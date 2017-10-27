Единороссы Алтайского Заксобрания помогут коллегам из Госдумы «обсчитать» федеральный бюджет

Фракция «Единой России» в Госдуме обсудит с представителями региональных законодательных собраний проект федерального бюджета и вопросы межбюджетных отношений. На встречу в Москву в том числе приглашены лидер фракции ЕР в Алтайском Заксобрании Сергей Приб и глава бюджетного комитета, также единоросс Владимир Устинов, следует из приведенных РБК заявлений руководителя думской фракции «партии власти» Сергея Неверова.

Расширенное заседание фракции с участием глав фракций единороссов в регионах и руководителей бюджетных комитетов региональных заксобраний пройдет в начале ноября, после ближайшей региональной недели, которая состоится с 30 октября по 5 ноября. Ранее расширенное заседание фракции планировалось 31 октября, но его перенесли из-за продолжающихся консультаций, уточнил г-н Неверов. «У нас [пройдет] расширенное заседание фракции «Единой России» с участием руководителей фракций в законодательных собраниях и бюджетных комитетов в региональных парламентах», — сказал он, уточнив, что с регионами проходят консультации «по межбюджетным отношениям и по целому ряду принципиальных вопросов, касающихся проекта федерального бюджета». «Эти вопросы встанут после расширенного заседания фракции», — сообщил Сергей Неверов.

Во время региональной недели депутаты Госдумы встретятся с коллегами в законодательных собраниях и органах местного самоуправления. Это нужно для лучшей проработки предстоящего расширенного заседания фракции по вопросам межбюджетных отношений, уточнил лидер думской фракции ЕР.

Сергей Неверов, возглавивший думских единороссов 9 октября, ранее выразил желание усилить работу с фракциями в регионах, сообщает издание. Он анонсировал появление у себя заместителя, который займется взаимодействием с фракциями «Единой России» в региональных парламентах. «Тесное взаимодействие с региональными парламентами является одним из приоритетов работы думской фракции», — подчеркивал г-н Неверов.

Он анонсировал форум с депутатами региональных парламентов в 2018 году. У «Единой России» в 85 региональных парламентах работают свыше 3 тысяч депутатов, отмечал единоросс. Кроме того, по его словам, думская фракция «Единой России» будет задавать министрам, выступающим в Госдуме на правительственных часах, вопросы от депутатов-единороссов из региональных парламентов.

По мнению политолога Михаила Виноградова, желание Сергея Неверова усилить работу с регионами связано с его желанием «компенсировать» уход с поста секретаря генсовета «Единой России». «В октябре на фоне изменений в руководстве партии стали все чаще говорить о попытках компенсировать эти изменения выстраиванием сети Думы с региональными парламентами, и слова Неверова укладываются в эту логику», — сказал он РБК.​

Первое чтение проекта федерального бюджета на 2018 и плановый период 2019–2020 годов запланировано на пятницу, 27 октября. Проект бюджета уже отказались поддержать фракции КПРФ и «Справедливой России», в ЛДПР заявили, что с позицией не определились.

Проект бюджета на 2018–2020 годы был внесен в Госдуму правительством 29 сентября. Согласно основным характеристикам бюджета, на 2018 год доходы планируются в размере 15,3 трлн рублей, расходы — 16,5 трлн рублей, предполагается дефицит 1,3 % ВВП (1,3 трлн рублей). Согласно опубликованным ранее данным, доходы бюджета Алтайского края на 2018 год прогнозируются в объеме 83,6 млрд рублей, расходы – 88,4 млрд рублей (рост по обоим пунктам — около 7 %). В 2018 году сохраняется тенденция превышения расходов краевого бюджета над доходами, размер дефицита составит 4,8 млрд рублей.