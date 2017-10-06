×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

26 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
17
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

106

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В ближайшие дни в Алтайском крае вновь потеплеет
В выходные в Алтайском крае заметно похолодает
Александр Прокопьев проверил ход строительства спортивной площадки в Белоярске
35 новичков сегодня переступили порог Барнаульской городской думы


Резонанс
Темы недели
«Христианское государство» сравнило алтайский крайком КПРФ с террористами
82 |
В трагической гибели алтайского участкового может не оказаться виновных
35
В блогах
Александр Романенко

06.10.2017

Александр Романенко

председатель Алтайского Заксобрания

А чем вам запомнился прошедший год?

14
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

42
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

37
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Скандальные узники следственного изолятора в Барнауле прекратили перформанс с зашитыми ртами

Скандальные узники следственного изолятора в Барнауле прекратили перформанс с зашитыми ртами

06.10.2017 10:24

В СИЗО-1 Барнаула двое подследственных, объявивших голодовку и для пущего привлечения внимания зашивших себе рты, отказались от акции. О завершении перформанса ИА «Банкфакс» сообщили в управлении ФСИН по Алтайскому краю.

На сайте ведомства «капитуляция» подследственных описана лаконично. «5 октября 2017 года двое обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю, отказались от ранее совершенного акта членовредительства (расшили себе рты)», - сказано в сообщении. Что заставило их прекратить скандальную акцию, а также о прекращении голодовки не сообщается.

Напомним, пять подследственных отказались от приема пищи 25 сентября, еще трое последовали их примеру 3 октября. В письменных объяснениях они указали, что голодовка связана с тем, что следственные органы нарушают их конституционные права, а прокуратура Алтайского края по этому поводу не принимает мер. Позже двое из упомянутых выше голодающих в знак протеста и для привлечения внимания зашили себе рты. Интересно, что согласно ответу УФСИН, «акционисты» не жалуются на условия содержания в СИЗО-1, а их действия никак не повлияли на оперативную обстановку в изоляторе — она остается стабильной. По фактам голодовки и членовредительства материалы подготовлены и направлены в прокуратуру Алтайского края. Таким образом можно констатировать, что подследственные частично добились своих целей.

О случае зашивания рта одним из подследственных сообщалось еще в середине августа с подачи адвокатов. По данным СМИ, этим активистом является некогда влиятельный «вор в законе» Николай Кузьмин, известный в криминальных кругах по прозвищу «Младенец». Тогда УФСИН подтвердило информацию о голодовке, но отрицало акт членовредительства. «Упомянутый в СМИ факт о том, что заключенный под стражу зашил себе рот, не соответствует действительности. Актов членовредительства в последние три месяца в СИЗО-1 не зарегистрировано», — говорилось в заявлении УФСИН.

21 сентября текущего года адвокат Анастасия Бучнева заявила СМИ, что сразу четыре арестанта барнаульского СИЗО якобы пытались покончить жизнь самоубийством — они порезали руки прямо во время судебных заседаний. Как пояснили в управлении, вечером 21 сентября сотрудники конвойной службы ГУ МВД России по Алтайскому краю доставили подследственных в СИЗО-1. При полном обыске и осмотре медработником у них обнаружили порезы кожи на предплечьях, а у одного — и на шее. Перечисленные раны не нанесли мужчинам серьезного вреда, и сейчас их здоровью ничего не угрожает. Заключенные в свою очередь успели написать объяснительные, в которых указали, что увечья нанесли себе осколками от шариковых ручек. Таким образом они решили выразить свое несогласие с предъявляемыми им обвинениями.

Кто стоит за волной протестных акций в следственном изоляторе Барнаула — пока не известно. СМИ не сообщают о похожих выступлениях подследственных в других регионах России.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 2
Кyм

06.10.2017 12:03

Да пусть хоть своё хозяйство саморезами прикручивают к асфальту,я здесь-не причём,заплотил им по полной!
куму

06.10.2017 21:05

Лучше бы они тебя с другими продажными кумовьями-операми к чему нибудь прикрутили