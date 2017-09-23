Губернатор Алтайского края на «Медиалоге» ответил на вопрос о своем будущем

03.10.2017 13:58
Губернатор Алтайского края Александр Карлин 3 октября провел очередной «Медиалог» — первый после возвращения из Москвы, где он обсуждал с представителями правительства развитие региона. На встрече глава региона ответил на вопрос о своих планах, сообщается в канале «ПолитАлтай» в Telegram.
Как поясняется, один из журналистов спросил губернатора о его дальнейших планах на посту. Александр Карлин ответил довольно размыто, однако удовлетворил интерес журналистов. «Имею рабочие планы. Рабочие планы были и остаются рабочими. Планов расслабиться и отдыхать не просматривается», — приводятся в сообщении слова губернатора.
Напомним, что сразу после возвращения из Москвы 28 сентября губернатор Алтайского края Александр Карлин провел совещание по вопросу подготовки главного финансового документа региона. «26 сентября состоялось заседание правительственной комиссии РФ по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака. На заседании рассмотрены наиболее важные практические вопросы, связанные с подготовкой проекта бюджета страны на трехлетку, в том числе в части, касающейся политики федерального центра по оказанию поддержки бюджетам регионов, — сообщил Александр Карлин. — В совокупности все эти материалы дают возможность приступить к реальной подготовке проекта важнейшего финансового документа региона».
Губернатор также сообщил, что Министерство финансов края провело предварительную работу по проекту закона. «Ориентируясь на прогноз социально-экономического развития региона, мы предусматриваем в проекте бюджета приличный темп роста доходной части. В номинальном выражении он составит 5,1 млрд рублей, в процентных пунктах - 106,6 %. При этом предусмотрен рост собственных доходов на 5,1% к уровню 2017 года. Также мы рассчитываем на хороший темп прироста помощи из федерального центра. Это в совокупности дает нам возможность сформировать доходную часть регионального бюджета. Кроме того, на 6,5 % возрастет расходная часть региональной казны. В номинальном выражении — на 5,4 млрд рублей».
03.10.2017 14:10
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03.10.2017 15:13
А чего ему самому то уходить, его сам Президент Назначил, ему и снимать. Александр Богданочич человек не только порядочный глубокого, но и патриот, каких мало, государственник. На таких Россия стоит. А если вам чего не нравится, так вы к Навальному идите, денег пошлите ему на еще одну новую куртку от Ральфа Лорена
03.10.2017 15:21
03.10.2017 15:27
Это как понимать? А выборы губернатора 14 сентября 2014 года на которых Карлин получил 72,97 % голосов, что уже отменили?
03.10.2017 15:43
03.10.2017 15:45
Ну так тем более, не нравится, голосуйте за того, кто нравится. А пока законно избранный губернатор управляет регионом и делает это достаточно хорошо.
03.10.2017 15:51
03.10.2017 15:55
А тебе кто мешал голосовать по совести? И знакомых привести на выборы что бы Карлина прокатить ? Не ходили на выборы ну так и нехрена на зеркало пенять.
03.10.2017 15:59
03.10.2017 16:07
03.10.2017 16:19
03.10.2017 16:24
03.10.2017 16:25
Подлые депутаты! Придумали муниципальный фильтр, и не допустили практически всех кандидатов до выборов.
03.10.2017 16:53
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03.10.2017 17:49
Искренняя Вам благодарность за Вашу нелегкую работу.
Верим, что Ваша работа в АК продолжится.
Диванные критики не понимают, что это за груз ответственности.
Для интернет-пыли: не работаю ни в администрации края, ни в администрации Бийска, ни в СМИ, никакой заинтересованности, лично не знаком с А.Б.К. Не являюсь троллем. Мое личное мнение.
Тяжелая работа, которую выдержит не каждый из тысячи.
Ошибается только тот, кто делает.
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03.10.2017 18:23
.. ответил довольно размыто, однако удовлетворил интерес журналистов. «Имею рабочие планы. Рабочие планы были и остаются рабочими. Планов расслабиться и отдыхать не просматривается»,..
"Есть люди в Москве, которые на ходу бреют яйца": уходящий в отставку губернатор Абдулатипов попрощался с депутатами Дагестана.
...От них страдали в 90-е годы. И плохо, что они порой навязывают президенту не очень популярные решения
... "Но решение президента для нас закон, потому что президент не принял бы такое решение без воли Всевышнего. А сопротивляться этой воле нам не положено как людям, которые соблюдают свою веру", - добавил руководитель региона.
- В скольких еще регионах сменят губернаторов
Накануне Абдулатипов был более сдержан в высказываниях и называл основной причиной ухода свой возраст - в этом году ему исполняется 71 год и "озеленение" губернаторского корпуса.
Полагаю, что в Кремле на днях уже побрили ..... и Сашко Карлину. Так что, давай Сашко прощаться будем, полагаю, что заявление по собственному желанию в Кремле уже есть. Тем более нашему казнокраду и его ППЖ и фаворитке ничем помочь не сможешь, они пока сливают друг друга, потом сольют и тебя, т.к. Вас Сашко Карлин. Да и мерсы всплыли не кстати у управделами, а ведь он старался в т.ч и для Вас.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
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03.10.2017 22:16
А убирать нужно ВСЁ ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
ВСЕ СУДЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
ВСЮ ПРОКУРАТУРУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
ВСЁ МВД АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ - ЭТО ВСЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ, СИДЯЩИЕ НА НАШЕЙ ШЕЕ((( Только они во всём бардаке виноваты!!!
Считаю, Правильным будет Полная ликвидация всех структур Алтайского края - Только за дискредитацию, попустительство, превышение должностных полномочий, воровство, мошенничество, коррупцию и полное попрание всех Конституционных прав граждан.
А вы прицепились к Карлину, он маленькая вошка в стае шакалов!!!!
03.10.2017 22:16
- Аргументы не принимаются. 1. Интеллигентность не исключает употребление ненормативной лексики в адекватной обстановке и в подходящих для этого обстоятельствах. 2. Насчет тотального падения показателей социально-экономического развития, то замечу это фактически неверная оценка. А если говорить прямо - это неправда. Где-то положение дел хуже, где-то лучше. Так это во всех регионах так, да и в стране в целом. Нигде процветания нет, за исключением, разве что, Москвы, устраивающей фестивальные "светопреставления" посреди региональной разрухи. И вина губернаторов в status quo относительная, так же как и заслуги мэра Москвы в ее процветании. Вот с доходами населения, действительно, ситуация на Алтае аховая. Исправить ее губернатору так и не удалось по целому ряду обстоятельств, по большей части объективного свойства. Любой специалист вам объяснит, насколько это сложная и многоаспектная проблема. Так же, как и кадровая - лютая беда нашего региона. 3. Коррупция у нас не выше, чем во многих регионах России. А борьба с ней осуществляется не в правовой плоскости, а в сфере политической. в формате политической кампании. Насчет лидерства края по уровню коррупцию ссылочку киньте на источник. Рассмотрим, изучим)))
03.10.2017 22:21
03.10.2017 22:23
- Вы очень веселый человек! Умеете шутить и рассмешить. Всегда завидовал людям с таким вот незамутненным рассудочностью чувством юмора.
03.10.2017 22:23
Напильник писал(а):
Александр Карлин - хороший губернатор, эффективно работающий в заданных обстоятельствах.
Его гнать надо поганой метлой из АК только за то, что когда дети больные сахарным диабетом не обеспечены необходимыми лекарствами и средствами их доставки, его нукеры закупили за бюджетные деньги дорогущие иномарки для себя любимых, тем более без конкурсных торгов. Налицо криминал и моральное разложение, вот и вся метафизика.
03.10.2017 22:27
03.10.2017 22:28
Язык не сотри. Залижешь - в туалет не сможет ходить:)
03.10.2017 22:31
- Ваши эмоциональные оценки не подтверждаются фактами. А судорожный алармизм в формате "все пропало!" и "надо бечь!" не красит настоящих мужчин.
03.10.2017 22:32
03.10.2017 22:35
- На то и жизнь, чтобы из нее извлекать уроки.
03.10.2017 22:37
03.10.2017 22:39
03.10.2017 22:40
- Поразительное в своей конструктивности предложение!)))
03.10.2017 22:41
Сразу видно, кто прирученный и с руки кормится.
03.10.2017 22:44
03.10.2017 22:46
Повторю: губернатор Карлин в контексте историческом фигура положительная, но во многом недооцененная современниками-земляками.Напильник писал(а):
03.10.2017 22:49
- Нет, не в курсе. А что полагается? Боюсь, что таком подходе вы рискуете остаться круглым сиротой даже без дальних родственников. Мат - важнейшая культурно-языковая скрепа нашей идентичности, в том числе и в ее региональном измерении, яркое проявление русского национального духа.
03.10.2017 22:52
03.10.2017 22:54
- Так и без Карлина будем жить. И развиваться край будет, и жить будем лучше - таковы неумолимые закономерности исторического прогресса. Просто надо дорожить тем, что имеем, и ценить то, что было сделано. И не начинать каждый раз с чистого листа, зачеркивая прошлое и не извлекая из него уроков.
03.10.2017 23:00
- Вообще-то это чуть меньше,чем в Бостоне, чуть больше населения Лас-Вегаса и вдвое больше, чем в Сент-Луисе.
03.10.2017 23:10
03.10.2017 23:19
- Не смешите! Это в границах математической погрешности - 0,3 процента. Они просто во время переписи выходили покурить))). Вот Детройт в численности населения за три года уменьшился на 25 процентов. "Город-призрак". А Барнаул вполне себе процветающий город. Набережную строит, лестницы и Арбаты, дороги асфальтирует. Торговых центров немерено. Трамваи, троллейбусы. Молодежи как грязи. Грязи как молодежи. Куда палку не кинь - везде стройка. Куда не плюнь - везде культурные заведения. Живи и радуйся.
03.10.2017 23:32
03.10.2017 23:36
Ваши размышления о том, что бранные слова и выражения, предназначенные преимущественно для оскорбления адресата или отрицательных оценок людей и явлений, определяют идентичность русского человека, для общественной морали звучат убийственно. Всем нам известно, что ругаться матом - признак деградации. Кстати Леонид Леонов на заданную тему писал: "........ брань всегда служила признаком дефектного мышления". Напильник, да вы меня очень огорчили своим невежеством. А скажите , Напильник, Вам нравиться считать своим предком обезьяну?