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Главная Лента новостей Секретарь Совбеза России «предрек» снижения турпотока на Алтай из-за роста стихийных свалок

Секретарь Совбеза России «предрек» снижения турпотока на Алтай из-за роста стихийных свалок

25.10.2017 09:56

Алтайский край наряду с Кемеровской и Омской областями, а также республиками Тыва и Бурятия оказался в лидерах по количеству несанкционированных свалок. Такое заявление 24 октября сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев на выездном совещании по вопросам национальном безопасности в Барнауле, сообщает ТАСС. По мнению федерального чиновника, такое критическое положение может вызвать рост социальной напряженности в регионах и снижение туристического потенциала.

По словам Николая Патрушева, на сегодняшний день в Сибири выявлено 4 тысячи несанкционированных свалок, которые занимают общую площадь 10 тысяч га. Секретарь Совбеза добавил, что в районах размещения отходов повсеместно отмечается загрязнение окружающей среды, формируется неблагополучная санитарно-эпидемическая ситуация. «Наиболее критичное положение отмечается в Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях, а также республиках Тыва и Бурятия. В Иркутской области полигоны твердых коммунальных отходов в нарушение законодательства располагаются в непосредственной близости от побережья озера Байкал в границах центральной экологической зоны», - заявил г-н Патрушев.

Он уверен, что перечисленные нарушения способствуют криминализации сферы обращения с отходами и создают угрозу экологической безопасности регионов, а также снижению их туристического потенциала. «Экологическая обстановка в округе остается непростой. В целом по СФО только в текущем году зарегистрировано 4,2 тысячи экологических преступлений, размер причиненного материального ущерба по которым составил более 12 млрд рублей», - подытожил выступающий.

Его позицию поддержал присутствующий на совещании полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. Он настаивал на том, что бизнес в сфере переработки отходов должен стать более открытым и прозрачным. «Работа по выстраиванию диалога с представителями академического сообщества, общественными, экологическими организациями и бизнесом является важной и ценной», - заявил он. По мнению полпреда, в последние годы в сфере охраны окружающей среды и здоровья человека складывается неблагоприятная ситуация из-за значительного объема накопленных отходов и их ежегодного прироста на миллионы тонн.

Обсудив проблемы экологической безопасности, участники совещания также затронули тему роста выявленных экстремистских преступлений в Сибири. «За восемь месяцев текущего года в СФО выявили 150 преступлений экстремистской направленности, рост в сравнении с прошлым годом составил почти 14 %», - отметил Николай Патрушев. Он добавил, что это стало возможным благодаря принятым мерам по совершенствованию оперативно-разыскной деятельности. В частности, в стране активизировали работу по выявлению в Сети и в библиотеках материалов экстремистского и террористического характера. Для этого штат сотрудников судебно-экспертных учреждений увеличили на 420 человек.

Не обошел стороной секретарь Совбеза и высокий уровень рецидивной преступности в Сибири, поскольку 62 % преступников в округе нарушают закон повторно. Он предложил более серьезно относиться к организации работы по созданию центров социальной адаптации и реабилитации граждан, отбывших уголовное наказание, а также к расширению сети государственных центров лечения и реабилитации страдающих наркоманией и алкоголизмом. Г-н Патрушев также потребовал принять дополнительные меры и для трудоустройства граждан, вернувшихся из мест лишения свободы.

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Комментарий

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Комментариев 15
У кого что болит...

25.10.2017 10:02

Банкфакс как всегда передергивает! Ощущение, что туристы только по свалкам и ездят) Нет свалок там, куда туристов возят!
Вопиющий беспредел

25.10.2017 10:08

Опять Карлин облажался. Ну, сколько можно!? И когда уже президент избавит Алтайский край от него?
Гость

25.10.2017 10:12

Засрали уже много и продолжают это делать. Петрогифы срубают пластами. Никого особо это не интересует. Незнечительный резонанс вызывает заказная (подставная) ловля высокопоставленных браконъеров...
Михаил Михайлович.

25.10.2017 10:24

Не только туристы и отдыхающие но и местные жители вываливают мусор в ленточные боры по всей его длине и с любой стороны Алтайского края. Несколько сотен тонн мусора собрать можно, а как его вырубают страшно смотреть. Поэтому я согласен с секретарём Совбеза России.
Житель края

25.10.2017 10:35

А что запоёт вся жюрналистика и особенно напилок , которые едят с руки Карлина ?
гость

25.10.2017 10:43

в свалках тоже чтоли виноват карлин он чтоли мусор куда попало бросает вы же кто вот здесь разную ерунду пишет и бросаете где попало уж если больные на голову то на всю
Стихийные свалки от перепроизводства упаковок?

25.10.2017 11:21

гость писал(а):
мусор куда попало бросает

ЧЕЛ:
Листая архивы районного уровня ещё в лихие окаянные 90-е.... я обратил внимание на примерную повестку дня заседания одного нашего сибирского райисполкома от февраля 1942 года... "О мерах по предупреждению кишечных инфекций и санитарной профилактике" ... Выполняя решения Советского Правительства... одним из пунктов своего решения райисполком обязывал селян иметь в каждом дворе уборную, туалет без удобств на улице... Шла война ведь...

Так может кнут нужен для человекообразных всех видов и должностей
в тч. производителей упаковок и ответственных за территории.

Без войны засрались...
массаж мозга

25.10.2017 11:32

acczapov, и так все знают, что у Орального сиси 3-го размера, зачем его рекламировать, то???
Рост преступлений экстремисткой направленности

25.10.2017 11:35

перлюстрация всех книжных изданий в библиотеках - особенно сказки русские народные , расширение центров адаптации и лечения страдающих тоже как никогда актуально . Бороться с первопричиной и трудно , и практически невозможно .
ВОПРОС

25.10.2017 11:46

Относятся ли к свалкам кладбища, которые, как известно, не улучшают экологию и разрастаются в последние годы темпами не меньше, чем свалки? А уж криминализировано похоронное дело еще больше, чем утилизация отходов. Едешь по федеральным трассам,- одни кладбища и могилы с крестами вдоль дороги. В Барнауле уже и хоронить негде будет.
Массаж мозга

25.10.2017 11:53

Когда твои родичи сгниют на кладбище,тебя над ними и похоронят!
ССГ

25.10.2017 12:10

Эта проблема лежит в области, как человеческого фактора, так и организации в сфере утилизации отходов. Многие люди загаживают среду своего обитания, даже не задумываясь о том, что себя же и уничтожают, а многие, из-за того, что у них нет средств на утилизацию. Все свалки должны принимать отходы от частных лиц бесплатно, человек и так несет затраты, когда везет мусор на свалку. Деньги на утилизацию должны браться с юридических лиц и, если этого не достаточно, то с бюджетных дотаций. Так или иначе, приходится тратить бюджетные деньги, и не малые, а возможно и бОльшие, на ликвидацию стихийных свалок. Ну а после подобных изменений, вести разъяснительные мероприятия среди населения и ужесточение штрафов за нарушения.
ССГ

25.10.2017 12:34

ВОПРОС писал(а):
Относятся ли к свалкам кладбища,


Это очень большая проблема для человечества. Население растет, но не только живых стало больше, но и мёртвых, которые (при помощи кладбищ) расползаются по планете, отвоёвывая пространство у живых. Чтобы решить эту проблему, необходима информационная проработка общества. Человечеству назрела необходимость переходить на кремацию тел умерших, иначе планета будет одним сплошным кладбищем. Кроме того, необходимо проводить такую политику ценообразования в этой области, чтобы кремация была более выгодна, в финансовом плане, чем захоронение, но не за счет повышения цен на захоронение, они и так запредельные и непосильные многим, а за счет удешевления кремации.
Бредер Валентина гСлавгород Алтайский край

25.10.2017 12:43

Да будет вам известно комментатор ССГ , что на вывоз ТБО ,озеленение и уборку и вывоз снега МУПЫ городов и районов получали десятки миллионов. Вот потому такие аферисты есть сейчас в каждом городе и районе края .На базе МУПОВ организовали ОООшки всунули своих людей и стригут и бюджетные деньги и ещё с жителей. Всем известный аферист Ярцев Ю.В. ,который сейчас обосновался в Славгороде вместе с крайдепутатом от ЕР Дирксом И.В. и творят чудеса. Им помогают и глава и все погонники Славгорода делать миллионы. А об аферисте Ярцеве писал Банкфакс -у него по всей Сибири открыто около ста фирм однодневок. Вот бы служивым заняться им в плотную , а они у нас в Славгороде наоборт прикрыли дело за подписью зам прокурора Котлярова Р.Ю. Да , что им секретарь Совбеза Патрушев ? Они как нахолобучивали бюджеты , так и будут продолжать дальше ,такое моё мнение.
Славгород

25.10.2017 16:50

События в славгороде развиваются настолько стремительно, что не успели мы глазом моргнуть, а МУПов нет. Ярцев диркс кинцель - проработали такие ушлые схемы,что всего лишь за пол года славгородские муниципальные предприятия остались без движимого и недвижимого имущества. На средства дорожного фонда за десятки миллионов в начале 2017 года была приобретена спец техника, в частности грейдер, но передан он был почему то в аренду ООО Благоустройство,за смешную сумму 20 тыс.руб. при том, что аренда такой единицы в час варьируется от 1500-1700 тыс. а сколько денег муниципальных отмоется через объемы работ, проводимые через только эту единицу мы не узнаем никогда, никто километраж за ним не считает. По линии благоустройства города ярцевым и дирксом монополизируется ВСЕ ВОКРУГ!!! попытались и кладбище захватить через лавреника, но вот незадача! хоть здесь правоохранители вовремя ухватились и завели уголовное дело за незаконное предпринимательство,по решению суда лавренику влепили штраф 200 тыс.руб. с арестом имущества до момента погашения штрафа.
На свалках возле города ярцев и диркс уже мониторят объемы выгружаемого мусора частниками и записывают номера машин и фамилии владельцев - квитанции за сброс нужно же куда-то слать, только вот на каком основании, кто установил у нас тарифы? только теперь бедные славгородцы, даже до свалки не доезжают, сбрасывают все у дороги и бегом назад)) ВОТ она -национальная безопасность.