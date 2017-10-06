Алтайский думец прокомментировал «нападки» СМИ на «уважаемого губернатора»

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов считает, что инсинуации вокруг возможной отставки губернатора региона Александра Карлина не имеют под собой никакого основания. Более того, нападки со стороны отдельных СМИ ничем объективным не продиктованы. В условиях специфичного уклада экономики Алтая, вывести субъект на новые высоты будет непросто любому управленцу.

6 октября в ходе неформального общения с прессой депутат Госдумы Даниил Бессарбов ответил на вопрос корреспондента «Банкфакса» о том, как он относится к нападкам отдельных СМИ на губернатора Алтайского края Александра Карлина. Речь идет о возможном уходе г-на Карлина со своего поста. Отметим, что на текущей неделе и глава региона, и источники в администрации президента России почти синхронно дали понять, что свое место высшее должностное лицо субъекта сохранит. При этом за последнюю неделю своих постов лишились уже восемь человек, включая двух сибирских губернаторов. Крайней «жертвой» стал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. До него ушел со своего поста Виктор Толоконский (Красноярский край).

Свое отношение к Александру Карлину и выполняемой им работе г-н Бессарабов высказал в довольно эмоциональном ключе. Народный избранник вначале посоветовал осведомиться у самих журналистов, чем продиктовано их желание «отправить губернатора на покой». «Я искренне уважаю этого человека, и не потому, что шесть лет отработал с ним в качестве заместителя. Вы спросите у простых людей, даже у тех же представителей оппозиции, справится ли кто-нибудь лучше, чем Александр Богданович? Особенно с теми ограниченными ресурсами, что у нас есть. Каждая копейка достается нам потом и кровью. То, что делает наш губернатор, достойно самого высокого уважения», - как и положено, начал с комплиментов спикер.

«Да, мы аграрный край, здесь нет ни нефти, ни газа, мы выращиваем свою пшеницу, зарабатываем не самые большие деньги. Но расходуем заработанное крайне эффективно, это даже президент отмечал. В то же время почти половина территорий у нас в России имеют огромные долги в региональных бюджетах. Это значит, что за командой отдельных губернаторов будут рассчитываться еще и следующие поколения людей. И все это ради решения каких-то сиюминутных вопросов. А попробуй не рассчитаться. Я это могу сравнить с тем, как люди платят за ипотеку. Это же настоящая петля на шее. Вот куда они подталкивают свои регионы. У нас такого нет, слава богу», - резюмировал Даниил Бессарабов.

Кроме того, парламентарий отметил, что в 2017 году регион показывает хорошие результаты по уровню развития промпроизводства, машиностроения, сельского хозяйства, а также реализации социальных программ. «Мы иной раз очень ограничено смотрим на вещи — не можем взглянуть на ситуацию объективно со стороны. А эти сторонние оценки — они все положительные. Я с превеликим уважением отношусь к Александру Богдановичу», - лишний раз подчеркнул алтайский думец.