Полицейские объяснили принудительный «трансфер» барнаульского бизнесмена его «неуловимостью»

Барнаульский бизнесмен Павел Игошин, обвинивший правоохранителей в незаконном физическом воздействии, несколько раз уклонялся от явки к следователю по уголовному делу, в котором фигурировал в качестве потерпевшего. Именно это и стало причиной «силового» привода гражданина на очную ставку. Такую позицию предоставили ИА «Банкфакс» в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Владелец барнаульского культурно-оздоровительного центра Павел Игошин, который проходил в качестве потерпевшего по уголовному делу, длящемуся с 2015 года, в начале октября обратился к руководителю СУ СКР по Алтайскому краю с жалобой на действия оперативников УМВД России по Барнаулу. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения. На видео группа правоохранителей, окружив плотным кольцом мужчину, силой выводит его из здания к машине. Против такого обращения со своим клиентом выступил законный представитель бизнесмена, Максим Максимов.

Г-н Максимов утверждал, что к бизнесмену в офис ворвался сотрудник ОЭПиПК УМВД РФ по Барнаулу. Показав удостоверение, он без лишних объяснений потребовал поехать с ним, не уточнив куда и с какой целью. При этом никакого правового документа, но основании которого предприниматель должен был проследовать с сотрудниками полиции, якобы предоставлено не было. Жалобы на плохое самочувствие оперативников не переубедили.

«Выяснилось, что таким образом мой подопечный был доставлен для проведения очной ставки с человеком, который является фигурантом уголовного дела о хищении крупной суммы», - утверждал Максим Максимов. Законный представитель бизнесмена настаивал, что синяки и ссадины, которые тот получил в ходе «трансфера», зафиксированы судмедэспертами. В результате Павел Игошин обратился к руководителю СУ СКР по Алтайскому краю с жалобой на действия оперативников. В настоящее время организована и проводится доследственная проверка по данным фактам.

Тем временем, по версии правоохранителей, Павел Игошин от органов следствия скрывался. «На неоднократный вызов к следователю и по повесткам для участия в следственных действиях не являлся без объяснения причин, что затягивало срок расследования. Поэтому следователем было вынесено законное постановление о его приводе для участия в очной ставке. Исполнение постановления о приводе было поручено сотрудникам ОЭБиПК УМВД России по Барнаулу, которые доставили г-на Игошина к следователю. После этого следователем в целях обеспечения полноты и установления истины по уголовному делу с участием потерпевшего проведено следственное действие – очная ставка», - сказано в ответе правоохранителей на запрос ИА «Банкфакс».

Также в ведомстве сообщили, что 9 октября 2017 года было принято решение о прекращении уголовного дела по факту хищения средств у г-на Игошина «за отсутствием состава преступления». Как ранее писал БФ, дело расследовалось с 2015 года. Речь в нем шла о более чем 20 млн рублей.