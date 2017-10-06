Новосибирские «тепловики» сбежали из Камня-на-Оби из-за долгов и низких тарифов?

Новосибирская компания «Теплосервис», получившая каменские котельные в аренду всего месяц назад, уведомила местные власти о своем неожиданном уходе. В связи с этим жители Камня-на-Оби высказывают серьезные опасения остаться без тепла грядущей зимой. Однако глава администрации Федор Найден уверил журналистов «Вестей 22», что власти держат ситуацию под контролем.

Как удалось выяснить, теплоснабжающая организация ООО «Теплосервис» из Новосибирска, находящаяся на рынке данных услуг более пяти лет, выиграла тендер на аренду оборудования в Камне-на-Оби в середине августа текущего года. До этого отоплением горожан ведало местное МУП «Теплосеть», накопившее около 140 млн рублей долгов и находящееся в данное время в процедуре банкротства. С новосибирской фирмой муниципалитет подписал контракт сроком на 11 месяцев с возможностью в последствии заключить концессию.

В середине августа текущего года ООО «Теплосервис» приступило к работе, чтобы успеть подготовить каменское тепловое хозяйство к отопительному сезону 2017-2018 года в сжатые сроки. У руководителя фирмы Евгения Новомлинцева были машстабные планы на модернизацию котельных в городе, о чем он громко заявил всего несколько дней назад газете «Каменские известия». «Планируется провести ряд мероприятий для сокращения издержек в процессе сезона. В городе есть 20 котельных, рассматриваем варианты перевода их в автоматический режим. 44-я котельная - совершенно новая, но здесь есть технологические процессы весьма затратные—это углеподача и золоудаление. Чтобы осуществлять подачу угля, 24 часа должен работать погрузчик. Предполагаем модернизировать этот процесс и установить грейферное оборудование, что позволит перевести подачу угля в автоматический режим. Все теплооборудование в городе готово к отопительному сезону на 100 %. Договор на поставку угля заключен. Как только будет подписано постановление о начале отопительного сезона, мы приступим к завозу угля на котельные и начнем подавать тепло потребителям. В данное время занимаемся утеплением тепловых сетей», - рассказывал о планах энергетик.

Новосибирец также рассуждал и о рисках, которые могут им грозить, однако смотрел на развитие ситуации довольно позитивно. «В любом бизнесе всегда есть какие-то риски. Хочется их избежать, минимизировать. Мы готовим новую схему теплоснабжения Камня. Изучив предыдущую, увидели, что в некоторых микрорайонах котельные можно объединить. Мощность котельных это позволяет. Условно, из трех оставить одну. Помимо городских, нам передана в эксплуатацию котельная в селе Рыбное. Она также готовится к отопительному сезону. Ремонт проводился коллективом МУПа и нашими силами. Практически весь персонал МУП «Теплосеть» (340 человек) будет принят в новое предприятие», - обещал г-н Новомлинцев.

Он не обошел стороной и первостепенные проблемы: значительную оголенность теплосетей, низкие тарифы и растущую задолженность потребителей. Директор фирмы заявил, что сразу после подписания долгосрочного договора аренды, они приложили к нему пакет документов по экономически обоснованному, с их точки зрения, тарифу. «Окончательное решение примет регулятор, какое оно будет, я не могу предполагать», - пояснял новосибирец. По всей видимости, размер тарифов и стал точкой преткновения между новосибирской компанией и каменской администрацией, которая не стала поднимать плату за отопление. ООО «Теплосервис» официально заявило муниципалитету о своем уходе и покинуло каменские котельные.

Между тем глава администрации Каменского района Федор Найден уверен, что данная ситуация не повлияет на ход отопительного сезона. Он пояснил, что теперь теплоснабжением придется заняться банкротящемуся МУП. Необходимые запасы угля в муниципалитете имеются — поставщики предоставили их в долг, поэтому г-н Найден пока не видит причин для паники. Однако того же не скажешь о реакции местных жителей, которые уверены, что спустя короткое время начнутся проблемы с подачей тепла и спросить им будет просто не с кого.