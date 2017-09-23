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Главная Лента новостей Охапка дров — и суп готов: суд отправил в колонию барнаульца, который варил снаряды для гранатомета

Охапка дров — и суп готов: суд отправил в колонию барнаульца, который варил снаряды для гранатомета

04.10.2017 12:54

Октябрьский районный суд Барнаула приговорил к реальному сроку пожилого жителя Барнаула, который хранил дома 10 снарядов для гранатомета, чем перепугал родственников и знакомых. Когда полицейские приехали к нему домой, чтобы задержать, он преспокойно варил боеприпасы в тазу, сказано на сайте прокуратуры региона.

Пожилой мужчина в суде пояснил, что нашел на свалке на пустыре пакет, в котором находились магазин от автомата и 10 выстрелов для автоматического гранатомета. Несмотря на то, что два года назад его уже судили за приобретение и хранение патронов, он утверждал, что взял себе снаряды, чтобы их не нашли дети. Обвиняемый заявил, что собирался уничтожить их, но почему-то не сделал этого и продолжал хранить дома несколько месяцев.

О том, что муж хранит дома боеприпасы, сообщила его жена. Поначалу, обнаружив в старой стиральной машинке металлические округлые предметы, она приняла их за ролики от транспортера. Но под нажимом муж рассказал ей, что это за предметы. Женщина испугалась и, не послушав его уговоров, сообщила в полицию. Когда сотрудники полиции пришли, чтобы изъять боеприпасы, они застали подсудимого кипятящего их в тазу.

В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов). Согласно приговору, он осужден к 1 году 4 месяцам лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 7
ФигВам

04.10.2017 13:14

Картина маслом: входят полицейские , а там в тазу боеприпасы, как картаха, варятся!
А баба его чем думала, кроме страха? Муж опять на "отдых" пойдет?
И самое на закусь: "под нажимом муж рассказал ей, что это за предметы". Хм... Он её пуще метов боится?
охренеть правосудие

04.10.2017 18:58

За убийство двух человек- колония поселение( см статью про бмв) ниже, за варку херни- реальный срок. Фемида! У тебя косоглазие!
Сергей

04.10.2017 19:53

Сестра при СССР пошла к начальнику мужа, жаловаться, что он пьет. Тот взял лишил его премии, а он, как пил, так и продолжал пить. Вот и сходила, жаловалась она мне.
Филодокс

04.10.2017 20:10

Сергей писал(а):
жаловаться, что он пьет

поди и не сестра ходила , а жена твоя, да и пьешь горькую поди не останавливаясь сам? Не?
Филодоксу

04.10.2017 20:26

Неееее! Я убежденный холостяк. Это мое кредо.

Пошел я в наркологию на старом базаре, брать справку на замену прав. Врачиха спрашивает, пьете? Я решил с оригинальничать, Не! Я холост. Она мне, а при чем здесь холост. Я говорю, потому, что меня некому доводить до пьянства. И мы с ней разругались на этой почве, что с моих слов, что жены и доводят мужиков, примеры привел ей. Ее это очень разозлила,..., на меня, покажите руки, ..., думаю зря спровоцировал, обошлось.
Филодокс

04.10.2017 21:24

Филодоксу писал(а):
что жены и доводят мужиков

Блеск)))))
Бывает, бывает....
otrudoviu

05.10.2017 06:43

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com