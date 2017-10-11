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Главная Лента новостей Главный «тепловик» ЗАТО «Сибирский» в Алтайском крае пойдет под суд за растрату в пользу подчиненных

Главный «тепловик» ЗАТО «Сибирский» в Алтайском крае пойдет под суд за растрату в пользу подчиненных

13.10.2017 16:26

В ЗАТО «Сибирский» бывший директор МУМКП Дмитрий Лопаткин предстал перед судом за растрату вверенного ему имущества. Данную информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в СУ СКР по Алтайскому краю. Примечательно, что похищенные средства энергетик тратил в пользу других сотрудников.

По данным следствия, с 2012 года по 2016 год г-н Лопаткин являлся директором МУМКП. В указанный период он разрешил одному из водителей использовать дизельное топливо предприятия для личных поездок, а «по бумагам» его списывал. В результате обвиняемый растратил 7400 л топлива стоимостью более 247 тысяч рублей. Кроме того, он решил помочь еще одному подчиненному, которого лишили водительских прав, и он не мог выполнять свои должностные обязанности. Дмитрий Лопаткин, несмотря на это, начислял и выплачивал ему зарплату с 2014 года по 2016 год. Тем самым директор МУПа похитил еще 347 тысяч рублей.

Бывшему директору коммунального предприятия предъявили обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Арестовали и имущество обвиняемого на сумму более 11 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Справка:

Основными направлениями деятельности МУМКП являются производство и отпуск тепловой энергии, тепло-, водоснабжение и водоотведение, покупка и продажа электрической энергии, начисление и сбор платежей населения за жилищно-коммунальные и прочие услуги, управление многоквартирными домами, выполнение ремонтно-строительных работ. Согласно уставу, МУМКП возглавляет директор Дмитрий Лопаткин. На предприятии трудится 214 человек, 185 из них состоит в профсоюзной организации предприятия. В состав предприятия входят семь основных и два вспомогательных подразделения. Самым большим по всем показаниям, подразделений является теплохозяйство. В его составе – котельная ПТВМ-30м, котельная ПТВМ-10/13, два центральных тепловых пункта, подкачивающая насосная станция, сети отопления и горячего водоснабжения.

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