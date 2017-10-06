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Главная Лента новостей Казино Altai Palace организует «подпольное» пространство для ночных тусовщиков

Казино Altai Palace организует «подпольное» пространство для ночных тусовщиков

06.10.2017 14:28

Развлекательный комплекс Altai Palace объявил о скором запуске новой площадки. 20 октября текущего года резидент игорной зоны «Сибирская монета» открывает собственный ночной клуб, который будет функционировать на базе караоке-холла, расположенного на цокольном этаже. Торжественное открытие заведения анонсировал Алтайтурцентр.

Как уточнил источник, общая вместимость будущего ночного клуба составит около 100 человек. Планируется, что к услугам гостей заведения будет предоставлен круглосуточный бильярдный зал, бар и ресторан. Кроме того, в планах на ближайшее будущее у руководства клуба и запуск настоящего ирландского паба, а также организация ярких шоу-программ. Первая из них, посвященная открытию ночного заведения, состоится уже 20 октября. Организаторы сообщают, что мероприятие пройдет в два дня. Помимо выступления DJ Сибири в шоу-программе заявлен концерт группы «SkАйФ», эксклюзивные предложение от развлекательного комплекса, Strip-Show и after-party до 7:00.

Напомним, что в свое время официальный запуск единственного алтайского казино Altai Palace несколько раз откладывали из-за слабой оснащенности площадки инфраструктурой. Генеральный менеджер Altai Palace Евгений Косых в 2015 году заявлял, что основными препонами для развития их бизнеса являлась дорога к казино, состояние которой оставляло желать лучшего, а также пассивность инвесторов из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. «Там нет даже электричества, поэтому ни о каком развитии объекта пока говорить не приходится», - пояснял спикер. Однако на днях генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов заявил о реализации проектов, направленных на обеспечение энергоснабжения туристического кластера Алтайского края. Прежде всего речь шла о возможности запитать «Белокуриху-2» и игорную зону «Сибирская монета».


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Комментарий

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Комментариев 1
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06.10.2017 17:18

"расположенного на цокольном этаже" - по русски В цокольном этаже, В подвале, но НА 1 этаже, банк факс у вас редактор китаец да?