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Главная Лента новостей Счетная палата сомневается в достижимости прописанного Алтайскому краю экономического роста

Счетная палата сомневается в достижимости прописанного Алтайскому краю экономического роста

24.10.2017 09:57

Счетная палата Алтайского края сделала вывод о рисках, с которыми регион может столкнуться в 2018 году. По данным ведомства, запланированные показатели развития краевой экономики могут не быть достигнуты. Главной причиной, как ни странно, названы продолжающиеся санкции на уровне страны в целом.

Как указано в сообщении на сайте Счетной палаты, она подготовила заключение на проект бюджета Алтайского края на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Анализ проводился в соответствии с федеральным законодательством, «майскими» указами президента Владимира Путина и стратегическими задачами, сформулированными губернатором Александром Карлиным. Ведомство обратило внимание на существующие риски «недостижения прогнозируемого роста экономики в социально-экономических условиях, обусловленных продолжающимися финансовыми и экономическими санкциями».

В то же время, как сообщает «ПолитСибРу», во время публичных слушаний по проекту бюджета министр экономического развития Алтайского края Николай Чиняков отметил, что, прогнозируя рост экономики, региональные власти опирались на тренды, обозначенные федеральным правительством. То есть позитивный прогноз существует в расчете на сохранение в ближайшие годы санкций и контрсанкций, сокращение инфляции, постепенное восстановление потребительского спроса и активизацию уже упомянутой инвестиционной деятельности. Так, в следующем году власти рассчитывают на существенный прирост инвестиций в основной капитал в размере до 4,5 %, а в 2019 и 2020 годах рост инвестиций ожидается в размере 6 % и 7,1 % соответственно.

Также очень оптимистично выглядят прогнозы краевых властей в части роста валового регионального продукта (ВРП). Здесь цифры интересны в сравнении. Так, в проекте бюджета Российской Федерации рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2018 году прогнозируется в 2,1 %, в 2019 году — 2,2 %, в 2020 году — 2,3 %. И даже к таким цифрам скептически отнеслись в Центробанке, предположив, что рост ВВП стоит ожидать на уровне от 1,5 % до 2 % в год. Ожидания же властей Алтайского края даже масштабнее, чем у федерального правительства. Рост ВРП в 2018 году прогнозируется в 2,6 %, в 2019 году – 3,6 %, а в 2020 году – 3,8 %. К слову, в 2016 и 2017 годах рост составил лишь 1,6 %, что вполне укладывается в консервативную оценку ЦБ.

К повышению инвестиционной активности, по расчетам региональных властей, должно привести то, что на фоне снижения инфляционных ожиданий произойдет рост кредитования. Но и здесь, согласно заключению Счетной палаты, есть риск. Заключается он в том, что темпы прироста объемов кредитования корпоративного сектора могут быть невысокими из-за проведения кредитными организациями «сдержанной» политики в отношении оценки финансовой устойчивости заемщиков.

Выводы Счетной палаты заключаются в том ,что бюджет направлен на поддержание «стабильности, устойчивости и сбалансированности». Главный финансовый документ сформирован на основе госпрограмм Алтайского края, в нем заложена очередная оптимизация расходных обязательств и перераспределение средств в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития.

Как отмечает ведомство, доходы краевого бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 83,6 млрд рублей, расходы – 88,4 млрд рублей. В 2018 году сохраняется тенденция превышения расходов краевого бюджета над доходами, размер дефицита составит 4,8 млрд рублей.  


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Комментарий

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Комментариев 9
гость

24.10.2017 10:22

Что там с "Леруа Мерлен", кто знает? Говорят, пожарных было дофига вокруг него вчера вечером.
Куратор

24.10.2017 10:54

Позор правительству, которое довело нашу страну до того, что на нам стали страшны какие-то санкции.
СССР сидел за железным занавесом и плевать на все санкции хотел.
ФигВам

24.10.2017 11:46

Куратор писал(а):
и плевать на все санкции хотел

Хм... А не хрен было верить в "западный рай" и "столбовую дорогу человечества".
Всё сами потеряли - по принципу: "отдай жену дяде, а сам иди к б@лди"...
Энти товарищи типа "сахаров+гайдар" под трепетным руководством одного "меченного", а второго - алкаша угробили великую державу. Теперь всё сызнова надо начинать.
Но уж лучше поздно, чем...
друг семьи

24.10.2017 11:58

"заложена очередная оптимизация расходных обязательств" Школы, больницы, фапы, садики...... Может ошибаюсь?
Кум

24.10.2017 11:59

Фигу-да всех оралльных и наслушавших эха мацы,нада бы мобилизовать на строительство Крымского моста!
Славгород

24.10.2017 12:47

Смотрим видео Навального, тогда, возможно, что то прояснится в положении дел в России. "Здоровья вам, денег нет, но вы держитесь тут"
БЕРЁМ В ПРИМЕРЬ ОПЫТ КУРАТОРА !?? ОГОРОДИЛСЯ ОТ ??

24.10.2017 13:14

православного НАУКОГРАДА железной стеной и тихохоньки воняет на моски алтайцевь!!
Переживающий

24.10.2017 13:41

Мне понравилась предложение - "Главной причиной, как ни странно, названы продолжающиеся санкции на уровне страны в целом."

Спасибо санкциям, есть на кого возложить безответственность руководства Алтайского края – страны ЕС, Америка….
И виноваты они, страны ЕС и Америка, во всех бедах Алтайского края – уровень жизни на грани вымирания, отсутствие нормального медицинского обслуживания, отсутствие в бюджете края средств на все социальные льготы, программы… и многое другое…

Конечно, хотелось бы узнать у наших чиновников, каким образом повлияли санкции на жизнь в Алтайском крае… но информации нет, к сожалению, поэтому голословно и без доказательств, поверить в то, что санкции виноваты в бедах края, я не могу…

Интересно, а если бы не санкции, на кого бы возложили вину, кто был бы виноват …
ПЕРЕЖИВАЮЩИЙ ЗАПЫЛ ПРО ШОКСАНКЦИИ от ЕГОРКИ!??

24.10.2017 13:59

Гайдара!! А виноват во всём КУРАТОР от ЖЕЛЕЗНОЙ СТЕНЫ!!