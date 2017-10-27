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Главная Лента новостей Двух педагогов признали виновными по уголовному делу о гибели бийского подростка Данила Ченцова

Двух педагогов признали виновными по уголовному делу о гибели бийского подростка Данила Ченцова

27.10.2017 17:32

Бийский городской суд 27 октября вынес приговор по уголовному делу о халатности, приведшей к гибели 14-летнего подростка Данила Ченцова. На скамье подсудимых оказались директор детского оздоровительного лагеря «Факел» Андрей Недобежкин и директор СДЮШОР № 3 Сергей Трескин, их признали виновными, сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе суда.

По версии следствия, Сергей Трескин не организовал подсчет участников лагерного кросса на финише, а Андрей Недобежкин своевременно не сообщил об исчезновении ребенка в полицию, что не позволило начать поиск пропавшего до наступления ночи. По мнению следствия, такая халатность должностных лиц повлекла гибель ребенка.

В итоге суд признал обоих виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности смерть человека). Каждого из педагогов приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Суд также запретил им менять постоянное место жительства без уведомление специального органа надзора за осужденными. До вступления приговора в законную силу оба находятся под подпиской о невыезде. По данным ИА «Банкфакс», они собираются подать апелляцию.

Напомним, что 14-летний подросток из Бийска Данил Ченцов пропал 20 августа 2015 года во время проведения кросса в оздоровительном лагере «Факел». В течение нескольких дней сотрудники полиции, МЧС, волонтеры и обычные граждане прочесывали территорию, но все было безрезультатно. Тело подростка было обнаружено только спустя 10 дней на окраине села Фоминское. Видимых следов насильственной смерти на теле не было.

Позже семья Ченцовых обратилась в телевизионное шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ, чтобы разобраться, что стало причиной смерти их сына и брата. Большинство ясновидящих тогда сошлись на криминальной версии, утверждая, что мальчика убили, а затем несколько дней его тело скрывали в заброшенном доме. К слову, тот самый дом сгорел спустя несколько дней после выхода шоу в телеэфир.


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Комментарий

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Комментариев 12
Инквизитор

27.10.2017 19:01

Надо ведьм жечь а не дом. ТНТ себе популярность подняли )))
Курьянова М.В.

27.10.2017 19:31

Думаю про Ченцова, какие шансы были у него на защиту?
От смерти, от произошедшего?
ФигВам

27.10.2017 19:50

"Надо ведьм жечь..."
Хм... Решили совместить.
Курьянова М.В.

27.10.2017 19:51

Это одна сторона дела - логическая, практическая.
Есть и вторая - мистическая.
Курьянова М.В.

27.10.2017 19:53

Господи, мне бы в институте учиться. Но приходится и такими вещами заниматься. (Агата Кристи)
Квартиру потеряешь - уже остается шрам на душе, а что говорить о смерти близких?
Курьянова М.В.

27.10.2017 19:57

глава соседнего региона Александр Бердников, уже говорил на тему произошедшего. Мы все живем в этой ауре.
Разве не так?
Курьянова М.В.

27.10.2017 20:00

И прекратите бояться.
"Потому что в тихом омуте черти водятся."
Курьянова М.В.

27.10.2017 20:06

Всем приятного вечера!))
адвокат

27.10.2017 20:43

бийский суд,самый проданный суд в регионе.лучше бы убийцу искали,а не тренерам сроки давали.
Сергей

27.10.2017 20:52

А они, что должны за каждым ходить, как тень? Тот в туалет и они за ними, чтобы случайно в унитазе не смыло. Это, что дети грудные что-ли?
адвокату

27.10.2017 23:44

У данных лиц имелся трудовой договор, где прописана ответственность за жизнь и здоровье детей. Как "убийца" добрался до ребёнка, если на протяжении всего пути кросса за ним обязан был следить педагог, который под свою ответственность опять же вывел за пределы лагеря. Не готов нести ответственность - сиди дома посуду мой. Может быть благодаря этому случаю жизнь других ребятишек будут сохранены. Хотя наверняка многие родители подумают, отдавать ли своих детей в лагеря, где могут работать такие горе-педагоги.
Гость

28.10.2017 00:01

Это точно. Посуду дома мыть будут.