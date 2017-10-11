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Главная Лента новостей «Собирайте манатки»: сбежавшие из Камня новосибирские «тепловики» сослались на агрессию местных депутатов

«Собирайте манатки»: сбежавшие из Камня новосибирские «тепловики» сослались на агрессию местных депутатов

12.10.2017 14:29

Новосибирская компания «Теплосервис» была вынуждена покинуть котельные Камня-на-Оби и отказаться от масштабного проекта из-за несговорчивости ряда районных депутатов. Как заявил «Алтайской правде» директор новосибирских «тепловиков» Евгений Новомлинцев, народные избранники наотрез отказались повышать имеющиеся тарифы и выразили заинтересованность в том, чтобы иногородние поскорее покинули муниципалитет.

Г-н Новомлинцев пояснил, что 29 сентября на внеочередном заседании Каменского городского Совета депутатов инвестор предложил поднять тарифы сначала до 2500 рублей, а после до 3100 рублей за 1 Гкал. Однако депутаты, обсуждая данную проблему, готовы были согласиться на повышение стоимости 1 Гкал только до 2045 рублей вместо сегодняшних 1786 рублей. Примечательно, что необходимого кворума из 2/3 депутатского корпуса в указанный день на заседании не было - из 20 избранников обсудить насущную проблему явились лишь 11. Однако этого количества для новосибирцев оказалось вполне достаточно, чтобы понять — компромисса с каменскими депутатами достигнуть не удастся, в связи с чем «тепловики» и покинули город.

Евгений Новомлинцев, директор ООО «Теплосервис»:

Отдельными депутатами нам было напрямую сказано: «Вы нам не нужны! Собирайте манатки и уходите из города». Было ощущение, что нас приняли за спонсоров, а не инвесторов, предполагая, что мы будем гасить за свой счет 120 млн рублей убытков, накопленных прежними теплоснабжающими организациями в Камне-на-Оби. Мы сразу говорили, что в сегодняшней ситуации без повышения тарифа не обойтись. Далее уже, в долгосрочной программе концессионного соглашения, предусматривались наши вложения в развитие и модернизацию каменского теплового хозяйства. Но сначала надо с чего-то начать работать. На существующем тарифе эффективно работать нереально. Поняв, что нам здесь не рады, и нет у народных избранников понимания в тарифном вопросе, мы решили прекратить работу на территории Каменского района.

В ответ на обвинения г-на Новомлинцева каменские депутаты заявили, что у них изначально не было доверия к данному инвестору. «Новосибирское предприятие было намерено решать вопрос сокращения убытков за счет населения. Нам они пояснили, что три года будут на повышенном тарифе наблюдать ситуацию, а потом начнут вкладывать по 50 млн рублей в год в модернизацию теплосферы. Насколько нам известно, инвесторы в других городах с самого начала начинают вкладывать собственные средства в развитие теплоснабжения. Нас такая позиция новосибирского предприятия не устраивает — они хотят решать вопросы своей безубыточности за счет каменских потребителей. Где есть гарантия, что отработав три года, они не уйдут из города?» - заявил один из местных депутатов Андрей Караваев.

Глава города Юрий Трофимов в свою очередь добавил, что у них есть достоверные сведения об убыточной работе новосибирской компании в других муниципалитетах, поэтому доверие она не вызывала изначально. 16 октября депутатам придется вновь собраться на внеочередное заседание, чтобы окончательно решить вопрос о тарифах.

Напомним, теплоснабжающая организация ООО «Теплосервис» из Новосибирска, находящаяся на рынке данных услуг более пяти лет, выиграла тендер на аренду оборудования в Камне-на-Оби в середине августа текущего года. До этого отоплением горожан ведало местное МУП «Теплосеть», накопившее около 140 млн рублей долгов и находящееся в данное время в процедуре банкротства. С новосибирской фирмой муниципалитет подписал контракт сроком на 11 месяцев с возможностью в последствии заключить концессию.

В середине августа текущего года ООО «Теплосервис» приступило к работе, чтобы успеть подготовить каменское тепловое хозяйство к отопительному сезону 2017-2018 года в сжатые сроки. Однако уже 5 октября компания заявила о своем решении покинуть город из-за отсутствия взаимопонимания с муниципалитетом.


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Комментарий

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Комментариев 5
Чучмек

12.10.2017 15:02

Смею предполагать, что тарифы депутатами в любом случае будут повышены, но работать по ним будет чья-то карманная компания. Не хотят депутатишки, чтобы большие деньги проплывали мимо них...
Рубцовчанин

12.10.2017 15:49

Один в один ситуация с Рубцовском. Сначала одним не разрешили поднять тариф на 14%, а потом другим разрешили поднять на 25. Обычный развод краевых чиновников.
Земляк

12.10.2017 16:39

Это не развод краевых чиновников, а тупость и несговорчивость местной группы депутатов. Пришли мужички с большими карманами в местную Думу, поняли, что ловить тут нечего (в смысле стырить) и решили играть в политику, возомнив себя Богами. Страдают только местные бабульки, которые за калачик готовы лезть на баррикады. Не понимают старики, чем в итоге дело кончится! А жаль... Последние двое депутатов совсем недавно, насколько мне известно, туда пробрались, заручившись поддержкой лишь 80 человек из полутора тысяч числившихся на участке. Велико же народное доверие!!! Может и вправду хоть краевая власть встряхнет этих неуемных и бездарных парламентариев! Как послушаю, в Камне вечные политические войны. А город то от этого явно не расцветает!!!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

12.10.2017 16:42

В г Славгороде такя же ситуация тарифы зашкаливают Во всём виноват Карлин он знает,что такая ситуация по всему краю,но делать ни чего не хочет думает может само рассосётся.Нет с каждым годом будет хуже.Не можешь навести порядок, стар стал уступи место молодым.Это моё мнение.
гость

12.10.2017 16:51

Сначала просили поднять тарифы на 40%, потом на 73,5%. Круто! Закон и совесть позволяют?
До них другие получали сверхприбыли, ничего не делали, узаконенное воровство. Теперь эти точно также.
Жизнеобеспечение города это ответственный бизнес, нужен хозяин, народные представители и народный контроль, а не депутаты временщики-марионетки. Мое оценочное суждение по Барнаулу, где ФАС и Высокий Суд не могут навести порядок.