Главный «тепловик» ЗАТО «Сибирский» в Алтайском крае пойдет под суд за растрату в пользу подчиненных

В ЗАТО «Сибирский» бывший директор МУМКП Дмитрий Лопаткин предстал перед судом за растрату вверенного ему имущества. Данную информацию ИА «Банкфакс» подтвердили в СУ СКР по Алтайскому краю. Примечательно, что похищенные средства энергетик тратил в пользу других сотрудников.

По данным следствия, с 2012 года по 2016 год г-н Лопаткин являлся директором МУМКП. В указанный период он разрешил одному из водителей использовать дизельное топливо предприятия для личных поездок, а «по бумагам» его списывал. В результате обвиняемый растратил 7400 л топлива стоимостью более 247 тысяч рублей. Кроме того, он решил помочь еще одному подчиненному, которого лишили водительских прав, и он не мог выполнять свои должностные обязанности. Дмитрий Лопаткин, несмотря на это, начислял и выплачивал ему зарплату с 2014 года по 2016 год. Тем самым директор МУПа похитил еще 347 тысяч рублей.

Бывшему директору коммунального предприятия предъявили обвинение по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Арестовали и имущество обвиняемого на сумму более 11 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.