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Главная Лента новостей Вопреки слухам Лидия Громогласова не примет участие в конкурсе на пост главы Бийска

Вопреки слухам Лидия Громогласова не примет участие в конкурсе на пост главы Бийска

20.10.2017 17:22

Вечером 19 октября в Бийске завершился прием заявок от желающих принять участие в конкурсе на замещение должности главы города. Среди них, вопреки активно распространявшимся инсинуациям, не оказалось нынешней «представительной» главы Лидии Громогласовой, следует из сообщения, опубликованного на сайте администрации наукограда.

Желание стать новым сити-менеджером изъявили девять человек, всего трое из них участвовали в выборах в Бийскую гордуму. В списке 38-летний председатель Совета кооперативного участка «Рассвет» потребительского общества «Алатырь» Владимир Алексеев, 49-летний начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Петр Ионенко, 59-летний безработный Николай Кочергин, 26-летний замдиректора по связям с общественностью ООО «Быттехника» Дмитрий Пономарев (выдвигался в гордуму от КПРФ), 44-летний директор ООО «Каратэлектромонтаж» Сергей Пономарев, 54-летний пенсионер Владимир Саночкин, 46-летний и. о. главы администрации города Александр Студеникин (был лидером списка «Единой России» на выборах в гордуму), 41-летний замдиректора ООО «Сити-Лифт-Центральное» Андрей Таран (хотел пройти в гордуму как самовыдвиженец), 69-летний пенсионер Василий Часовских.

Ясно, что основным претендентом является действующий и. о. главы администрации Александр Студеникин. Участие в конкурсе второго чиновника Петра Ионенко наводит на мысль, что ему отведена роль технического кандидата. 19 октября депутат гордумы Бийска Евгений Корчагин рассказал ИА «Банкфакс», что оппозиция не выдвинула единого кандидата, поскольку никто не захотел вставать у руля наукограда после «разрушительного» правления Николая Нонко. «Надо понимать, что катастрофическая ситуация сложилась с городским бюджетом и мало кто хочет по своей воле возглавить администрацию в этот момент. У нас нет своего кандидата, хотя если бы кто-то выдвинулся, он мог бы стать единым от оппозиции. Заходить в город после пяти лет правления предыдущей команды — сложно. Я точно не готов, даже не думал об этом. На мой взгляд, сейчас основная задача — диалог с краевой властью, чтобы стабилизировать ситуацию с бюджетом», — считает г-н Корчагин.

Отметим, что не все из подавших заявки в итоге смогут принять участие в конкурсе. 24 ноября состоится итоговое заседание конкурсной комиссии, согласно которому и будут выданы рекомендации по участию в конкурсе тех или иных кандидатур, в случае их соответствия его условиям.


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