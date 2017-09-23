В Барнауле вынесли приговор гонщику на BMW, устроившему смертельную аварию

04.10.2017 08:24
3 октября в Октябрьском районном суде Барнаула вынесли обвинительный приговор 23-летнему горожанину Алексею Бикташеву, информируют «Вести 22». Мужчина был главным фигурантом уголовного дела по резонансной аварии, в результате которой погибли два человека.
Как уточняет источник, слушание дела велось в закрытом для видеокамер и фотосъемки режиме из-за ходатайства адвокатов подсудимого. Сторона защиты ссылалась на состояние здоровья виновника аварии – якобы он наблюдался в туберкулезном диспансере и был признан врачами неизлечимо больным. Адвокаты настаивали на условном сроке для подсудимого.
В ходе заседания суд установил, что 29 апреля в 7:00 водитель автомобиля BMW Х5 на большой скорости проехал на запрещающий знак светофора через перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной. Внедорожник сначала протаранил автомобиль Lada Largus, после чего сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. 26-летнюю пострадавшую и 62-летнего водителя Lada Largus госпитализировали, но позже они скончались в больнице от полученных травм. Несмотря на то, что сам BMW перевернулся на крышу и проехал на ней десяток метров, виновник аварии не пострадал. Он уже был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.
В итоге суд приговорил 23-летнего Алексея Бикташева к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Компенсация родственникам погибших составит 2,5 млн рублей.
04.10.2017 08:59
04.10.2017 09:02
04.10.2017 09:07
04.10.2017 09:17
04.10.2017 09:43
04.10.2017 09:51
зато путин армию поднял ..... приговор забавный ! теперь апелляция , срок срежут , а там треть срока ,
да и вообще - с такой ксивой он просто на лечение из зоны уедет ....
04.10.2017 09:56
04.10.2017 10:35
04.10.2017 10:56
04.10.2017 12:03
04.10.2017 12:05
ты совсем [удалено в соответствии с законом о СМИ] от старости, [удалено в соответствии с законом о СМИ] алейский. расскажи сказку прожену-снайпершу и твой доход в поллимина в сраном алейске, утырок савушкинский
04.10.2017 12:18
04.10.2017 12:20
04.10.2017 12:25
04.10.2017 18:22
04.10.2017 18:41
05.10.2017 06:26