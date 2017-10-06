Алтайский думец прокомментировал «нападки» СМИ на «уважаемого губернатора»

06.10.2017 19:13
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов считает, что инсинуации вокруг возможной отставки губернатора региона Александра Карлина не имеют под собой никакого основания. Более того, нападки со стороны отдельных СМИ ничем объективным не продиктованы. В условиях специфичного уклада экономики Алтая, вывести субъект на новые высоты будет непросто любому управленцу.
6 октября в ходе неформального общения с прессой депутат Госдумы Даниил Бессарбов ответил на вопрос корреспондента «Банкфакса» о том, как он относится к нападкам отдельных СМИ на губернатора Алтайского края Александра Карлина. Речь идет о возможном уходе г-на Карлина со своего поста. Отметим, что на текущей неделе и глава региона, и источники в администрации президента России почти синхронно дали понять, что свое место высшее должностное лицо субъекта сохранит. При этом за последнюю неделю своих постов лишились уже восемь человек, включая двух сибирских губернаторов. Крайней «жертвой» стал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. До него ушел со своего поста Виктор Толоконский (Красноярский край).
Свое отношение к Александру Карлину и выполняемой им работе г-н Бессарабов высказал в довольно эмоциональном ключе. Народный избранник вначале посоветовал осведомиться у самих журналистов, чем продиктовано их желание «отправить губернатора на покой». «Я искренне уважаю этого человека, и не потому, что шесть лет отработал с ним в качестве заместителя. Вы спросите у простых людей, даже у тех же представителей оппозиции, справится ли кто-нибудь лучше, чем Александр Богданович? Особенно с теми ограниченными ресурсами, что у нас есть. Каждая копейка достается нам потом и кровью. То, что делает наш губернатор, достойно самого высокого уважения», - как и положено, начал с комплиментов спикер.
«Да, мы аграрный край, здесь нет ни нефти, ни газа, мы выращиваем свою пшеницу, зарабатываем не самые большие деньги. Но расходуем заработанное крайне эффективно, это даже президент отмечал. В то же время почти половина территорий у нас в России имеют огромные долги в региональных бюджетах. Это значит, что за командой отдельных губернаторов будут рассчитываться еще и следующие поколения людей. И все это ради решения каких-то сиюминутных вопросов. А попробуй не рассчитаться. Я это могу сравнить с тем, как люди платят за ипотеку. Это же настоящая петля на шее. Вот куда они подталкивают свои регионы. У нас такого нет, слава богу», - резюмировал Даниил Бессарабов.
Кроме того, парламентарий отметил, что в 2017 году регион показывает хорошие результаты по уровню развития промпроизводства, машиностроения, сельского хозяйства, а также реализации социальных программ. «Мы иной раз очень ограничено смотрим на вещи — не можем взглянуть на ситуацию объективно со стороны. А эти сторонние оценки — они все положительные. Я с превеликим уважением отношусь к Александру Богдановичу», - лишний раз подчеркнул алтайский думец.
06.10.2017 19:22
06.10.2017 19:27
Определённо, далеко не у каждого, при ограниченных ресурсах, где каждая копейка на счету, появится возможность взять на работу управделами, который бы столь масштабными махинациями бы занимался. Такого человека будет тяжело найти.
06.10.2017 19:29
Так что Губернатор должен был давно сделать выводы, а не пиарить бийских партагеноссе. Выводы не сделал вовремя - получай. Кадрами руководит Губернатор. Все карты в руки и в ноги тоже. Пошляпил ситуацию, доверился попрошайке Трофимову вот результат. Бегай дальше к Президенту дуй в уши про мощную оппозицию и отсутствие кадрового потенциала.
Александр Богданович! Обрати внимание на Бийск!
06.10.2017 19:31
06.10.2017 19:36
Ну-да. Бессарабову сказать-то по сути вопроса нечего. У него - как в песенке - "всё хорошо прекрасная Маркиза".
Да-а. Для политика даже регионального уровня как-то мелковато...
06.10.2017 19:38
06.10.2017 19:45
06.10.2017 19:47
06.10.2017 19:49
06.10.2017 19:54
06.10.2017 20:02
А если реально, то хоть Бесорабов завтра губером будет, хоть кто то другой - одна хрень. Губернатор должен быть человек реально проживающий корнями в Алтайском крае, а не человек который , как Бессрабов имея квартиру в Москве и т.д., рассказывать нам о патриотизме- ещё раз ЭМОЦИОНАЛНЫЙ ТЫ НАШ. Да и Карлина ошибка в том, что когда он "землякам" в любви признается, при этом и семья и дети в Москве ему ни кто ни верит , более того это людей сильно раздражает.
06.10.2017 20:11
Сегодня стало известно об очередной провокации со стороны российского Минфина. Команда Силуанова договорилась с госбанками о выделении кредитов для российских регионов - это "замена" бюджетных займов, которые выделял федеральный бюджет регионам на выполнение текущих государственных обязательств. По словам Силуанова, банки согласились кредитовать регионы под ставку на 1 процентный пункт выше ключевой. В текущий момент это 9,5% годовых. Ранее бюджетные кредиты предоставлялись под символическую ставку в 0,1%.???
06.10.2017 20:15
Это факт.
06.10.2017 20:15
06.10.2017 20:15
06.10.2017 20:23
Вспоминается сцена из "Нашей Раши" про депутатов: "Не жалеешь ты себя, все о народе думаешь!"
Вам каждая копейка дорога? Ага - обновить свой автопарк, сп...в при этом 18 лямов, а детей-диабетиков оставив при этом без жизненно необходимых препаратов??? Как вообще язык поворачивается у этих господ говорить про свое высокое уважение?
06.10.2017 20:24
06.10.2017 20:26
06.10.2017 20:27
06.10.2017 20:28
06.10.2017 20:50
а еще забыл про лес. Леса сколько вырубили? А про туркластеры почему не сказал? А то когда нужно, говорят про 2 миллиона туристов, а когда нужно - молчат.
06.10.2017 20:55
06.10.2017 21:03
А про туркластеры почему не сказал?
А потому не сказал, что руководящая заява про то, что Алтайскому краю нужно делать правильные акценты развития - и это не промышленность и не сельское хозяйство, а исключительно туризм - это чудовищная глупость! Ну когда промышленность и сельское хозяйство угроблены окончательно, то конечно, туристы - наша последняя надежда. Так ведь и здесь ничего сделать не сумели толком. Никому не нужный нелепый барбат, высосанный из пальца дед-медвед, от которого в ужасе шарахаются даже местные жители да подсвеченная кроваво-красным речка-вонючка - это, что ли, туркластер?! Зато денег вбухали немеряно! А теперь провал всей идеи уже готовы признать даже сами чиновники (читай Политсибру).
06.10.2017 21:04
06.10.2017 21:11
06.10.2017 21:12
6 октября А.Карлин поучаствовал в торжественной церемонии открытия участка Чуйского тракта.
Это что, у них такая новая традиция?
06.10.2017 21:16
06.10.2017 21:16
06.10.2017 21:17
цитируешь методичку старое говно
06.10.2017 21:20
"Это фиаско, братан!"(с)
06.10.2017 21:29
06.10.2017 21:31
06.10.2017 21:38
06.10.2017 21:40
06.10.2017 21:42
06.10.2017 21:54
06.10.2017 21:58
06.10.2017 22:14
06.10.2017 22:25
...Но расходуем заработанное крайне эффективно, это даже президент отмечал..
и депутат ГД РФ Лоор И И при разрезании 06 10 17г ленточки капитального ремонта детской поликлиники сказал, что почти 40млн руб хоть с задержкой 4 месяца /небольшое удорожание было/ использовали крайне эффективно по программе Сашко Карлина 80х80 ч/з Барнаульские афелированные компании близкие к правительству.
Полагаю, если Голиков направит суда своих спецов, то на эти средства можно будет дополнительно отремонтировать мою бывшую школу №4 по ул Энгельса. Вот туда то Лоор со своей свитой не поехали, а зря. Есть что посмотреть - всё этопление, котлы вырезали - это примерно 30тонн, а в бюджет не попало ни рубля. Где деньги прокурор Хороший и Носков? Вызовите в эту школу КСП АК хотя бы. Прокурор Носков Д С ни одного предписания не дал. Вот где Ваша эффективность г-н Бессарабов. Приглашаю Вас в Славгород, сделаю эффективную экскурсию лично, покажу вам уровень развития образования в г Славгороде.
Сегодня мне сказали, этот земельный участок уже приватизирован без конкурса под строительство жилья для жулья администрации.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
06.10.2017 22:42
Повторюсь - "Весной 2004 года многие чиновники и депутаты не могли себе представить - как будем жить без "Алтай-Баши" Сан Саныча или как рухнет наше сельское хозяйство без Назарчука". Прошло всего 13 лет, для истории "МИГ"!....... Живы.
ПОКА живы! Но сельское хозяйство уже рухнуло, промышленность уничтожена, топливно-энергетический комплекс распродан по соседним регионам, которые беспощадно накручивают тарифы. Все сбылось! А насчет истории - ну при чем здесь история? Об истории хорошо рассуждать с точки зрения вечности, а сточки зрения человеческой жизни - у каждого из нас украли как минимум четверть времени жизни. Нормальной жизни. У наших детей отняли будущее, отняли родной дом - ибо они больше не видят себя здесь, они уезжают и не планируют возвращаться.
06.10.2017 22:53
06.10.2017 23:43
07.10.2017 00:30
07.10.2017 02:47
07.10.2017 02:53
Повторюсь, Карлина надо всем краем упрашивать и простить нас нерадивых, чтобы совсем не упасть в пропрость
07.10.2017 03:14
07.10.2017 08:14
07.10.2017 08:18
07.10.2017 08:40
07.10.2017 08:59
07.10.2017 10:00
07.10.2017 10:09
....Карлин Алтайский край поднял, столько новых объектов построено, особенно по 75х75....
уважаемый автор, может Славгородцы и ...помоют ему ножки...если скажет куда делись день по программе75х75 недостроенного музея в г Славгороде?
Тогда возбудил СУ СК РФ по АК уголовное дело в отношении первого зама моего лучшего другана А Г Кропова -г-жи Сошенко В С, вначале дело вёл ОБЭП Судомойкин - прошло почти 6 лет -музе не достроен /не довели кап рем как с детской поликлиникой" , зато у фигурантов появились ОСОБНЯКИ в г Яровое, дело незаконно закрыли.
Прокурор Хороший - дай команду возобновить это дело, если не в доле.? Срок исковой давности ведь не прошел.
Не зря моих видео по указанию закрыли: http://video.sibnet.ru/video177097-Korruptsiya_v_Slavgorode_ne_pohoronena/ Коррупция в Славгороде не похоронена из альбома ФЕЗУ-Фонд Егера Защитника Узников , автор Егер 07.05.2010 Новости
хотя если полистать этот альбом, не все видео ..ошибка в обработке видео... там где Карлин, Кропов, Сошенко - сделали ошибку по распоряжению КСашко Карлина. Даст команду восстановить видео /ведь у операторов video.sibnet.ru и rutube.ru/tracks это всё сохранилось/, ФЕЗУ вручит ему публично грамоту за признание ошибок, значит есть у Сашко Карлина "коробка передач" с задним ходом или он её восстановит, что маловероятно
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
07.10.2017 10:22
Карпушенька , ты на ручонки иво глянь !
Какой он булгахтер - медвежатник с флага он !!
07.10.2017 10:28
07.10.2017 10:39
Самое плохое и что возмущает, это лукавство и, можно прямо сказать, обман - замалчивание больших проблем, промахов, недоработок и выпячивание относительно мелких "достижений". Народ все видит, знает, понимает, не на Марсе живет.
Молодой человек не первый раз выступает в этой роли, так он пытался замять позор с вводом в эксплуатацию незавершенного центра "ДАР".
07.10.2017 11:12
07.10.2017 12:17
07.10.2017 12:38
07.10.2017 14:04
07.10.2017 14:43
Береги честь смолоду.
07.10.2017 14:54
07.10.2017 15:10
А её нет!! РАБОТАТЬ ТОВАРИЩИ НАДО.... и думать головой и отвечать самим за своё благосостояние!!
ЭРА ВОЛЬФСОНОВ закончилась!!
07.10.2017 15:10
07.10.2017 16:06
07.10.2017 16:36
07.10.2017 16:36
Что, для тебя петушиная тема настолько близкая и родная, что других сравнений не приходит на ум (если он, конечно, у тебя имеется)!
А краю действительно необходим крепкий, опытный практик-хозяйственник, чтобы восстановить всё порушеное за последние годы!
07.10.2017 16:37
07.10.2017 16:51
07.10.2017 16:58
07.10.2017 17:31
07.10.2017 17:35
07.10.2017 17:46
07.10.2017 17:53
Это плевок на ветер. Себе дороже. Примеры есть - 318 -й км ЧВТ
07.10.2017 17:55
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
07.10.2017 18:07
07.10.2017 18:52
Плевать в народ, кстати, штука смертельно опасная, никому не рекомендую. Был уже один такой плеватель - Николай Второй назывался, Кровавый. Надеюсь, напоминать не надо, чем он кончил.
07.10.2017 20:50
07.10.2017 21:02
07.10.2017 21:12
А ведь ожидание ЕМЕЛЬКИ ведь это ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРУД КОММЕНТАТОРОВ - ПЕТУШКОВ имени ОБЛОМОВА,
07.10.2017 22:07
Понятно, что уйти с достоинством вам не удастся - но вы хотя бы попытайтесь! Не ради нас, жителей разоренной вами земли - ради себя самих. Вам не за что обижаться на нас - ведь и в Библии говорится: "И воздастся каждому по ДЕЛАМ его". Ну вот, что наработали - то и получили, тому и радуйтесь. И мы, Бог даст, порадуемся.
ЧТО СЕЯТЕЛЬ ПОСЕЯЛ - ТО И ВЗОШЛО!
07.10.2017 22:19
И воздалось ВАМ КУКАРЕКАМ - КОММЕНТАТОРАМ за ЭФФЕКТИВНОЕ в """"" вложение ВАУЧЕРОВ.....
07.10.2017 22:38
07.10.2017 23:30
07.10.2017 23:58
Во как !?? ПО ШУЧЕМУ ВЕЛЕНИЮ и ПЕТУШКОВ - КОММЕНТАТОРОВ ХОТЕНИЮ за петушинные ваучеры ПОДАЙКА КАРЛИН...........?? ЖИЗНЮ безбедную !! Он шо , петушки, инвестировал как ВЫ ВАУЧЕРЫ в поллитровки палёнки!?? КАК ПРОПИЛИ (народную собственность)..... так и стройте своё благополучие и не глоткой в водке, а ручками да головкой.
08.10.2017 00:11
08.10.2017 00:13
ПУТИНУ 7-го ОКТЯБРЯ 65 ЛЕТ. В 18 ЛЕТ У ВЛАСТИ. Нам нужно посмотреть вклад Путина в историю России оценит его заслуги. Первое показывает что к Конституции РФ он относится без уважения. Например нарушение Основного закона -- постоянное прибывание у власти Конституция не предусматривает возможности комбинаций "два срока подряд", Идея ее заключается в том, чтобы ни один человек у власти долго не задерживался. КАК ИЗВЕСТНО, ЛЮБАЯ ВЛАСТЬ РАЗВРАЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА, А АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ РАЗВРАЩАЕТ АБСОЛЮТНО.... Именно при президентстве Путина и премьерства ускорился процесс разобщенности простого народа, утеряны коллективисткие начала, что было особенно свойством русскому и другим народам России издавна. Отсюда -- враждебные общественные тенденции, формирование отношений "человек человеку -- волк", воспринимаемые некоторыми аналитиками как "конкуренция", "выбор" и т.д. Отсутствие сострадания к страждущему. неимущему, нуждающемуся в помощи становиться и носителями власти. Цинизм стал всеобщей нормой для носителей власти. В обществе уже не ценятс ум, способности, опыт, честь, знания, а исключительно -- богатство, умение делать деньги любыми путями, склонность к стяжательству. Из таких формируются органы власти на всех уровнях, Начиная от федеральных и кончая районным , сельским масштабом в российской глубинки. Поэтому в Путинском государстве бюрократия расцвела, приобрела огромную силу и влияние. "Встроенный"или "лояльный олигархат" уже не пытается фрондировть, не выдвигает самостоятельные политические инициативы, не финансирует политические партии по своему разумению, четко реагирует на сигналы, поступающие из Кремля. Во такое правление Путина.