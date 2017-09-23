Охапка дров — и суп готов: суд отправил в колонию барнаульца, который варил снаряды для гранатомета

Октябрьский районный суд Барнаула приговорил к реальному сроку пожилого жителя Барнаула, который хранил дома 10 снарядов для гранатомета, чем перепугал родственников и знакомых. Когда полицейские приехали к нему домой, чтобы задержать, он преспокойно варил боеприпасы в тазу, сказано на сайте прокуратуры региона.

Пожилой мужчина в суде пояснил, что нашел на свалке на пустыре пакет, в котором находились магазин от автомата и 10 выстрелов для автоматического гранатомета. Несмотря на то, что два года назад его уже судили за приобретение и хранение патронов, он утверждал, что взял себе снаряды, чтобы их не нашли дети. Обвиняемый заявил, что собирался уничтожить их, но почему-то не сделал этого и продолжал хранить дома несколько месяцев.

О том, что муж хранит дома боеприпасы, сообщила его жена. Поначалу, обнаружив в старой стиральной машинке металлические округлые предметы, она приняла их за ролики от транспортера. Но под нажимом муж рассказал ей, что это за предметы. Женщина испугалась и, не послушав его уговоров, сообщила в полицию. Когда сотрудники полиции пришли, чтобы изъять боеприпасы, они застали подсудимого кипятящего их в тазу.

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов). Согласно приговору, он осужден к 1 году 4 месяцам лишения свободы.