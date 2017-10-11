Стало известно, кто возглавил крупнейшую алтайскую больницу вместо Валерия Елыкомова

Диана Рудакова

Главврачом Краевой клинической больницы назначена Диана Рудакова. До этого она год проработала в должности руководителя с приставкой «и. о.». Информация размещена на офсайте Минздрава Алтайского края.

11 октября был издан приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о том, что Диана Рудакова назначена главным врачом КГБУЗ «Краевая клиническая больница». Здесь она работает с августа 2013 года. Вначале — в качестве замглавврача по медчасти. С сентября 2016 года г-жа Рудакова исполняла обязанности главного врача Краевой клинической больницы.

Напомним, 18 сентября 2016 года на тот момент главврач Краевой клинической больницы Валерий Елыкомов стал победителем по одномандатному округу № 10 в Алтайское Заксобрание. Он был выдвинут «Единой Россией». Однако позднее стало известно, что г-н Елыкомов неожиданно получил еще и мандат депутата Госдумы. Он прошел по партсписку от тергруппы ЕР, причем располагаясь на не самом высоком, седьмом, месте. Свою роль здесь сыграло массовое голосование за «партию власти» в Кемеровской области, что позволило оказаться в нижней палате парламента сразу трем представителям Алтайского края. Помимо г-на Елыкомова мандат получили Николай Герасименко и Наталья Кувшинова. В результате Валерий Елыкомов предсказуемо отказался становиться депутатом краевого Заксобрания и отправился в Москву. Естественно, что ему пришлось уйти из Краевой клинической больницы.

Вскоре после этого региональный Минздрав определился с кандидатурой и. о. главврача. Ей несколько неожиданно стала Диана Рудакова. К слову, она стала всего лишь четвертым руководителем медучреждения за последние 20 лет. В период с 1998 по 2006 годы главврачом работал Виктор Савенко, а в течении последующих пяти лет - Владимир Вольф.

Отметим, в стационаре Краевой клинической больницы ежегодно лечится свыше 35 тысяч пациентов из Алтайского края, проводится более 20 тысяч операций, в том числе более 2300 высокотехнологичных. Стационар медучреждения рассчитан на 1265 коек, поликлиникой на 1500 посещений в смену и консультативной поликлиникой № 2 (улица Чехова, 12) на 250 посещений в смену. Стационар включает в себя 26 клинических отделений и 33 параклинических подразделения. Общая численность сотрудников составляет 2436 человек. На базе больницы работает 14 кафедр медуниверситета.