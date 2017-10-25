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Главная Лента новостей Пожарные обнаружили в подполе сгоревшего бийского дома тела пенсионерок

Пожарные обнаружили в подполе сгоревшего бийского дома тела пенсионерок

27.10.2017 09:52

Спасатели в работе
Спасатели в работе

25 октября утром в селе Большеугренево Бийского района горел частный дом, информирует ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Как стало известно «Бийскому рабочему», в результате пожара погибла 91-летняя хозяйка дома и ее пожилая родственница.

По данным спасателей, сообщение о возгорании частного жилого дома поступило на пульт пожарной охраны в 8:28. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 17 человек и шести единиц техники. Спустя полчаса огонь полностью был ликвидирован.

Бийские журналисты уточнили, что во время возгорания в доме находилась 91-летняя женщина. Через некоторое время на помощь ей поспешила 62-летняя родственница, которая с улицы увидела дым. Огонь распространялся очень быстро, поэтому женщины не смогли выйти и решили спастись в подполе дома. После тушения пожара они уже были мертвы. Предварительно установили, что причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Возможно, это было связано с перегрузкой электросети, поскольку в доме имелись проблемы с печным отоплением, и для обогрева женщины применяли электрические обогреватели. 

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

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