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Главная Лента новостей Точка сборки: алтайские «фронтовики» взялись за культовую головоломку Рубика

Точка сборки: алтайские «фронтовики» взялись за культовую головоломку Рубика

10.10.2017 15:31

Логотип соревнований
Логотип соревнований

Реготделение общероссийского «Народного фронта» в Алтайском крае открывает для себя новое направление деятельности. Активисты, привычные к борьбе с коррупцией в госзакупках и злоупотреблением со стороны чиновников, взялись за головоломку, следует из релиза ОНФ.

«Народный фронт» анонсировал первый Алтайский чемпионат по спидкубингу (скоростная сборка кубика Рубика - прим. ред. БФ) «Barnaul Open 2017». Турнир пройдет в Барнауле 14-15 октября в библиотеке имени Н.К. Крупской. Соревнование будет посвящено сборке кубика Рубика и других головоломок на время. «Фронтовики» обещают, что зрители увидят сборку кубиков 3 х 3, 2 х 2, 4 х 4, 5 х 5 не только руками, но и ногами, с закрытыми глазами, одной рукой и множество других дисциплин. Известно, что на турнир приедет не менее 50 участников в возрасте от 10 до 17 лет из Новосибирска, Томска, Омска, Бийска, Челябинска, Рубцовска, Заринска и Кемерово. При этом будут ли первые лица Алтайского ОНФ лично участвовать в спидкубинге, не сообщается.

Отметим, что барнаульский турнир входит в число соревнований, проводимой под эгидой WCA (World Cube Association) - Всемирной ассоциация кубика. Обычно WCA-соревнования проходят в течение двух дней. Участников распределяют по группам в каждой дисциплине. Состязания проводятся в 1-4 раунда. В полуфинал обычно проходят 32 лучших участника из предыдущего раунда. В финал — 12 лучших из полуфинала.

Согласно правилам ассоциации, группа организаторов соревнования должна иметь сертификаты для всех категорий победителей, подписанные главой орггруппы и представителем WCA. Так же в зависимости от масштаба соревнований и спонсоров, победителям предоставляются призы: медали, кубки, чаще всего головоломки. На национальных, континентальных соревнованиях, а так же на чемпионате мира победители в номинации «Сборка кубика Рубика» награждаются сертификатом на поездку на более крупные соревнования или денежным чеком.

Фото: группа «ВКонтакте» «Barnaul Open 2017»

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Комментарий

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Комментариев 1
единый залп

10.10.2017 16:00

Еще проведите соревнования по плевкам в длину, шизики!