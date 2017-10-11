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Главная Лента новостей ЛДПР продолжила «войну» с алтайскими чиновниками из-за «оптимизации» студентов-стипендиатов

ЛДПР продолжила «войну» с алтайскими чиновниками из-за «оптимизации» студентов-стипендиатов

11.10.2017 09:53

Алтайские либерал-демократы не оставляют тему социальных стипендий для студентов ссузов. По заверениям партийцев, резонансные поправки в краевой закон уже породили ряд конфликтных ситуаций в новом учебном году. Информация представлена пресс-службой «жириновцев».

К депутату фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании Евгении Боровиковой за последние два месяца поступило более 20 обращений от студентов, испытавших трудности при оформлении социальной стипендии после изменения регионального законодательства. «Я получала социальную стипендию с сентября 2015 года по апрель 2017-го. Срок справки, подтверждающей статус многодетной семьи, закончился в мае. Но остался статус малоимущей семьи. Соцзащита отказалась выдать документ», - рассказала студентка Алтайского промышленно-экономического колледжа Дарья Семейкина.

С такой же проблемой столкнулись и другие студенты алтайских ссузов, настаивают либерал-демократы. «Законопроект о стипендиях приняли быстро. ЛДПР просила не спешить, он был «сырой» - требовал серьезной доработки и оценки всех рисков. Однако на заседании фракции краевой министр образования и науки Александр Жидких заверил, что проблем не будет. А сегодня наши опасения подтверждаются. Я направила депутатские обращения «образовательному» и «социальному» министрам с просьбой разобраться в фактах и помочь. И вот получила ответ - одной из заявительниц уже оформили нужные справки. Получается, пока не вмешается депутат - ничего не сдвинется с места», – прокомментировала в присущем ключе Евгения Боровикова.

В подтверждение своих слов «жириновцы» приводят переписку с министерствами образования и соцзащиты, а также обращения самих студентов. Напомним, против принятия поправок в краевой закон о стипендиях выступали сразу три оппозиционные фракции в Алтайском Заксобрании. Главные претензии вызвало исключение из документа формулировки о том, что право на социальную помощь имеют студенты из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

Как уже сообщалось, 25 мая на сессии АКЗС в окончательном чтении были приняты поправки в закон «О стипендиальном обеспечении студентов ссузов». Документ «отсек» часть студентов от социальных стипендий. С 1 сентября 2017 года этот вид матпомощи назначается студентам, уже получившим государственную социальную помощь. Таким образом далеко не все учащиеся из малообеспеченных семей смогут рассчитывать на материальную поддержку, так как ранее для выплат требовалось только предоставить соответствующую справку из соцзащиты. По разным оценкам в «группу риска» входят от 5800 до 6900 человек.

К слову, инициаторы поправок в закон указывали на два основных изменения. Во-первых, «отодвинуть» от получения выплат «псевдомалоимущих» студентов, во-вторых, убрать положение, согласно которому на выплату социальных стипендий могло пойти только 50 % от стипендиального фонда ссуза, что не давало возможности обеспечить всех нуждающихся.

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Комментарий

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Комментариев 5
всезнаю

11.10.2017 11:10

Закон правильный. Считать о том, что с ним (законом) что-то не так, могут только те, кто не имеет никакого отношения к среднему профессиональному образованию. Оооооочень много студентов в дорогих шубах и с айфонами , получавших ранее социальную стипендию, только потому, что родители работают "по-черному" и уходят от налогов. А их детки отказа ни в чем не знают. И именно они "качают" права в кабинете директора колледжа или техникума и пишут во все инстанции.
всезнающему

11.10.2017 12:15

ну кончено, надо еще мильены на дорогие авто, а те (студенты)- они же в шубах. А Вы качество этих шуб проверяли, они точно сшиты на фабриках из хороших и дорогих шкур? Эти, которые в шубах, и с дешевыми айфонами, ну зачем им социальная стипендия? У нас климат такой, что надо шубы носить, а не набедренные повязки.
А может переключить внимание на работодателей, которые отказывают в официальном приеме, так как не хотят платить налоги и взносы в пенсионный фонд. Не там ищите деньги, знатоки.
Ильюченки и Жидких

11.10.2017 12:41

Дети, которые сегодня из села остались без стипендии может быть не доедают, так как их родители или ни где не работают или кормятся натуральным хозяйством, а вы сидите в кабинетах получаете охеренную зп и жрете как кони, себе бы урезали зарплатку то, нашли на ком экономить, в шубах и с айфонами это студенты ввузов, но не как не ссузов
предыдущему

11.10.2017 12:48

А вы знаете? Что те, кто без этих шуб и дешёвых айфонов, в ветровках тоненьких зимой ходят и в выходные и праздники за 500 рублей работают ? Потому что ни то что дешевого айфона - смартфона нет у них. Зарабатывают на пропитание и стипендию эту не получают, т.к. те о ком вы говорите справку о доходах приносили "нулевую", а им, реально нуждающимся с каким-нибудь небольшим доходом стипендии и не доставалось. Ибо было сказано в законе - социальных стипендий не более чем половина от академических. Чтобы рассуждать на эту тему надо работать в СПО - все остальное это эмоции и пиар.
А ЗА ЧТО ИСКЛЮЧИЛИ из ЛДПР БРЕДЕР Славгородскую ??

11.10.2017 15:56

Говорят, за получение стипендии от иностранного ахента НКО ГОЛОС ??