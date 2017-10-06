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Главная Лента новостей Алтайский думец прокомментировал «нападки» СМИ на «уважаемого губернатора»

Алтайский думец прокомментировал «нападки» СМИ на «уважаемого губернатора»

06.10.2017 19:13

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов считает, что инсинуации вокруг возможной отставки губернатора региона Александра Карлина не имеют под собой никакого основания. Более того, нападки со стороны отдельных СМИ ничем объективным не продиктованы. В условиях специфичного уклада экономики Алтая, вывести субъект на новые высоты будет непросто любому управленцу.

6 октября в ходе неформального общения с прессой депутат Госдумы Даниил Бессарбов ответил на вопрос корреспондента «Банкфакса» о том, как он относится к нападкам отдельных СМИ на губернатора Алтайского края Александра Карлина. Речь идет о возможном уходе г-на Карлина со своего поста. Отметим, что на текущей неделе и глава региона, и источники в администрации президента России почти синхронно дали понять, что свое место высшее должностное лицо субъекта сохранит. При этом за последнюю неделю своих постов лишились уже восемь человек, включая двух сибирских губернаторов. Крайней «жертвой» стал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. До него ушел со своего поста Виктор Толоконский (Красноярский край).

Свое отношение к Александру Карлину и выполняемой им работе г-н Бессарабов высказал в довольно эмоциональном ключе. Народный избранник вначале посоветовал осведомиться у самих журналистов, чем продиктовано их желание «отправить губернатора на покой». «Я искренне уважаю этого человека, и не потому, что шесть лет отработал с ним в качестве заместителя. Вы спросите у простых людей, даже у тех же представителей оппозиции, справится ли кто-нибудь лучше, чем Александр Богданович? Особенно с теми ограниченными ресурсами, что у нас есть. Каждая копейка достается нам потом и кровью. То, что делает наш губернатор, достойно самого высокого уважения», - как и положено, начал с комплиментов спикер.

«Да, мы аграрный край, здесь нет ни нефти, ни газа, мы выращиваем свою пшеницу, зарабатываем не самые большие деньги. Но расходуем заработанное крайне эффективно, это даже президент отмечал. В то же время почти половина территорий у нас в России имеют огромные долги в региональных бюджетах. Это значит, что за командой отдельных губернаторов будут рассчитываться еще и следующие поколения людей. И все это ради решения каких-то сиюминутных вопросов. А попробуй не рассчитаться. Я это могу сравнить с тем, как люди платят за ипотеку. Это же настоящая петля на шее. Вот куда они подталкивают свои регионы. У нас такого нет, слава богу», - резюмировал Даниил Бессарабов.

Кроме того, парламентарий отметил, что в 2017 году регион показывает хорошие результаты по уровню развития промпроизводства, машиностроения, сельского хозяйства, а также реализации социальных программ. «Мы иной раз очень ограничено смотрим на вещи — не можем взглянуть на ситуацию объективно со стороны. А эти сторонние оценки — они все положительные. Я с превеликим уважением отношусь к Александру Богдановичу», - лишний раз подчеркнул алтайский думец.

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Комментарий

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Комментариев 86
гость

06.10.2017 19:22

Ну с учетом того, что Бессарабов-старший, как писали в прессе, дружен с господином Карлиным семьями, а последний лично проталкивал Бессарабова-младшего в госдуму - ожидать другого комментария было бы бессмысленно! И о каких нападках в прессе он говорит? НЕ было никаких нападок, был лишь список будущих отставников - не более. И пока, кстати, все идет "согласно списка", как говорят в их чиновной среде!
Завсегдатай

06.10.2017 19:27

Вы спросите у простых людей, даже у тех же представителей оппозиции, справится ли кто-нибудь лучше, чем Александр Богданович? Особенно с теми ограниченными ресурсами, что у нас есть.

Определённо, далеко не у каждого, при ограниченных ресурсах, где каждая копейка на счету, появится возможность взять на работу управделами, который бы столь масштабными махинациями бы занимался. Такого человека будет тяжело найти.
Мы все

06.10.2017 19:29

Мы все знаем что нападки на губернатора организуют оппозиционные Прокопьевские СМИ. Вы уж депутаты ГосДуры и АКЗС меду собой разберитесь пожалуйста! Ось зла находится в Бийске. Все оттуда.
Так что Губернатор должен был давно сделать выводы, а не пиарить бийских партагеноссе. Выводы не сделал вовремя - получай. Кадрами руководит Губернатор. Все карты в руки и в ноги тоже. Пошляпил ситуацию, доверился попрошайке Трофимову вот результат. Бегай дальше к Президенту дуй в уши про мощную оппозицию и отсутствие кадрового потенциала.
Александр Богданович! Обрати внимание на Бийск!
11

06.10.2017 19:31

Бездельник и выскочка.
Филодокс

06.10.2017 19:36

"Вода - мокрая"...
Ну-да. Бессарабову сказать-то по сути вопроса нечего. У него - как в песенке - "всё хорошо прекрасная Маркиза".
Да-а. Для политика даже регионального уровня как-то мелковато...
Движение АБК в московском

06.10.2017 19:38

правлении НЕ ОСТАНОВИТЬ, как бы это не казалось грустно некоторым обитателям кожаных кресел. Перемены неизбежны. Эра Карлина и Ко подходит к концу.
Однако

06.10.2017 19:45

лучше уйти вовремя, чем потом... как Денисов! Вот уж кто, наверное, проклинает себя за то, что до последнего цеплялся за кресло! Пока шанс еще есть, не исключено, что - последний...
гость

06.10.2017 19:47

неужели Бессараб не слышал слова Президента о реструктизации долгов регионов ,где разрекламированные доходы от игорной зоны ,почему урожайность зерновых ниже чем у соседей-вероятно уход от налогов
Рабочий

06.10.2017 19:49

Потом и кровью обычных людей досталось вам "благополучие" края. Держать в черном теле бюджетников, давить малый бизнес, развалить все производство - вот ваши дела, "достойные" уважения. А эти ваши кластеры - пыль в глаза приезжим министрам и чиновникам.
хххсспидя

06.10.2017 19:54

папенькин сынок и дяденькин племянник чего-то из себя изображает. такие вот бестолочи сидят в госдурке
Правда, есть правда.

06.10.2017 20:02

У Данилы очко то жим-жим, крепись Даня новый Губернатор то тебе вяколку-то быстро закроет-эмоциональный-то ты наш.
А если реально, то хоть Бесорабов завтра губером будет, хоть кто то другой - одна хрень. Губернатор должен быть человек реально проживающий корнями в Алтайском крае, а не человек который , как Бессрабов имея квартиру в Москве и т.д., рассказывать нам о патриотизме- ещё раз ЭМОЦИОНАЛНЫЙ ТЫ НАШ. Да и Карлина ошибка в том, что когда он "землякам" в любви признается, при этом и семья и дети в Москве ему ни кто ни верит , более того это людей сильно раздражает.
гость

06.10.2017 20:11

Это эта что ли реструктуризация:
Сегодня стало известно об очередной провокации со стороны российского Минфина. Команда Силуанова договорилась с госбанками о выделении кредитов для российских регионов - это "замена" бюджетных займов, которые выделял федеральный бюджет регионам на выполнение текущих государственных обязательств. По словам Силуанова, банки согласились кредитовать регионы под ставку на 1 процентный пункт выше ключевой. В текущий момент это 9,5% годовых. Ранее бюджетные кредиты предоставлялись под символическую ставку в 0,1%.???
Гость

06.10.2017 20:15

Даниил Владимирович, осторожнее, вы же наверняка не знаете многоходовок Президента-а там может быть вам место уже и нет? Сколько уже было таких ретивых, да молоды? Оставайтесь в Москве, вы как реальный управленец "0". Чем вы руководили-колхозом, заводом, каким либо предприятием? Вы даже не КГУП, не МУП , ни каким либо учреждением хоть краевого хоть федерального уровня, не чем не руководили, кроме пиздабольства в депутатах - все!
Это факт.
Стесняюсь спросить:

06.10.2017 20:15

а кто создал краю эти ограниченные ресурсы? Где наши заводы? Где сельское хозяйство? Кому принадлежит коммуналка? Уж извините, но это странное заявление про ограниченные ресурсы напоминает старинный анекдот: беседуют две дамы, и одна хвастается другой: "Это я сделала моего мужа МИЛЛИОНЕРОМ!" - "А кем он был до встречи с тобой?" - интересуется вторая. Первая, гордо: "МИЛЛИАРДЕРОМ!"
Гость

06.10.2017 20:15

А кто вообще "отправлял" Богданыча на покой? Вроде не было такого. Просто в некоторых СМИ федерального уровня появились заметки со списками губеров на вылет. Там и Богданыч был. Вчера написали, что не будет отставки в Приморье, затем отставка все же последовала. Не думаю, что эти якобы слухи взялись с пустого места
!

06.10.2017 20:23

"Каждая копейка достается нам потом и кровью"

Вспоминается сцена из "Нашей Раши" про депутатов: "Не жалеешь ты себя, все о народе думаешь!"

Вам каждая копейка дорога? Ага - обновить свой автопарк, сп...в при этом 18 лямов, а детей-диабетиков оставив при этом без жизненно необходимых препаратов??? Как вообще язык поворачивается у этих господ говорить про свое высокое уважение?
СашОК

06.10.2017 20:24

Держись,брат, я за тебя,Богданыч!
СаШокУ

06.10.2017 20:26

Уж не сам ли Папа под этим ником пишет??? Тогда да, держись Сашок. То ли еще будет...
не дуй в уши......

06.10.2017 20:27

Как мило свистит, чуть не расплакался!!!
Дед

06.10.2017 20:28

Так это, как говорицца - свистеть не мешки ворочать!
Б

06.10.2017 20:50

Да, мы аграрный край, здесь нет ни нефти, ни газа, мы выращиваем свою пшеницу

а еще забыл про лес. Леса сколько вырубили? А про туркластеры почему не сказал? А то когда нужно, говорят про 2 миллиона туристов, а когда нужно - молчат.
Гость

06.10.2017 20:55

Да и про экспортную статью доходов не упомянул Бессарабов - виноградарство на Алтае!
гость

06.10.2017 21:03

Б писал(а):
А про туркластеры почему не сказал?

А потому не сказал, что руководящая заява про то, что Алтайскому краю нужно делать правильные акценты развития - и это не промышленность и не сельское хозяйство, а исключительно туризм - это чудовищная глупость! Ну когда промышленность и сельское хозяйство угроблены окончательно, то конечно, туристы - наша последняя надежда. Так ведь и здесь ничего сделать не сумели толком. Никому не нужный нелепый барбат, высосанный из пальца дед-медвед, от которого в ужасе шарахаются даже местные жители да подсвеченная кроваво-красным речка-вонючка - это, что ли, туркластер?! Зато денег вбухали немеряно! А теперь провал всей идеи уже готовы признать даже сами чиновники (читай Политсибру).
Дорогу молодым

06.10.2017 21:04

Вечером 5 октября стало известно о том, что губернатор Орловской области, коммунист Вадим Потомский, назначен заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен 38-летний руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, секретарь ЦК КПРФ, член Президиума ЦК КПРФ Андрей Клычков. Таким образом, Орловская область, наряду с Иркутской областью и Новосибирском будет оставаться той территорией, на которой коммунисты могут доказать свою состоятельность в управленческом плане
Про туркластеры

06.10.2017 21:11

помнится в СМИ были сообщения о впечатлениях вновь назначенного полпреда Меняло, которыми он поделился после смотрин этих самых кластеров. Сказано было откровенно и прямолинейно, как и полагается морскому офицеру: у ваших кластеров нет будущего.
Гость

06.10.2017 21:12

Последним официальным мероприятием перед отставкой Владимира Городецкого с поста губернатора Новосибирской области стало открытие дороги от Верх-Тулы к селу Ленинскому 6 октября.

6 октября А.Карлин поучаствовал в торжественной церемонии открытия участка Чуйского тракта.

Это что, у них такая новая традиция?
надежда

06.10.2017 21:16

С самого начала Карлин взял за основу не восстановление промышленности в крае, а ее разрушение. Ничего не сделано для подъема сельского хозяйства. А постоянно какие то авантюрные программы (игорный бизнес, туризм. виноградорство и т.д.) Они ничего не дали краю. Александр Богданович у власти уже большой срок, а хоть какого то подъема в крае нет. И живется людям все хуже. Вот результат его правления. Поэтому можно петь любые диферамбы, а порядка в крае нет.
Следующий Алтайский край.............

06.10.2017 21:16

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Владимира Городецкого с поста губернатора Новосибирской области. В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что политик уволился по собственной инициативе. Ведь всего за несколько часов до указа об отставке чиновник заявил прессе, что никуда уходить не собирается. Новосибирский глава утром 6 октября принял участие в торжественном открытии новой автомобильной дороги Верх-Тула - Ленинское - ОбьГЭС. На самый волнующий журналистов вопрос о его политическом будущем Городецкий ответил однозначно: "Я слухи никогда не комментирую, если вас интересуют какие-то события, то вы знаете сайт - Кремлин.ру. Туда запрос направьте. Если бы я был в отставке, я бы не открывал дорогу. А сейчас работать надо, строить дороги, сдавать на радость людям". Обратившись по совету губернатора к кремлевскому сайту, журналисты узнали о том, что Городецкий Новосибирской областью больше не руководит. Слухи о возможном увольнении Городецкого появились накануне, после его экстренной поездки в Москву. Подобные домыслы губернатор отверг, заявив, что был в Минтрансе. Он также пожаловался, что сплетни мешают ему работать.тВременным преемником Городецкого назначен Андрей Травников, который до последнего момента работал мэром Вологды. Путин провел с Травниковым рабочую встречу, на которой сообщил о принятом решении.


пидарку-рубанку

06.10.2017 21:17

СашОК писал(а):
Держись,брат, я за тебя,Богданыч!
не
цитируешь методичку старое говно
Гость

06.10.2017 21:20

Это не «нападки» СМИ на «уважаемого губернатора»...

"Это фиаско, братан!"(с)
Яна

06.10.2017 21:29

Карлин - "хромая утка", факт налицо!
Житель

06.10.2017 21:31

Держись, Богданыч! Спасибо за больницы школы и детские сады! Собаки лают, а люди понимают!
Патриот

06.10.2017 21:38

А где же тролли? Ни одного доброго слова в адрес губера... Ляпунов опять ляп допустил, за такие промахи можно и в народном хозяйстве оказаться...
Н-да, Житель...

06.10.2017 21:40

По твоей классификации процентов 90, как не больше, жителей края - это собаки, а люди, видимо - чиновники? За какие больницы-школы ты благодаришь губернатора? Которые в его губернаторство благополучно позакрывали под видом оптимизации-кластеризации и прочей заумной фигни?
Гость

06.10.2017 21:42

Люди бегут из нищего Алтайского края, и скоро детские сады и школы будут стоять пустыми...
я

06.10.2017 21:54

70на70, 80на80, да хоть 90на60на90 - суть всех изменений одна - ПЫЛЬ В ГЛАЗА! Намолевать фасады, поставить пластиковые окна и вот она - конфетка! А внутри что? Как была нищета, так и есть. Не те приоритеты взяты, г-н вы наш, не те! А про садики новые - так их по всей стране строят. Лично Путин контролирует этот вопрос. Где тут заслуга нашего генерал-губернатора?
Жителю

06.10.2017 21:58

"СПАСИБО" за школы, больницы, детские сады?
Суровая память

06.10.2017 22:14

Повторюсь - "Весной 2004 года многие чиновники и депутаты не могли себе представить - как будем жить без "Алтай-Баши" Сан Саныча или как рухнет наше сельское хозяйство без Назарчука". Прошло всего 13 лет, для истории "МИГ"!....... Живы.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

06.10.2017 22:25

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Но расходуем заработанное крайне эффективно, это даже президент отмечал..
и депутат ГД РФ Лоор И И при разрезании 06 10 17г ленточки капитального ремонта детской поликлиники сказал, что почти 40млн руб хоть с задержкой 4 месяца /небольшое удорожание было/ использовали крайне эффективно по программе Сашко Карлина 80х80 ч/з Барнаульские афелированные компании близкие к правительству.
Полагаю, если Голиков направит суда своих спецов, то на эти средства можно будет дополнительно отремонтировать мою бывшую школу №4 по ул Энгельса. Вот туда то Лоор со своей свитой не поехали, а зря. Есть что посмотреть - всё этопление, котлы вырезали - это примерно 30тонн, а в бюджет не попало ни рубля. Где деньги прокурор Хороший и Носков? Вызовите в эту школу КСП АК хотя бы. Прокурор Носков Д С ни одного предписания не дал. Вот где Ваша эффективность г-н Бессарабов. Приглашаю Вас в Славгород, сделаю эффективную экскурсию лично, покажу вам уровень развития образования в г Славгороде.
Сегодня мне сказали, этот земельный участок уже приватизирован без конкурса под строительство жилья для жулья администрации.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
гость

06.10.2017 22:42

Суровая память писал (а):

Повторюсь - "Весной 2004 года многие чиновники и депутаты не могли себе представить - как будем жить без "Алтай-Баши" Сан Саныча или как рухнет наше сельское хозяйство без Назарчука". Прошло всего 13 лет, для истории "МИГ"!....... Живы.

ПОКА живы! Но сельское хозяйство уже рухнуло, промышленность уничтожена, топливно-энергетический комплекс распродан по соседним регионам, которые беспощадно накручивают тарифы. Все сбылось! А насчет истории - ну при чем здесь история? Об истории хорошо рассуждать с точки зрения вечности, а сточки зрения человеческой жизни - у каждого из нас украли как минимум четверть времени жизни. Нормальной жизни. У наших детей отняли будущее, отняли родной дом - ибо они больше не видят себя здесь, они уезжают и не планируют возвращаться.
!

06.10.2017 22:53

Чем больше читаю, тем больше понимаю - уважаемые господа живут в отрыве от реальности. В своем каком-то кластере....
Гость

06.10.2017 23:43

Вывод один, уезжать нужно отсюда.
гость

07.10.2017 00:30

Ну зачем же так безапелляционно, гость? Может, проще все-таки выслать всего одного человека с его свитой, чем "эвакуировать" целый край? И вопреки заявлениям некоторых перестраховщиков - хуже не будет от этого, будет только лучше. Хотя бы потому, что новому губернатору поневоле придется сделать что-то прорывное для края, чтобы проявить себя и оправдать доверие президента. И делать это придется очень быстро и жестко. Другое дело, что найти такого сумасшедшего, который согласится взвалить на свои плечи полностью убитый регион - дело очень и очень сложное!
Олег

07.10.2017 02:47

Ска за крайнюю жертву вместо последней готов убивать! Зачем так убого писать?
Витек Доллар

07.10.2017 02:53

Да какая может быть отставка? Карлин уже давно рад уйти с этой расстрельной должности, но только держит кое-что... Чувство долга, судьба родного края, улучшение жизни простых людей. Губернатору нужно еще ножки обмыть и поклониться, чтобы он остался поднимать этот непростой регион, как Алтайский край. А что не говори, Карлин Алтайский край поднял, столько новых объектов построено, особенно по 75х75. Темпы экономического роста выше среднероссийских, скоро вот зарплату бюджетникам поднимут. Что еще надо?

Повторюсь, Карлина надо всем краем упрашивать и простить нас нерадивых, чтобы совсем не упасть в пропрость
Гость

07.10.2017 03:14

Бессарабов трепло и пиарщик. Как только таких выбирают? Не верю я в честные выборы на Алтае
Вольфсон Т.И.

07.10.2017 08:14

Г-Н Бессарабов,вы начинали свой успешный карьерный рост на моих глазах, что называется. Что можно сказать?Да,практически,ничего.Очень была удивлена,когда увидела вас в нашем дворе во время избирательной кампании.Вы "проводили" некие соревнования среди детей по подтягиванию на турнике.Очень результативное мероприятие.Увидев нас с мужем,вы стыдливо опустили глаза. Да,я тоже считаю,что не ваше это было дело. Видимо, в впопыхах вы и не заметили ,что турник установлен на ГАЗОНЕ,а установил его ваш друг,который очень этим кичится.Около вас суетилась наша председатель ТСЖ, с которой не может справится теперь даже Жилищная инспекция.В итоге- прокуратура тоже не видит ничего особенного их действиях. Более того,эти господа ободрав дом на полтора миллиона рублей,проведя незаконно "ремонт" в подвале, везде намекают,что вы у них в друзьях.Очень ,знаете ли,печально! Если вы станете нашим губернатором,после Карлина,ничего хорошего вы краю не принесете! И не копейки надо выжимать,а уметь зарабатывать! Все,кто это умел и умеет у вас ,явно,не в почете! А вот жулики всех мастей чувствуют себя вполне комфортно!
Вольфсон Т.И.

07.10.2017 08:18

А про Карлина скажу одно-никто две жизни не жил и не будет.И этот уйдет. И никакие доски не помогут исправить отношение жителей к этой персоне. А вот на выборы президента продление царствования может повлиять довольно негативно.
барматуха

07.10.2017 08:40

уважаемый мало кем господин госдумовец... вы бы как депутат от нашего региона проехали по деревням, пообщались бы с жителями а потом разговоры говорили о "ДОРОГОМ" управленце
Витьку Тугрику

07.10.2017 08:59

Витек Доллар писал(а):
А что не говори, Карлин Алтайский край поднял, столько новых объектов построено, особенно по 75х75. Темпы экономического роста выше среднероссийских, скоро вот зарплату бюджетникам поднимут. Что еще надо?
"Молодец"! Продолжай вести наблюдение..... Не забудь, к Карлсону за пряником зайти, заслужил.
Гость

07.10.2017 10:00

Сброд какой-то у власти. Ни одного приличного человека.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

07.10.2017 10:09

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
....Карлин Алтайский край поднял, столько новых объектов построено, особенно по 75х75....
уважаемый автор, может Славгородцы и ...помоют ему ножки...если скажет куда делись день по программе75х75 недостроенного музея в г Славгороде?
Тогда возбудил СУ СК РФ по АК уголовное дело в отношении первого зама моего лучшего другана А Г Кропова -г-жи Сошенко В С, вначале дело вёл ОБЭП Судомойкин - прошло почти 6 лет -музе не достроен /не довели кап рем как с детской поликлиникой" , зато у фигурантов появились ОСОБНЯКИ в г Яровое, дело незаконно закрыли.
Прокурор Хороший - дай команду возобновить это дело, если не в доле.? Срок исковой давности ведь не прошел.
Не зря моих видео по указанию закрыли: http://video.sibnet.ru/video177097-Korruptsiya_v_Slavgorode_ne_pohoronena/ Коррупция в Славгороде не похоронена из альбома ФЕЗУ-Фонд Егера Защитника Узников , автор Егер 07.05.2010 Новости
хотя если полистать этот альбом, не все видео ..ошибка в обработке видео... там где Карлин, Кропов, Сошенко - сделали ошибку по распоряжению КСашко Карлина. Даст команду восстановить видео /ведь у операторов video.sibnet.ru и rutube.ru/tracks это всё сохранилось/, ФЕЗУ вручит ему публично грамоту за признание ошибок, значит есть у Сашко Карлина "коробка передач" с задним ходом или он её восстановит, что маловероятно
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.

копейка-потом-кровью

07.10.2017 10:22

это бурлаков по речке Ёбь рассказывает этот белоручка ?
Карпушенька , ты на ручонки иво глянь !
Какой он булгахтер - медвежатник с флага он !!
КЛИМ ЧУГУНКИН

07.10.2017 10:28

....БОТАНИК....
гость

07.10.2017 10:39

Главная задача руководителя любого уровня подобрать, подготовить команду специалистов - профессионалов, только тогда система (вертикаль, предприятие) будет нормально функционировать. По многим фактам можно дать оценку, что такая задача в крае не решена.
Самое плохое и что возмущает, это лукавство и, можно прямо сказать, обман - замалчивание больших проблем, промахов, недоработок и выпячивание относительно мелких "достижений". Народ все видит, знает, понимает, не на Марсе живет.
Молодой человек не первый раз выступает в этой роли, так он пытался замять позор с вводом в эксплуатацию незавершенного центра "ДАР".
Гость

07.10.2017 11:12

А собственно, что полезного для края сделал сам г-н "алтайский думец" кроме разрезания ленточек и отсвечивания на различных тусовках? Список реальных дел в студию!
Эндокринолог иногда летчик

07.10.2017 12:17

Все эти игры в "нарды" ( нардепы) и губеры - обижающие народ действия Москвы ! Припомните, кто "ставил" всех этих неэффективных....??? - Москва ! Теперь вам станет уверенней, если ПРИШЛЮТ ещё одного бессаРАБАва с галеры, на которой они все вместе "потом и кровью" гребут вёслами в свою сторону ? Необходимо вернуть ВЫБОРНОСТЬ губера, чтобы ОН БЫЛ НАШ, а не варяг "искренне любящий". Чтобы по-родственному можно было сказать, - ты что творишь земеля , ведь ты неправ. Чтоб задумался ! На теперешнего посмотрите : буром прёт, у меня ПОДДЕРЖКА МОСКВЫ !!! И видимо рядом нет, тех кто сомневается. РАЗВЕ ЭТО НОРМАЛЬНО ?
Патриот

07.10.2017 12:38

Ляпунов отреагировал на моё предостережение бессонной ночью и комментарием под именем некоего Витька-доллара. Интересно, Карлин учтет это или отправит Ляпунова вслед за Белобородовым в тюрьму...
Гость

07.10.2017 14:04

Кончно ничего не поменяется при смене губера, НО терпение жителей края и всей страны на пределе. Отставка это всего лишь небольшой праздник для народа, передышка перед дальнейшим противостоянием
гость

07.10.2017 14:43

гость писал(а):
Самое плохое и что возмущает, это лукавство и, можно прямо сказать, обман


Береги честь смолоду.
Поменяется, гость дорогой,

07.10.2017 14:54

еще как поменяется! Хотя бы потому, что новому губеру будет не до воздвижения сомнительной культурной ценности памятников с шутовскими плясками и громом фанфар. Ему придется заняться реальными делами, реальным возрождением края. И тому есть как минимум две причины. Первая - ему нужно будет доказать свою эффективность перед президентскими выборами (а времени на это почти не осталось) и хотя бы немного - после. Вторая - в крае грабить уже просто нечего, все растащено, распродано и оптимизировано. Думаю, нам не избежать и громких уголовных дел, на фоне которых господин Денисов с его двумя лимонами покажется просто мелким гопником. Думаю, местная властная "илитка" это понимает, потому и пытаются судорожно уверять себя и окружающих в том, что отставки не будет. Для нас же, рядовых жителей, есть хотя бы надежда, что, когда вскроются реальные масштабы бедствия, то край получит деньги не на фейковые проекты типа мегасвинарников, виноградников, дуркластеров и прочей трескучей дребедени, а на реальное восстановление промышленности и сельского хозяйства. И может, бог помилует нас, наконец, от артистов и прокуроров всех мастей и приведет к нам крепкого хозяйственника, который умеет работать, а не строить воздушные замки.
КУКАРЕКАНИЕ КОММЕНТАТОРОВ - ЭТО СВОЕГО РОДА !??

07.10.2017 15:10

вызов другим петухам.. Петухи комментаторы разделены расстоянием и не видят друг друга перекликаются, НО НИЧЕГО ПУТНЕГО ДЛЯ ЖИЗНИ ПРЕДЛОЖИТЬ НЕ МОГУТ, как например бывший депутат ВОЛЬФСОН!!?? И где его турники !! Ау !! НУ ВСЕ ЖДУТ ОЧЕРЕДНОГО народного КРАСНОМОРДОГО ГУБЕРА с скатерью САМОБРАНКОЙ !??
А её нет!! РАБОТАТЬ ТОВАРИЩИ НАДО.... и думать головой и отвечать самим за своё благосостояние!!
ЭРА ВОЛЬФСОНОВ закончилась!!
Сашку

07.10.2017 15:10

Это фиаско, братан!
Петухи, между прочим, зря не кукарекают

07.10.2017 16:06

- они сообщают о наступлении рассвета. Так что ваш, господин 17.10, выпад в адрес комментаторов скорей символичен, чем оскорбителен! А вообще вы бы завязывали уже оскорблять избирателей. То у вас люди - собаки, то - петухи. Сами-то вы чьих будете, если не секрет?
ИЗ ТРУДЯЩИХСЯ, А НЕ БОЛТУНОВ !??

07.10.2017 16:36

ожидающих с рассветом МАННЫ НЕБЕСНОЙ от очередного ГУБЕРА...
Гость

07.10.2017 16:36

Для 15:10

Что, для тебя петушиная тема настолько близкая и родная, что других сравнений не приходит на ум (если он, конечно, у тебя имеется)!

А краю действительно необходим крепкий, опытный практик-хозяйственник, чтобы восстановить всё порушеное за последние годы!
Гость

07.10.2017 16:37

Порадовала позиция Банкфакса - словосочетание «уважаемый губернатор» взято в кавычки. То что «уважаемый», то понятно. А вот что значит взятое в кавычки слово «губернатор»? В принципе, автор молодец, одним разом обозначил своё отношение к человеку, других слов просто не нужно
КУ КА РЕ КУ! И ГДЕ НАЙТИ АЛТАЯ ОЧЕРЕДНОГО !? РЮРИКА !?

07.10.2017 16:51

Крепкого хозяйственника?? Ведь мы такие немощные да бездельнички болтливые !! КУ КА РЕ КУ!!
Кто то от безделья и кавычкам ??

07.10.2017 16:58

радуется!! Растёт петушиная гвардия !! Ку ка ре ку!! На кавычки ровняйсь!! СМИРНО!!
Слышь ты, петушатина!

07.10.2017 17:31

Труженик полей выискался, тоже мне! Кончай кукарекать - тебе уже на насест давно пора устраиваться. А еще лучше - вещички паковать да дуть отсюда подальше, а то как бы в супе не оказаться.
Гость

07.10.2017 17:35

Опять "напильник" набухался!..
Очевидец

07.10.2017 17:46

Ну что, господа, повозмущались?! Выпустили пар?! И что дальше?! Да плевать и этому депутату и губеру на всех вас с высокой колокольни?! У них свой мир, своя жизнь, а ваш удел обеспечивать их личное благосостояние! Кумач сменился на триколор! Сменились маски, а рожи те же! Разговоры и анекдоты в совдеповских кухнях сменились на трёп в инете! А что ещё сменилось? Нищих в России стало больше! И т.д... продолжать не буду... Скучно с вами...
Единственное, что скажу

07.10.2017 17:53

У нас в стране система. Которую не сломаешь просто так. Пусть он (ГУБЕР) стопятьсот раз будет честным и старательным на своем посту , но против системы не попрешь.
Это плевок на ветер. Себе дороже. Примеры есть - 318 -й км ЧВТ
czuzczman

07.10.2017 17:55


Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
ОДЕВАЙТЕ КОММЕНТАТОРЫ - ПЕТУХИ ЧУДО ТРЕНАЖЁР НА ПУЗО !??

07.10.2017 18:07

может быть таким образом обойдётесь и без помощи ЧУДО ГУБЕРА Алтая!! И это будет ОЧЕВИДНО.
Очевидецу-пессимисту

07.10.2017 18:52

Не повозмущались и выпустили пар, а - ВЫСКАЗАЛИ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ и ВЫРАЗИЛИ ОТНОШЕНИЕ. Чуешь разницу?! Ну а если кому-то не нравится - так это президент далеко, ему можно лапшу на уши вешать, а мы-то здесь, рядышком, нас на французском винограде не проведешь. Народ - он всегда по делам судит, а не по речам. И честь по делам воздает.
Плевать в народ, кстати, штука смертельно опасная, никому не рекомендую. Был уже один такой плеватель - Николай Второй назывался, Кровавый. Надеюсь, напоминать не надо, чем он кончил.
НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ

07.10.2017 20:50

Политика сфера психическая, политики развиты психофизически за небольшим исключением, среди них встречаются психоДуховно развитые люди- это люди с другим состоянием сознания и пользуются уважением многих, все остальные интеллектуалы которые ведут людей по- ложному пути потому что Духовно не развиты. Духовно развитые люди ВНЕКЛАССОВЫЕ, вне политики, у них другое состояние сознания, намного шире ограниченного группового ЭГО. Состояний сознания 4 и в каждом своя правда, Совесть начинает проявляться когда человек развивается психоДуховно, у Духовно развитых людей СОВЕСТЬ ЕСТЬ. Поэтому, что взять с психофизически развитых, их Совесть спит летаргическим сном, они не ведают что творят, находятся в бессознательном состоянии. Все прекрасно знают как "выбирали" ЕР подневольные, практически пример там брать не с кого, у ЕР не было, нет и не будет поддержки масс и эти умники-политики уверены, что они кому- то авторитет и что они "лидеры" и могут учить жить всех остальных, решать за всех. Они- карьеристы- ЭГОисты, они там среди своих, относятся к своим с превеликим уважением, повышают, награждают себя- любимых не эффективных, имитируют жизнь, манипулируют сознанием, а воз и ныне там, кадровый голод, кадровый кризис. Отсчет карьеры ЕР Карлина идет на дни, в году их 365... Статусы, карьера для Бога(Высшее Сознание) НОЛЬ. Одно только то, что в ЕР каждый второй Слуга Народа миллионер, а ЕР Карлин- миллионер при МРОТ 7800 говорит о многом, сверхприбыли одних- это бедность других, ЖАДНОСТЬ- это психическое заболевание. Будущее за ВНЕКЛАССОВЫМИ лидерами у которых будет поддержка масс и которые смогут обьединить людей для сотрудничества, это не ЕР и политики- временщики, карьеристы- ЭГОисты. Алтаю нужен ВНЕКЛАССОВЫЙ, НАРОДНЫЙ губернатор, ЧЕСТНО выбранный НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ НАРОДА РФ. Берегите себя, Земляки!
Вольфсон Т.И.

07.10.2017 21:02

А это вы врете,господин хороший!Эра Вольфсонов не закончится никогда, ибо ,сказано-не лги,не воруй и не убивай. А Кодекс строителя коммунизма-это перефразированные десять заповедей. Другими словами,пока есть капитализм,как самое несправедливое общество,будет и стремление людей к справедливости и,прежде всего,к СОЦИАЛИЗМУ.
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ И ВОЛЬФСОНОВ и ВЯКИХ ОЧЕВИДЦЕВ ХОТЕНИЮ !? ЖДИТЕ !??

07.10.2017 21:12

петушки - комментаторы СВОЕГО народного губера непосредственной власти народа РФ ЕМЕЛЬКУ НА ПЕЧИ со скатёрочкой самобраночкой !! ДА БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫНЕТЕ РЫБКУ из ПРУДА!!
А ведь ожидание ЕМЕЛЬКИ ведь это ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРУД КОММЕНТАТОРОВ - ПЕТУШКОВ имени ОБЛОМОВА,
кукарекам

07.10.2017 22:07

Господа, подвизающиеся при власти и иже с ними! Хотя бы напоследок ведите себя прилично - не пытайтесь своими кукареками и обезьяньими ужимками и прыжками оскорбить жителей нашего замечательного края! Нам, честно говоря, все равно, хоть морским узлом завяжитесь - только уходите быстрей!
Понятно, что уйти с достоинством вам не удастся - но вы хотя бы попытайтесь! Не ради нас, жителей разоренной вами земли - ради себя самих. Вам не за что обижаться на нас - ведь и в Библии говорится: "И воздастся каждому по ДЕЛАМ его". Ну вот, что наработали - то и получили, тому и радуйтесь. И мы, Бог даст, порадуемся.
ЧТО СЕЯТЕЛЬ ПОСЕЯЛ - ТО И ВЗОШЛО!
КУ КА РЕ КУ - КОММЕНТАТОРЫ ?? И КУДЫ ВЫ ВЛОЖИЛИ СВОИ !! ??

07.10.2017 22:19

ВАУЧЕРЫ..... Поучаствовали в разорении народной собственности и безответственно прячетесь по кустикам, в ожидании НАРОДНОГО ГУБЕРА ЕМЕЛЬКИ НА ПЕЧИ......
И воздалось ВАМ КУКАРЕКАМ - КОММЕНТАТОРАМ за ЭФФЕКТИВНОЕ в """"" вложение ВАУЧЕРОВ.....
Ну давай, попетушись, чучелко!

07.10.2017 22:38

Надеешься, тебя папа в Москву с собой заберет? Напрасно, там такой мелочевки своей хватает - и кукарекают куда громче и заливистей, да и оперением поярче. Так что пой, Петя, пой - пока в суп не попал. А мы послушаем, уж так и быть! - раз ты так настаиваешь...
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

07.10.2017 23:30

Дни ЕР миллионера москвича Карлина сочтены и по возрасту-66 и по не эффективности...командировка 13 лет...жизнь на 2 дома...здоровье, семья, жизнь ценнее работы, карьеры...пусть уходит с Богом, сделал все, что мог, на что способен. Не соответствуют психофизически развитые политики- интеллектуалы территории Россия(Святая Русь), Алтай(золотой, Святой, высокодуховный), не Святые. Кто следующий? Будущее называется Духовный Социализм или НЕОГУМАНИЗМ, Гармоничная Экономика. Не Гармоничные люди, Духовно не развитые интеллектуалы не знают что это такое, у них не достаточно Любви, их мозг не дружит с Сердцем, где живет Любовь, они в основном занимаются самореализацией, карьерой и в основном, они не учитывают интересы других людей, где это видано чтобы Слугами Народа были, все как на подбор миллионеры, а НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ НАРОДА РФ имела МРОТ 7800, искаженная реальность, манипулирование сознанием, двойные стандарты, имитация жизни, плутовство, муть голубая, заморочки, Манихейская ересь, лабиринты Минотавра, вирусы, вредоносные программы, дефицит Благородных, кадровый голод, кадровый кризис, коррупция, почти никто не проходит испытание деньгами и властью, Огонь, Вода и Медные Трубы, слабые, соблазн велик, коррупция. Явку на "выборы" губернатора, депутатов госдумы и др персонажей все знают, поддержки масс нет, а они рулят и учат жить других, советы раздают, мнения, одно название, статусы, а на деле все искусственное, искаженная реальность и они уверены, что так и нужно жить.У ЕР не было,нет и не будет поддержки масс,а они считают кого-то за то,что край на последнем месте по уровню жизни семьи,самый закредитованный регион,уважаемым. Не выполнена главная задача- повышение благосостояния людей, безработица, смертность превышает рождаемость,самоубийства по социальной причине...и все это ЕР, грех это а не уважение,не за что уважать.По- умолчанию очень много преступлений происходит, политика-это мировое зло,политики приносят в жертвы целые поколения. Берегите себя,Земляки!
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СНИМАТЬ с СЕБЯ ПЕТУШКОВ - КОММЕНТАТОРОВ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за ПОЛОЖЕНИЕ!??

07.10.2017 23:58

ДЕЛ В КРАЕ !! ВЫ ПЕТУШКИ.... нашли ОТВЕТСТВЕНОГО за ВАШЕ не сложившееся ЕМЕЛЬКИНО СЧАСТЬЕ: КАРЛИНА!!
Во как !?? ПО ШУЧЕМУ ВЕЛЕНИЮ и ПЕТУШКОВ - КОММЕНТАТОРОВ ХОТЕНИЮ за петушинные ваучеры ПОДАЙКА КАРЛИН...........?? ЖИЗНЮ безбедную !! Он шо , петушки, инвестировал как ВЫ ВАУЧЕРЫ в поллитровки палёнки!?? КАК ПРОПИЛИ (народную собственность)..... так и стройте своё благополучие и не глоткой в водке, а ручками да головкой.
гость

08.10.2017 00:11

Петух, не охрип еще голосить-то? Что, испугался, пернатый, что некому будет теперь зернышки отборные тебе в кормушку сыпать? Привык, засранец, на халяву жрать да кур топтать? Ну вопи-вопи! Удачи тебе, петя!
От "семьи" никто просто так не уходит

08.10.2017 00:13


ПУТИНУ 7-го ОКТЯБРЯ 65 ЛЕТ. В 18 ЛЕТ У ВЛАСТИ. Нам нужно посмотреть вклад Путина в историю России оценит его заслуги. Первое показывает что к Конституции РФ он относится без уважения. Например нарушение Основного закона -- постоянное прибывание у власти Конституция не предусматривает возможности комбинаций "два срока подряд", Идея ее заключается в том, чтобы ни один человек у власти долго не задерживался. КАК ИЗВЕСТНО, ЛЮБАЯ ВЛАСТЬ РАЗВРАЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА, А АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ РАЗВРАЩАЕТ АБСОЛЮТНО.... Именно при президентстве Путина и премьерства ускорился процесс разобщенности простого народа, утеряны коллективисткие начала, что было особенно свойством русскому и другим народам России издавна. Отсюда -- враждебные общественные тенденции, формирование отношений "человек человеку -- волк", воспринимаемые некоторыми аналитиками как "конкуренция", "выбор" и т.д. Отсутствие сострадания к страждущему. неимущему, нуждающемуся в помощи становиться и носителями власти. Цинизм стал всеобщей нормой для носителей власти. В обществе уже не ценятс ум, способности, опыт, честь, знания, а исключительно -- богатство, умение делать деньги любыми путями, склонность к стяжательству. Из таких формируются органы власти на всех уровнях, Начиная от федеральных и кончая районным , сельским масштабом в российской глубинки. Поэтому в Путинском государстве бюрократия расцвела, приобрела огромную силу и влияние. "Встроенный"или "лояльный олигархат" уже не пытается фрондировть, не выдвигает самостоятельные политические инициативы, не финансирует политические партии по своему разумению, четко реагирует на сигналы, поступающие из Кремля. Во такое правление Путина.