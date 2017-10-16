Алтайскому следкому не дали разобраться в истории покалеченного барнаульского пешехода

55-летний барнаулец Дмитрий Галецкий, на которого в мае прошлого года обрушились куски фасада на проспекте Социалистическом, так и не смог добиться передачи дела в следственный комитет. Как пояснил ИА «Банкфакс» сам потерпевший, прокуратура отклонила поданную его адвокатом жалобу на действия полицейских, которые, по его словам, затягивали процесс.

Как следует из постановления прокуратуры Железнодорожного района Барнаула (имеется в распоряжении БФ), на основании жалобы пострадавшего ведомство провело проверку. Она показала, что 31 августа текущего года сотрудники СУ УМВД по Барнаула необоснованно приостановили расследование дела об упавшем фасаде. В связи с этим прокуратура отменила выданное ими постановление, и расследование дела возобновили.

Также в прокуратуре установили, что доводы заявителя о виновности должностных лиц по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) не нашли своего подтверждения, поэтому нет никаких оснований для передачи дела в СУ СКР по Алтайскому краю. Ко всему прочему, ведомство уже применяло меры прокурорского реагирования из-за затягивания дела в январе и апреле текущего года, в связи с чем жалобу было решено отклонить, о чем и уведомили барнаульца.

Напомним, 10 мая 2016 года на 54-летнего мужчину, проходящего вдоль многоквартирного дома на проспекте Социалистическом в Барнауле, обрушился слой штукатурного фасада. Мужчина получил травму головы и был доставлен в медицинское учреждение. Предварительно установили, что управление многоквартирным домом было доверено «ЖЭУ № 40». Отметим также, что злополучный дом по Социалистическому капитально отремонтировали в 2012 году. Заказчиком выступил городской комитет ЖКХ, подрядчиком по ремонту скандального дома стала компания «Строй-Гарант». Однако уже в 2015 году у городской администрации возникло много вопросов к строителям, поскольку ремонт был проведен некачественно.

Несмотря на все известные факты, органы следствия УМВД по Барнаулу до сих пор так и не установили виновных в обрушении фасада и травмировании мужчины. Тем времененм барнаулец вынужден принимать дорогостоящие препараты. Его нагрузка на рабочем месте сократилась, что повлекло сокращение зарплаты. 31 августа пострадавший вернулся из отпуска к своим профессиональным обязанностям — мужчина работает в АлтГПУ заведующим лаборатории астрономии.