×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Студенты вышли за ВВП

11 |
Есть мнение
Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич: «Сравнивать меня с Людмилой Зубович пока можно только по прическе»
12
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

3

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Концерты, выставки, фестивали и конкурс красоты – в Бийске начался новый творческий сезон
Путин принял отставку омского губернатора Назарова
Реальное кино этой осени
Фонд Александра Прокопьева даст сельским детсадам гранты на образовательные проекты


Резонанс
Темы недели
В администрации президента России прокомментировали слухи о грядущих отставках глав «двух Алтаев»
56
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении управделами правительства Алтайского края
42
В блогах
Александр Романенко

06.10.2017

Александр Романенко

председатель Алтайского Заксобрания

А чем вам запомнился прошедший год?

25
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

42
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

39
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Застройщик барнаульской «Галактики» ввел в эксплуатацию «притормозивший» комплекс

Застройщик барнаульской «Галактики» ввел в эксплуатацию «притормозивший» комплекс

09.10.2017 08:33

6 октября комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула выдал собственникам ТРЦ «Галактика» разрешение на ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса II очереди здания. Неделю назад он стал объектом публичной перепалки Госинспекции и застройщика.

Как следует из документа, который есть в распоряжении БФ, городские власти дали добро на ввод в эксплуатацию торгово-выставочного комплекса с газовой котельной и трансформаторной станцией. Отделочные работы завершились в двух зданиях (третий этаж ТРЦ и расположенная рядом постройка) общей площадью 32 838,3 кв. м. Между тем всего неделю назад сотрудники Государственной инспекции Алтайского края выражали недовольство ходом работ в «Галактике».

26 сентября выездная проверка госстройнадзора показала, что на объекте ведется стройка, а ранее озвученные замечания устранили лишь частично. Кроме того, изменения проектной документации требовали заключения экспертной организации. В связи с этим служба госстройнадзора подготовила акт и предписание устранить выявленные недостатки, а виновных лиц чиновники намеревались привлечь к административной ответственности. В то же время представители подрядчика, отвечающего за объект, заверяли, что претензии надзорного органа касаются только финальной стадии монтажа декоративных элементов закрытых для посещения площадей.

После получения разрешения на ввод в «Галактике» заработали две развлекательные площадки. 6 октября там открылся восьмизальный мультиплекс «Киномир-Галактика», также в ТРЦ заработал крытый каток «Динамо», площадь которого составила 800 кв. м. Однако эту новость слегка омрачили отзывы пользователей в соцсетях, согласно которым на катке периодически гаснет или мерцает свет.

Добавим, что техническое открытие II очереди ТРЦ «Галактика» (второй этаж) состоялось 14 сентября текущего года. Его приурочили ко Дню города и 80-летию Алтайского края.


Другие новости по этой теме:

 Алтайская госинспекция возмутилась недостатками барнаульской «Галактики» перед вводом в эксплуатацию
 «Государственная инспекция взбудоражила всю строительную сферу»
 Собственник барнаульской «Галактики» отчитался о закрытии прошлогодних «порталов» на крыше
 Алтайский следком окончательно убедился, что «замороженный» ТРЦ не «пойдет по статье»
 Разрешение следует: повторное открытие барнаульской «Галактики» откладывается на неопределенный срок
 Проект нового барнаульского ТЦ «Леруа Мерлен» проверят на «галактический эффект»
 Новые «черные дыры» обнаружили в ходе проверки в барнаульской «Галактике»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 3
гость

09.10.2017 10:59

главное до зимы успел, и буквы ашан не стал ставить
Пенсионер

09.10.2017 11:37

на катке периодически гаснет или мерцает свет.
______________
как говорили во времена моей молодости: "темнота-друг молодежи"
СашОК

09.10.2017 12:26

Бабло творит добро!
Один рубль , вложенный в строительство,приносит 2 рубля в ВВП страны!
Стройте,а не номанекуреннымы пальчиками,рожайте свои посты на БФ,кагто-таг!