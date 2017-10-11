Казаки вызвали спикера Алтайского Заксобрания на подмогу в «штурме» Барнаульского элеватора

Представитель казачества объясняет Александру Романенко, почему элеватор нужно отдать

Члены Барнаульского станичного казачьего общества на личном приеме граждан обратились к спикеру Алтайского Заксобрания Александру Романенко с просьбой поддержать идею по передаче промышленного комплекса Барнаульского элеватора, который последние годы окружен скандалами. Они утверждают, что это поможет экономическому развитию казачьих обществ, сообщается на сайте АКЗС.

Представители казачьего общества вручили Александру Романенко письменное обращение. Передача элеватора, по их мнению, необходима «в целях экономического развития казачьих обществ Алтайского края, что позволит развиваться обществам и реализовывать задачи поставленные правительством РФ, в рамках стратегии развития Государственной службы Российского казачества до 2020 года», говорится в обращении. Предлагаемые условия передачи в сообщении АКЗС не раскрываются.

Александр Романенко отвечает, что все не так просто

При этом представители алтайского казачества замечают, что некоммерческой организации не запрещено заниматься предпринимательской, хозяйственной деятельностью. Извлекаемая же прибыль, по их словам, пойдет на «уставную деятельность общества, а так же на краевой центр допризывной и военно-тактической подготовки казачьей направленности, патриотическое воспитание молодежи и укрепление Православного духа».

Александр Романенко заметил, что было бы неправильно распоряжаться столь важным промышленным объектом краевой столицы без тщательного изучения вопроса. Поэтому данную тему спикер АКЗС пообещал обсудить с профильными ведомствами.

Отметим, что представители алтайского казачества сейчас оказывают услуги по охране элеватора на безвозмездной основе, в рамках своих обязательств по госслужбе и договора с управлением по пищевой и перерабатывающей промышленности. Однако они также проявляют интерес к объекту, множество помещений которого даже при условии возобновления производственной деятельности будут пустовать.

Атаман Барнаульского станичного казачьего общества Андрей Потапович-Доманский ранее рассказал корреспонденту ИА «Банкфакс», что рассчитывает на заключение полноценного договора аренды. «Мы хотели бы разместить на территории центр подготовки казаков, запустить ремесленный проект, открыть школу кузнечного мастерства. Часть невостребованных территорий приспособили бы для полигона под лазертаг. Также хочется заключить договор о взаимодействии с комитетом по спорту в рамках патриотического воспитания молодежи», — поделился планами атаман барнаульского казачества.

Напомним, сейчас на площадке элеватора работает компания «Грейн», которая сменила ООО «ЗерноСбыт», не исполнявшее обязательства по арендной плате. Последняя компания стала арендатором площадей Барнаульского элеватора в январе 2016 года, на аукционе на право аренды она предложила 16,5 млн рублей. Стартовая цена равнялась 10,3 млн рублей. Черемновский сахарный завод предлагал за аренду элеватора 16 млн рублей. До этого элеватор занимала «Барнаульская мельница» (предприятие входит в структуру ОАО «Мельник»). По некоторым данным, ее решение покинуть площадку связано с нерентабельностью производства в краевом центре.