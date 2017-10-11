ЛДПР продолжила «войну» с алтайскими чиновниками из-за «оптимизации» студентов-стипендиатов

Алтайские либерал-демократы не оставляют тему социальных стипендий для студентов ссузов. По заверениям партийцев, резонансные поправки в краевой закон уже породили ряд конфликтных ситуаций в новом учебном году. Информация представлена пресс-службой «жириновцев».

К депутату фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании Евгении Боровиковой за последние два месяца поступило более 20 обращений от студентов, испытавших трудности при оформлении социальной стипендии после изменения регионального законодательства. «Я получала социальную стипендию с сентября 2015 года по апрель 2017-го. Срок справки, подтверждающей статус многодетной семьи, закончился в мае. Но остался статус малоимущей семьи. Соцзащита отказалась выдать документ», - рассказала студентка Алтайского промышленно-экономического колледжа Дарья Семейкина.

С такой же проблемой столкнулись и другие студенты алтайских ссузов, настаивают либерал-демократы. «Законопроект о стипендиях приняли быстро. ЛДПР просила не спешить, он был «сырой» - требовал серьезной доработки и оценки всех рисков. Однако на заседании фракции краевой министр образования и науки Александр Жидких заверил, что проблем не будет. А сегодня наши опасения подтверждаются. Я направила депутатские обращения «образовательному» и «социальному» министрам с просьбой разобраться в фактах и помочь. И вот получила ответ - одной из заявительниц уже оформили нужные справки. Получается, пока не вмешается депутат - ничего не сдвинется с места», – прокомментировала в присущем ключе Евгения Боровикова.

В подтверждение своих слов «жириновцы» приводят переписку с министерствами образования и соцзащиты, а также обращения самих студентов. Напомним, против принятия поправок в краевой закон о стипендиях выступали сразу три оппозиционные фракции в Алтайском Заксобрании. Главные претензии вызвало исключение из документа формулировки о том, что право на социальную помощь имеют студенты из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Как уже сообщалось, 25 мая на сессии АКЗС в окончательном чтении были приняты поправки в закон «О стипендиальном обеспечении студентов ссузов». Документ «отсек» часть студентов от социальных стипендий. С 1 сентября 2017 года этот вид матпомощи назначается студентам, уже получившим государственную социальную помощь. Таким образом далеко не все учащиеся из малообеспеченных семей смогут рассчитывать на материальную поддержку, так как ранее для выплат требовалось только предоставить соответствующую справку из соцзащиты. По разным оценкам в «группу риска» входят от 5800 до 6900 человек.

К слову, инициаторы поправок в закон указывали на два основных изменения. Во-первых, «отодвинуть» от получения выплат «псевдомалоимущих» студентов, во-вторых, убрать положение, согласно которому на выплату социальных стипендий могло пойти только 50 % от стипендиального фонда ссуза, что не давало возможности обеспечить всех нуждающихся.