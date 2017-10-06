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Пластическая хирургия
Главная Лента новостей «Криминальный» застройщик из Новоалтайска нарастил «задолженность» перед дольщиками

«Криминальный» застройщик из Новоалтайска нарастил «задолженность» перед дольщиками

09.10.2017 12:33

Директор новоалтайского ООО СК «Строй-Тактика» предстал перед судом по обвинению в хищении денег дольщиков. В процессе расследования уголовного дела сумма претензий выросла с 90 до 145 млн рублей. Всего «от рук» мошенника пострадало 73 человека, рассчитывающих купить новое жилье, сказано на сайте регионального следкома.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в конце 2013 года зарегистрировал ООО, привлек в качестве инвесторов к строительству многоквартирного дома третьих лиц, непосвященных в его преступные планы. Отметим, что в указанный период должность гендиректора компании занимал Валентин Павлов. Впоследствии руководитель «Строй-Тактики» получил необходимую документацию для строительства и выполнил ряд работ под видом осуществления законной предпринимательской деятельности. На строительство многоквартирного жилого дома в Новоалтайске (по улице ЮжСиба, 52 «А») он получал средства граждан, не намереваясь в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства.

Заключив большое количество договоров долевого участия в период с 2013 по 2015 годы, мужчина, используя свое служебное положение, похитил деньги на общую сумму более 145 млн рублей. После этого он скрылся за пределы региона и длительное время находился в розыске. В январе 2017 года рукводитель строительной фирмы был задержан в Магнитогорске и доставлен в Алтайский край. Потерпевшими по уголовному делу признано 73 человека. Кроме того, в ходе следствия доказано, что от действий обвиняемого пострадало два юрлица, которые по мнимым договорам выполняли работы и оказывали услуги, необходимые для проведения строительных и проектных работ.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Руководитель компании-застройщика обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Добавим, в июне 2017 года Арбитражный суд Алтайского края приостановил деятельность застройщика ООО СК «Строй-Тактика» на четыре месяца. В настоящее время компанию с уставным капиталом в 11 112 рублей возглавляет Алексей Елунин, учредителем фирмы значится Павел Елунин.

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