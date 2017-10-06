Скандальные узники следственного изолятора в Барнауле прекратили перформанс с зашитыми ртами

В СИЗО-1 Барнаула двое подследственных, объявивших голодовку и для пущего привлечения внимания зашивших себе рты, отказались от акции. О завершении перформанса ИА «Банкфакс» сообщили в управлении ФСИН по Алтайскому краю.

На сайте ведомства «капитуляция» подследственных описана лаконично. «5 октября 2017 года двое обвиняемых, содержащихся в СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю, отказались от ранее совершенного акта членовредительства (расшили себе рты)», - сказано в сообщении. Что заставило их прекратить скандальную акцию, а также о прекращении голодовки не сообщается.

Напомним, пять подследственных отказались от приема пищи 25 сентября, еще трое последовали их примеру 3 октября. В письменных объяснениях они указали, что голодовка связана с тем, что следственные органы нарушают их конституционные права, а прокуратура Алтайского края по этому поводу не принимает мер. Позже двое из упомянутых выше голодающих в знак протеста и для привлечения внимания зашили себе рты. Интересно, что согласно ответу УФСИН, «акционисты» не жалуются на условия содержания в СИЗО-1, а их действия никак не повлияли на оперативную обстановку в изоляторе — она остается стабильной. По фактам голодовки и членовредительства материалы подготовлены и направлены в прокуратуру Алтайского края. Таким образом можно констатировать, что подследственные частично добились своих целей.

О случае зашивания рта одним из подследственных сообщалось еще в середине августа с подачи адвокатов. По данным СМИ, этим активистом является некогда влиятельный «вор в законе» Николай Кузьмин, известный в криминальных кругах по прозвищу «Младенец». Тогда УФСИН подтвердило информацию о голодовке, но отрицало акт членовредительства. «Упомянутый в СМИ факт о том, что заключенный под стражу зашил себе рот, не соответствует действительности. Актов членовредительства в последние три месяца в СИЗО-1 не зарегистрировано», — говорилось в заявлении УФСИН.

21 сентября текущего года адвокат Анастасия Бучнева заявила СМИ, что сразу четыре арестанта барнаульского СИЗО якобы пытались покончить жизнь самоубийством — они порезали руки прямо во время судебных заседаний. Как пояснили в управлении, вечером 21 сентября сотрудники конвойной службы ГУ МВД России по Алтайскому краю доставили подследственных в СИЗО-1. При полном обыске и осмотре медработником у них обнаружили порезы кожи на предплечьях, а у одного — и на шее. Перечисленные раны не нанесли мужчинам серьезного вреда, и сейчас их здоровью ничего не угрожает. Заключенные в свою очередь успели написать объяснительные, в которых указали, что увечья нанесли себе осколками от шариковых ручек. Таким образом они решили выразить свое несогласие с предъявляемыми им обвинениями.

Кто стоит за волной протестных акций в следственном изоляторе Барнаула — пока не известно. СМИ не сообщают о похожих выступлениях подследственных в других регионах России.