×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

26 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
17
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

106

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Следователи просят бийчан помочь в розыске матери, выбросившей ребенка в мусорный бак
Обновились и омолодились. Все интересные факты о депутатах Барнаульской гордумы
Программы для легкого общения с клиентами
Барнаульцев приглашают на день открытых дверей в Банке России


Резонанс
Темы недели
«Христианское государство» сравнило алтайский крайком КПРФ с террористами
67 |
В трагической гибели алтайского участкового может не оказаться виновных
35
В блогах
Александр Романенко

06.10.2017

Александр Романенко

председатель Алтайского Заксобрания

А чем вам запомнился прошедший год?

Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

42
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

37
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Любителя «пьяной езды» осудят за оставшегося без ноги барнаульского байкера

Любителя «пьяной езды» осудят за оставшегося без ноги барнаульского байкера

06.10.2017 09:18

Сотрудники полиции Алтайского края возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого серьезно пострадал молодой мотоциклист. К уголовной ответственности привлекут водителя авто, который, будучи пьян, сбил байкера, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полиции уточнили, что авария произошла в конце августа текущего года на улице Юрина в Барнауле. Водитель иномарки изрядно принял на грудь и отправился на автопрогулку, в ходе которой сбил мотоциклиста. Сотрудники ОБДПС ГИБДД УМВД России по Барнаулу сразу задержали виновника аварии, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался. Между тем байкер получил черепно-мозговую травму и лишился ноги.

Отдел дознания отдела полиции по Железнодорожному району УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Максимальное наказание, которое ему грозит, - лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Добавим, что ранее мужчину уже привлекали к ответственности за езду в пьяном виде. Его лишали водительских прав на 1,5 года, а также назначали штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, 31 августа вечером в Барнауле на улице Юрина случайные прохожие оказывали помощь молодому мотоциклисту, который попал в ДТП. Его сбил пьяный водитель. От удара мужчине оторвало нижнюю конечность, но он до последнего оставался в сознании. Со слов горожан, пострадавшему на вид было около 27 лет.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0