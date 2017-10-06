Любителя «пьяной езды» осудят за оставшегося без ноги барнаульского байкера

Сотрудники полиции Алтайского края возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого серьезно пострадал молодой мотоциклист. К уголовной ответственности привлекут водителя авто, который, будучи пьян, сбил байкера, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полиции уточнили, что авария произошла в конце августа текущего года на улице Юрина в Барнауле. Водитель иномарки изрядно принял на грудь и отправился на автопрогулку, в ходе которой сбил мотоциклиста. Сотрудники ОБДПС ГИБДД УМВД России по Барнаулу сразу задержали виновника аварии, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. Между тем байкер получил черепно-мозговую травму и лишился ноги.

Отдел дознания отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Добавим, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за езду в пьяном виде. Его лишали водительских прав на 1,5 года, а также назначали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, 31 августа вечером в Барнауле на улице Юрина случайные прохожие оказывали помощь молодому мотоциклисту, который попал в ДТП. Его сбил пьяный водитель. От удара мужчине оторвало нижнюю конечность, но он до последнего оставался в сознании. Со слов горожан, пострадавшему на вид было около 27 лет.