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Закладки с наркотиками у здания Алтайского Заксобрания оставлял студент академии госслужбы

20.10.2017 12:32

Правоохранительные органы выяснили личности молодых людей, которые несколько дней назад пытались сделать закладки с синтетическими наркотиками у Парламентского центра Алтайского края и нескольких ведомственных зданий. Оказалось, что один из наркодилеров — студент Академии госслужбы при президенте России, сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на представителей Росгвардии.

По словам инспектора вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Натальи Гусевой, закладки делали двое молодых людей. Оба приехали в Барнаул из Республики Алтай. Один из них учится на первом курсе алтайского филиала Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Какие последствия ждут парня, пока не сообщается, однако очевидно, что после возбуждения уголовного дела о карьере в органах власти ему можно будет забыть.

Напомним, 18 октября сотрудники вневедомственной охраны задержали у здания парламентского центра в Барнауле двоих молодых людей, которые средь бела дня делали закладки синтетических наркотиков. Гвардейцы обратили внимание на то, что парни, увидев служебный автомобиль, выбросили что-то в кусты. Как выяснилось, они пытались избавиться от пакетиков с синтетическими наркотиками.

Сотрудники правоохранительных органов прошли по всем местам, где были сделаны закладки и изъяли находившиеся там наркотики. Один из тайников был сделан рядом с Парламентским центром на улице Анатолия. «В ходе разговора с ними сотрудники вневедомственной охраны спросили, есть ли при них запрещенные вещества. Молодые люди сразу сознались, что при них находятся наркотические средства. При досмотре задержанных граждан у одного из них было изъято три пакетика с наркотическим вещество, а у другого – 11. Были изъяты сотовые телефоны, в одном из которых находились фотографии вместе с адресами закладок, которые они уже совершили», — объяснила представитель Росгвардии.

Общий вес обнаруженного синтетического наркотика составил больше 2,5 г, что является крупным размером. По данному факту сейчас проводится проверка, в ближайшее время можно ожидать возбуждения уголовного дела.

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Комментарий

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Комментариев 12
ФигВам

20.10.2017 12:38

Хм... Отличное приобщение к госслужбе...
КВН г Славгорода

20.10.2017 12:40

Удивили Барнаул !!! Лет десяток назад сын генерала ГУВД края Валькова , который являлся сотрудником наркоконтроля, в звании подполковника по килограмму в день продавал героин , а сейчас после отсидки загорают уж сколько лет в солнечном Сочи. Денег на всё хватило . Отсидел , откопал доллары , а они ещё в десять раз выросли. А про то , что загубил сколько душ , то ему за миллионы длинногривые отмолят и отпоют и отпляшут.
Гость

20.10.2017 13:01

Доходная стала профессия, закладчик (сапер). У одного полицейского чина сынулю поймали за этим занятием. Родители !!! обратите пристальное внимание на своих детей.
Тулупу в погонах.)))

20.10.2017 13:03

Не жмут погоны -та, когда спишь с открытыми шорами?
Поди, сам этот сектор протестировал, знал, где могут стоят камеры видеонаблюдения на терр нового парламентского центра, не хухры - мухры мальчики -курьеры были подобраны, с фотоотчётами - всё по современным технологиям контроля. Это похоже, что патрульные от маршрута отклонились не туда зарулили, раньше этот экипаж тут, возможно, не дефилировал.
Тому, кто на предыдущей инфе кричал, "скормить порошок закладчикам" и тем кто 2 десятка лайков дал... особо не ратуйте, а то приедет "визирь полномочный" по этой "экзекуции" из самой столицы, и уши вам от трепет. И вернёт всё на исходное положение. А студен тики, небось, для подработки в козырном месте, форму допуска получили после проверки.
КВНщику из Славгорода

20.10.2017 13:05

Знаете ли нет еще десяти лет, было это в 2009 году и дали Алёше Валькову 10 лет (потом с годок скостили) но.... он уже ДАВНО НА СВОБОДЕ...
КВН г Славгорода

20.10.2017 13:15

Благодарим за точную дату . Думается , что вы бывший сотрудник. И ещё , если знаете , как сложилась судьба Николая Белова , которого садили вместе с Вальковым ? Знали мы его , приезжал в Славгород , казался хорошим сотрудником.
Сплетникам

20.10.2017 15:04

Валькова осудили в 2006 году. Ни за что, просто потому что его руководитель, Валькова, мстил его папе. А через сына - самое верное дело. Поэтому не надо брехать про загубленные души, если пользуетесь непроверенными слухами. А кто их распускал - известно.
вот пугало то орет 13-03 как козырь битый

20.10.2017 15:07

с Колумбии -Мексики мукомолы нагрянут элитных потребителей выбирать по конкурсу-
Миссис Олтай.
када вытрясут контакт смотрящего за регионом , тада чертежик фломастером будет ,
может и не будет.
Славгородскому КВНу

20.10.2017 15:15

Служил с обоими. Как раз "хороший парень" Коля Белов и потянул за собой Валькова.
Для 15:04

20.10.2017 18:16

На одной мести осудили на такой срок ??? Сами то думайте чего пишете. Решил Лавров отомстить Валькову и посадил Алешу на 10 лет . Бред несете.
И еще 15:04

20.10.2017 18:23

Валькова и его подельника задержали в 2007 году . Гугл Вам в помощь в инЭте все есть.
15:15

20.10.2017 18:30

Капитан-Паровоз Белов ? Отхватил срока на полгода тяжелее ?
Криво разбираешься в психологии , а слова начтретьотдела -
это за компенсацию будущую договорились.