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Главная Лента новостей Семья погибшего алтайского участкового настаивает на криминальной версии случившегося

Семья погибшего алтайского участкового настаивает на криминальной версии случившегося

04.10.2017 11:31

Родственники погибшего несколько дней назад новоалтайского участкового Сергея Данько отрицают вероятное самоубийство мужчины, сообщила ИА «Банкфакс» адвокат семьи Елена Фогель. Близкие полицейского уверяют, что у него не было никаких мотивов для ухода из жизни.

По словам г-жи Фогель, 29 сентября в Новоалтайске прошло поминовение погибшего. На траурной церемонии присутствовали его родственники, друзья, однокурсники и сослуживцы. При этом семья отметила, что его бывшее начальство было представлено только сотрудницей отдела кадров полиции. До этого же 27 сентября мама и отчим погибшего встретились с сотрудниками СУ СКР по Алтайскому краю. Со слов представителя потерпевших, встреча представляла собой открытый диалог, родители погибшего участкового убедились, что следствие будут вести тщательно и досконально. Их заверили, что для этого уже создали следственную группу из наиболее квалифицированных специалистов. Уголовное дело возбудили по ст. 317 УКРФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), и следователи рассматривают сразу несколько версий трагедии, в том числе суицид, однако приоритетной она не является.

Между тем сами родители погибшего настаивают на криминальном характере смерти. Они рассказали, что молодой участковый отработал в своей должности более месяца после окончания вуза, к работе относился с большим энтузиазмом, планировал сделать карьеру в правоохранительных органах - его привлекала работа оперативников уголовного розыска. За период учебы в БЮИ МВД Сергей Данько заслужил значок отличника службы, был награжден грамотами за выполнение ответственных и важных заданий. Семья категорически опровергает появившиеся в СМИ данные о якобы имевшихся личных проблемах. Мать и отчим поясняют, что он жил в Белоярске недалеко от них в собственном доме. Размер оплаты труда участкового его вполне устраивал, никаких долгов он не имел, а единственный кредит взял за несколько дней до гибели для покупки автомобиля, но приобрести его так и не успел. В личной жизни у погибшего тоже не было проблем – основное время он уделял учебе, а потом работе, серьезных отношений не строил, хотя женским вниманием не был обделен.

Для родителей Сергея Данько непонятной оказалась и позиция его непосредственного руководства. Они рассказали, что после смерти сына не почувствовали какого-либо внимания со стороны полицейских к семье и не услышали от его начальства добрых слов, которые те могли бы сказать в отношении участкового. В связи с этим семья Данько полагает, что в полиции для себя уже сделали выводы о причинах трагедии, не дожидаясь результатов следствия. Кроме того, они негодуют, что кто-то из правоохранителей злоупотребил служебным положением и предоставил СМИ личные данные Сергея Данько и его родственников, фото с места происшествия (хотя, оно как раз противоречит версии самоубийства), и распространил лживую информацию о якобы имевшихся личных проблемах.

Напомним, 23 сентября в 150 м от трассы Барнаул - Заринск в лесном массиве напротив садоводства «Трансмашевец-2» обнаружили тело 23-летнего участкого Новоалтайска Сергея Данько. Руководство Главного управления МВД России по Алтайскому краю сразу же назначило проверку по факту смерти сотрудника полиции, а региональный следком занялся установлением всех обстоятельств случившегося.

В Сети между тем скоро распространились сведения о том, что накануне мужчина пропал. В день исчезновения он отправился отрабатывать материал по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) в «цыганский» район.


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Комментарий

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Комментариев 16
Гость

04.10.2017 12:21

Затянут дело, как с убийством Данила Ченцова в Бийске.
Ветеран

04.10.2017 12:37

Криминальная составляющая там в поведении его непосредственного начальника. Нельзя так с молодежью на первом году службы. Поддержку надо давать, а не отсиживаться в кабинете. Количество заявлений на исполнении у первогодка было запредельным.
Кум

04.10.2017 12:45

Работайте,братья!
КумУ 12:45

04.10.2017 12:58

Дурак ты и похоже с этим ничего не поделаешь. Давно читаю твою блевотину. Вот решил написать.
Земляк

04.10.2017 14:18

С Ветераном согласен полностью. В МВД сложилась такая система, что начальники стали царями, не руководителями, которые должны организовать службу, создать условия для работы и обучение подчиненных. А они только дают распоряжение подчиненным, наказывают и прикрываются теми же подчиненными. Институт наставничества существует формально, молодые брошены на самовыживание. Да и уровь руководителей очень низок. Недавно в СМИ была информация о том, что один из руководителей районного ОВД в Алтайском крае изнасиловал подчиненную(благо не подчиненного) Жаль парня.
Андрей

04.10.2017 15:21

Ветерану и Земляку. Даже если, вдруг, выяснится, что это самоубийство - где милицейское начальство, где слова соболезнования? Более того, уголовное дело ведется по 317й, и основная версия - убийство при исполнении Если она подтвердится - что тогда делать полицейским руководителям: друг на друга кивать, мол, я всегда знал, что погиб герой, это кто-то другой из главка/управления/итакдалее не помог с похоронами и почестями?
Гостья

04.10.2017 15:25

Да, весь барнаульский криминал с Ямы переселился в Новолтайск. Это ни для кого ни секрет. Молоденького участкового кинули в этот котел. А теперь каждый свое место отмывает. Все сразу чистые, прямо ангелы! Его по молодости можно понять - думал что вот сразу и все! Там годами крышуют этих цыган и тех, кто освобождается из зоны. Такой клубок, что сразу не пробьешь! Жалко парня. Соболезнование родителям! Нормального пацана воспитали!
Наряд полиции на выезде

04.10.2017 15:43

Взял кредит - машину не купил. Деньги где?
знаток

04.10.2017 16:48

Разгильдяев руководителей районных ОВД которые развалили коллективы отправляют на повышение, присваивают очередные чины вместо того чтобы гнать на пенсию. Или держат на службе до тех пор пока ногами вперёд не вынесут. А о моральном климате внутри коллективов вообще даже и мечтать не стоит. Случившаяся трагедия тому подтверждение, надо подумать.
Для любопытного наряда 15:43

04.10.2017 17:57

Ты как с дерева упал. Целые деньги на карте . Не успел ничего парень ни купить ни ПОЖИТЬ
гость

04.10.2017 18:08

Пока это сов-деповское дерьмо не передохнет (высшие чины) порядка в стране не будет!
Барышне 15-25

04.10.2017 18:31

про последнее цыганское предупреждение интересный вариант.
молодой , если правильно обучен , аккуратно писал такие диалоги и по именам называл
собеседников.
есть ли что проверять ?

Deckman 18:08

04.10.2017 19:00

Когда,ты сосунок, подрастёшь,кол осиновый в могилу твоих родителей вбит будет!
А на могиле,я нассу и насру прилюдно!
гость

04.10.2017 19:44

Полиция некоторых государств бедна, как церковная мышь. Полицейские вынуждены брать кредиты для покупки личных авто, чтобы использовать их в качестве служебных.
И в то же самое время, покупаются транспортные средства за 6 млн. неизвестно для каких нужд неизвестно кого..
Иваныч

04.10.2017 19:47

Гостья писал(а):
весь барнаульский криминал с Ямы переселился в Новолтайск

Когда проведут зачистку местности?
otrudoviu

05.10.2017 06:35

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com