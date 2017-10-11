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Главная Лента новостей Полицейские объяснили принудительный «трансфер» барнаульского бизнесмена его «неуловимостью»

Полицейские объяснили принудительный «трансфер» барнаульского бизнесмена его «неуловимостью»

12.10.2017 10:31

Барнаульский бизнесмен Павел Игошин, обвинивший правоохранителей в незаконном физическом воздействии, несколько раз уклонялся от явки к следователю по уголовному делу, в котором фигурировал в качестве потерпевшего. Именно это и стало причиной «силового» привода гражданина на очную ставку. Такую позицию предоставили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Владелец барнаульского культурно-оздоровительного центра Павел Игошин, который проходил в качестве потерпевшего по уголовному делу, длящемуся с 2015 года, в начале октября обратился к руководителю СУ СКР по Алтайскому краю с жалобой на действия оперативников УМВД России по Барнаулу. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения. На видео группа правоохранителей, окружив плотным кольцом мужчину, силой выводит его из здания к машине. Против такого обращения со своим клиентом выступил законный представитель бизнесмена, Максим Максимов.

Г-н Максимов утверждал, что к бизнесмену в офис ворвался сотрудник ОЭПиПК УМВД РФ по Барнаулу. Показав удостоверение, он без лишних объяснений потребовал поехать с ним, не уточнив куда и с какой целью. При этом никакого правового документа, но основании которого предприниматель должен был проследовать с сотрудниками полиции, якобы предоставлено не было. Жалобы на плохое самочувствие оперативников не переубедили.

«Выяснилось, что таким образом мой подопечный был доставлен для проведения очной ставки с человеком, который является фигурантом уголовного дела о хищении крупной суммы», - утверждал Максим Максимов. Законный представитель бизнесмена настаивал, что синяки и ссадины, которые тот получил в ходе «трансфера», зафиксированы судмедэспертами. В результате Павел Игошин обратился к руководителю СУ СКР по Алтайскому краю с жалобой на действия оперативников. В настоящее время организована и проводится доследственная проверка по данным фактам.

Тем временем, по версии правоохранителей, Павел Игошин от органов следствия скрывался. «На неоднократный вызов к следователю и по повесткам для участия в следственных действиях не являлся без объяснения причин, что затягивало срок расследования. Поэтому следователем было вынесено законное постановление о его приводе для участия в очной ставке. Исполнение постановления о приводе было поручено сотрудникам ОЭБиПК УМВД России по Барнаулу, которые доставили г-на Игошина к следователю. После этого следователем в целях обеспечения полноты и установления истины по уголовному делу с участием потерпевшего проведено следственное действие – очная ставка», - сказано в ответе правоохранителей на запрос ИА «Банкфакс».

Также в ведомстве сообщили, что 9 октября 2017 года было принято решение о прекращении уголовного дела по факту хищения средств у г-на Игошина «за отсутствием состава преступления». Как ранее писал БФ, дело расследовалось с 2015 года. Речь в нем шла о более чем 20 млн рублей.

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Комментарий

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Комментариев 6
Гость

12.10.2017 10:36

Прикольно!!!...
гость

12.10.2017 10:44

полиция оборзела настолько, что не стесняется официально признавать "силовые" приводы. Если человек болел? Не мог? Руки заламывать?
Не удивлен

12.10.2017 10:46

Кто бы сомневался, что именно так все и будет. В очередной раз подтвердили своё отношение к существующей действительности.
барнаулец

12.10.2017 10:49

клоуны-шулера еще и дело быстренько прикрыли - обычная практика
гостю

12.10.2017 10:52

гость писал(а):
полиция оборзела настолько, что не стесняется официально признавать "силовые" приводы. Если человек болел? Не мог? Руки заламывать?


А как вы думали? Конечно! Заламывать руки, оставлять синяки, пугать и бить. Они там своих подчиненных насилуют (не так давно писали ж об этом), а тут дяденька чужой.
барнаулец

12.10.2017 10:53

как и предполагалось. денег нет. их съели шестеро следаков с обвиняемым, а ты перец, заявление забирай, а то исчо не так скрутим.....