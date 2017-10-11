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Главная Лента новостей Стало известно, кто возглавил крупнейшую алтайскую больницу вместо Валерия Елыкомова

Стало известно, кто возглавил крупнейшую алтайскую больницу вместо Валерия Елыкомова

12.10.2017 09:32

Диана Рудакова
Диана Рудакова

Главврачом Краевой клинической больницы назначена Диана Рудакова. До этого она год проработала в должности руководителя с приставкой «и. о.». Информация размещена на офсайте Минздрава Алтайского края.

11 октября был издан приказ Министерства здравоохранения Алтайского края о том, что Диана Рудакова назначена главным врачом КГБУЗ «Краевая клиническая больница». Здесь она работает с августа 2013 года. Вначале — в качестве замглавврача по медчасти. С сентября 2016 года г-жа Рудакова исполняла обязанности главного врача Краевой клинической больницы.

Напомним, 18 сентября 2016 года на тот момент главврач Краевой клинической больницы Валерий Елыкомов стал победителем по одномандатному округу № 10 в Алтайское Заксобрание. Он был выдвинут «Единой Россией». Однако позднее стало известно, что г-н Елыкомов неожиданно получил еще и мандат депутата Госдумы. Он прошел по партсписку от тергруппы ЕР, причем располагаясь на не самом высоком, седьмом, месте. Свою роль здесь сыграло массовое голосование за «партию власти» в Кемеровской области, что позволило оказаться в нижней палате парламента сразу трем представителям Алтайского края. Помимо г-на Елыкомова мандат получили Николай Герасименко и Наталья Кувшинова. В результате Валерий Елыкомов предсказуемо отказался становиться депутатом краевого Заксобрания и отправился в Москву. Естественно, что ему пришлось уйти из Краевой клинической больницы.

Вскоре после этого региональный Минздрав определился с кандидатурой и. о. главврача. Ей несколько неожиданно стала Диана Рудакова. К слову, она стала всего лишь четвертым руководителем медучреждения за последние 20 лет. В период с 1998 по 2006 годы главврачом работал Виктор Савенко, а в течении последующих пяти лет - Владимир Вольф.

Отметим, в стационаре Краевой клинической больницы ежегодно лечится свыше 35 тысяч пациентов из Алтайского края, проводится более 20 тысяч операций, в том числе более 2300 высокотехнологичных. Стационар медучреждения рассчитан на 1265 коек, поликлиникой на 1500 посещений в смену и консультативной поликлиникой № 2 (улица Чехова, 12) на 250 посещений в смену. Стационар включает в себя 26 клинических отделений и 33 параклинических подразделения. Общая численность сотрудников составляет 2436 человек. На базе больницы работает 14 кафедр медуниверситета.

Фото: alt-hospital.ru

Справка:

Диана Рудакова окончила лечебный факультет АГМУ в 2005 году. В период с 2005 по 2006 годы обучалась в клинической интернатуре по специальности «Терапия», после окончания которой, с 2006 по 2013 годы работала в должности кардиолога диспансерного отделения Алтайского краевого кардиодиспансера. В апреле 2013 года назначена заместителем главного врача по поликлинической работе КГБУЗ «Городская больница № 10» Барнаула. В августе 2013 года г-жу Рудакову пригласили в Краевую клиническую больницу на должность замглавврача по медчасти.

Диана Рудакова имеет сертификаты по специальностям: «Кардиология», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Терапия». С 2016 года она имеет высшую категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье», с 2017 года - высшую категорию по кардиологии. Является автором ряда научных работ по различным направлениям медицины.

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Комментарий

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Комментариев 16
Гость

12.10.2017 09:36

Ей сколько лет? Какой резкий взлет! В 2013 году простой врач кардиолога, а через 4 года главная крупнейшего медучреждений региона! Кто за ней стоит?
Бгг

12.10.2017 09:55

осталось только прояснить, кем доводится госпожа Рудакова бывшему главному врачу Елыкомову, который даже из своего кабинета не выехал никуда после избрания депутатом госдумы
гостю

12.10.2017 10:02

в ее возрасте некоторые в россии уже назначены губернаторами
гость

12.10.2017 10:04

Поражает кадровая политика администрации. Сначала выталкивают профи начмедов Слухая и Берестова, а затем ставят девочку, которая зав отделением даже не работала.
Более логично её назначить главным врачом кардиодиспансера. За какие такие заслуги и подвиги назначают главным врачом краевой больницы? Доктора, который не может да и не знает как адекватно провести совет бригадиров хотя бы, не говоря о консилиуме в реанимации или паталогоанатомическую конференцию или больнично-методический совет. Она до уровня зав отделения краевой больницы ещё не доросла! Достигла уровня зиц-председателя. Краевая больница достойна большего.
!

12.10.2017 10:24

послушная !
хирург

12.10.2017 10:28

Что здесь скажешь, прибавилось ещё одно недоразумение в компанию глупого и бездарного Сафонова и алкашки Виноградовой. Складывается впечатление, что крайздрав целенапрвленно уничтожает краевую больницу.
Магомед

12.10.2017 10:29

Родственницу свою Валерка оставил а сам в Москву С Ильюшей
Всю недвижимость распродаёт свою Мрази подонки Казнакрады
Подруга

12.10.2017 10:41

Кто это знает весь кардиоцентр! Многостаночница! Стахановка!
Магомед

12.10.2017 10:42

А главный инженер у них бывший водитель жены Елыкомова
Магомед

12.10.2017 10:45

Знаем мы этих многостаночниц станок у них между ног!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Магомед

12.10.2017 10:47

НЕт в у этой страны будущего однозначно_ если в нужной семье не родился то ни кем ты не будешь сколько не старайся
ЮСТАС

12.10.2017 10:48

Уважаемые и возмущённые комментаторы ! А кто у нас в крае является министром захоронения ? Бухгалтер милый мой бухгалтер ! Система господа , система нипель. Им сподручнее считать , чем лечить.
Магомед

12.10.2017 10:50

сборище дегенератов
Магомед

12.10.2017 10:53

кадровая политика в краевой вообще не поддаётся никакому разумному обьяснению
Магомед

12.10.2017 10:55

это пипец
фирма веников не вяжет

12.10.2017 10:56

Однозначно, тётя сидит на откатах от фирм - поставщиков, так ей коррупционер Елыкоша приказал.