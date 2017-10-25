Депутаты в первом чтении одобрили бюджет Алтайского края при «бархатном» протесте оппозиции

На очередной 13-й сессии Алтайского Заксобрания VII Созыва депутаты приняли в первом чтении главный финансовый документ региона на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Несмотря на то, что итоги голосования не предвещали сюрпризов, представители оппозиционных фракций в ходе обсуждения высказали к нему множество претензий и в итоге фракции КПРФ и ЛДПР проголосовали «против». Естественно, на итог это никак не повлияло.

Перед голосованием перед депутатами выступил руководитель Счетной палаты Алтайского края Виктор Миненок, который обратил внимание на риски, с которыми может столкнуться регион при исполнении планов по сбору собственных доходов. Эта тема уже поднималась в аналитическом докладе ведомства, опубликованном 23 октября. Тогда Счетная палата обратила внимание на существующие риски «недостижения прогнозируемого роста экономики в социально-экономических условиях, обусловленных продолжающимися финансовыми и экономическими санкциями». Согласно опубликованным ранее данным, доходы краевого бюджета на 2018 год прогнозируются в объеме 83,6 млрд рублей, расходы – 88,4 млрд рублей (рост по обоим пунктам — около 7 %). В 2018 году сохраняется тенденция превышения расходов краевого бюджета над доходами, размер дефицита составит 4,8 млрд рублей.

При этом, как было известно еще в начале октября, Алтайский край в 2018 году войдет в Топ-5 регионов по размерам федеральных дотаций. В 2018 году дотация на выравнивание для региона вырастет на 4,5 млрд рублей, до 27,1 млрд рублей. Для сравнения, для Чечни дотация составит 27 млрд рублей, для Крыма — 17,7 млрд рублей. В списке крупнейших получателей помощи край занял четвертое место.

Все эти нюансы отразились в выступлениях депутатов от оппозиционных фракций — единороссы ожидаемо рассказали о сбалансированном, пусть и напряженном характере главного финансового документа, делая упор на рост трат на социальные статьи. Первым слово взял лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов, который задал тон оппозиционной критики. По его словам, бюджет выглядит очень консервативным, а те показатели роста, которые в нем заложены, сравнимы с ростом начала 1980-х годов, который позже был охарактеризован как «Застой». Он заявил, что правительство региона недостаточно активно взаимодействует с реальным сектором экономики через разнообразные механизмы финансовой поддержки. Также он обратил внимание на то, что резерв наполняемости казны собственными доходами используется не полностью. «Чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное», — заявил г-н Семенов и предложил пересмотреть план приватизации госимущества в сторону увеличения.

Еще больше оснований для критики нашла лидер фракции КПРФ Мария Прусакова, которая в честь 100-летия Октябрьской революции пришла на сессию с красным бантом на груди. Она обратила внимание, что уже много лет основным источником наполнения казны остаются налоги, в том числе на доходы физлиц. По мнению коммунистки, это свидетельствует о слабости государства как субъекта экономики. Анонсированное же увеличение поступлений из федерального бюджета она охарактеризовала не иначе как реакцией Москвы на происходящие в Алтайском крае социально-политические процессы. «Мы получаем одну из самых больших субсидий в стране. Все потому, что в крае процессы оптимизации в социальной сфере вызвали большой резонанс — начались протесты в Бийске, Рубцовске, Ключевском районе и других. Это неизбежно отразилось в итогах голосования в сентябре, и мы видим, какой результат в этих городах получила «Единая Россия». И вот накануне выборов-2018 мы видим увеличение поддержки региона из федерации. Это попытка снять политическое напряжение в регионе и не получить самый низкий в стране результат поддержки кандидата, подержанного «Единой Россией». Поэтому мы благодарны Москве за то, что они услышали жителей Алтайского края. Но учитывая все эти обстоятельства, фракция будет голосовать «против», — заявила г-жа Прусакова.

Несмотря на то, что лидер фракции «Справедливой России» Александр Молотов в целом оценил бюджет как умеренно оптимистичный и заявил о неплохих показателях роста, он анонсировал голосование «за», но возврат к обсуждению документа ко второму чтению. По его мнению, необходимо индексировать ряд соцвыплат, размер которых остается замороженным с 2014 года. Его коллега по фракции Василий Железовский был куда менее сдержан. «Бюджет поддержу, хотя он мне не нравится идеологически», — заявил депутат. По его словам, бюджет никак не способствует оживлению экономики, которое необходимо в условиях сокращения числа субъектов предпринимательства, которое фиксируется последние годы.

В итоге во время голосования фракции КПРФ и ЛДПР синхронно проголосовали «против», хотя на результат это никак не повлияло. 54 голоса против всего 13-и решили судьбу краевого бюджета в первом чтении. «Можно по-разному подходить к цифрам роста. Но 6-7 % — это очень напряженный показатель. И отмечу, что в рамках самых развитых держав, он выглядит значительным. Сейчас мы можем ставить перед собой такие цели и задачи, которые ранее не могли», — заявил по итогу председатель АКЗС Александр Романенко.

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