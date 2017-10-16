×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Кубики для фронтовиков

9 |
Есть мнение
Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич: «Сравнивать меня с Людмилой Зубович пока можно только по прическе»
22
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

190

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Евгений Якуба решил вернуться на старое место?
Новую методику в хирургии позвоночника применили алтайские врачи
Участники театрального проекта «Большая сцена-3» побывали в Барнаульском зоопарке. Фотоотчет
«УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ»: НОВЫЕ ИМЕНА-3


Резонанс
Темы недели
Стало известно, кто возглавил крупнейшую алтайскую больницу вместо Валерия Елыкомова
84 |
Казаки вызвали спикера Алтайского Заксобрания на подмогу в «штурме» Барнаульского элеватора
38 |
В блогах
Олег Боронин

16.10.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Время как волчица

14
Владислав Вакаев

11.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Приближается дата весьма значимого для многих жителей Алтайского края юбилея...

43
Александр Карлин

10.10.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Не рубите сгоряча

27
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей «Случайность невозможна»: «хранители» бийского Вечного огня прокомментировали ЧП с бездомным

«Случайность невозможна»: «хранители» бийского Вечного огня прокомментировали ЧП с бездомным

17.10.2017 10:32

16 октября в городской больнице № 2 Бийска скончался 39-летний местный житель, который несколькими днями ранее получил сильнейшие ожоги на городском мемориале. Врачи пытались его спасти, однако у мужчины было поражено 90 % тела, сообщают «Вести 22». Между тем в «Бийскмежрайгазе», который занимается обслуживанием Вечного огня, своей вины в случившемся не видят.

На предприятии пояснили, что газовую горелку Вечного огня защищает специальная решетка, которая оказалась сдвинута с места. Как говорят в компании, подобное произошло в наукограде впервые. «Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что без дикого желания и просто так по случайности ее точно никак невозможно с места сдвинуть, потому что она достаточно тяжелая и громоздкая. Лично посмотрим конструкцию решетки, если что, можно модернизировать, чтобы исключить подобные случаи в будущем. Мы, со своей стороны, работу над ошибками проделаем и свои рекомендации разработаем», - заверил журналистов главный инженер предприятия «Бийскмежрайгаз» Юрий Казаков.

По основной версии бийчан, мужчина пострадал потому, что пытался достать монеты, которые горожане бросают в Вечный огонь, чтобы почтить память умерших. «Существует в архаичной культуре, в частности, у алтайцев, такая традиция: когда вы посещаете какие-то арджаны, места, связанные с духами, то нужно оставлять там монеты. Эта традиция, как сами алтайцы рассказывают, возникла не сразу. Вначале было принято оставлять какие-то вещи. Но так как обычно у людей с собой под рукой только деньги, самый ценный предмет, который можно пожертвовать, то свелось к тому, что оставляют какую-то монету», - пояснили сотрудники отдела истории Бийского краеведческого музея.

Напомним, 12 октября около 5:00 житель Бийского района обнаружил у мемориала «Слава воинам-бийчанам» полыхающего мужчину. Очевидец сразу же сообщил об инциденте в полицию и вызвал «скорую помощь». Прибывшие правоохранители установили, что пострадавший мужчина является гражданином без определенного места жительства. Сотрудники полиции предполагают, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний мужчина снял решетку с мемориала, чтобы достать мелочь, которую туда часто бросают посетители. В результате неосторожных действий бийчанина загорелась одежда, которую он не смог потушить самостоятельно. Мужчина получил ожоги лица и верхней части туловища III степени.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 11
гость

17.10.2017 10:39

ваша раша . кому монетки, а кому мост на сахалин . и осталось путиняткам
только показывать "адмирала " в роли троцкого с текстом , взятым ими из журнала плейбой.
Для 10:39

17.10.2017 11:52

Ну раша то наша,а ваша чо ? Расколись что б обзавидоваться то !!!
власовцу -11-52

17.10.2017 12:28

раша - всегда ваша . а наша - Советская Россия .
наша страна - не делила с ботсваной показатели детской смертности ,
не соревновалась с габоном , как и бандеры ,
по экономическим показателям , а была мировым лидером . по всему . если не первой , то второй по отраслям .
даже по промроботам , не тем что нам по ящику показывают, была второй , отставая малость от японцев .
мы даже могли сигать в крым . я сам в детстве туда каждый год летал на три недели , и не за госоплату .
как нынче силовики драные . будучи из рядовой семьи . крым ваш , а не наш . нам похрену чей он .
у нас не брали деньги за лечение в больницах , у нас не умирали люди на остановках , у нас была армия ,
которой у вашей раши нет . у вас ничего нет . даже земля продана западу .
Для 12:28

17.10.2017 12:33

Ну вот ...просрался ? Подотрись теперь и не воняй...
для 12-33

17.10.2017 12:44

обосралась ваша раша . которая плодит таких уродов как ты .
для 12:44

17.10.2017 12:48

Потужся, потужся еще не все вышло. Урода в зеркале увидишь, когда зубы чисить будешь если ты их чисишь.
СашОК

17.10.2017 16:20

Ту 12:44,изгиб кастрюли медной,ты обнимаешь нежно?
Завсегдатай

17.10.2017 17:30

Как же так получилось, что в Великой России мужик в 39 лет стал бездомным и вероятнее всего безработным? Что же за жизнь такая, что ради монеток пришлось жизнью рисковать. В Великой России должны были положить его больничку, вылечить от алкоголизма, предоставить жильё и работу. Но пока величия что-то не видно.
12:44

17.10.2017 17:47

плодит-то вашими дырами
***********************************************

17.10.2017 21:45

И опять Путин здесь ни причем!
Кум

17.10.2017 22:40

Ага,стекломой ему Путин наливал,не?