Охапка дров — и суп готов: суд отправил в колонию барнаульца, который варил снаряды для гранатомета

04.10.2017 12:54
Октябрьский районный суд Барнаула приговорил к реальному сроку пожилого жителя Барнаула, который хранил дома 10 снарядов для гранатомета, чем перепугал родственников и знакомых. Когда полицейские приехали к нему домой, чтобы задержать, он преспокойно варил боеприпасы в тазу, сказано на сайте прокуратуры региона.
Пожилой мужчина в суде пояснил, что нашел на свалке на пустыре пакет, в котором находились магазин от автомата и 10 выстрелов для автоматического гранатомета. Несмотря на то, что два года назад его уже судили за приобретение и хранение патронов, он утверждал, что взял себе снаряды, чтобы их не нашли дети. Обвиняемый заявил, что собирался уничтожить их, но почему-то не сделал этого и продолжал хранить дома несколько месяцев.
О том, что муж хранит дома боеприпасы, сообщила его жена. Поначалу, обнаружив в старой стиральной машинке металлические округлые предметы, она приняла их за ролики от транспортера. Но под нажимом муж рассказал ей, что это за предметы. Женщина испугалась и, не послушав его уговоров, сообщила в полицию. Когда сотрудники полиции пришли, чтобы изъять боеприпасы, они застали подсудимого кипятящего их в тазу.
В судебном заседании подсудимый вину полностью признал. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов). Согласно приговору, он осужден к 1 году 4 месяцам лишения свободы.
04.10.2017 13:14
А баба его чем думала, кроме страха? Муж опять на "отдых" пойдет?
И самое на закусь: "под нажимом муж рассказал ей, что это за предметы". Хм... Он её пуще метов боится?
04.10.2017 18:58
04.10.2017 19:53
04.10.2017 20:10
поди и не сестра ходила , а жена твоя, да и пьешь горькую поди не останавливаясь сам? Не?
04.10.2017 20:26
Пошел я в наркологию на старом базаре, брать справку на замену прав. Врачиха спрашивает, пьете? Я решил с оригинальничать, Не! Я холост. Она мне, а при чем здесь холост. Я говорю, потому, что меня некому доводить до пьянства. И мы с ней разругались на этой почве, что с моих слов, что жены и доводят мужиков, примеры привел ей. Ее это очень разозлила,..., на меня, покажите руки, ..., думаю зря спровоцировал, обошлось.
04.10.2017 21:24
Блеск)))))
Бывает, бывает....
05.10.2017 06:43