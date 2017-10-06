Алтайский край отдаст 1,5 млн рублей тому, кто поможет разобраться с «межрасовыми конфликтами» в Сети

09.10.2017 15:25
Управделами губернатора и правительства Алтайского края готово заплатить 1,5 млн рублей тому, кто настроит электронную систему мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Информация о конкурсе размещена на сайте Госзакупок.
Исполнительная власть в Алтайском крае намерена контролировать конфликты в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений в регионе. Как следует из технического задания к аукциону, от победителя тендера потребуется организовать технологическое присоединение и доступ к системе мониторинга раннего предупреждения конфликтных ситуаций, а также ее настройке под специфику деятельности органов исполнительной власти Алтайского края в сфере национальной политики.
Отметим, что правообладателем и оператором этой системы является Федеральное агентство по делам национальностей. Система размещается на серверах Федерального центра обработки данных. От исполнителя по сути требуется создать несколько модулей и частично наполнить информацией уже готовую площадку. Среди них — реестры казачьих объединений, общин малых народов, интернет-ресурсов, НКО, религиозных организаций, СМИ и т. п. Кроме того, разработчик должен настроить отображение и присвоить координаты специфичным объектам Алтайского края, от «наличия и деятельности которых зависит развитие и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений». В их число угодили традиционные объекты соцкультбыта (больницы, образовательные учреждения, спортсооружения), места отправления культа (церкви, мечети, кладбища), памятники архитектуры, отделы полиции, региональные органы исполнительной власти, органы МСУ и т. д.
Еще одной «изюминкой» станет настройка параметров мониторинга публикаций СМИ, блогеров и пользователей соцсетей о событиях, связанных с межнациональными и межконфессиональными отношениями с учетом территориальной привязки к Алтайскому краю. Любопытно, и то, что в документации аукциона четко оговаривается, на какое количество пользователей будет рассчитана данная разработка. Всего системой будет пользоваться 79 чиновников различного ранга. В органах госвласти Алтайского края зарезервировано семь рабочих мест, в органах власти муниципальных районов и городских округов - 72 рабочих места.
Заявки на аукцион принимаются по 9 октября, торги намечены на 13-ое число. Большую часть работ предстоит выполнить в течение 20 дней с момента подписания контракта. Окончательно все должно быть готово к 20 декабря 2017 года. Добавим, деньги на закупку выделены из краевого бюджета в рамках программы «Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017-2021 годы». Документ был утвержден постановлением правительства региона еще в апреле 2017 года. Гарантия на выполненные работы должна составить не менее шести месяцев. Предполагается, что исполнитель в течение года будет помогать осваивать ноу-хау.
Отметим, данная закупка стала одной из последних, объявленных управделами в период руководства Алексея Белобородова. Тендер появился на портале Госзакупок 29 сентября, а уже 3 октября стало известно о том, что в отношении высокопоставленного чиновника возбудили уголовное дело. Г-на Белобородова подозревают в превышении должностных полномочий. Чиновника отстранили от должности начальника управления делами правительства губернатора Алтайского края на весь период следствия.
09.10.2017 15:49
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09.10.2017 21:52
Нужны не компьютерные программы по программы по раннему выявлению, а нужно воспитание, как в "школе", так и дома. У нас на работе был мужик казах. Вот я ездил в Казахстан и спрашиваю, как вы к русским относитесь? А, что нам делить..... А потом, мужики увидели его сына казаха, 17 летнего парня, который родился и вырос в Барнауле. Все друзья у него русские. Да к вот этот казаченок и говорит, русские свиньи, вот казахи это да! Откуда это у него?. Однозначно из семьи.
По этому, чтобы не было национализма, надо чтобы и дома и в школе, и на работе было воспитание. А для этого надо, я думаю, собрать всенародное Вече, и предъявить все свои обиды друг к другу, народ народу, и разобрать их, и не жить одной только желчью, передаваемой по наследству из поколения в поколение.
В америке президент был негр, но он же не извергает свою желчь белолицым, что они его предков гнобили. Ну гнобили и гнобили, это была их жизнь. Значит наверное заслужили так, но мы должны сегодня жить своей реальностью, а не виртуальным прошлым.