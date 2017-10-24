Секретарь Совбеза России «предрек» снижения турпотока на Алтай из-за роста стихийных свалок

Алтайский край наряду с Кемеровской и Омской областями, а также республиками Тыва и Бурятия оказался в лидерах по количеству несанкционированных свалок. Такое заявление 24 октября сделал секретарь Совбеза России Николай Патрушев на выездном совещании по вопросам национальном безопасности в Барнауле, сообщает ТАСС. По мнению федерального чиновника, такое критическое положение может вызвать рост социальной напряженности в регионах и снижение туристического потенциала.

По словам Николая Патрушева, на сегодняшний день в Сибири выявлено 4 тысячи несанкционированных свалок, которые занимают общую площадь 10 тысяч га. Секретарь Совбеза добавил, что в районах размещения отходов повсеместно отмечается загрязнение окружающей среды, формируется неблагополучная санитарно-эпидемическая ситуация. «Наиболее критичное положение отмечается в Алтайском крае, Кемеровской и Омской областях, а также республиках Тыва и Бурятия. В Иркутской области полигоны твердых коммунальных отходов в нарушение законодательства располагаются в непосредственной близости от побережья озера Байкал в границах центральной экологической зоны», - заявил г-н Патрушев.

Он уверен, что перечисленные нарушения способствуют криминализации сферы обращения с отходами и создают угрозу экологической безопасности регионов, а также снижению их туристического потенциала. «Экологическая обстановка в округе остается непростой. В целом по СФО только в текущем году зарегистрировано 4,2 тысячи экологических преступлений, размер причиненного материального ущерба по которым составил более 12 млрд рублей», - подытожил выступающий.

Его позицию поддержал присутствующий на совещании полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. Он настаивал на том, что бизнес в сфере переработки отходов должен стать более открытым и прозрачным. «Работа по выстраиванию диалога с представителями академического сообщества, общественными, экологическими организациями и бизнесом является важной и ценной», - заявил он. По мнению полпреда, в последние годы в сфере охраны окружающей среды и здоровья человека складывается неблагоприятная ситуация из-за значительного объема накопленных отходов и их ежегодного прироста на миллионы тонн.

Обсудив проблемы экологической безопасности, участники совещания также затронули тему роста выявленных экстремистских преступлений в Сибири. «За восемь месяцев текущего года в СФО выявили 150 преступлений экстремистской направленности, рост в сравнении с прошлым годом составил почти 14 %», - отметил Николай Патрушев. Он добавил, что это стало возможным благодаря принятым мерам по совершенствованию оперативно-разыскной деятельности. В частности, в стране активизировали работу по выявлению в Сети и в библиотеках материалов экстремистского и террористического характера. Для этого штат сотрудников судебно-экспертных учреждений увеличили на 420 человек.

Не обошел стороной секретарь Совбеза и высокий уровень рецидивной преступности в Сибири, поскольку 62 % преступников в округе нарушают закон повторно. Он предложил более серьезно относиться к организации работы по созданию центров социальной адаптации и реабилитации граждан, отбывших уголовное наказание, а также к расширению сети государственных центров лечения и реабилитации страдающих наркоманией и алкоголизмом. Г-н Патрушев также потребовал принять дополнительные меры и для трудоустройства граждан, вернувшихся из мест лишения свободы.