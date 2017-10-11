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Главная Лента новостей Александр Карлин «аттестовал» Сергея Дугина, уточнив, чем «напрягает» барнаульская мэрия

Александр Карлин «аттестовал» Сергея Дугина, уточнив, чем «напрягает» барнаульская мэрия

12.10.2017 12:21

11 октября губернатор Алтайского края Александр Карлин провел рабочее совещание с главой администрации Барнаула Сергеем Дугиным. Руководитель региона дал понять, что действующий градоначальник сохранит за собой пост сити-менеджера. Официально имя нового мэра станет известно к началу декабря. Также г-н Карлин по традиции указал на ключевые просчеты в работе городской администрации, не забыв, правда, при этом и похвалить команду мэра за достижения.

Отметим, помимо Сергея Дугина ответ перед высшим должностным лицом региона держали первый замглавы администрации Барнаула Анатолий Воронков, а также заместители градоначальника Александр Артемов и Вячеслав Химочка.

Александр Карлин уже во вступительном слове дал понять, кого он видит следующим «менеджером» города. Губернатор подчеркнул, что и для Барнаула, и для региона в целом наступает этап формирования бюджета на следующую трехлетку. «Для краевой столицы это еще более ответственный период, потому что работа происходит на фоне обновления городской власти. Я удовлетворен тем, что депутатский корпус в Барнауле представляют в большинстве своем компетентные люди, знающие вопросы горожан, искренне желающие работать в составе представительного органа. Сергей Иванович, вам предстоит переформатировать деятельность администрации города, представить план дальнейшей работы депутатам. Нам бы искренне хотелось, чтобы эти планы и шаги были увязаны с нашими стратегическими документами и бюджетными проектировками. Мы должны быть открыты друг к другу, информировать о планах и ресурсах, на которые мы намерены опираться в решении непростых и важных задач», - констатировал г-н Карлин.

В дальнейшем Александр Карлин призвал «более внимательно» отнестись к «точечной» застройке в Барнауле и учесть ее нюансы при принятии Генплана города в следующем году. «Администрации города необходимо провести работу с крупными строительными организациями, чтобы они взяли на себя строительство крупных образовательных объектов на своих площадках. Мы готовы по завершении работ выкупить эти объекты по обусловленной цене - не дороже критериев федеральной программы. Таким образом мы сопряжем бюджетные возможности с заинтересованностью бизнеса. Ведь строительные компании заинтересованы, чтобы новые микрорайоны имели всю социальную инфраструктуру, потому что в таких районах жилье покупают более активно. В ряде регионов такая практика уже реализуется», - отметил губернатор.

По мнению председателя правительства Алтайского края, все вопросы необходимо рассматривать через цепочку «город - район - улица - квартал - конкретный дом». «Люди должны четко представлять эту цепочку и понимать, что получат в результате реализации Генерального плана социально активные, работающие, воспитывающие детей жители Барнаула. Этот документ должен быть понятным каждому горожанину. Достучавшись до каждого разумного жителя, вы получите общественную поддержку», - заверил Сергея Дугина губернатор, попутно призвав «очеловечить» документ.

Следом глава региона слегка покритиковал администрацию города за реализацию программы газификации Барнаула. «Меня, например, напрягает, что в этом году вы очень слабо идете по плану газификации - один объект и тот не смогли сделать, Анатолий Филиппович (Воронков — прим. ред. БФ). Надо привлекать население к решению этих вопросов, мы не можем допустить, чтобы средства, выделяемые из краевого бюджета на эти цели, не осваивались эффективно», - пожурил первого заместителя Сергея Дугина губернатор.

Помимо прочего, глава региона в который раз попенял команде мэра на информационную закрытость при реализации того или иного начинания, будь это массовая вырубка деревьев или принятие Генплана. Здесь в пример городским чиновникам губернатор поставил директора Барнаульского зоопарка Сергея Писарева. Последний, по оценке г-на Карлина, всегда готов заранее рассказывать о том, какое потомство появится у того или иного животного, тем самым создавая благоприятный информационный фон. «Надо быть более адекватным и доступным людям. Учитесь, это грамотно и технологично», - указал губернатор.

Попутно Александр Карлин напомнил о том, что «красная линия» на проспекте Ленина, которая застраивается современными зданиями, не отвечает эстетическим представлениям первого лица региона. Особенно г-на Карлина расстроило, что со временем с главной улицы города пропал вид на Знаменский монастырь. «Потому что «создатели чемоданов» воздвигли здесь китайскую стену», - метафорично высказался губернатор, не уточнив о каком именно застройщике и объекте идет речь. Позднее, правда, глава региона намекнул, что некоторые так называемые «хранители старины» по факту и строят в городе чемоданы и припомнил, с каким трудом через Градсовет прошел проект концертного зала «Сибирь». «В настоящее время он признан лучшим в стране. Мы не дали его загубить тем, кто устроил нам тогда «фронду», - уточнил губернатор.

Напоследок г-н Карлин не упустил возможности покритиковать и отдельных мунчиновников, периодически подчеркивающих свой большой вклад в благоустройство города. «Октябрьским районом у нас руководит генерал Новиков, а порядок-то у него совсем не генеральский. Вы посмотрите, какие дороги мы шикарные сделали в Октябрьском районе! А вдоль дорог что творят люди? А некоторые и вовсе занимаются бизнесом, умудряясь перекрывать тротуары, а люди по проезжей части обходят это непотребство», - подметил губернатор.

Сергей Дугин и его команда вынуждены были признать справедливость озвученных выше замечаний, пообещав прислушаться к советам главы краевого правительства. Отметим, по версии отдельных наблюдателей, встреча сити-менеджера с губернатором явилась публичным благословением по выдвижению кандидатуры Сергея Дугина на должность городского главы.

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Комментарий

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Комментариев 10
Потьма

12.10.2017 12:32

При дугине точечная застройка воспряла с невиданной силой
Дома на улице Димитрова/ядринцева
И на улице папанинцев, 121 впихнуты невпихуемо.
Сквер перед агропромом и юридическим институтом
Вся эта идея Бредова я по застройке каждого двора
Ещё сквер на октября не застроили и парк меланжевый
ССГ

12.10.2017 12:40

Не ужели губернатор обратил внимание на бестолковую застройку города? А как, по его предположению, будут втискивать объекты инфраструктуры – школы, садики, парковки, места отдых и т.д. в уже плотно застроенные жилыми домами новые районы города? Или как Аллегрова тучи разводит руками, так и АБК дома будет раздвигать?
Переживающий

12.10.2017 12:41

Здесь в пример городским чиновникам губернатор поставил директора Барнаульского зоопарка Сергея Писарева. Последний, по оценке г-на Карлина, всегда готов заранее рассказывать о том, какое потомство появится у того или иного животного, тем самым создавая благоприятный информационный фон. – из статьи.
- - - - - - -
Писарев молодец, знает, что от волка рождаются волчата, от медведей – медвежата…. и об этом он информирует жителей...по словам Карлина в этом его основная заслуга …

Интересно, а Карлин всех руководителей предприятий оценивает по этому принципу….

Наблюдатель

12.10.2017 12:57

«Октябрьским районом у нас руководит генерал Новиков, а порядок-то у него совсем не генеральский."- ну да, все построено на личном эпатаже за счет предпринимателей: Яйца, Аисты, Гигантские цветочки и Цифры. А повседневная работа в наведении порядка - серая и незаметная рутина.
Гость

12.10.2017 13:14

Карлуха пакуй чемоданы!
СашОК

12.10.2017 13:19

Последнему,ага,только нехай Это Чудище Дугино с сабой забераид!
ересная

12.10.2017 13:29

Об этом все жители с десяток лет твердят, но уж больно хочется денежек вот чиновники и подмахивают разрешения. Боженко остановись!!!!
срун

12.10.2017 13:39

Опять [удалено модератором] 13:19 чужой ник использует. Свой раскрутить мозгов нет, видимо.
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

12.10.2017 13:42

Губернатор обрати свой ясный взор на г Славгород, а то наш алкаш Кинцель скоро всё пропьёт он открыто говорит что у него бесы поселились в голове,а батюшка обещал ему их изгнать не дайте пропасть Кинцелю, заберите этого ценного кадра к себе в краевую администрацию. Вам с ним скучно не будет.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

12.10.2017 15:59

Прочитала комментарий-вывод , где Новиков отвечает на вопросы ,что он уже отработанный материал. Тоже подумала Богданыч про то же самое , но меня опередили. Лихо гайки закручиваете насчёт генерала , видимо не в нюх выразился или субординацию не соблюл ? А у нас в Славгороде можно теперь с уверенностью сказать , что плевал Кинцель и на субординацию и на ваш нюх и мой вывод и мнение -это вы должны перед ним соблюдать субординацию и не дай Бог сказать ему то , что ему не в нюх. Согласитесь со мной или нет ?