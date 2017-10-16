Алтайский «банкротный» вуз оказался должен почти 90 млн рублей своим «спонсорам»

Алтайская академии экономики и права признана банкротом. С ходатайством в арбитражный суд обратилось собрание кредиторов вуза, а также временный управляющий. Конкурсное производство введено в академии до 29 марта 2018 года, следует из материалов дела.

Арбитражный суд Алтайского края признал ААЭП банкротом. Такое решение принято после рассмотрения отчета временного управляющего Вячеслава Литинского о результатах процедуры наблюдения. С требованием признать вуз банкротом 21 декабря 2016 года обратилась внучка бывшего ректора академии Леонида Тена Лейла Шукурова. 5 мая в ААЭП было введено наблюдение, временным управляющим стал г-н Литинский.

Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность должника, управляющий пришел к выводу, что за 2016 год основные средства вуза сократились до 76,9 млн рублей (в 2015 году — 129,9 млн рублей), дебиторская задолженность составляла 4 млн рублей, а кредиторская — 30,4 млн рублей. Вячеслав Литинский сделал вывод о том, что учитывая отзыв лицензии на ведение образовательной деятельности, восстановление платежеспособности должника невозможно. При этом балансовая стоимость имущества ААЭП составляет 90,8 млн рублей, что достаточно для покрытия судебных расходов на ведение процедуры банкротства. В настоящее время в реестр требований включены 290 кредиторов, общая сумма претензий составляет 88,6 млн рублей.

Кроме того, у вуза установлены признаки преднамеренного банкротства. В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении лиц, контролирующих деятельность должника. Речь идет о совершении сделок по отчуждению имущества академии за период с 1 января 2015 года по 5 мая 2017 года. Также суд принял решение истребовать у ректора ААЭП Александра Тена бухгалтерскую и иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности вуза. Все это должно быть передано конкурсному управляющему.