Застройщик барнаульской «Галактики» ввел в эксплуатацию «притормозивший» комплекс

6 октября комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула выдал собственникам ТРЦ «Галактика» разрешение на ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса II очереди здания. Неделю назад он стал объектом публичной перепалки Госинспекции и застройщика.

Как следует из документа, который есть в распоряжении БФ, городские власти дали добро на ввод в эксплуатацию торгово-выставочного комплекса с газовой котельной и трансформаторной станцией. Отделочные работы завершились в двух зданиях (третий этаж ТРЦ и расположенная рядом постройка) общей площадью 32 838,3 кв. м. Между тем всего неделю назад сотрудники Государственной инспекции Алтайского края выражали недовольство ходом работ в «Галактике».

26 сентября выездная проверка госстройнадзора показала, что на объекте ведется стройка, а ранее озвученные замечания устранили лишь частично. Кроме того, изменения проектной документации требовали заключения экспертной организации. В связи с этим служба госстройнадзора подготовила акт и предписание устранить выявленные недостатки, а виновных лиц чиновники намеревались привлечь к административной ответственности. В то же время представители подрядчика, отвечающего за объект, заверяли, что претензии надзорного органа касаются только финальной стадии монтажа декоративных элементов закрытых для посещения площадей.

После получения разрешения на ввод в «Галактике» заработали две развлекательные площадки. 6 октября там открылся восьмизальный мультиплекс «Киномир-Галактика», также в ТРЦ заработал крытый каток «Динамо», площадь которого составила 800 кв. м. Однако эту новость слегка омрачили отзывы пользователей в соцсетях, согласно которым на катке периодически гаснет или мерцает свет.

Добавим, что техническое открытие II очереди ТРЦ «Галактика» (второй этаж) состоялось 14 сентября текущего года. Его приурочили ко Дню города и 80-летию Алтайского края.