Счетная палата сомневается в достижимости прописанного Алтайскому краю экономического роста

Счетная палата Алтайского края сделала вывод о рисках, с которыми регион может столкнуться в 2018 году. По данным ведомства, запланированные показатели развития краевой экономики могут не быть достигнуты. Главной причиной, как ни странно, названы продолжающиеся санкции на уровне страны в целом.

Как указано в сообщении на сайте Счетной палаты, она подготовила заключение на проект бюджета Алтайского края на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Анализ проводился в соответствии с федеральным законодательством, «майскими» указами президента Владимира Путина и стратегическими задачами, сформулированными губернатором Александром Карлиным. Ведомство обратило внимание на существующие риски «недостижения прогнозируемого роста экономики в социально-экономических условиях, обусловленных продолжающимися финансовыми и экономическими санкциями».

В то же время, как сообщает «ПолитСибРу», во время публичных слушаний по проекту бюджета министр экономического развития Алтайского края Николай Чиняков отметил, что, прогнозируя рост экономики, региональные власти опирались на тренды, обозначенные федеральным правительством. То есть позитивный прогноз существует в расчете на сохранение в ближайшие годы санкций и контрсанкций, сокращение инфляции, постепенное восстановление потребительского спроса и активизацию уже упомянутой инвестиционной деятельности. Так, в следующем году власти рассчитывают на существенный прирост инвестиций в основной капитал в размере до 4,5 %, а в 2019 и 2020 годах рост инвестиций ожидается в размере 6 % и 7,1 % соответственно.

Также очень оптимистично выглядят прогнозы краевых властей в части роста валового регионального продукта (ВРП). Здесь цифры интересны в сравнении. Так, в проекте бюджета Российской Федерации рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2018 году прогнозируется в 2,1 %, в 2019 году — 2,2 %, в 2020 году — 2,3 %. И даже к таким цифрам скептически отнеслись в Центробанке, предположив, что рост ВВП стоит ожидать на уровне от 1,5 % до 2 % в год. Ожидания же властей Алтайского края даже масштабнее, чем у федерального правительства. Рост ВРП в 2018 году прогнозируется в 2,6 %, в 2019 году – 3,6 %, а в 2020 году – 3,8 %. К слову, в 2016 и 2017 годах рост составил лишь 1,6 %, что вполне укладывается в консервативную оценку ЦБ.

К повышению инвестиционной активности, по расчетам региональных властей, должно привести то, что на фоне снижения инфляционных ожиданий произойдет рост кредитования. Но и здесь, согласно заключению Счетной палаты, есть риск. Заключается он в том, что темпы прироста объемов кредитования корпоративного сектора могут быть невысокими из-за проведения кредитными организациями «сдержанной» политики в отношении оценки финансовой устойчивости заемщиков.

Выводы Счетной палаты заключаются в том ,что бюджет направлен на поддержание «стабильности, устойчивости и сбалансированности». Главный финансовый документ сформирован на основе госпрограмм Алтайского края, в нем заложена очередная оптимизация расходных обязательств и перераспределение средств в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития.

Как отмечает ведомство, доходы краевого бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 83,6 млрд рублей, расходы – 88,4 млрд рублей. В 2018 году сохраняется тенденция превышения расходов краевого бюджета над доходами, размер дефицита составит 4,8 млрд рублей.