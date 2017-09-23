В Барнауле вынесли приговор гонщику на BMW, устроившему смертельную аварию

3 октября в Октябрьском районном суде Барнаула вынесли обвинительный приговор 23-летнему горожанину Алексею Бикташеву, информируют «Вести 22». Мужчина был главным фигурантом уголовного дела по резонансной аварии, в результате которой погибли два человека.

Как уточняет источник, слушание дела велось в закрытом для видеокамер и фотосъемки режиме из-за ходатайства адвокатов подсудимого. Сторона защиты ссылалась на состояние здоровья виновника аварии – якобы он наблюдался в туберкулезном диспансере и был признан врачами неизлечимо больным. Адвокаты настаивали на условном сроке для подсудимого.

В ходе заседания суд установил, что 29 апреля в 7:00 водитель автомобиля BMW Х5 на большой скорости проехал на запрещающий знак светофора через перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной. Внедорожник сначала протаранил автомобиль Lada Largus, после чего сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. 26-летнюю пострадавшую и 62-летнего водителя Lada Largus госпитализировали, но позже они скончались в больнице от полученных травм. Несмотря на то, что сам BMW перевернулся на крышу и проехал на ней десяток метров, виновник аварии не пострадал. Он уже был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге суд приговорил 23-летнего Алексея Бикташева к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Компенсация родственникам погибших составит 2,5 млн рублей.