4 тысячи каменских льготников могут остаться без субсидий на оплату теплоснабжения

16 октября в Камне-на-Оби состоялась внеочередная сессия райсовета, на которой озвучили новые проблемы, связанные с отопительным сезоном, сообщают «Каменские известия». Оказалось, что «сбежавший» из города новосибирский инвестор прихватил с собой почти 2 млн рублей из платежных средств каменцев за отопление. Кроме того, отсутствие утвержденных тарифов ставит под угрозу январские льготы жителей Каменского района.

Как пояснил районный депутат Андрей Караваев, в целях продления существующего, либо установления нового тарифа на услуги теплоснабжения на 2017 год МУП «Теплосеть Камень-на-Оби» необходимо было в установленный законом срок (май 2017 года) собрать пакет документов и представить в уполномоченный орган, чего сделано не было. «Отсутствие тарифа приводит к невозможности расчета субсидий и компенсаций на отопление. Фактически с 1 января 2018 года определенная категория граждан, пользующихся социальными льготами, будет лишена возможности получать компенсации. Возникает вопрос о намерениях МУПа при подготовке к отопительному сезону. Так, 25 мая 2017 года МУП самостоятельно обращается в суд о признании «себя» банкротом. 1 августа предприятию в этом было отказано. В последующем арбитражным судом 10 августа банкротство все же начали на основании заявления «Алтайкрайэнерго» с размером требований около 3 млн рублей. Полагаем, что данная сумма могла быть уплачена, что позволило бы избежать процедуры банкротства», - заявил народный избранник.

Депутат также «прошелся» по покинувшему город ООО «Теплосервис» из Новосибирска. Г-н Караваев выяснил, что, имея уставной капитал в 10 тысяч рублей, руководитель компании успел накопить долгов на 50 млн рублей. На этом основании депутат сделал вывод, что новосибирский инвестор не обладал какими-либо материальными запасами, чтобы запрашивать повышенный тариф. «За время пребывания в городе ООО «Теплосервис» успело получить определенные денежные средства, не осуществляя никакой деятельности. Подтверждено документально, на основании незаконного соглашения новосибирцы получили от каменского МУПа 1 468 388 рублей. Эта сумма является платой граждан за услуги теплоснабжения, оказанные МУПом», - отметил Андрей Караваев.

Его слова о получении новосибирцами денег подтвердил каменский межрайонный прокурор Алексей Капралов. Однако переданная сумма оказалась выше - почти 2 млн рублей. Представитель надзорного ведомства заявил, что по данному факту уже проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. «Почему стала возможна такая ситуация!? Когда прокурор официально предупредил директора МУПа о невозможности перевода денег в новое предприятие. К предостережению прокурора руководитель отнесся безразлично и сегодня мы имеем данную ситуацию. Знала ли об этом администрация?» - обратился к местным властям прокурор. Они в свою очередь заверили, что с ними руководство МУПа данное решение не согласовывало.

Андрей Караваев между тем напомниил собравшимся, что сейчас необходимо решать насущную проблему. Нужно создать новый МУП, определить и утвердить тариф и успеть все сделать до 1 января, чтобы не пострадали 4 тысячи льготников. После этого необходимо подготовить инвестиционную программу, выставив ее на торги, чтобы концессионеры вошли в нее на условиях муниципалитета. Глава района Федор Найден прервал многочисленные дебаты: «Почему сегодня мы выносим этот вопрос на обсуждение? Чтобы не получилось, что создаем МУП, проведем огромный пласт работ, а придем к тому, что тарифа нет». Депутаты согласились, что без повышения тарифа все же не обойтись. В результате бурные обсуждения в очередной раз закончились «принятием информации к сведению и дальнейшему рассмотрению вопроса».

Как сообщалось ранее, наибольшие проблемы с подачей тепла в текущем сезоне в регионе могут возникнуть у Камня-на-Оби. Теплоснабжающая организация ООО «Теплосервис» из Новосибирска выиграла тендер на аренду каменского оборудования в середине августа текущего года. До этого отоплением горожан ведало местное МУП «Теплосеть», накопившее около 140 млн рублей долгов и находящееся в данное время в процедуре банкротства. С новосибирской фирмой муниципалитет подписал контракт сроком на 11 месяцев с возможностью впоследствии заключить концессию. В середине августа ООО «Теплосервис» приступило к работе, чтобы успеть подготовить каменское тепловое хозяйство к отопительному сезону 2017-2018 года в сжатые сроки. Однако уже 5 октября компания заявила о своем решении покинуть город из-за отсутствия взаимопонимания с муниципалитетом.