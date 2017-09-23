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Главная Лента новостей Губернатор Алтайского края на «Медиалоге» ответил на вопрос о своем будущем

Губернатор Алтайского края на «Медиалоге» ответил на вопрос о своем будущем

03.10.2017 13:58

Губернатор Алтайского края Александр Карлин 3 октября провел очередной «Медиалог» — первый после возвращения из Москвы, где он обсуждал с представителями правительства развитие региона. На встрече глава региона ответил на вопрос о своих планах, сообщается в канале «ПолитАлтай» в Telegram.

Как поясняется, один из журналистов спросил губернатора о его дальнейших планах на посту. Александр Карлин ответил довольно размыто, однако удовлетворил интерес журналистов. «Имею рабочие планы. Рабочие планы были и остаются рабочими. Планов расслабиться и отдыхать не просматривается», — приводятся в сообщении слова губернатора.

Напомним, что сразу после возвращения из Москвы 28 сентября губернатор Алтайского края Александр Карлин провел совещание по вопросу подготовки главного финансового документа региона. «26 сентября состоялось заседание правительственной комиссии РФ по региональному развитию под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака. На заседании рассмотрены наиболее важные практические вопросы, связанные с подготовкой проекта бюджета страны на трехлетку, в том числе в части, касающейся политики федерального центра по оказанию поддержки бюджетам регионов, — сообщил Александр Карлин. — В совокупности все эти материалы дают возможность приступить к реальной подготовке проекта важнейшего финансового документа региона».

Губернатор также сообщил, что Министерство финансов края провело предварительную работу по проекту закона. «Ориентируясь на прогноз социально-экономического развития региона, мы предусматриваем в проекте бюджета приличный темп роста доходной части. В номинальном выражении он составит 5,1 млрд рублей, в процентных пунктах - 106,6 %. При этом предусмотрен рост собственных доходов на 5,1% к уровню 2017 года. Также мы рассчитываем на хороший темп прироста помощи из федерального центра. Это в совокупности дает нам возможность сформировать доходную часть регионального бюджета. Кроме того, на 6,5 % возрастет расходная часть региональной казны. В номинальном выражении — на 5,4 млрд рублей».


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Комментарий

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Комментариев 69
Гость

03.10.2017 14:10

У Алтая с Карлиным нет будущего. По крайней мере светлого. А будущее АБК большенству жителей неинтересно.
Порядочный барнаулец

03.10.2017 14:27

Александр Богданович, держитесь. Мы, барнаульцы, за вас всей душой . Не надо нам кадровой чехарды. Стабильность с вами это то, что нам действительно нужно. Если только на повышение в правительство, министром юстиции или на место Чайки. Народ с вами и за вас.
Урфин Джюс

03.10.2017 14:28

Самое паскудное в том, что Карлин успеет назначить в Барнаул, Бийск и Рубцовск своих глав-короедов. И в ноябре уедет! А мы пять лет будем поминать матом "великого менеджера" Алтайского края.
друг семьи

03.10.2017 14:40

Карлин, ну поступи как Толоконский, уйди сам, в отставку и не жди "волшебного" пендиля, так хоть лицо сохранишь!
НЕПОРЯДОЧНО!

03.10.2017 14:41

Барнаулец, мандат покажь на право глаголить от всего городского населения! А если нету такового, то холуйствуй в одиночку. некрасиво присваивать себе право решать за всех.
Театрал

03.10.2017 14:46

Рано ещё уходить. На здании театра Музкомедии ещё не повесили табличку...Отремонтирован с помощью АБК )))))
Порядочный барнаулец

03.10.2017 14:58

да что вы за люди такие. Неблагодарные и злые. Вот пришлют вам губернатора типа Невменяйло, будете вспоминать Александра Богдановича, как святого
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

03.10.2017 14:59

Если есть совесть уйди сам. А где эта совесть берётся. Её в Москве с должностью не выдают.
Уйди сам

03.10.2017 15:13

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
Если есть совесть уйди сам. А где эта совесть берётся. Её в Москве с должностью не выдают.


А чего ему самому то уходить, его сам Президент Назначил, ему и снимать. Александр Богданочич человек не только порядочный глубокого, но и патриот, каких мало, государственник. На таких Россия стоит. А если вам чего не нравится, так вы к Навальному идите, денег пошлите ему на еще одну новую куртку от Ральфа Лорена
кость

03.10.2017 15:21

Назначить этого ... чрезвычайным и полномочным в Вылково. И навсегда. Пусть там от всей души любит родину.
Завсегдатай

03.10.2017 15:27

Уйди сам писал(а):
Президент Назначил, ему и снимать.


Это как понимать? А выборы губернатора 14 сентября 2014 года на которых Карлин получил 72,97 % голосов, что уже отменили?
Андрей

03.10.2017 15:43

Не уйдет он сам.
Не дадим в обиду

03.10.2017 15:45

Завсегдатай писал(а):
А выборы губернатора 14 сентября 2014 года на которых Карлин получил 72,97 % голосов, что уже отменили?


Ну так тем более, не нравится, голосуйте за того, кто нравится. А пока законно избранный губернатор управляет регионом и делает это достаточно хорошо.
для не дадим в обиду

03.10.2017 15:51

72,97 ? из 30% избирателей пришедших на выборы ? Круто!
Избиратель

03.10.2017 15:55

для не дадим в обиду писал(а):
72,97 ? из 30% избирателей пришедших на выборы ? Круто!


А тебе кто мешал голосовать по совести? И знакомых привести на выборы что бы Карлина прокатить ? Не ходили на выборы ну так и нехрена на зеркало пенять.
Sara

03.10.2017 15:59

Карлин конечно будет цепляться за любую соломинку, лишь бы сохранить себя. Ведь не всё ёще разворовано в крае. Но домоклов меч с каждым днём опускается всё ниже и ниже.................
Земляк

03.10.2017 16:07

При Карлине-"Алтайское Приобье", из 10 мегоферм работает одна! Виноградники и винзавод! Изумрудная страна! В стадии банкротства "Ключевской элеватор", "Ребрихинский элеватор", "Михайловский элеватор", можно продолжать, а положительного что?
барнаулец

03.10.2017 16:19

В Администрации Президента слов на ветер не бросают, а по сему сомневаются в отставке Карлина только идиоты. Эта тема даже не обсуждается. Кто будет после Карлина? Вот злободневный вопрос. И он прежде всего волнует в т.ч. краевых чиновников, которые уже наводят мосты с предполагаемыми кандидатами.
Гость

03.10.2017 16:24

Андрея Юрьева губернаторы алтайского края.
Завсегдатай

03.10.2017 16:25

Избиратель писал(а):
А тебе кто мешал голосовать по совести?


Подлые депутаты! Придумали муниципальный фильтр, и не допустили практически всех кандидатов до выборов.
Все решено

03.10.2017 16:53

Я думаю не сможет он никого поставить в Бийске. Якубу не смог же поставить? И других не сможет. Назначат Студеникина и точка городу. Все под дудку капитального строительства и управления по благоустройству плясать будут, т.к. деньги надо освоить). Студеникин абсолютно не далекий и аморфный, как руководитель, хотя в Бийске вся команда замов и первых лиц такая)) прощай Бийск
Проваливай и своих дружков забери!

03.10.2017 16:56

Что этот человек сделал хорошего за 12 лет? Что!? Кроме предоставления стабильного заработка себе и своей жене, 18млн. руб. и 3млн. руб. соответственно. А что обычным людям, рабочим, пенсионерам, студентам, школьникам? Ни чего! Ни зарплат, ни пенсии, ни обучения (бюджетного)! Так зачем нам нужна такая "Стабильность с вами"! (цитата из др. комментария). Если кто может со мной поспорить, то, пожалуйста. Дерзайте!
гость

03.10.2017 17:04

Умный человек не будет с карлиным работать, только не далекий и аморфный. Посмотрите на его лицо, на нем все написано
17:04

03.10.2017 17:14

С лица воды не пить. Александр Богданович очень рано приезжает на работу, все вопросы решает четко, слаженно и организованно. Он - истинный руководитель и дипломат. Я понимаю недовольство жильцов Алтайского края, но Александр Богданович из кожи вон лезет ради вас.
Андрею 15:43

03.10.2017 17:16

Привет Андрей!Ну где ты был, ну обними меня скорей!!!Ирина......не уйдет сам, не уйдет....
бБийск

03.10.2017 17:49

Глубокоуважаемый Александр Богданович!
Искренняя Вам благодарность за Вашу нелегкую работу.
Верим, что Ваша работа в АК продолжится.
Диванные критики не понимают, что это за груз ответственности.
Для интернет-пыли: не работаю ни в администрации края, ни в администрации Бийска, ни в СМИ, никакой заинтересованности, лично не знаком с А.Б.К. Не являюсь троллем. Мое личное мнение.
Тяжелая работа, которую выдержит не каждый из тысячи.
Ошибается только тот, кто делает.
рубцовск

03.10.2017 17:52

Александр Богданович, не знаю что со мной, просто слезы накатываются, какая жопа ждала бы наш город, если бы не ваша слаженная работа опытного губернатора, преклоняю перед Вами колени..спасибо, что Вы есть....Вы спасение края
гость

03.10.2017 17:54

Стабильно и хорошо управляет? Не из-за его ли тяжких трудов край на последнем месте в стране по всем показателям?
Бийск-Рубцовск

03.10.2017 18:03

Да не напрягайтесь вы так, господа - это же шутка юмора у меня такая!
БЕДНЯГЕ из бБийска

03.10.2017 18:07

бБийск писал(а):
Глубокоуважаемый Александр Богданович!
Искренняя Вам благодарность за Вашу нелегкую работу.
Верим, что Ваша работа в АК продолжится.
Цак надень и в пепелаце сиди......
Бийску и Рубцовску

03.10.2017 18:07

Вы не интернет- пыль и даже не троли, вы просто ПЫЛЬ
гость

03.10.2017 18:14

Ехал бы уже домой, к бандюге путину
Губеру

03.10.2017 18:15

Ах, Александр Богданович, милый Ну что же вы нам ничего не сказали О том как держали искали любили О том что в последнюю осень вы ...
Горняк

03.10.2017 18:22

Александр Богданович!!!!! Мы с Вами!!!Берегите здоровье во благо края!Не злоупотребляйте спиртным.Мы понимаем целый день суета, забота о крае, конечно, вечером охота забыть все тревоги и жителях края и хоть на секунду расслабиться за бокалом вина. не стоит, возьмите отпуск - через профсоюз посетите какой-нибудь санаторий, просто отдохните душой. Милый Вы наш, обожаемый губернатор!!!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

03.10.2017 18:23

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
.. ответил довольно размыто, однако удовлетворил интерес журналистов. «Имею рабочие планы. Рабочие планы были и остаются рабочими. Планов расслабиться и отдыхать не просматривается»,..
"Есть люди в Москве, которые на ходу бреют яйца": уходящий в отставку губернатор Абдулатипов попрощался с депутатами Дагестана.
...От них страдали в 90-е годы. И плохо, что они порой навязывают президенту не очень популярные решения
... "Но решение президента для нас закон, потому что президент не принял бы такое решение без воли Всевышнего. А сопротивляться этой воле нам не положено как людям, которые соблюдают свою веру", - добавил руководитель региона.
- В скольких еще регионах сменят губернаторов
Накануне Абдулатипов был более сдержан в высказываниях и называл основной причиной ухода свой возраст - в этом году ему исполняется 71 год и "озеленение" губернаторского корпуса.
Полагаю, что в Кремле на днях уже побрили ..... и Сашко Карлину. Так что, давай Сашко прощаться будем, полагаю, что заявление по собственному желанию в Кремле уже есть. Тем более нашему казнокраду и его ППЖ и фаворитке ничем помочь не сможешь, они пока сливают друг друга, потом сольют и тебя, т.к. Вас Сашко Карлин. Да и мерсы всплыли не кстати у управделами, а ведь он старался в т.ч и для Вас.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
.

почетный и заслуженный узник славгорода в защиту всех статей и кодексов

03.10.2017 18:46

Александр Богданович простите за всю ересь против Вас, вы лучший губернатор и истинный благодетель Алтайского края
почетный и заслуженный узник славгорода в защиту всех статей и кодексов И.А.Егерь

03.10.2017 18:48

только не покидайте пост великого и уважаемого руководителя Алтайского края
Гость

03.10.2017 19:51

"Они жили без любви и простились без печали!"(с)
Очевидец

03.10.2017 20:09

Когда этот беззастенчивый и лицемерный хапуга наконец-то отсюда сгинет, то отношение к времени его правления в крае будет двоякое. Те прихлебатели, которые успели нахапать и приумножили свой капитал, будут петь ему дифирамбы и наверняка где-нибудь мемориальную доску присобачат! Но большинство населения края, свалившиеся за эти годы на самое дно России по показателям личных доходов, благосостояния и жизнеобеспечения, иначе, как козлом-разрушителем его называть не будут, и передадут это отношение своим детям и внукам, объясняя при этом почему и из-за кого им приходится не жить, а влачить существование! Первых - подавляющее меньшинство! Но они правят бал, и ещё, судя по-всему, долго будут править! Такие вот мыслишки нахлынули...
СашОК

03.10.2017 20:10

Повезло,вам,жителям АК,вот у нас,в Республике Алтай,руковод-крайне непорядочный и скользский тип!
Вольфсон Т.И.

03.10.2017 20:33

Груз,говорите,тяжелый? НУ ТАК,ЕСЛИ НЕВМОГОТУ-ОТДАЙ ТОМУ, КТО МОЖЕТ.А вот губителем реликтового леса он точно запомнится!
А ШО БУДЕТ ЕЖЕЛИ ГУБЕРНАТОРОМ СТАНЕТ БОТАЛО ОЧЕВИДЕЦ ??

03.10.2017 21:11

НУ НАВЕРНО ВОЗДВИГНЕТ САБЕ ПАМЯТНИК: ОЧЕВИДЦА КОЗЛА ВОССТАНОВИТЕЛЯ....
Напильник

03.10.2017 21:26

Будут, будут вспоминать Карлина и все, что он сделал для края. Он, конечно, не идеальный руководитель и допустил достаточно ошибок и промахов. Но сделал для края очень много полезного. Только идиот может этого не замечать. Я тут недавно беседовал с одним известным в крае оппозиционером, опытным политиком и далеко не глупым человеком (фамилию не буду называть). Его в симпатиях к режиму власти никак не заподозришь. Так вот он, высказав ряд претензий к губернатору (некоторые, стоит признать, обоснованные), тем не менее сказал: "Нельзя отрицать, что Карлин - в целом персонаж положительный, если на весы положить все плюсы и минусы". Любой человек в здравом уме и при объективном взгляде должен признать: Александр Карлин - хороший губернатор, эффективно работающий в заданных обстоятельствах. Он сильный политик, а потому у него много врагов и недоброжелателей. Карлин - цельная натура, иногда чересчур прямолинейный и упертый, даже избыточно напористый и подчас негибкий. И все-таки заслуживает положительной оценки. И это при всех, повторю, ошибках и просчетах, промахах и даже откровенных неудачах. Я бы добавил к этому следующее: это ПЕРВЫЙ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ руководитель Алтайского края, начитанный, образованный, обладающий широким кругозором, тонким чувством юмора м философским взглядом на жизнь, историю, культуру, национальный характер и традиции. Карлин - ЕДИНСТВЕННЫЙ за 80 лет глава региона, с которым можно поговорить о самых тонких (включая и метафизику) материях, о литературе и искусстве, философии. Возможно, кто-то скажет, что все эти характеристики к его работе губернатора отношения не имеют. Может, и так. Но мне это по-человечески близко и дорого. Есть ли у него недостатки? Конечно, но по-человечески они мне понятны и где-то даже симпатичны, а объективно вполне объяснимы и в какой-то части оправданны. Повторю: губернатор Карлин в контексте историческом фигура положительная, но во многом недооцененная современниками-земляками.
Напильнику

03.10.2017 21:58

Приходилось слышать как этот "интеллигентный" человек с пеной у рта крыл матами своих подчинённых, аж штукатурка со стен сыпалась. При этом использовал мат для связки слов, а это значит он имеет слабую силу воли и не умеет себя контролировать. Да и о каких-то заслугах Карлина говорить глупо, когда Алтайский край за время его "правления" по социально-экономическим показателям свалился в аутсайдеры, а по уровню коррупции вышел в лидеры.
А ЗА ЧТО ЦЕНИТЬ ТО? иное мнение......

03.10.2017 22:01

Напильник писал(а):
Повторю: губернатор Карлин в контексте историческом фигура положительная, но во многом недооцененная современниками-земляками.
Его не ценить надо, а подвешать за яйца за умышленное банкротство всех агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий Алтайского края, за невыплату зарплаты, за неисполнение всех судебных решений вместе с Лукьяновым, Хорошевым, Чеботаевым. Сколько людей обворовали, вы считали??? А денежки то где Зин??? Сам догадаешься?
Друзья!!! отдельное мнение)!

03.10.2017 22:16

Да не из губернаторов Карлина нужно убирать, он там просто на бумаге.
А убирать нужно ВСЁ ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
ВСЕ СУДЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
ВСЮ ПРОКУРАТУРУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
ВСЁ МВД АЛТАЙСКОГО КРАЯ,
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ - ЭТО ВСЕ БЕЗДЕЛЬНИКИ, СИДЯЩИЕ НА НАШЕЙ ШЕЕ((( Только они во всём бардаке виноваты!!!

Считаю, Правильным будет Полная ликвидация всех структур Алтайского края - Только за дискредитацию, попустительство, превышение должностных полномочий, воровство, мошенничество, коррупцию и полное попрание всех Конституционных прав граждан.

А вы прицепились к Карлину, он маленькая вошка в стае шакалов!!!!
Напильник

03.10.2017 22:16

Напильнику писал(а):
Приходилось слышать как этот "интеллигентный" человек с пеной у рта крыл матами своих подчинённых

- Аргументы не принимаются. 1. Интеллигентность не исключает употребление ненормативной лексики в адекватной обстановке и в подходящих для этого обстоятельствах. 2. Насчет тотального падения показателей социально-экономического развития, то замечу это фактически неверная оценка. А если говорить прямо - это неправда. Где-то положение дел хуже, где-то лучше. Так это во всех регионах так, да и в стране в целом. Нигде процветания нет, за исключением, разве что, Москвы, устраивающей фестивальные "светопреставления" посреди региональной разрухи. И вина губернаторов в status quo относительная, так же как и заслуги мэра Москвы в ее процветании. Вот с доходами населения, действительно, ситуация на Алтае аховая. Исправить ее губернатору так и не удалось по целому ряду обстоятельств, по большей части объективного свойства. Любой специалист вам объяснит, насколько это сложная и многоаспектная проблема. Так же, как и кадровая - лютая беда нашего региона. 3. Коррупция у нас не выше, чем во многих регионах России. А борьба с ней осуществляется не в правовой плоскости, а в сфере политической. в формате политической кампании. Насчет лидерства края по уровню коррупцию ссылочку киньте на источник. Рассмотрим, изучим)))
Денис

03.10.2017 22:21

В живой природе любоая популяция растет если условия благоприятные. И любая популяция вымирает если условия НЕ благоприятные. Наш край вымирает. Молодеж мигрирует. Делайте выводы. Эффективен ли наш губернатор?
Напильник

03.10.2017 22:23

А ЗА ЧТО ЦЕНИТЬ ТО? иное мнение...... писал(а):
Сам догадаешься?

- Вы очень веселый человек! Умеете шутить и рассмешить. Всегда завидовал людям с таким вот незамутненным рассудочностью чувством юмора.
Яна

03.10.2017 22:23


Напильник писал(а):
Александр Карлин - хороший губернатор, эффективно работающий в заданных обстоятельствах.

Его гнать надо поганой метлой из АК только за то, что когда дети больные сахарным диабетом не обеспечены необходимыми лекарствами и средствами их доставки, его нукеры закупили за бюджетные деньги дорогущие иномарки для себя любимых, тем более без конкурсных торгов. Налицо криминал и моральное разложение, вот и вся метафизика.

ССГ

03.10.2017 22:27

Видимо всем в АК надо было правление АБК. Клановым структурам, чтобы знали, как предавать из за своей корысти, не желанием поступиться малым, чтобы населению было жить лучше, народу, чтобы знали как голосовать и кого выбирать на главу края – управленца, или артиста. Надеюсь, это будет наука всем, и очередного наступления на грабли больше не будет.
Гость

03.10.2017 22:28

Напильнику

Язык не сотри. Залижешь - в туалет не сможет ходить:)
Напильник

03.10.2017 22:31

Денис писал(а):
Наш край вымирает. Молодеж мигрирует.

- Ваши эмоциональные оценки не подтверждаются фактами. А судорожный алармизм в формате "все пропало!" и "надо бечь!" не красит настоящих мужчин.
А объектив таков

03.10.2017 22:32

Напильник писал(а):
Вот с доходами населения, действительно, ситуация на Алтае аховая. Исправить ее губернатору так и не удалось по целому ряду обстоятельств, по большей части объективного свойства.
Здесь Напильник, ситуация такова - Бери больше, клади дальше, свой карман ближе. А лицом не пробовал Напильник повернуть Карлина к народонаселению Алтайского края? Или хотя бы к себе? Или кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку? мда....
Напильник

03.10.2017 22:35

ССГ писал(а):
это будет наука всем

- На то и жизнь, чтобы из нее извлекать уроки.
Напильнику -Артёму Кудинову

03.10.2017 22:37

Напильник писал(а):
1. Интеллигентность не исключает употребление ненормативной лексики в адекватной обстановке и в подходящих для этого обстоятельствах
А ты в курсе, что за мат в семье полагается? А мы весь Алтайский край, - огромная и дружная семья, но без тебя)))
гость

03.10.2017 22:39

Алтайский край занял предпоследнее, 82 место, в рейтинге, составленном экспертами РИА Рейтинг, по уровню благосостояния семей по итогам 2016 года. Рейтинг строился по количеству денег, которое остается в распоряжении семьи с двумя работающими на среднестатистическую в регионе зарплату после вычета прожиточного минимума двух взрослых и двух детей. В качестве минимального уровня затрат использовался прожиточный минимум.
Напильник

03.10.2017 22:40

Друзья!!! отдельное мнение)! писал(а):
Правильным будет Полная ликвидация всех структур Алтайского края

- Поразительное в своей конструктивности предложение!)))
Гость

03.10.2017 22:41

Напильнику

Сразу видно, кто прирученный и с руки кормится.
Суровая Память

03.10.2017 22:44

А весной 2004 года "мы не могли представить -как будем жить" без АЛТАЙ-БАШИ (Сан Саныча)! И всего-то 13 лет прошло! Живы!
прораб Карп Савельевич

03.10.2017 22:46

Вот ещё одна тварь, которая просто издевается над нами:

Повторю: губернатор Карлин в контексте историческом фигура положительная, но во многом недооцененная современниками-земляками.Напильник писал(а):
Напильник

03.10.2017 22:49

Напильнику -Артёму Кудинову писал(а):
А ты в курсе, что за мат в семье полагается?

- Нет, не в курсе. А что полагается? Боюсь, что таком подходе вы рискуете остаться круглым сиротой даже без дальних родственников. Мат - важнейшая культурно-языковая скрепа нашей идентичности, в том числе и в ее региональном измерении, яркое проявление русского национального духа.
и это итоги работы Карлина

03.10.2017 22:52

В целом в Алтайском крае численность населения за 2016 год сократилась на 10,3 тысячи человек и на 1 января 2017 года составила почти 2,37 млн жителей. В т.ч. Барнаул прервал пятилетнюю положительную демографическую динамику: впервые с 2012 года численность населения города сократилась. Как следует из материалов Росстата, за 2016 год число барнаульцев уменьшилось на 2,1 тысячи человек и теперь здесь проживают всего лишь 633,5 тысячи горожан.
Напильник

03.10.2017 22:54

Суровая Память писал(а):
Живы!

- Так и без Карлина будем жить. И развиваться край будет, и жить будем лучше - таковы неумолимые закономерности исторического прогресса. Просто надо дорожить тем, что имеем, и ценить то, что было сделано. И не начинать каждый раз с чистого листа, зачеркивая прошлое и не извлекая из него уроков.
Напильник

03.10.2017 23:00

и это итоги работы Карлина писал(а):
лишь 633,5 тысячи горожан.

- Вообще-то это чуть меньше,чем в Бостоне, чуть больше населения Лас-Вегаса и вдвое больше, чем в Сент-Луисе.
гость

03.10.2017 23:10

Край стабильно занимает предпоследнее место в десятке беднейших регионов страны, а губернатор - одно из первых мест в десятке богатейших губернаторов. Какие еще нужны комментарии?
Напильник

03.10.2017 23:19

и это итоги работы Карлина писал(а):
за 2016 год число барнаульцев уменьшилось на 2,1 тысячи человек

- Не смешите! Это в границах математической погрешности - 0,3 процента. Они просто во время переписи выходили покурить))). Вот Детройт в численности населения за три года уменьшился на 25 процентов. "Город-призрак". А Барнаул вполне себе процветающий город. Набережную строит, лестницы и Арбаты, дороги асфальтирует. Торговых центров немерено. Трамваи, троллейбусы. Молодежи как грязи. Грязи как молодежи. Куда палку не кинь - везде стройка. Куда не плюнь - везде культурные заведения. Живи и радуйся.
Гость

03.10.2017 23:32

Напильник, иди проспись, болезный...
студент АГУ для Напильника

03.10.2017 23:36


Ваши размышления о том, что бранные слова и выражения, предназначенные преимущественно для оскорбления адресата или отрицательных оценок людей и явлений, определяют идентичность русского человека, для общественной морали звучат убийственно. Всем нам известно, что ругаться матом - признак деградации. Кстати Леонид Леонов на заданную тему писал: "........ брань всегда служила признаком дефектного мышления". Напильник, да вы меня очень огорчили своим невежеством. А скажите , Напильник, Вам нравиться считать своим предком обезьяну?