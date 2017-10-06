Жители алтайского райцентра не дождались обещанного «октябрьского тепла»

Администрации Мамонтовского района Алтайского края не удалось к обещанному сроку (10 октября) вернуть отопление в детский сад «Березка» и многоквартирные дома жителей райцентра. Как уточнили ИА «Банкфакс» в профильном районном комитете, до 10 октября тепло пришло лишь в школу, тогда как другие «замерзающие» объекты ждут своей очереди из-за незаконченного строительства теплотрассы.

Как пояснили агентству в комитете по архитектуре, строительству и ЖКХ Мамонтовского района, на данный момент МКОУ «Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» работает в штатном режиме, поскольку температурный режим в классных кабинетах и других школьных помещениях соответствует нормам СанПиН. В то же время детский сад «Березка» до сих пор закрыт для посещения детей из-за того, что работы по замене теплотрассы на данном участке еще не завершились. Сотрудники районного отдела ЖКХ заверили, что всех воспитанников учреждения распределили по другим детсадам. Кроме того, без отопления на данный момент остаются две трехэтажки и 10 двухэтажек на улицах Садовая и Строительная. Чиновники заверяют, что к концу недели проблема будет решена полностью, и все жители райцентра буду обеспечены отоплением в соответствии с нормами.

Напомним, отопительный сезон в селе Мамонтово формально стартовал 25 сентября текущего года. Между тем сельчане, проживающие в многоквартирных кирпичных домах по улицам Кашировской, Партизанской и Советской, заявляли, что у них с самого начала отопительного сезона отсутствует тепло. Люди вынуждены обогревать свои квартиры специальными электроприборами. При этом в указанных домах проживают маленькие дети, престарелые люди, в том числе инвалиды Великой Отечественной войны. Та же ситуация наблюдалась в детском саду «Березка», и местной школе.

Примечательно, что, по словам мамонтовцев, данная проблема характерна не только для текущего сезона — жаловаться на отсутствие отопления они начали еще в январе текущего года. Чиновники в свою очередь поясняли, что в райцентре зимой действительно были кратковременные отключения теплоснабжения для врезки новых теплотрасс в существующею систему. В процессе запуска тепла производилась регулировка и наладка систем теплоснабжения в соответствии с техническим регламентом. Именно во время настройки произошло снижение температурного режима, однако проблему в короткое время устранили, и подачу тепла возобновили в штатном режиме. Однако осенью ситуация повторилась. После того, как ситуация стала известна на уровне края, муниципалитет пообещал решить проблему к 10 октября, но в сроки уложиться не удалось.

В свою очередь Министерство образования и науки Алтайского края организовало «горячую линию» для контроля за состоянием температурного режима в образовательных организациях региона. Сообщить о нарушениях гражданам можно по телефонам: (3852) 29 44 07, 29 86 74 . «Специалисты ведомства выясняют причины обращений, взаимодействуют с муниципалитетами по принятию экстренных мер, осуществляют контроль за устранением нарушений. Соблюдение температурного режима будут контролировать до завершения отопительного сезона», - говорится в сообщении Минобрнауки региона. В ведомстве отмечают, что температура воздуха в учебных помещениях, кабинетах должна составлять +18-24°С, в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских — +17-20°С , в спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - +20-24°С, медицинских кабинетах, раздевалках спортивного зала - +20-22°С, душевых - +25°С.