Структура Сбербанка решила оставить себе «интерьеры» барнаульской «Республики»

Конкурсный управляющий ООО «Мега-дом» Василий Яковлев остановил безуспешные торги по продаже главного актива компании — барнаульского ТВК «Республика», «населенного» в основном магазинами мебели и интерьера. Как указано в реестре сведений о банкротстве, причиной стало желание одного из кредиторов — «дочки» Сбербанка — оставить за собой находящееся в залоге здание.

Приносящий доход ТВК должен был сменить собственника в рамках банкротства текущего владельца — ООО «Мега-дом», входящего в бизнес-империю предпринимателя Бориса Заякина. Компания управляет деятельностью «Республики», но она была признана банкротом в конце 2015 года, как и сам г-н Заякин. Торговый комплекс уже выставляли на торги, но по фиксированной начальной цене без пошагового снижения найти покупателя не удалось. Затем объявлялись аукционы с последовательным снижением цены (с 593 млн рублей до 263 млн рублей), но и тогда найти покупателя не удалось — конкурсному кредитору даже пришлось размещать объявление на сайте «Авито».

В материалах арбитража указано, что ТВК изначально находился в залоге у Сбербанка по договору ипотеки от 2014 года. Залоговая стоимость только самого торгового комплекса без земли тогда была определена в размере 637 млн рублей. Однако в мае 2016 года Сбербанк передал свои права требования московскому ООО «СБК Стекло», которое через компанию «СБК Проект» подчинено ООО «Сбербанк Капитал». Сейчас в качестве залогового кредитора указана компания «СБК Актив», которая и приняла решение снять «Республику» с торгов. «Торги завершены вследствие оставления конкурсным кредитором предмета залога за собой», указано в карточке.

Отметим также, что между Сбербанком и другими кредиторами (среди них — банки «Открытие», «Газпромбанк», ИФНС России по Октябрьскому району Барнаула и другие) возникли разногласия по поводу судьбы ТВК. В связи с этим конкурсный управляющий был вынужден обратиться в арбитражный суд с заявлением о разрешении разногласий через возобновление торгов. Однако в итоге он отказался от иска, 18 октября арбитраж прекратил по нему производство.

Дальнейшая судьба «Республики» пока не поясняется. Отметим, что общая площадь объекта составляет 47 813 кв. м. Здание имеет пять этажей. Площадь вокруг здания благоустроена — асфальт, парковочные места, подъезды как для посетителей, так и для разгрузки и отгрузки товара. Доход с объекта за 2014 год составил 156 млн рублей, за 2015 — 157 млн рублей, говорилось в сообщении на «Авито». Не исключено, что структуры Сбербанка в среднесрочной перспективе будут сами управлять ТВК.

Напомним, что в конце сентября отдел судебных приставов по Октябрьскому району Барнаула возбудил исполнительное производство в отношении ООО «Индекс ЛМ Рус», которое управляет супермаркетом интерьера Index Living Mall, позиционируемого как аналог шведской IKEA. Взыскатель при помощи приставов добивается от «Индекс ЛМ Рус» уплаты более 8 млн рублей, а также возврата торговых, офисных и складских площадей в ТВК «Республика» на проспекте Космонавтов, 6 «Г», которые занимает супермаркет. Для обеспечения исполнения судебного решения приставы арестовали и описали более 500 наименований предметов мебели на общую сумму более 8 млн рублей. Кроме того, указывается, что определен срок для добровольного погашения долга, однако крайняя дата нигде не приводится. Если должник не выплатит требуемую сумму, к нему применят меры принудительного исполнения. Мебель в этом случае пойдет на продажу, а приставы добавят в копилку долгов «Индекс ЛМ Рус» более 570 тысяч рублей исполнительского сбора. Отметим, что визуально в Index Living Mall в конце октября ассортимент действительно сильно сократился.