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Главная Лента новостей В Барнауле вынесли приговор гонщику на BMW, устроившему смертельную аварию

В Барнауле вынесли приговор гонщику на BMW, устроившему смертельную аварию

04.10.2017 08:24

3 октября в Октябрьском районном суде Барнаула вынесли обвинительный приговор 23-летнему горожанину Алексею Бикташеву, информируют «Вести 22». Мужчина был главным фигурантом уголовного дела по резонансной аварии, в результате которой погибли два человека.

Как уточняет источник, слушание дела велось в закрытом для видеокамер и фотосъемки режиме из-за ходатайства адвокатов подсудимого. Сторона защиты ссылалась на состояние здоровья виновника аварии – якобы он наблюдался в туберкулезном диспансере и был признан врачами неизлечимо больным. Адвокаты настаивали на условном сроке для подсудимого.

В ходе заседания суд установил, что 29 апреля в 7:00 водитель автомобиля BMW Х5 на большой скорости проехал на запрещающий знак светофора через перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной. Внедорожник сначала протаранил автомобиль Lada Largus, после чего сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. 26-летнюю пострадавшую и 62-летнего водителя Lada Largus госпитализировали, но позже они скончались в больнице от полученных травм. Несмотря на то, что сам BMW перевернулся на крышу и проехал на ней десяток метров, виновник аварии не пострадал. Он уже был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге суд приговорил 23-летнего Алексея Бикташева к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Компенсация родственникам погибших составит 2,5 млн рублей.


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Комментарий

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Комментариев 17
гость

04.10.2017 08:59

еще бы в Белокуриху (на курорт) отправили
ФЕМИДА

04.10.2017 09:02

Лучше бы попросил суд провести ему эвтаназию!
гость

04.10.2017 09:07

Что за фраза- "якобы он наблюдался в туберкулезном диспансере" ? В суде нет ЯКОБЫ.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

04.10.2017 09:17

Таким козлам надо давать пожизненное лишение свободы!
гость

04.10.2017 09:43

почему его за обналичивание не привлекают??? И всех его покрышевателей?
гость

04.10.2017 09:51

как я и писал ранее - сидеть он не будет . дави быдло ! пока оно тупое гундит -
зато путин армию поднял ..... приговор забавный ! теперь апелляция , срок срежут , а там треть срока ,
да и вообще - с такой ксивой он просто на лечение из зоны уедет ....
за двойное умышленное убийство

04.10.2017 09:56

шесть лет колонии поселения!!! ФЕМИДА - ТЫ ОСЛЕПЛА!!! Деньги решили все. Не вижу смягчающих обстоятельств, только отягчающие (лишенник за рулем пьяный и две смерти). Плевок в лицо правосудия!!!
Поселенец

04.10.2017 10:35

Избежал кары Божьей! Но, как сказал Христос у Высоцкого - "Да не убий! Убьёшь, найду, мол!.."
гость

04.10.2017 10:56

А-та-та по попке. Вот и все наказание. Справедливости в России нет и не будет!
Deckwomen

04.10.2017 12:03

Я,моняхиня православной веры,помочусь на , нет помолюсь на бога,убогого , которога я хочу-Лёху Оврального,он меня на один размер груди опередил!
[удалено в соответствии с законом о СМИ]-рубанку

04.10.2017 12:05

Deckwomen писал(а):
Я,моняхиня православной веры,помочусь на , нет помолюсь на бога,убогого , которога я хочу-Лёху


ты совсем [удалено в соответствии с законом о СМИ] от старости, [удалено в соответствии с законом о СМИ] алейский. расскажи сказку прожену-снайпершу и твой доход в поллимина в сраном алейске, утырок савушкинский
да это я

04.10.2017 12:18

очень много людей попадают в сложные жизненные ситуации вопреки своим убеждениям, просто становятся заложниками обстоятельств. Многие водители несут наказание за преступления по неосторожности. давят людей на пешеходных переходах и дорогах и в темную ночь, и ясным днем только потому, что поторопились, не увидели, не соориентировались. Они воспитали детей, с заботой и любовью относятся к внукам и живут нормальной человеческой жизнью. Вот им надо сочуствовать, а не проходимцам типа бекташева, которому уже пробу негде ставить. Эти хлыщи трусливы на расправу, скользки, но пронырливы и при деньгах.У них есть средства на дорогие авто, адвокатов, на покупку любой справки по болезни, хотя эти пиявки и присоски палец о палец не ударили для общества. Это - паразиты, которые хоть на поселении принесут какую- то пользу людям . А то.что этого убийуц уже лишали прав на авто говорит о его образе жизни и месте в барнаульском обществе. И никаких УДО. Отзвонка и до звонка- вот тогда будет искупление вины перед людьми
Грусть

04.10.2017 12:20

из этого молодого г. уже ничего хорошего не выйдет. И его (вместе с адвокатами, родителями и судьей) всю жизнь будут проклинать родственники погибших. У убийцы и его "подельников" нет будущего. Аннушка уже пролила маслице
кость

04.10.2017 12:25

Прокуратура опротестует приговор? За умышленное убийство двух человек строгий режим как минимум полагается, да на срок поболее. И компенсация просто смешная. На бухло по ночным клубам и на тачки немецкие (не самые дешёвые) денежки находятся, а как платить по долгам, так смертельно больной и нищий.
Болт всемогущий

04.10.2017 18:22

Я что то пропустил? Первоначально неизлечимо больной по онкологии, теперь по туберкулезу? Доктора! Кто следующий? Кому и сколько занести? ФСБ, есть повод уточнить диагноз "постродавшего". И уточнить- сколько стоит продажный суд и прокурор.
Гость

04.10.2017 18:41

Deckwomen,пей мочу,не верь врачу!
otrudoviu

05.10.2017 06:26

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com