«Случайность невозможна»: «хранители» бийского Вечного огня прокомментировали ЧП с бездомным

16 октября в городской больнице № 2 Бийска скончался 39-летний местный житель, который несколькими днями ранее получил сильнейшие ожоги на городском мемориале. Врачи пытались его спасти, однако у мужчины было поражено 90 % тела, сообщают «Вести 22». Между тем в «Бийскмежрайгазе», который занимается обслуживанием Вечного огня, своей вины в случившемся не видят.

На предприятии пояснили, что газовую горелку Вечного огня защищает специальная решетка, которая оказалась сдвинута с места. Как говорят в компании, подобное произошло в наукограде впервые. «Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что без дикого желания и просто так по случайности ее точно никак невозможно с места сдвинуть, потому что она достаточно тяжелая и громоздкая. Лично посмотрим конструкцию решетки, если что, можно модернизировать, чтобы исключить подобные случаи в будущем. Мы, со своей стороны, работу над ошибками проделаем и свои рекомендации разработаем», - заверил журналистов главный инженер предприятия «Бийскмежрайгаз» Юрий Казаков.

По основной версии бийчан, мужчина пострадал потому, что пытался достать монеты, которые горожане бросают в Вечный огонь, чтобы почтить память умерших. «Существует в архаичной культуре, в частности, у алтайцев, такая традиция: когда вы посещаете какие-то арджаны, места, связанные с духами, то нужно оставлять там монеты. Эта традиция, как сами алтайцы рассказывают, возникла не сразу. Вначале было принято оставлять какие-то вещи. Но так как обычно у людей с собой под рукой только деньги, самый ценный предмет, который можно пожертвовать, то свелось к тому, что оставляют какую-то монету», - пояснили сотрудники отдела истории Бийского краеведческого музея.

Напомним, 12 октября около 5:00 житель Бийского района обнаружил у мемориала «Слава воинам-бийчанам» полыхающего мужчину. Очевидец сразу же сообщил об инциденте в полицию и вызвал «скорую помощь». Прибывшие правоохранители установили, что пострадавший мужчина является гражданином без определенного места жительства. Сотрудники полиции предполагают, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний мужчина снял решетку с мемориала, чтобы достать мелочь, которую туда часто бросают посетители. В результате неосторожных действий бийчанина загорелась одежда, которую он не смог потушить самостоятельно. Мужчина получил ожоги лица и верхней части туловища III степени.