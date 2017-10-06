Старшего следователя алтайской полиции арестовали за взятку инвалютой

09.10.2017 16:24
Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение старшему следователю ГСУ регионального главка полиции. Его подозревают в серьезном коррупционном преступлении, сказано на сайте управления.
По версии следствия, сотрудник полиции решил заработать денег и предложил жителю Барнаула, который мог стать подозреваемым, заплатить ему крупную сумму денег. Взамен следователь обещал ему помочь с отказом в возбуждении уголовного дела. О недвусмысленном предложении представителя власти мужчина своевременно сообщил в Управление ФСБ России по Алтайскому краю, в связи с чем все дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. 4 октября 2017 года указанному сотруднику ГСУ полиции в качестве взятки передали $10 тысяч. Его с поличным и задержали представители ФСБ.
Суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование уголовного дела продолжается. Сотруднику полиции грозит до 15 лет лишения свободы.
В свою очередь начальник Главного следственного управления ГУ МВД России по Алтайскому краю Ольга Кузнецова по факту случившегося также назначила проверку. «Если вина сотрудника будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Как добавили «Банкфаксу» в пресс-службе полиции, если вина сотрудника подтвердится, то он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, а его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Отметим, что буквально месяц назад суд признал виновным во взяточничестве бывшего начальника следственного управления УМВД России по Барнаулу Андрея Арестова. Установлено, что г-н Арестов неоднократно требовал взятки от гражданина, в отношении которого возбудили дело о мошенничестве. Он обещал барнаульцу за сумму в 2,2 млн рублей отменить арест на имущество, а также прекратить и не возобновлять предварительное следствие по уголовному делу. Для этого бывший полицейский договорился со своим знакомым Валерием Селивановым, который выступал посредником в передаче взятки. Деньги Андрей Арестов получал различными частями с мая 2016 года по январь 2017 года. При получении очередной части денег его задержали с поличным сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему 8,5 лет лишения свободы. Наказание г-н Арестов будет отбывать в колонии строгого режима.
09.10.2017 16:44
09.10.2017 16:53
09.10.2017 16:58
Кто?
Отдел-то какой хоть?
09.10.2017 17:05
Спасибо сотрудникам ФСБ РФ по Алтайскому краю, на Вас вся надежда жителей и предпринимателей края.
09.10.2017 17:05
Фамилия на букву Ш, полный такой
09.10.2017 17:14
ты просвети нас как это палёнка, сигареты вагонами летают через границу и продаются лихо по всему краю .
прям в сотне метров от управлений фсб и это мелочи ещё .
09.10.2017 17:25
09.10.2017 17:49
09.10.2017 18:11
09.10.2017 18:32
09.10.2017 19:00
...Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю предъявил обвинение старшему следователю ГСУ регионального главка полиции....
им не привыкать, сделают подмену ч/з 1.5 лет как полагаю начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов СК РФ по АК старшим советником юстиции В В Овсянниковым по чьей-то команде была проведена «замена» действующего депутата Диркс И В «Незаконная охота», в период 09.01.2015-10.01.2015г незаконной охоты на Сибирских косуль на территории Бурлинского района АК на некоего НЕ ДЕПУТАТА Пяткова Н В ??? к совершению данного преступления подпадающее под действие п.2 ст 258 УК РФ «Незаконная охота».
Причастность иных лиц к совершению преступления, в т.ч. действующего депутата АКЗС г-на Диркс И В ., и его оруженосца Токмакова В В., якобы не подтвердилась!!! Их сегодня по 2 каналу Россия ! показывали в детской поликлинике г Славгорода АК под охраной депутата ГД РФ Вани Лоор.
И сдесь, если не подстава, может быть также. Кто платит, тот заказывает Закон.
ФСБ своё дело сделало и передало по подследственности. Вон как с дважды коронованным казнокрадом в законе - передали с поличным, СУ СК РФ по АК ...в отношении неустановленных лиц.... значить изъятые миллионы сработали, как в 2008г Сонька Золотая ручка прибрала с зам прокурора 120гр золотых украшений у лидера ОПГ по сбыту наркотиков... А председатель ККС АК отвечает прокурору : ...не установлен состав преступления ...
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
09.10.2017 19:46
09.10.2017 19:59
надоть жи онализировать с кого трясти мона и нуна , а каво нитронь.
09.10.2017 20:01
09.10.2017 20:11
09.10.2017 20:12
09.10.2017 20:38
09.10.2017 21:01
на пачке купюрок по 500 эвро можно много спецсостава сэкономить и себестоимость сбора вещьдоков снизится.
пиши еще , какие экономии могут быть-
09.10.2017 21:14
09.10.2017 21:14
09.10.2017 21:47