности дает нам возможность сформировать доходную часть регионального бюджета. Кроме того, на 6,5 % возрастет расходная часть региональной казны. В номинальном выражении — на 5,4 млрд рублей».