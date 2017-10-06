Старшего следователя алтайской полиции арестовали за взятку инвалютой

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение старшему следователю ГСУ регионального главка полиции. Его подозревают в серьезном коррупционном преступлении, сказано на сайте управления.

По версии следствия, сотрудник полиции решил заработать денег и предложил жителю Барнаула, который мог стать подозреваемым, заплатить ему крупную сумму денег. Взамен следователь обещал ему помочь с отказом в возбуждении уголовного дела. О недвусмысленном предложении представителя власти мужчина своевременно сообщил в Управление ФСБ России по Алтайскому краю, в связи с чем все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. 4 октября 2017 года указанному сотруднику ГСУ полиции в качестве взятки передали $10 тысяч. Его с поличным и задержали представители ФСБ.

Суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование уголовного дела продолжается. Сотруднику полиции грозит до 15 лет лишения свободы.

В свою очередь начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю Ольга Кузнецова по факту случившегося также назначила проверку. «Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Как добавили «Банкфаксу» в пресс-службе полиции, если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Отметим, что буквально месяц назад суд признал виновным во взяточничестве бывшего начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова. Установлено, что г-н Арестов неоднократно требовал взятки от гражданина, в отношении которого возбудили дело о мошенничестве. Он обещал барнаульцу за сумму в 2,2 млн рублей отменить арест на имущество, а также прекратить и не возобновлять предварительное следствие по уголовному делу. Для этого бывший полицейский договорился со своим знакомым Валерием Селивановым, который выступал посредником в передаче взятки. Деньги Андрей Арестов получал различными частями с мая 2016 года по январь 2017 года. При получении очередной части денег его задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему 8,5 лет лишения свободы. Наказание г-н Арестов будет отбывать в колонии строгого режима.