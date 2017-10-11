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Главная Лента новостей Казаки вызвали спикера Алтайского Заксобрания на подмогу в «штурме» Барнаульского элеватора

Казаки вызвали спикера Алтайского Заксобрания на подмогу в «штурме» Барнаульского элеватора

11.10.2017 10:54

Представитель казачества объясняет Александру Романенко, почему элеватор нужно отдать
Представитель казачества объясняет Александру Романенко, почему элеватор нужно отдать

Члены Барнаульского станичного казачьего общества на личном приеме граждан обратились к спикеру Алтайского Заксобрания Александру Романенко с просьбой поддержать идею по передаче промышленного комплекса Барнаульского элеватора, который последние годы окружен скандалами. Они утверждают, что это поможет экономическому развитию казачьих обществ, сообщается на сайте АКЗС.

Представители казачьего общества вручили Александру Романенко письменное обращение. Передача элеватора, по их мнению, необходима «в целях экономического развития казачьих обществ Алтайского края, что позволит развиваться обществам и реализовывать задачи поставленные правительством РФ, в рамках стратегии развития Государственной службы Российского казачества до 2020 года», говорится в обращении. Предлагаемые условия передачи в сообщении АКЗС не раскрываются.

Александр Романенко отвечает, что все не так просто
Александр Романенко отвечает, что все не так просто

При этом представители алтайского казачества замечают, что некоммерческой организации не запрещено заниматься предпринимательской, хозяйственной деятельностью. Извлекаемая же прибыль, по их словам, пойдет на «уставную деятельность общества, а так же на краевой центр допризывной и военно-тактической подготовки казачьей направленности, патриотическое воспитание молодежи и укрепление Православного духа».

Александр Романенко заметил, что было бы неправильно распоряжаться столь важным промышленным объектом краевой столицы без тщательного изучения вопроса. Поэтому данную тему спикер АКЗС пообещал обсудить с профильными ведомствами.

Отметим, что представители алтайского казачества сейчас оказывают услуги по охране элеватора на безвозмездной основе, в рамках своих обязательств по госслужбе и договора с управлением по пищевой и перерабатывающей промышленности. Однако они также проявляют интерес к объекту, множество помещений которого даже при условии возобновления производственной деятельности будут пустовать.

Атаман Барнаульского станичного казачьего общества Андрей Потапович-Доманский ранее рассказал корреспонденту ИА «Банкфакс», что рассчитывает на заключение полноценного договора аренды. «Мы хотели бы разместить на территории центр подготовки казаков, запустить ремесленный проект, открыть школу кузнечного мастерства. Часть невостребованных территорий приспособили бы для полигона под лазертаг. Также хочется заключить договор о взаимодействии с комитетом по спорту в рамках патриотического воспитания молодежи», — поделился планами атаман барнаульского казачества.

Напомним, сейчас на площадке элеватора работает компания «Грейн», которая сменила ООО «ЗерноСбыт», не исполнявшее обязательства по арендной плате. Последняя компания стала арендатором площадей Барнаульского элеватора в январе 2016 года, на аукционе на право аренды она предложила 16,5 млн рублей. Стартовая цена равнялась 10,3 млн рублей. Черемновский сахарный завод предлагал за аренду элеватора 16 млн рублей. До этого элеватор занимала «Барнаульская мельница» (предприятие входит в структуру ОАО «Мельник»). По некоторым данным, ее решение покинуть площадку связано с нерентабельностью производства в краевом центре.

Фото: сайт Алтайского Заксобрания


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Комментарий

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Комментариев 23
Это что!!!

11.10.2017 10:56

Совсем [удалено в соответствии с законом о СМИ]
И

11.10.2017 11:01

Куда эти ряженые казаки лезут..)))эти организации разогнать давно пора.
Рома́лэ

11.10.2017 11:06

Антиресна, канюшня будет там?
ССГ

11.10.2017 11:08

А что так мелко то, просили бы уже сразу отдать им сбербанк, например, для развития казачества? Я не против того, чтобы люди объединялись в различные кружки по интересам, но не надо обеспечение этого хобби на общество перекладывать.
Гость

11.10.2017 11:09

Раньше малиновый пиджаки мерс , теперь конь и нагайка прост [удалено в соответствии с законом о СМИ] какой то
незнайка

11.10.2017 11:12

ООО Грейн стало арендатором без аукциона?
фермер

11.10.2017 11:12

Мельник делом занимался по 400 тонн зерна в сутки принимал, производили продукцию. А здесь : "Центр подготовки казаков, запустить ремесленный проект, открыть школу кузнечного мастерства. Часть невостребованных территорий приспособили бы для полигона под лазертаг..." Совсем, с ума рехнулись... Отдайте им какой-нибудь завод разрушенный.
гость

11.10.2017 11:25

гомик какой то . даже шапку не снял .
а рубанки нам будут вещать про 90-е ..... а тут бандит пришёл ко второму лицу края и потребовал
себе элеватор , а тот оправдывался . пипец .
антилигент

11.10.2017 11:47

Ох, и посмеялся я над этими клоунами. Замахнулись широко! Любо! А если серьезно, то стоит у них за спиной барыга с деньгами и ждет этот подарочек. А потом будет бабки варить на этой площади. А ряженые будут водку пить и песни распевать свои про Дон и вольницу. Хи-хи!!!
ФигВам

11.10.2017 11:55

гость писал(а):
даже шапку не снял

согласно Уставу, головной убор казак и должен носить. это рюмку чаю можно с непокрытой головой опрокинуть...
Фигваму

11.10.2017 12:07

ФигВам писал(а):
согласно Уставу, головной убор казак и должен носить.

В конюшне да. А в помещении зашел, снял шапку, перекрестился на образа и при иконах в шапке не ходят (не басурмане же).
Есаул цыгану

11.10.2017 12:16

Конюшня будет охраняться )))))
Обратите внимание

11.10.2017 12:30

На одной руке колечко, на другой наколка.
а ишо

11.10.2017 12:51

Обратите внимание писал(а):
на другой наколка.

шрам на морде лица... обратил внимание?
***

11.10.2017 12:55

Казаки на Кубани и на Дону, исконно русские! А это точно клоуны ряженные, какие на Алтае казаки? Кого сюда селили в Сибирь, помните? Если даже и попадался казак, давно уже восвояси вернулся. Что бы делать, лишь бы ничего не делать. И носятся теперь с этими ряженными как дурни со ступой.
ФигВам

11.10.2017 13:08

*** писал(а):
носятся теперь с этими ряженными как дурни со ступой.

Ваще-то носятся с "писаной торбой"
Потом всё же было и есть Сибирское казачье войско. От Ермака Тифоеича берт свое начало.
Но что на фото - "ряженные", это очень могет быть. Увы.
Бывалый

11.10.2017 13:35

Ага, атаман с лейтенантскими погонами))))))
Бывалому

11.10.2017 14:24

Это у них Генерал-лейтенант... ну, тупые!(с) ... по Задорнову )))))
Не смешите мои тапки

11.10.2017 14:41

Сперва элеватор , потом почту , сбербанк , вокзал .... большевики в семнадцатом тоже с малого начинали ...
Смотритель маяка

11.10.2017 15:05

Судя по папахе (кубанке) этот "персонаж" из "пластунов".
читатель

11.10.2017 15:54

Есть ощущение что кто то сознательно не попал в кадр.
ФигВаму

11.10.2017 15:55

Ну кто с торбой, кто и со ступой, кому как повезет. Из каковых дружина Ермака состояла вопрос спорный. А у нас на Алтае естественно казаки, "отставшие" от этой самой дружины Ермака.
гость

11.10.2017 16:09

Проходимцы !!