Закладки с наркотиками у здания Алтайского Заксобрания оставлял студент академии госслужбы

Правоохранительные органы выяснили личности молодых людей, которые несколько дней назад пытались сделать закладки с синтетическими наркотиками у Парламентского центра Алтайского края и нескольких ведомственных зданий. Оказалось, что один из наркодилеров — студент Академии госслужбы при президенте России, сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на представителей Росгвардии.

По словам инспектора вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Натальи Гусевой, закладки делали двое молодых людей. Оба приехали в Барнаул из Республики Алтай. Один из них учится на первом курсе алтайского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Какие последствия ждут парня, пока не сообщается, однако очевидно, что после возбуждения уголовного дела о карьере в органах власти ему можно будет забыть.

Напомним, 18 октября сотрудники вневедомственной охраны задержали у здания парламентского центра в Барнауле двоих молодых людей, которые средь бела дня делали закладки синтетических наркотиков. Гвардейцы обратили внимание на то, что парни, увидев служебный автомобиль, выбросили что-то в кусты. Как выяснилось, они пытались избавиться от пакетиков с синтетическими наркотиками.

Сотрудники правоохранительных органов прошли по всем местам, где были сделаны закладки и изъяли находившиеся там наркотики. Один из тайников был сделан рядом с Парламентским центром на улице Анатолия. «В ходе разговора с ними сотрудники вневедомственной охраны спросили, есть ли при них запрещенные вещества. Молодые люди сразу сознались, что при них находятся наркотические средства. При досмотре задержанных граждан у одного из них было изъято три пакетика с наркотическим вещество, а у другого – 11. Были изъяты сотовые телефоны, в одном из которых находились фотографии вместе с адресами закладок, которые они уже совершили», — объяснила представитель Росгвардии.

Общий вес обнаруженного синтетического наркотика составил больше 2,5 г, что является крупным размером. По данному факту сейчас проводится проверка, в ближайшее время можно ожидать возбуждения уголовного дела.