Семья погибшего алтайского участкового настаивает на криминальной версии случившегося

Родственники погибшего несколько дней назад новоалтайского участкового Сергея Данько отрицают вероятное самоубийство мужчины, сообщила ИА «Банкфакс» адвокат семьи Елена Фогель. Близкие полицейского уверяют, что у него не было никаких мотивов для ухода из жизни.

По словам г-жи Фогель, 29 сентября в Новоалтайске прошло поминовение погибшего. На траурной церемонии присутствовали его родственники, друзья, однокурсники и сослуживцы. При этом семья отметила, что его бывшее начальство было представлено только сотрудницей отдела кадров полиции. До этого же 27 сентября мама и отчим погибшего встретились с сотрудниками СУ СКР по Алтайскому краю. Со слов представителя потерпевших, встреча представляла собой открытый диалог, родители погибшего участкового убедились, что следствие будут вести тщательно и досконально. Их заверили, что для этого уже создали следственную группу из наиболее квалифицированных специалистов. Уголовное дело возбудили по ст. 317 УКРФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), и следователи рассматривают сразу несколько версий трагедии, в том числе суицид, однако приоритетной она не является.

Между тем сами родители погибшего настаивают на криминальном характере смерти. Они рассказали, что молодой участковый отработал в своей должности более месяца после окончания вуза, к работе относился с большим энтузиазмом, планировал сделать карьеру в правоохранительных органах - его привлекала работа оперативников уголовного розыска. За период учебы в БЮИ МВД Сергей Данько заслужил значок отличника службы, был награжден грамотами за выполнение ответственных и важных заданий. Семья категорически опровергает появившиеся в СМИ данные о якобы имевшихся личных проблемах. Мать и отчим поясняют, что он жил в Белоярске недалеко от них в собственном доме. Размер оплаты труда участкового его вполне устраивал, никаких долгов он не имел, а единственный кредит взял за несколько дней до гибели для покупки автомобиля, но приобрести его так и не успел. В личной жизни у погибшего тоже не было проблем – основное время он уделял учебе, а потом работе, серьезных отношений не строил, хотя женским вниманием не был обделен.

Для родителей Сергея Данько непонятной оказалась и позиция его непосредственного руководства. Они рассказали, что после смерти сына не почувствовали какого-либо внимания со стороны полицейских к семье и не услышали от его начальства добрых слов, которые те могли бы сказать в отношении участкового. В связи с этим семья Данько полагает, что в полиции для себя уже сделали выводы о причинах трагедии, не дожидаясь результатов следствия. Кроме того, они негодуют, что кто-то из правоохранителей злоупотребил служебным положением и предоставил СМИ личные данные Сергея Данько и его родственников, фото с места происшествия (хотя, оно как раз противоречит версии самоубийства), и распространил лживую информацию о якобы имевшихся личных проблемах.

Напомним, 23 сентября в 150 м от трассы Барнаул - Заринск в лесном массиве напротив садоводства «Трансмашевец-2» обнаружили тело 23-летнего участкого Новоалтайска Сергея Данько. Руководство Главного управления МВД России по Алтайскому краю сразу же назначило проверку по факту смерти сотрудника полиции, а региональный следком занялся установлением всех обстоятельств случившегося.

В Сети между тем скоро распространились сведения о том, что накануне мужчина пропал. В день исчезновения он отправился отрабатывать материал по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) в «цыганский» район.