×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Студенты вышли за ВВП

11 |
Есть мнение
Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич: «Сравнивать меня с Людмилой Зубович пока можно только по прическе»
12
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

3

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Концерты, выставки, фестивали и конкурс красоты – в Бийске начался новый творческий сезон
Путин принял отставку омского губернатора Назарова
Реальное кино этой осени
Фонд Александра Прокопьева даст сельским детсадам гранты на образовательные проекты


Резонанс
Темы недели
В администрации президента России прокомментировали слухи о грядущих отставках глав «двух Алтаев»
56
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении управделами правительства Алтайского края
42
В блогах
Александр Романенко

06.10.2017

Александр Романенко

председатель Алтайского Заксобрания

А чем вам запомнился прошедший год?

25
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

42
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

39
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Старшего следователя алтайской полиции арестовали за взятку инвалютой

Старшего следователя алтайской полиции арестовали за взятку инвалютой

09.10.2017 16:24

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение старшему следователю ГСУ регионального главка полиции. Его подозревают в серьезном коррупционном преступлении, сказано на сайте управления.

По версии следствия, сотрудник полиции решил заработать денег и предложил жителю Барнаула, который мог стать подозреваемым, заплатить ему крупную сумму денег. Взамен следователь обещал ему помочь с отказом в возбуждении уголовного дела. О недвусмысленном предложении представителя власти мужчина своевременно сообщил в Управление ФСБ России по Алтайскому краю, в связи с чем все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. 4 октября 2017 года указанному сотруднику ГСУ полиции в качестве взятки передали $10 тысяч. Его с поличным и задержали представители ФСБ.

Суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование уголовного дела продолжается. Сотруднику полиции грозит до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю Ольга Кузнецова по факту случившегося также назначила проверку. «Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Как добавили «Банкфаксу» в пресс-службе полиции, если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что буквально месяц назад суд признал виновным во взяточничестве бывшего начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова. Установлено, что г-н Арестов неоднократно требовал взятки от гражданина, в отношении которого возбудили дело о мошенничестве. Он обещал барнаульцу за сумму в 2,2 млн рублей отменить арест на имущество, а также прекратить и не возобновлять предварительное следствие по уголовному делу. Для этого бывший полицейский договорился со своим знакомым Валерием Селивановым, который выступал посредником в передаче взятки. Деньги Андрей Арестов получал различными частями с мая 2016 года по январь 2017 года. При получении очередной части денег его задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему 8,5 лет лишения свободы. Наказание г-н Арестов будет отбывать в колонии строгого режима.


Другие новости по этой теме:

 Обвиняемый во взяточничестве полицейский чин в Барнауле получил минимальный срок
 Алтайские единороссы полностью оправдали приговор бывшему вице-губернатору Юрию Денисову
 Бывший начальник следственного управления полиции Барнаула раскаялся во взяточничестве
 Следователи на Алтае «оформили» двух вероятных «оборотней в погонах»
 Высокопоставленному барнаульскому полицейскому продлят весеннюю изоляцию
 Задержанного за взятку новоалтайского антикоррупционера определили в СИЗО

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 21
Ветеран МВД

09.10.2017 16:44

Совсем безголовые служивые стали. Жажда наживы затмила все.
Крематорий

09.10.2017 16:53

Жалко Володю...
гость

09.10.2017 16:58

Крематорий писал(а):
Жалко Володю...

Кто?
Отдел-то какой хоть?
местный

09.10.2017 17:05

Отработанная система "вертикали" мошенников - вымогателей и шантажистов в ГУ МВД по АК , зло нужно рвать от корня до самой макушки. Иначе все повторится.
Спасибо сотрудникам ФСБ РФ по Алтайскому краю, на Вас вся надежда жителей и предпринимателей края.
Крематорий

09.10.2017 17:05

гость писал(а):
Отдел-то какой хоть?


Фамилия на букву Ш, полный такой
местному

09.10.2017 17:14

ты не хохми . главворы из фсб - борцы с коррупцией ???????????????????????????7
ты просвети нас как это палёнка, сигареты вагонами летают через границу и продаются лихо по всему краю .
прям в сотне метров от управлений фсб и это мелочи ещё .
Гость

09.10.2017 17:25

Шматов, а взял в Алтайбизнесбанке...
???

09.10.2017 17:49

Вас из дас Володья?
Гость

09.10.2017 18:11

На пенсию видать собирался, решил под обедать , по жить по "людски" (море,белый пАраход, сам весь в белом ну и так далее...) Чо ж не сказали то ему люди добрые в чей огород полез, кого обнести решил...
А

09.10.2017 18:32

Продажный он!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

09.10.2017 19:00

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение старшему следователю ГСУ регионального главка полиции....
им не привыкать, сделают подмену ч/з 1.5 лет как полагаю начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ по АК старшим советником юстиции В В Овсянниковым по чьей-то команде была проведена «замена» действующего депутата Диркс И В «Незаконная охота», в период 09.01.2015-10.01.2015г незаконной охоты на Сибирских косуль на территории Бурлинского района АК на некоего НЕ ДЕПУТАТА Пяткова Н В ??? к совершению данного преступления подпадающее под действие п.2 ст 258 УК РФ «Незаконная охота».
Причастность иных лиц к совершению преступления, в т.ч. действующего депутата АКЗС г-на Диркс И В ., и его оруженосца Токмакова В В., якобы не подтвердилась!!! Их сегодня по 2 каналу Россия ! показывали в детской поликлинике г Славгорода АК под охраной депутата ГД РФ Вани Лоор.
И сдесь, если не подстава, может быть также. Кто платит, тот заказывает Закон.
ФСБ своё дело сделало и передало по подследственности. Вон как с дважды коронованным казнокрадом в законе - передали с поличным, СУ СК РФ по АК ...в отношении неустановленных лиц.... значить изъятые миллионы сработали, как в 2008г Сонька Золотая ручка прибрала с зам прокурора 120гр золотых украшений у лидера ОПГ по сбыту наркотиков... А председатель ККС АК отвечает прокурору : ...не установлен состав преступления ...
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Завсегдатай

09.10.2017 19:46

А почему в долларах? Он что не планировал их тратить в России?
в натуре с закромного погранца срубить овсяных хлопьев ?

09.10.2017 19:59

как обучали иво ?
надоть жи онализировать с кого трясти мона и нуна , а каво нитронь.
Завсегдатаю

09.10.2017 20:01

Переведи 10 000 долл. в рубли ... И представь на сколько удобно взять взятку таким количеством купюр. Почему то он решил взять налом , а не каким либо перечислением.
Кстати !!!

09.10.2017 20:11

10 000 долл это первая часть взятки. Полностью обозначенная сумма пока не известна... Следачок надо сказать ....
Сергей

09.10.2017 20:12

А "Житель Барнаула, который мог стать подозреваемым", стал им по тому делу, или все таки отказной?
гость

09.10.2017 20:38

Учит вас оборотни жизнь,учит...
20-01

09.10.2017 21:01

экономный ты , однако.
на пачке купюрок по 500 эвро можно много спецсостава сэкономить и себестоимость сбора вещьдоков снизится.
пиши еще , какие экономии могут быть-
кум

09.10.2017 21:14

Хорошо мои коллеги в АК работают, у нас в РА, хуже, не стучит никто.......
20 01 вому

09.10.2017 21:14

А ты чо мне то эти вопросы задаешь ? Это у него спрашивать надо чего ему доспелось именно в таком виде взятку брать ...
ССГ

09.10.2017 21:47

Ни как не хватает мозгов у коррупционеров, что борьба с коррупцией приняла системный характер. Каждый, видимо, считает себя семи пядей во лбу, что он-то, уж умнее других и его не коснется чаша сия, или надеются на то, что кланово-корпоративная структура отмажет. Ну что же, если не доходит через голову, дойдет через седалище, пусть посидят немного.