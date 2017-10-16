Алтайские следователи подтвердили информацию об истязаниях в топчихинском детдоме

Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении директора социального учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Топчихинском районе, которую ранее уже взяли под стражу. По версии следствия, руководитель детдома приказывала воспитанникам истязать друг друга, сказано в сообщении СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с января по февраль 2017 года директор, явно выходя за пределы своих полномочий, для наказания нескольких подопечных дала указание другим воспитанникам причинить им физическую боль. Выполняя требования должностного лица, четверо несовершеннолетних в ее присутствии избили других детей прямо в здании детдома.

По решению четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия). Оно объединено в одно производство с другим делом по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Ранее следком выяснил, что в 2016 году подозреваемая, используя свое служебное положение, присвоила полученные ею в подотчет 138 тысяч рублей, израсходовав их на собственные нужды и предоставив в бухгалтерию подложные документы. Кроме того, ранее директор центра помощи детям фиктивно трудоустроила знакомую в должности заведующей медицинского кабинета учреждения, в результате чего получила и присвоила денежные средства, начисляемые в качестве зарплаты несуществующего работника на общую сумму не менее 25 тысяч рублей. Также директор подозревается в присвоении денежных средств на сумму 350 тысяч рублей, которые были перечислены учреждением на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы, после чего по просьбе подозреваемой переданы ей.

Сейчас директор детдома находится в следственном изоляторе. Следователи собирают доказательства совершения преступлений по обеим статьям УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.