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Главная Лента новостей Новосибирские «тепловики» сбежали из Камня-на-Оби из-за долгов и низких тарифов?

Новосибирские «тепловики» сбежали из Камня-на-Оби из-за долгов и низких тарифов?

06.10.2017 13:27

Новосибирская компания «Теплосервис», получившая каменские котельные в аренду всего месяц назад, уведомила местные власти о своем неожиданном уходе. В связи с этим жители Камня-на-Оби высказывают серьезные опасения остаться без тепла грядущей зимой. Однако глава администрации Федор Найден уверил журналистов «Вестей 22», что власти держат ситуацию под контролем.

Как удалось выяснить, теплоснабжающая организация ООО «Теплосервис» из Новосибирска, находящаяся на рынке данных услуг более пяти лет, выиграла тендер на аренду оборудования в Камне-на-Оби в середине августа текущего года. До этого отоплением горожан ведало местное МУП «Теплосеть», накопившее около 140 млн рублей долгов и находящееся в данное время в процедуре банкротства. С новосибирской фирмой муниципалитет подписал контракт сроком на 11 месяцев с возможностью в последствии заключить концессию.

В середине августа текущего года ООО «Теплосервис» приступило к работе, чтобы успеть подготовить каменское тепловое хозяйство к отопительному сезону 2017-2018 года в сжатые сроки. У руководителя фирмы Евгения Новомлинцева были машстабные планы на модернизацию котельных в городе, о чем он громко заявил всего несколько дней назад газете «Каменские известия». «Планируется провести ряд мероприятий для сокращения издержек в процессе сезона. В городе есть 20 котельных, рассматриваем варианты перевода их в автоматический режим. 44-я котельная - совершенно новая, но здесь есть технологические процессы весьма затратные—это углеподача и золоудаление. Чтобы осуществлять подачу угля, 24 часа должен работать погрузчик. Предполагаем модернизировать этот процесс и установить грейферное оборудование, что позволит перевести подачу угля в автоматический режим. Все теплооборудование в городе готово к отопительному сезону на 100 %. Договор на поставку угля заключен. Как только будет подписано постановление о начале отопительного сезона, мы приступим к завозу угля на котельные и начнем подавать тепло потребителям. В данное время занимаемся утеплением тепловых сетей», - рассказывал о планах энергетик.

Новосибирец также рассуждал и о рисках, которые могут им грозить, однако смотрел на развитие ситуации довольно позитивно. «В любом бизнесе всегда есть какие-то риски. Хочется их избежать, минимизировать. Мы готовим новую схему теплоснабжения Камня. Изучив предыдущую, увидели, что в некоторых микрорайонах котельные можно объединить. Мощность котельных это позволяет. Условно, из трех оставить одну. Помимо городских, нам передана в эксплуатацию котельная в селе Рыбное. Она также готовится к отопительному сезону. Ремонт проводился коллективом МУПа и нашими силами. Практически весь персонал МУП «Теплосеть» (340 человек) будет принят в новое предприятие», - обещал г-н Новомлинцев.

Он не обошел стороной и первостепенные проблемы: значительную оголенность теплосетей, низкие тарифы и растущую задолженность потребителей. Директор фирмы заявил, что сразу после подписания долгосрочного договора аренды, они приложили к нему пакет документов по экономически обоснованному, с их точки зрения, тарифу. «Окончательное решение примет регулятор, какое оно будет, я не могу предполагать», - пояснял новосибирец. По всей видимости, размер тарифов и стал точкой преткновения между новосибирской компанией и каменской администрацией, которая не стала поднимать плату за отопление. ООО «Теплосервис» официально заявило муниципалитету о своем уходе и покинуло каменские котельные.

Между тем глава администрации Каменского района Федор Найден уверен, что данная ситуация не повлияет на ход отопительного сезона. Он пояснил, что теперь теплоснабжением придется заняться банкротящемуся МУП. Необходимые запасы угля в муниципалитете имеются — поставщики предоставили их в долг, поэтому г-н Найден пока не видит причин для паники. Однако того же не скажешь о реакции местных жителей, которые уверены, что спустя короткое время начнутся проблемы с подачей тепла и спросить им будет просто не с кого.


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Комментарий

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Комментариев 11
БП

06.10.2017 13:56

Пусть губернатор попросит СГК помочь...
На 13.56

06.10.2017 14:05

плюс 25% к ценнику))
Не хочу злорадствовать, но

06.10.2017 14:05

Не долго музыка играла...
Бетмен

06.10.2017 14:32

Рябята!!! Это огромная проблема по всему краю!!! Ее нужно решать комплексно всем а не муниципалитетам!!! Услыште русорсовиков тарифы копеешные..пусть край помогает..сколько уже жертв в жкх..просто нужно взяться за енергетиков по всей стране...
Значит электрикам все в тариф можно а тепловикам и водоснабжайкам нет..это как?
васёк

06.10.2017 16:24

этих новосибирцев кто то в краевой администрации хорошо крышует. Они лезут везде. Даже проектировали несколько лет назад оросительную систему для края. Кстати, тоже облажались, но аванс получили. Выводы, господа, делайте сами.
местный

06.10.2017 16:26

Где та высокопрофессиональная команда специалистов, которую обещали господа Кашицин, Найден, способная прекратить словоблудие и доказать гордуме и жителям района необходимость (или отсутствие этой необходимости) повышения тарифов ?
Где та работоспособная гордума, которая в "ручном " режиме продавила себе Найдена?
Где те партии, под флагами которых начались местные выборы и закончились поменяв цвет флага?
ОДНО ДЕЛО ИГРЫ ВО ВЛАСТЬ, СОВЕРШЕННО ДРУГОЕ ОТВЕТСТВЕННО РАСПОРЯДИТСЯ ЭТОЙ ВЛАСТЬЮ!
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ...
гость

06.10.2017 16:35

Бетмен писал(а):
Услыште русорсовиков тарифы копеешные..

Только ресурсовиков и слышат! Для доходов Абрамовича тарифы копеечные. Относительно зарплат и пенсий жителей Алтайского края цены на тепло такие, что хоть вешайся! 40% пенсии только за отопление!
егор

06.10.2017 18:30

/Поражаюсь я журналистам, напишут, намутят всего без разбора. Ну, что вы, братцы, за народ? Ну если писать, так пишите достовернее, получите информацию из разных источников, сделайте анализ! Нельзя же просто кукарекать! Это вас не красит! НЕТ ЗАПАСОВ УГЛЯ В КАМНЕ! НЕТ ДЕНЕГ В БЮДЖЕТЕ НА УГОЛЬ! ВОТ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ! Врет Найден, как всегда врет! Нельзя "передать" право на теплоснабжение и уголь надо закупать на торгах, иначе это коррупция -- вот в этом суть проблемы! Не оформил Федор имущество и его не учтут при расчете тарифа! Это тоже одна из причин низкого тарифа . Вот суть проблемы! Бездари, кухарки и сапожники в Камне у власти! ВОТ СУТЬ ПРОБЛЕМЫ!!!!!!
Генадий Каменский

06.10.2017 23:31

Прокурор Капралов заканчивай кукурузу охранять.Угля нет,в местной газете расказывая о запасах Угля администрация разместила фото щебня.Район и город к зиме не готов благодаря Найдену.А инвесторы бегут по причине невозможности осилить личных просьб Фёдора,поэтому он и позвал спасать ситуацию уже проверенного местного ворюгана Чернышова.ОПГ в сборе,прокуратура и Налоговая закрыли глазки милый друг Женька вновь на распиле,причём разницы нет чего,хоть ворованных машин,хоть Угля.
Каменец

06.10.2017 23:58

Фёдор,пора доставать справку.
Гость Геннадию Каменскому

07.10.2017 00:14

Откуда информациЯ про Черныша ?Если это правда,то пи.....ц тепловому хозяйству.Полный моральный урод,женщину угробил,тепловые растащил,видно и правда хреновые дела у Найдена раз призвал под свои знамёна такого помощника.Загрызут за пятаки друг друга.