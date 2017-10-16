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Главная Лента новостей Новые владельцы барнаульского «Старого базара» прикроют здание «фрешем»

Новые владельцы барнаульского «Старого базара» прикроют здание «фрешем»

20.10.2017 10:30

Эскиз здания Центрального рынка
Эскиз здания Центрального рынка

Строительная компания «Сибирия», ставшая в мае 2017 года собственником здания Центрального рынка, не собирается коренным образом менять его профиль. Владельцы представили эскизы реконструкции сооружения, согласно которым архитектурный облик планируют максимально сохранить, заменив инженерные сети и сделав здание более современным и многофункциональным, информирует пресс-центр администрации Барнаула.

Такой подход предложила компания «ТЦ БЦ», управляющая коммерческой недвижимостью. «Предлагаем собственнику создать рынок нового формата, сохранив все лучшее. Этот рынок не будет повторять ни один известный европейский, московский, новосибирский образец, он будет создан с учетом своей истории, особенностей развития территории, новых форматов и сервисов торговли», - заявили представители компании.

Как стало известно, первый этаж обновленного рынка будет тесно связан с развитием пешеходной зоны улицы Мало-Тобольской. Здесь разместят кафе и рестораны с монокухнями, которые востребованы во время обеденного перерыва. Предполагается, что горожан привлечет большой выбор кухонь, вместительная парковка, а также само расположение здания в историческом центре, в непосредственной близости от пешеходной зоны. Что касается второго этажа, его планируют развивать как классический рынок: здесь появится эко-маркет и фреш-маркет с сопутствующими современными сервисами. Также владельцы рынка рассчитывают стать партнерами и участниками массовых праздников, которые будут проводиться в пешеходной зоне.

Как уже сообщалось, победителем аукциона на покупку недвижимости в апреле 2017 года стало ООО «ДомоС», аффилированное со строительной компанией «Сибирия». Стартовая цена объекта, реализованного только с 19-ой попытки, пять лет назад составляла 190 млн рублей, а продали его за 53,2 млн рублей. В конце 2015 года здание было законсервировано, арендаторов разместили в других стационарных объектах торговли.

Фото: пресс-центр Барнаула

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Комментарий

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Комментариев 2
ФигВам

20.10.2017 10:32

Хм... По мне - так вполне здравое решение. Осталось дождаться как его реализуют...
Гость

20.10.2017 11:13

Достойно! Ждём!