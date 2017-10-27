Двух педагогов признали виновными по уголовному делу о гибели бийского подростка Данила Ченцова

Бийский городской суд 27 октября вынес приговор по уголовному делу о халатности, приведшей к гибели 14-летнего подростка Данила Ченцова. На скамье подсудимых оказались директор детского оздоровительного лагеря «Факел» Андрей Недобежкин и директор СДЮШОР № 3 Сергей Трескин, их признали виновными, сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе суда.

По версии следствия, Сергей Трескин не организовал подсчет участников лагерного кросса на финише, а Андрей Недобежкин своевременно не сообщил об исчезновении ребенка в полицию, что не позволило начать поиск пропавшего до наступления ночи. По мнению следствия, такая халатность должностных лиц повлекла гибель ребенка.

В итоге суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека). Каждого из педагогов приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Суд также запретил им менять постоянное место жительства без уведомление специального органа надзора за осужденными. До вступления приговора в законную силу оба находятся под подпиской о невыезде. По данным ИА «Банкфакс», они собираются подать апелляцию.

Напомним, что 14-летний подросток из Бийска Данил Ченцов пропал 20 августа 2015 года во время проведения кросса в оздоровительном лагере «Факел». В течение нескольких дней сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и обычные граждане прочесывали территорию, но все было безрезультатно. Тело подростка было обнаружено только спустя 10 дней на окраине села Фоминское. Видимых следов насильственной смерти на теле не было.

Позже семья Ченцовых обратилась в телевизионное шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ, чтобы разобраться, что стало причиной смерти их сына и брата. Большинство ясновидящих тогда сошлись на криминальной версии, утверждая, что мальчика убили, а затем несколько дней его тело скрывали в заброшенном доме. К слову, тот самый дом сгорел спустя несколько дней после выхода шоу в телеэфир.